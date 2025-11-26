BlackRock telah menjadi salah satu pemegang Bitcoin institusional terbesar melalui iShares Bitcoin Trust. Artikel ini mengungkapkan secara tepat berapa banyak Bitcoin yang dimiliki BlackRock, mengekspBlackRock telah menjadi salah satu pemegang Bitcoin institusional terbesar melalui iShares Bitcoin Trust. Artikel ini mengungkapkan secara tepat berapa banyak Bitcoin yang dimiliki BlackRock, mengeksp
Berapa Banyak Bitcoin yang Dimiliki BlackRock? Rincian Kepemilikan Lengkap

Menengah
26 November 2025
BlackRock telah menjadi salah satu pemegang Bitcoin institusional terbesar melalui iShares Bitcoin Trust.

Artikel ini mengungkapkan secara tepat berapa banyak Bitcoin yang dimiliki BlackRock, mengeksplorasi lintasan pertumbuhan kepemilikan mereka, dan menjelaskan apa arti adopsi institusional ini bagi investor mata uang kripto. Anda akan menemukan data terverifikasi, tren historis, dan implikasi pasar yang didukung oleh sumber resmi.


Poin-Poin Utama

  • Per 14 November 2024, iShares Bitcoin Trust (IBIT) BlackRock memegang 797.558,4 BTC, mewakili 3,8% dari total pasokan Bitcoin.
  • IBIT menjadi ETF dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah, mencapai $1 miliar aset dalam minggu pertama dan menarik lebih dari $65 miliar total arus masuk.
  • BlackRock memegang Bitcoin ini atas nama investor melalui saham ETF yang diatur, bukan sebagai bagian dari perbendaharaan perusahaan.
  • Dana tersebut melampaui MicroStrategy untuk menjadi pemegang Bitcoin institusional terbesar di antara perusahaan keuangan tradisional.
  • Peluncuran IBIT memicu gelombang adopsi institusional, dengan 27 institusi lain mengajukan hak alokasi Bitcoin dalam 60 hari.
  • Semua kepemilikan Bitcoin diamankan melalui Coinbase Custody dan beroperasi di bawah pengawasan SEC yang ketat dengan persyaratan pelaporan transparan.


Berapa Banyak Bitcoin yang Dimiliki BlackRock?

Menurut pengungkapan resmi dana, per 14 November 2024, iShares Bitcoin Trust BlackRock saat ini memegang 797.558,4 BTC.

Posisi besar ini mewakili sekitar 3,8% dari total pasokan 21 juta Bitcoin, dengan nilai dolar berfluktuasi berdasarkan harga pasar Bitcoin.

Kepemilikan diamankan melalui Coinbase Custody dan beroperasi di bawah simbol ticker IBIT di bursa NASDAQ.

Untuk memberi perspektif pada angka ini, BlackRock memiliki Bitcoin jauh lebih banyak daripada 640.250 BTC MicroStrategy, yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu kepemilikan perusahaan terbesar.

Posisi BlackRock menjadikan IBIT sebagai dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin terbesar di dunia berdasarkan total aset yang dikelola.

Aktivitas pembelian terbaru menunjukkan dana tersebut mengakumulasi lebih dari $4 miliar arus masuk bersih selama rangkaian positif berkelanjutan di Oktober 2024, mendemonstrasikan permintaan institusional.



Berapa Banyak Bitcoin yang Dimiliki BlackRock IBIT? Memahami Kendaraan Investasi

Apa itu IBIT BlackRock?

iShares Bitcoin Trust diluncurkan pada Januari 2024 setelah persetujuan SEC, beroperasi sebagai ETF Bitcoin spot di NASDAQ. Berbeda dengan produk berbasis derivatif, IBIT memegang Bitcoin aktual yang diamankan melalui infrastruktur dompet dingin Coinbase Custody. Struktur ini memungkinkan investor mendapatkan eksposur Bitcoin melalui akun pialang tradisional tanpa mengelola kunci pribadi atau dompet digital sendiri.

Berapa Banyak yang Dimiliki BlackRock dalam Bitcoin Melalui IBIT?

Dalam minggu pertama perdagangan, IBIT mencapai $1 miliar aset yang dikelola, menetapkan rekor sebagai ETF dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah menurut CEO BlackRock Larry Fink. Dana ini melacak harga Bitcoin menggunakan tingkat referensi yang mengagregasi data dari berbagai bursa mata uang kripto terpercaya di seluruh dunia. Pada November 2024, IBIT telah menarik lebih dari $65 miliar total arus masuk investor.

Apakah BlackRock Memiliki Bitcoin atau Memegangnya untuk Klien?

Satu perbedaan kritis yang sering disalahpahami adalah bahwa BlackRock memegang 797.558 BTC ini atas nama investor, bukan sebagai bagian dari perbendaharaan perusahaan. Bitcoin mewakili investasi gabungan dari berbagai klien termasuk manajer aset, penasihat keuangan, dan investor individu yang membeli saham IBIT melalui saluran pasar saham standar, mirip dengan membeli ETF yang diperdagangkan secara publik.


Berapa Banyak Bitcoin yang Dimiliki BlackRock


Berapa Banyak Bitcoin yang Saat Ini Dimiliki BlackRock? Garis Waktu Pertumbuhan Historis

Perjalanan dari Pengajuan SEC hingga Peluncuran (2023-Awal 2024)

Perjalanan Bitcoin BlackRock dimulai pada Juni 2023 ketika perusahaan mengajukan aplikasi ETF spot ke SEC, langsung mengubah narasi regulasi setelah bertahun-tahun penolakan untuk produk serupa. Setelah persetujuan pada 10 Januari 2024, IBIT mulai diperdagangkan dan mengakumulasi Bitcoin dengan kecepatan luar biasa, menandakan masuknya Wall Street secara serius ke pasar mata uang kripto.

Akumulasi Cepat Hingga Pertengahan 2024

Pada Maret 2024, IBIT telah melewati 250.000 BTC saat harga Bitcoin terus naik sepanjang periode. Lintasan pertumbuhan dipercepat melalui pertengahan 2024, mencapai sekitar 274.462 BTC pada Juni 2024 menurut pengajuan SEC dan analitik blockchain. Ini mewakili sekitar $18,5 miliar aset, mendemonstrasikan permintaan institusional yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk eksposur Bitcoin yang diatur.

Menembus Tonggak 800.000 BTC

Pada Oktober 2024, IBIT melampaui level 800.000 BTC yang signifikan secara psikologis, secara khusus mencapai 802.198 BTC pada 7 Oktober sebelum stabil di level saat ini sekitar 797.558 BTC. Tonggak ini menempatkan BlackRock di depan 640.250 BTC MicroStrategy, menjadikan IBIT pemegang Bitcoin terbesar di antara institusi keuangan tradisional secara global.

Aktivitas Terkini dan Pola Arus Masuk (Oktober-November 2024)

Riwayat pembelian terbaru menunjukkan pola menarik. Pada 27 Oktober, IBIT menambahkan 3.836 BTC dalam satu hari, sementara 12 November melihat arus masuk 2.178 BTC. 13 November mencatat arus keluar bersih 363 BTC. Fluktuasi harian ini mencerminkan operasi ETF normal, tetapi tren keseluruhan mendemonstrasikan akumulasi berkelanjutan, dengan rangkaian arus masuk terbaru membawa miliaran dalam modal baru.



Apa Arti Kepemilikan Bitcoin BlackRock untuk Pasar Kripto?

Posisi Bitcoin besar BlackRock telah mengubah dinamika pasar mata uang kripto secara fundamental. Ketika manajer aset terbesar di dunia dengan lebih dari $10 triliun yang dikelola memasuki pasar mana pun, itu mengirimkan sinyal kuat kepada investor institusional lainnya. Dalam 60 hari setelah debut IBIT, 27 institusi lain mengajukan hak alokasi Bitcoin atau mengajukan proposal ETF serupa, mendemonstrasikan kekuatan sinyal keterlibatan BlackRock.

Peningkatan likuiditas mewakili dampak signifikan. IBIT secara konsisten menghasilkan volume perdagangan harian yang substansial, menambah kedalaman pasar Bitcoin. Peluncuran ETF Bitcoin spot menyebabkan peningkatan aktivitas perdagangan di bursa utama. Tujuh bank besar menambahkan solusi kustodian mata uang kripto dalam beberapa bulan setelah persetujuan IBIT, menciptakan infrastruktur yang memungkinkan partisipasi institusional lebih lanjut.

Legitimasi regulasi juga telah berkembang secara signifikan. Keterlibatan BlackRock mempercepat jadwal persetujuan SEC dan membuka diskusi tentang produk investasi mata uang kripto tambahan. Tujuh bank besar menambahkan solusi kustodian mata uang kripto dalam tiga bulan setelah persetujuan IBIT, menciptakan infrastruktur yang memungkinkan partisipasi institusional lebih lanjut. Perusahaan sekarang mengeksplorasi produk kredit yang didukung Bitcoin dan berkolaborasi dengan badan regulasi secara global tentang kerangka kerja mata uang kripto.


Berapa Banyak Bitcoin yang Dimiliki BlackRock


Pertanyaan yang Sering Diajukan

Berapa banyak Bitcoin yang dimiliki BlackRock hari ini?

Per 14 November 2024, IBIT BlackRock memegang 797.558,4 BTC, mewakili 3,8% dari total pasokan Bitcoin.

Berapa banyak Bitcoin yang dimiliki BlackRock IBIT?

iShares Bitcoin Trust (IBIT) saat ini memegang 797.558,4 BTC, mewakili 3,8% dari total pasokan Bitcoin.

Apakah BlackRock memiliki lebih banyak Bitcoin daripada MicroStrategy?

Ya, 797.558 BTC BlackRock secara signifikan melebihi kepemilikan 640.250 BTC MicroStrategy.

Apakah BlackRock membeli atau menjual Bitcoin?

IBIT menunjukkan aktivitas pembelian bersih dengan lebih dari $65 miliar total arus masuk sejak peluncuran, meskipun ada penebusan harian sesekali.

Berapa banyak Bitcoin yang dimiliki BlackRock dibandingkan dengan institusi lain?

BlackRock termasuk di antara pemegang Bitcoin teratas secara global dan merupakan pemegang terbesar di antara institusi keuangan tradisional dan manajer aset.



Kesimpulan

Posisi BlackRock sebagai pemegang Bitcoin utama menandai titik balik dalam evolusi mata uang kripto dari aset alternatif menjadi kendaraan investasi institusional. Dengan 797.558 BTC yang dikelola melalui IBIT, BlackRock mendemonstrasikan bahwa keuangan tradisional telah sepenuhnya merangkul aset digital. Bagi investor yang melacak tren adopsi institusional, memantau kepemilikan BlackRock memberikan wawasan berharga tentang sentimen pasar yang lebih luas dan potensi pergerakan harga saat Bitcoin melanjutkan perjalanannya menuju penerimaan mainstream.

