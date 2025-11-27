Cara Short Bitcoin? Cara Mendapat Untung dari Penurunan Harga BTC?

Fluktuasi harga Bitcoin menciptakan peluang bagi trader bahkan ketika pasar turun.

Shorting Bitcoin memungkinkan Anda mendapat untung dari pergerakan turun ini dengan menjual tinggi dan membeli kembali rendah.

Panduan ini menjelaskan cara short bitcoin melalui berbagai metode, platform mana yang mendukung shorting, dan cara mengelola risiko serius yang terlibat.

Baik Anda melindungi kepemilikan yang ada atau mencari strategi trading baru, Anda akan mempelajari langkah-langkah praktis untuk mulai shorting Bitcoin dengan aman.





Poin Penting

Shorting Bitcoin berarti meminjam cryptocurrency, menjualnya pada harga saat ini, kemudian membelinya kembali nanti pada harga yang lebih rendah untuk mendapat untung dari selisihnya.

Beberapa metode ada untuk shorting termasuk margin trading, kontrak futures, opsi, dan CFD, masing-masing dengan profil risiko dan tingkat kompleksitas yang berbeda.

Platform terregulasi seperti CME dan exchange cryptocurrency utama menawarkan berbagai instrumen untuk shorting Bitcoin dengan opsi leverage yang berbeda.

Shorting membawa potensi kerugian tidak terbatas karena harga Bitcoin dapat naik tanpa batas, membuat alat manajemen risiko seperti order stop-loss menjadi penting.

Biaya pendanaan, margin call, dan volatilitas ekstrem menciptakan biaya dan risiko berkelanjutan yang dapat dengan cepat menggerus keuntungan atau memicu likuidasi paksa.

Pemula harus mulai dengan posisi kecil, leverage minimal, dan riset menyeluruh sebelum mencoba short Bitcoin di pasar langsung.





Shorting Bitcoin berarti meminjam cryptocurrency, menjualnya pada harga saat ini, kemudian membelinya kembali nanti ketika harga turun.

Trader mengembalikan Bitcoin yang dipinjam kepada pemberi pinjaman dan menyimpan selisihnya sebagai keuntungan.

Misalnya, jika Anda short Bitcoin pada $60,000 dan membelinya kembali pada $50,000, Anda mendapat untung $10,000 per Bitcoin (dikurangi biaya).

Trader melakukan short Bitcoin karena beberapa alasan selain spekulasi sederhana.

Beberapa menggunakannya untuk melindungi kepemilikan Bitcoin jangka panjang mereka terhadap penurunan harga sementara, melindungi nilai portofolio selama koreksi pasar.

Yang lain melihat shorting sebagai cara untuk mendapat untung selama pasar bearish ketika strategi pembelian tradisional kehilangan uang.

Volatilitas ekstrem Bitcoin membuatnya sangat menarik bagi short seller yang dapat memanfaatkan pergerakan harga cepat ke arah mana pun.





Mulai Shorting Bitcoin di MEXC





Beberapa metode ada untuk shorting Bitcoin, masing-masing cocok untuk tingkat pengalaman dan toleransi risiko yang berbeda.

Memahami opsi-opsi ini membantu Anda memilih pendekatan yang sesuai dengan tujuan trading dan kenyamanan Anda dengan kompleksitas.

Margin trading memungkinkan Anda meminjam dana dari exchange untuk membuka posisi short pada Bitcoin.

Anda menyetor jaminan (disebut margin) dengan platform, yang kemudian meminjamkan Anda Bitcoin untuk dijual segera.

Ketika harga turun, Anda membeli kembali Bitcoin pada harga yang lebih rendah, mengembalikan apa yang Anda pinjam, dan menyimpan selisihnya.

MEXC menawarkan margin trading dan kontrak futures, dengan margin trading mendukung leverage hingga 10x dan futures perpetual menawarkan opsi leverage yang jauh lebih tinggi.

Leverage yang lebih tinggi memperbesar baik keuntungan potensial maupun kerugian potensial Anda, membuat penting untuk memulai dengan rasio leverage yang lebih rendah.

Exchange mengenakan bunga pada dana yang dipinjam, dan Anda akan menghadapi likuidasi jika harga Bitcoin naik terlalu banyak melawan posisi Anda.

Kontrak futures memungkinkan Anda menyetujui untuk menjual Bitcoin pada harga yang telah ditentukan pada tanggal masa depan tertentu.

Ketika Anda menjual kontrak futures, Anda bertaruh bahwa harga Bitcoin akan lebih rendah ketika kontrak berakhir daripada sekarang.

Jika Anda benar dan harga turun, Anda mendapat untung dari selisih antara harga jual Anda dan harga pasar yang lebih rendah saat kedaluwarsa.

Trading futures terjadi di exchange terregulasi seperti CME serta exchange cryptocurrency utama.

Kontrak futures perpetual menawarkan alternatif tanpa tanggal kedaluwarsa, memungkinkan Anda memegang posisi tanpa batas sambil membayar biaya pendanaan.

Biaya pendanaan ini mewakili biaya mempertahankan posisi Anda dan berfluktuasi berdasarkan kondisi pasar.

Opsi memberi Anda hak, tetapi bukan kewajiban, untuk menjual Bitcoin pada harga tertentu (strike price) sebelum opsi berakhir.

Membeli opsi put menciptakan eksposur short karena menjadi menguntungkan ketika harga Bitcoin turun di bawah strike price Anda.

Keuntungan utama opsi adalah risiko terbatas—Anda hanya bisa kehilangan premi yang Anda bayar untuk opsi, tidak lebih.

Ini membuat opsi berpotensi lebih aman daripada shorting langsung, meskipun mereka memerlukan pemahaman konsep seperti strike price, tanggal kedaluwarsa, dan premi opsi.

Options trading tetap kompleks dan biasanya cocok untuk trader yang telah menguasai konsep shorting dasar terlebih dahulu.

Contract for Difference (CFD) memungkinkan Anda berspekulasi tentang pergerakan harga Bitcoin tanpa benar-benar memiliki cryptocurrency.

Ketika Anda membuka posisi CFD short, Anda setuju untuk membayar selisih antara harga pembukaan dan penutupan Bitcoin.

Jika harga turun, platform membayar Anda selisihnya, menciptakan keuntungan Anda.

CFD menawarkan fleksibilitas dan sering tidak memerlukan pinjaman langsung, tetapi mereka datang dengan biaya pendanaan semalam yang terakumulasi setiap hari.

Banyak yurisdiksi membatasi atau melarang trading CFD, terutama di Amerika Serikat, jadi memeriksa regulasi lokal sebelum trading sangat penting.









Memilih platform yang andal membuat perbedaan antara shorting yang sukses dan kesalahan yang mahal.

Exchange pilihan Anda harus menawarkan instrumen trading yang Anda butuhkan, mempertahankan standar keamanan yang kuat, dan menyediakan struktur biaya yang adil.

MEXC menyediakan margin trading dan kontrak futures untuk shorting Bitcoin, termasuk kontrak perpetual bermargin USDT dan bermargin koin.





Mulai Shorting Bitcoin di MEXC





Shorting Bitcoin membawa risiko substansial yang dapat dengan cepat menghapus modal trading Anda jika salah kelola.

Memahami bahaya-bahaya ini sebelum membuka posisi short pertama Anda mencegah pelajaran mahal yang dipelajari melalui kerugian aktual.

Tidak seperti membeli Bitcoin di mana kerugian Anda berhenti di nol, shorting secara teoritis memiliki risiko downside tidak terbatas.

Harga Bitcoin dapat naik tanpa batas, dan Anda akhirnya harus membelinya kembali terlepas dari seberapa tinggi ia naik.

Misalnya, jika Anda short satu Bitcoin pada $60,000 dan harga melompat ke $80,000, Anda menghadapi kerugian $20,000—dan bisa lebih tinggi lagi.

Risiko tidak terbatas ini membuat ukuran posisi dan order stop-loss benar-benar kritis untuk setiap trade short.

Jangan pernah short Bitcoin tanpa menentukan kerugian maksimum yang dapat diterima sebelum memasuki posisi.

Exchange secara otomatis menutup posisi Anda (likuidasi) ketika jaminan Anda turun di bawah margin pemeliharaan yang diperlukan.

Ini terjadi ketika harga Bitcoin bergerak melawan Anda, mengurangi nilai akun margin Anda di bawah ambang batas platform.

Sebelum likuidasi, Anda menerima margin call yang meminta Anda menyetor lebih banyak dana untuk menjaga posisi Anda tetap terbuka.

Gagal menambahkan jaminan mengakibatkan likuidasi paksa pada harga yang tidak menguntungkan, sering selama momen volatil ketika harga bergerak dengan cepat.

Menetapkan rasio leverage konservatif dan mempertahankan margin ekstra di akun Anda menyediakan buffer terhadap lonjakan harga yang tidak terduga.

Mempertahankan posisi short membutuhkan uang melalui berbagai biaya yang terakumulasi dari waktu ke waktu.

Kontrak futures perpetual mengenakan biaya pendanaan pada interval reguler, dengan tingkat tergantung pada apakah lebih banyak trader long atau short.

Ketika short mendominasi pasar, Anda membayar biaya pendanaan kepada trader long, perlahan menggerus keuntungan Anda bahkan jika harga Bitcoin bergerak ke arah Anda.

Margin trading menimbulkan biaya bunga pada Bitcoin yang dipinjam, mirip dengan meminjam uang dari bank.

Posisi CFD menghadapi biaya pendanaan semalam yang terakumulasi secara signifikan pada posisi yang dipegang selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan.

Menghitung biaya-biaya ini sebelum membuka posisi membantu Anda menentukan apakah keuntungan potensial membenarkan biaya yang terlibat.

Volatilitas harga ekstrem Bitcoin memperbesar baik keuntungan maupun kerugian saat menggunakan leverage untuk shorting.

Cryptocurrency dapat bergerak 10% atau lebih dalam satu hari, berpotensi melikuidasi posisi leverage sebelum Anda dapat bereaksi.

Peristiwa berita besar seperti pengumuman regulasi, adopsi institusional, atau pelanggaran keamanan memicu lonjakan harga mendadak yang menghancurkan short seller.

Bahkan berita Bitcoin positif dapat menyebabkan reli cepat yang memaksa short untuk menutup posisi mereka dengan kerugian, menciptakan short squeeze di mana tekanan beli mendorong harga lebih tinggi lagi.

Memantau berita pasar secara konstan dan menggunakan order stop-loss memberikan perlindungan penting terhadap pergerakan yang tidak dapat diprediksi ini.

Menghindari shorting selama pengumuman besar atau periode ketidakpastian mengurangi eksposur Anda terhadap kerugian bencana dari perkembangan yang tidak terduga.









Kemampuan shorting Bitcoin Robinhood bervariasi berdasarkan jenis akun dan yurisdiksi. Periksa fitur platform saat ini untuk ketersediaan shorting.

Exchange besar termasuk Coinbase mungkin menawarkan produk futures Bitcoin untuk trader yang memenuhi syarat, meskipun ketersediaan bervariasi berdasarkan wilayah dan jenis akun.

Bitcoin ETF dapat di-short melalui akun pialang tradisional menggunakan prosedur shorting pasar saham standar.

Ya, shorting Bitcoin legal di sebagian besar yurisdiksi melalui exchange terregulasi dan platform derivatif.

Short selling Bitcoin memerlukan peminjaman cryptocurrency dari exchange, menjualnya, kemudian membeli kembali pada harga yang lebih rendah.





Mulai Shorting Bitcoin di MEXC





Shorting Bitcoin membuka peluang untuk mendapat untung selama penurunan pasar, tetapi menuntut manajemen risiko yang hati-hati dan pemilihan platform.

Mulai dengan posisi kecil menggunakan leverage minimal sambil Anda mempelajari cara berbagai metode shorting bekerja dalam praktik.

MEXC menawarkan alat untuk shorting Bitcoin termasuk margin trading dan kontrak futures.

Kuasai konsep dasar seperti order stop-loss, ukuran posisi, dan biaya pendanaan sebelum mempertaruhkan modal yang signifikan pada posisi short.

Ingat bahwa volatilitas Bitcoin membuat shorting lebih berbahaya daripada aset tradisional, memerlukan pemantauan konstan dan pengambilan keputusan cepat.