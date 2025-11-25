Cara Mengirim Bitcoin ke Dompet Lain: Panduan Lengkap Langkah demi Langkah

Anda telah membeli Bitcoin pertama Anda dan ingin mentransfernya antar dompet atau mengirimkannya ke orang lain. Mempelajari cara mengirim Bitcoin ke dompet lain sangat mudah setelah Anda memahami dasar-dasarnya. Panduan ini memandu Anda melalui seluruh proses, membantu Anda menghindari kesalahan umum dan memastikan transaksi Anda selesai dengan aman setiap saat.





Poin-Poin Penting

Alamat dompet Bitcoin bekerja seperti alamat email—bagikan alamat publik Anda dengan bebas tetapi jangan pernah mengungkapkan kunci pribadi Anda.

Mengirim Bitcoin memerlukan pemilihan jaringan yang benar, memasukkan alamat penerima dengan hati-hati, dan memperhitungkan biaya transaksi.

Di MEXC, penarikan Bitcoin minimum dimulai dari 0.0002 BTC dengan biaya spesifik jaringan yang diterapkan pada setiap transaksi.

Transaksi Bitcoin biasanya dikonfirmasi dalam 10-60 menit tergantung pada kemacetan jaringan dan biaya yang Anda bayar.

Selalu kirim transaksi uji coba kecil terlebih dahulu saat menggunakan dompet baru atau mentransfer jumlah besar untuk menghindari kehilangan permanen.

Transaksi tidak dapat dibatalkan setelah disiarkan ke blockchain, membuat verifikasi alamat sangat penting sebelum mengkonfirmasi transfer apa pun.





Sebelum Anda mengirim Bitcoin ke dompet lain, pahami bahwa alamat dompet bekerja seperti alamat email untuk cryptocurrency. Ini adalah rangkaian panjang huruf dan angka yang memungkinkan orang lain mengirim Bitcoin kepada Anda. Dompet Anda memiliki alamat publik (aman untuk dibagikan) dan kunci pribadi (harus dirahasiakan). Kunci pribadi membuktikan kepemilikan dan mengotorisasi transaksi keluar, jadi jangan pernah membagikannya kepada siapa pun.

Transaksi Bitcoin dicatat di blockchain dan tidak dapat dibatalkan setelah dikonfirmasi. Permanensi ini membuat akurasi sangat penting saat memasukkan alamat penerima. Berbagai jenis dompet ada—dompet exchange seperti MEXC, dompet seluler, dompet perangkat keras, dan dompet desktop—tetapi proses pengiriman pada dasarnya tetap sama di semua platform.





Mulai Mengirim Bitcoin di MEXC





Mengirim Bitcoin memerlukan perhatian terhadap detail tetapi tidak memerlukan keahlian teknis. Berikut adalah panduan lengkap Anda untuk mentransfer Bitcoin dengan aman dari awal hingga akhir.

Buka dompet Anda dan verifikasi bahwa Anda memiliki saldo yang cukup untuk menutupi jumlah yang Anda kirim dan biaya transaksi jaringan. Jika Anda memegang beberapa cryptocurrency, pilih Bitcoin secara khusus. Sebagian besar dompet menampilkan saldo Anda yang tersedia di layar beranda. Pastikan Anda memiliki sedikit lebih banyak dari jumlah pengiriman yang dimaksud untuk menutupi biaya penambang.

Cari tombol berlabel 'Kirim', 'Tarik', atau 'Transfer' di antarmuka dompet Anda. Di MEXC, klik 'Dompet' di sudut kanan atas, lalu pilih 'Tarik' dari menu dropdown. Beberapa dompet memerlukan pemilihan cryptocurrency terlebih dahulu, lalu memilih kirim, sementara yang lain membalik urutan ini. Anda akan segera mencapai layar yang meminta informasi penerima.

Dapatkan alamat Bitcoin penerima, yang dapat mereka bagikan sebagai kode QR atau string teks. Jika kode QR tersedia, pindai dengan dompet Anda untuk menghindari kesalahan. Jika menyalin dan menempel, periksa tiga kali setiap karakter. Satu huruf atau angka yang salah mengirim Bitcoin Anda ke alamat yang salah tanpa opsi pemulihan.

Masukkan berapa banyak Bitcoin yang ingin Anda transfer. Sebagian besar dompet memungkinkan Anda memasukkan jumlah sebagai Bitcoin (BTC) atau setara mata uang fiat. Perhatikan unit mana yang Anda gunakan karena perbedaan antara $100 dan 100 BTC sangat besar. Beberapa dompet secara otomatis menghitung dan menampilkan kedua nilai untuk mencegah kesalahan.

Biaya transaksi mengkompensasi penambang yang memproses transfer Anda. Biaya berfluktuasi berdasarkan kemacetan jaringan, mirip dengan penetapan harga surge. Di MEXC, Anda juga perlu memilih jaringan yang benar untuk penarikan Anda (seperti jaringan BTC untuk Bitcoin), dan perhatikan bahwa jumlah penarikan minimum berlaku—misalnya, Bitcoin memerlukan minimum 0.0002 BTC. Selama periode sibuk, biaya yang lebih tinggi memastikan pemrosesan yang lebih cepat. Banyak dompet menyarankan biaya yang sesuai, meskipun beberapa memungkinkan Anda menyesuaikan secara manual. Menetapkan biaya terlalu rendah menyebabkan penundaan, sementara membayar terlalu banyak membuang uang yang tidak perlu.

Tinjau semuanya dengan hati-hati sebelum melanjutkan. Verifikasi alamat penerima cocok persis. Konfirmasi jumlahnya benar. Periksa apakah Anda nyaman dengan biaya transaksi. Ingat bahwa transaksi Bitcoin tidak dapat dibatalkan atau dikembalikan setelah disiarkan, menjadikan ini kesempatan terakhir Anda untuk menangkap kesalahan.

Klik "Kirim" atau "Konfirmasi" untuk menyiarkan transaksi Anda. Anda mungkin perlu memasukkan kata sandi dan kemungkinan akan diminta untuk menyelesaikan verifikasi email dan Google Authenticator (jika diaktifkan) sebelum transaksi diproses. Setelah dikonfirmasi, dompet Anda menampilkan ID transaksi (TXID) untuk pelacakan. Simpan TXID ini untuk memantau kemajuan transaksi Anda di blockchain.









Sebagian besar transaksi Bitcoin selesai dalam 10 hingga 60 menit. Blockchain Bitcoin menambahkan blok baru sekitar setiap 10 menit, dan transaksi Anda memerlukan inklusi dalam salah satu blok ini untuk konfirmasi pertamanya. Kecepatan bervariasi berdasarkan kemacetan jaringan dan biaya transaksi Anda.

Selama periode lalu lintas rendah dengan biaya yang memadai, harapkan konfirmasi dalam 10-20 menit. Aktivitas jaringan yang tinggi berarti ribuan transaksi bersaing untuk ruang blok, dengan penambang memprioritaskan biaya yang lebih tinggi. Biaya rendah selama waktu sibuk dapat membuat transaksi Anda menunggu berjam-jam atau berhari-hari di mempool. Sebagian besar platform memerlukan satu hingga enam konfirmasi sebelum mengkredit dana, dengan jumlah yang lebih besar biasanya memerlukan lebih banyak konfirmasi untuk keamanan.





Mulai Mengirim Bitcoin di MEXC





Alamat dompet yang salah: Jangan pernah mengetik alamat secara manual; selalu salin-tempel dan verifikasi karakter pertama dan terakhir cocok sebelum mengkonfirmasi.

Jaringan cryptocurrency yang salah: Alamat Bitcoin hanya menerima Bitcoin; mengirim ke Ethereum, Litecoin, atau jaringan lain mengakibatkan kehilangan permanen.

Biaya transaksi yang tidak mencukupi: Biaya rendah menjebak transaksi di mempool selama berjam-jam atau berhari-hari selama kemacetan jaringan.

Melewatkan transaksi uji coba: Selalu kirim jumlah uji coba kecil terlebih dahulu saat menggunakan dompet baru atau mentransfer jumlah besar.

Membagikan kunci pribadi: Jangan pernah membagikan kunci pribadi, frasa pemulihan, atau kata sandi kepada siapa pun, karena platform sah seperti MEXC tidak pernah meminta informasi ini.

Pemilihan jaringan yang salah: Saat menarik dari exchange seperti MEXC, selalu pastikan jaringan yang Anda pilih (misalnya, BTC, ERC-20, TRC-20) cocok dengan jaringan yang didukung dompet penerima untuk menghindari kehilangan dana permanen.









Tidak, transaksi Bitcoin tidak dapat dibatalkan setelah disiarkan ke jaringan dan dikonfirmasi dalam blok.

PayPal saat ini tidak mengizinkan penarikan Bitcoin ke dompet eksternal, jadi Anda tidak dapat mengirim Bitcoin dari PayPal langsung ke dompet lain di luar platform mereka.

Buka Cash App, ketuk tab Bitcoin, pilih "Tarik Bitcoin", pindai atau masukkan alamat dompet penerima, masukkan jumlahnya, dan konfirmasi penarikan.

Prosesnya sama seperti di atas—gunakan fitur "Tarik Bitcoin" di bagian Bitcoin Cash App untuk mengirim ke alamat dompet eksternal mana pun.

Biaya transaksi bervariasi dari kurang dari $1 hingga lebih dari $20 tergantung pada kemacetan jaringan, biasanya rata-rata $1-5 selama periode aktivitas normal.

Bitcoin akan hilang secara permanen karena transaksi tidak dapat dibatalkan dan tidak ada otoritas pusat untuk membatalkan transfer.

Venmo saat ini tidak mendukung pengiriman Bitcoin ke dompet eksternal, membatasi Anda untuk membeli, menjual, dan menyimpan dalam platform mereka.

Tidak, Anda hanya perlu alamat dompet penerima; alamat pengirim secara otomatis disertakan dalam transaksi oleh dompet Anda.

Mulai Mengirim Bitcoin di MEXC





Mempelajari cara mengirim Bitcoin ke dompet lain memberdayakan Anda dengan kontrol penuh atas cryptocurrency Anda. Prosesnya menuntut perhatian yang cermat tetapi menjadi rutin dengan latihan. Selalu verifikasi alamat penerima beberapa kali, pastikan biaya transaksi yang memadai, dan jangan pernah membagikan kunci pribadi. Platform seperti MEXC menyediakan antarmuka yang aman yang menyederhanakan transfer Bitcoin untuk pemula dan pengguna berpengalaman. Mulailah dengan transaksi uji coba kecil untuk membangun kepercayaan diri, dan Anda akan segera menangani transfer Bitcoin semudah pembayaran tradisional.