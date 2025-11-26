Berapa Banyak Bitcoin yang Dimiliki Satoshi? Inilah Jawabannya

Satoshi Nakamoto, pencipta Bitcoin yang misterius, memiliki sekitar 1 juta BTC. Pada harga pasar Bitcoin saat ini, kekayaan ini bernilai lebih dari 100 miliar dolar AS, mewakili sekitar 4,8% dari total pasokan Bitcoin.

Dalam artikel ini, Anda akan menemukan bagaimana peneliti mengidentifikasi kepemilikan Satoshi, mengapa koin-koin yang tidak aktif ini penting bagi pasar kripto, dan apa yang diungkapkan kekayaan tersembunyi ini tentang masa depan Bitcoin. Kami akan memeriksa analisis forensik yang mengungkap harta digital ini dan menjelajahi apa yang akan terjadi jika koin-koin ini pernah bergerak.





Poin-Poin Penting

Satoshi Nakamoto memiliki sekitar 1 juta BTC, mewakili sekitar 4,8% dari total pasokan 21 juta Bitcoin

Koin-koin ini tetap sepenuhnya tidak tersentuh sejak 2010, tanpa transaksi terverifikasi dari alamat dompet Satoshi yang teridentifikasi.

Pola Patoshi, yang ditemukan melalui analisis forensik blockchain, mengidentifikasi kepemilikan Satoshi di sekitar 22.000 blok yang ditambang.

Kekayaan Satoshi yang tidak aktif secara efektif mengurangi pasokan Bitcoin yang beredar, menciptakan kelangkaan tambahan yang menguntungkan semua pemegang Bitcoin.

Jika koin Satoshi pernah bergerak, pasar kemungkinan akan mengalami volatilitas langsung dengan potensi penurunan harga 10-15%, meskipun dampak jangka panjang tetap tidak pasti.

Meskipun ada investigasi ekstensif, identitas sebenarnya Satoshi tetap tidak diketahui, dengan berbagai kandidat termasuk Hal Finney, Nick Szabo, dan Adam Back, meskipun tidak ada yang terbukti.





Kriptografer Sergio Demian Lerner membuat penemuan terobosan yang akan menjawab pertanyaan berapa banyak Bitcoin yang dimiliki Satoshi Nakamoto.

Melalui analisis forensik blockchain, Lerner mengidentifikasi pola penambangan unik yang disebut "Pola Patoshi" yang mengungkapkan aktivitas penambangan awal Satoshi. Pola ini menunjukkan nonce identik dan tanda tangan teknis di sekitar 22.000 blok yang ditambang antara Januari 2009 dan pertengahan 2010.

Setiap blok yang berhasil memberi penghargaan kepada penambang dengan 50 BTC, yang berarti Satoshi mengumpulkan sekitar 1 juta Bitcoin selama periode ini. Pola Patoshi menjadi metode paling kredibel untuk memperkirakan total kepemilikan Satoshi karena bergantung pada data blockchain yang tidak dapat diubah daripada spekulasi.

Yang membuat penemuan ini luar biasa adalah bahwa semua alamat yang teridentifikasi tetap sepenuhnya tidak tersentuh sejak 2010, dengan hanya beberapa transaksi uji yang tercatat. Tingkat pengendalian diri ini telah mengubah kepemilikan Satoshi menjadi salah satu misteri terbesar dalam cryptocurrency.





Kekayaan Bitcoin Satoshi tidak disimpan dalam satu dompet tetapi tersebar di sekitar 20.000 alamat yang berbeda.

Distribusi ini adalah konsekuensi alami dari penambangan Bitcoin awal, di mana setiap blok yang berhasil ditambang mengirimkan hadiah ke alamat baru. Transparansi blockchain memungkinkan siapa saja untuk melacak alamat-alamat ini, namun identitas pemiliknya tetap tidak diketahui.

Penelitian menunjukkan bahwa Satoshi menambang blok genesis pada 9 Januari 2009, menerima 50 BTC pertama yang pernah dibuat. Pesan yang tertanam di blok pertama itu—"The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks"—mengisyaratkan tujuan Bitcoin sebagai alternatif untuk perbankan tradisional.

Meskipun ada buku besar publik Bitcoin, keamanan operasional Satoshi yang hati-hati berarti kita dapat mengidentifikasi alamat tetapi tidak dapat membuktikan secara definitif siapa yang mengontrol kunci pribadi. Ini menciptakan situasi yang tidak biasa di mana miliaran dolar terlihat oleh semua orang namun tetap secara permanen di luar jangkauan.









Memahami berapa banyak Bitcoin yang dimiliki Satoshi Nakamoto sangat penting untuk menilai pasokan cryptocurrency yang sebenarnya beredar.

Dengan sekitar 1 juta BTC terkunci, pasokan efektif Bitcoin secara signifikan lebih langka daripada batas 21 juta yang sering disebutkan. Ini menciptakan kelangkaan tambahan yang menguntungkan semua pemegang Bitcoin dengan mengurangi pasokan pasar yang tersedia.

Psikologi pasar memainkan peran penting di sini. Kekayaan Satoshi yang tidak tersentuh memperkuat kredibilitas Bitcoin sebagai sistem yang benar-benar terdesentralisasi tanpa otoritas pusat yang memanipulasi pasar. Jika pencipta tidak menjual meskipun kenaikan harga astronomis dari hampir nol hingga lebih dari 100.000 dolar per koin, ini menunjukkan komitmen luar biasa terhadap prinsip-prinsip proyek.

Analis keuangan memperkirakan bahwa jika bahkan 1% dari kepemilikan Satoshi memasuki sirkulasi, harga Bitcoin dapat turun sementara 10-15% karena kejutan pasokan mendadak. Namun, periode tidak aktif 15 tahun telah menyebabkan sebagian besar ahli memperlakukan koin-koin ini sebagai dihapus secara permanen dari pasokan, pada dasarnya mengurangi pasokan maksimum Bitcoin menjadi sekitar 20 juta koin dalam istilah praktis.





Pertanyaan tentang siapa yang memiliki kekayaan Bitcoin yang besar ini telah melahirkan investigasi dan teori yang tak terhitung jumlahnya selama 15 tahun terakhir.

Kandidat utama termasuk Hal Finney, orang pertama yang menerima transaksi Bitcoin dari Satoshi, dan Nick Szabo, pencipta "bit gold", pendahulu Bitcoin. Kriptografer Adam Back, penemu teknologi Hashcash yang digunakan Bitcoin, juga menghadapi spekulasi.

Pada tahun 2024, film dokumenter HBO menyarankan Peter Todd sebagai Satoshi, meskipun Todd dengan tegas membantah klaim tersebut. Sebelumnya, Craig Wright menghabiskan bertahun-tahun mengklaim sebagai pencipta Bitcoin sampai Pengadilan Tinggi Inggris memutuskan pada Maret 2024 bahwa Wright secara definitif bukan Satoshi Nakamoto dan telah melakukan sumpah palsu.

Misteri yang bertahan lama ini menimbulkan dua kemungkinan tentang mengapa Bitcoin Satoshi tidak pernah bergerak. Pertama, Satoshi mungkin telah kehilangan akses ke kunci pribadi, baik melalui penghancuran data atau kematian. Kedua, dan secara filosofis lebih meyakinkan, Satoshi mungkin dengan sengaja melestarikan koin-koin ini untuk membuktikan Bitcoin dapat berkembang tanpa kontrol pendiri.

Dengan menghilang pada tahun 2011, Satoshi memastikan Bitcoin akan berevolusi melalui konsensus komunitas daripada keputusan pendiri, mengubah eksperimen teknologi menjadi jaringan global yang benar-benar tanpa pemimpin.









Untuk memahami berapa banyak Bitcoin yang dimiliki Satoshi dalam konteks, membandingkan kepemilikannya dengan pemangku kepentingan utama lainnya mengungkapkan skala kekayaan ini.

Pemerintah AS memiliki sekitar 326.000 BTC yang diperoleh melalui berbagai penyitaan kriminal, menjadikannya salah satu pemegang pemerintah terbesar. Strategy (sebelumnya MicroStrategy), yang dipimpin oleh pendukung Bitcoin Michael Saylor, telah mengumpulkan sekitar 472.000 BTC sebagai bagian dari strategi treasury perusahaannya.

ETF Bitcoin BlackRock mengelola sekitar 797.000 BTC atas nama investor, sementara bursa cryptocurrency Coinbase menyimpan sekitar 874.000 BTC untuk klien. Kerajaan Bhutan memiliki sekitar 6.200 BTC dari operasi penambangan berdaulat, dan El Salvador mempertahankan sekitar 6.300 BTC sebagai bagian dari strategi adopsi mata uang legal.

Meskipun kepemilikan substansial ini, Satoshi tetap menjadi pemegang Bitcoin individu terbesar dengan sekitar 1 juta BTC. Yang membedakan Satoshi dari pemegang utama lainnya adalah ketidakaktifan total—pemerintah melikuidasi aset yang disita, perusahaan menyeimbangkan kembali portofolio, dan bursa memproses transaksi pelanggan, tetapi dompet Satoshi tetap beku sejak 2010.

Ini membuat persentase Satoshi dari total pasokan Bitcoin lebih signifikan daripada yang disarankan oleh angka mentah, karena koin-koin ini berfungsi sebagai aset yang terkunci secara permanen daripada aset yang dipegang sementara.





Satoshi Nakamoto memiliki sekitar 1 juta BTC, mewakili sekitar 4,8% dari total pasokan 21 juta Bitcoin.

Analisis blockchain menggunakan Pola Patoshi menunjukkan bahwa Satoshi memiliki sekitar 1 juta Bitcoin yang tersebar di sekitar 20.000 alamat dompet.

Satoshi mengontrol sekitar 4,8% dari pasokan maksimum Bitcoin, menjadikan ini kepemilikan individu terbesar yang diketahui dalam sejarah cryptocurrency.

Tidak ada transaksi terverifikasi yang terjadi dari alamat dompet Satoshi yang teridentifikasi sejak aktivitas penambangan berhenti pada tahun 2010.

Pasar kemungkinan akan mengalami volatilitas langsung dengan potensi penurunan harga 10-15%, meskipun dampak jangka panjang tetap tidak pasti mengingat infrastruktur pasar Bitcoin yang matang.

Ada dua teori utama: baik Satoshi kehilangan akses ke kunci pribadi, atau dengan sengaja melestarikan koin-koin ini untuk mendemonstrasikan independensi Bitcoin dari kontrol pendiri.

Ya, dengan kepemilikan senilai lebih dari 100 miliar dolar pada harga saat ini, Satoshi akan berada di antara orang-orang terkaya di dunia jika kekayaan ini dapat diakses.





Sekitar 1 juta Bitcoin Satoshi Nakamoto mewakili lebih dari sekadar kekayaan besar—ini melambangkan prinsip inti desentralisasi Bitcoin.

Dengan menambang Bitcoin di hari-hari awalnya dan kemudian menghilang tanpa menyentuh koin-koin ini, Satoshi menciptakan bukti utama bahwa Bitcoin tidak memerlukan penciptanya untuk sukses. Misteri lebih dari 100 miliar dolar ini terus memikat investor dan memperkuat mengapa Bitcoin tetap menjadi cryptocurrency paling terpercaya di dunia.

Bagi mereka yang terinspirasi oleh potensi revolusioner Bitcoin, platform seperti MEXC menawarkan titik masuk yang dapat diakses untuk memulai perjalanan cryptocurrency Anda sendiri.