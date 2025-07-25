Cara Berdagang Saham Tokenisasi di MEXC

1. Penjelasan Saham Tokenisasi Saham tokenisasi adalah token digital yang mewakili kepemilikan atau hak atas saham dunia nyata. Token ini biasanya diterbitkan pada blockchain dan memungkinkan kepemili1. Penjelasan Saham Tokenisasi Saham tokenisasi adalah token digital yang mewakili kepemilikan atau hak atas saham dunia nyata. Token ini biasanya diterbitkan pada blockchain dan memungkinkan kepemili
25 Juli 2025
Kabar Industri
1. Penjelasan Saham Tokenisasi


Saham tokenisasi adalah token digital yang mewakili kepemilikan atau hak atas saham dunia nyata. Token ini biasanya diterbitkan pada blockchain dan memungkinkan kepemilikan saham dicatat, ditransfer, dan dikelola melalui teknologi blockchain. Investor tidak memiliki sertifikat saham yang sebenarnya. Sebaliknya, mereka memiliki token digital yang sesuai dengan saham tertentu. Beberapa saham tokenisasi dapat memberi pemiliknya hak yang setara dengan hak saham dasarnya, seperti apresiasi harga, dividen, dan manfaat lainnya.

2. Keunggulan Saham Tokenisasi


Dibandingkan dengan perdagangan saham tradisional, saham tokenisasi menawarkan beberapa manfaat utama:

Aksesibilitas Global: Dapat diperdagangkan 24/7 tanpa batasan jam pasar regional atau tradisional.
Likuiditas Tinggi: Ambang investasi yang lebih rendah memungkinkan pengguna untuk membeli dengan jumlah yang lebih kecil.
Transparansi: Transaksi dicatat pada buku besar yang tidak dapat diubah, sehingga meningkatkan kepercayaan dan keterauditan.
Peningkatan Efisiensi: Smart contract mengotomatiskan prosesnya, sehingga mengurangi waktu penyelesaian dan biaya operasional.

Saham tokenisasi menggabungkan keterbukaan teknologi blockchain dengan fondasi nilai sekuritas tradisional, sehingga menghilangkan hambatan geografis dan waktu sekaligus meningkatkan likuiditas dan komposisi aset secara signifikan yang sering digambarkan sebagai "Lego keuangan".
Menurut data dari RWA.xyz, pasar saham token terus berkembang sejak awal tahun 2025. Hingga 09 Juli, total ukuran pasar telah melampaui $400 juta, sementara proyeksi masa depan memperkirakan potensi pertumbuhan hingga triliunan dolar.



3. Struktur Saham Tokenisasi


Saat ini, terdapat dua model utama untuk menerapkan saham tokenisasi di industri ini:

1) Token Sekuritas yang Didukung Aset 1:1: Diwakili oleh platform seperti xStocks. Dalam model ini, token (misalnya, TSLAX yang mewakili saham Tesla) secara langsung atau tidak langsung mencerminkan kepemilikan atau hak atas saham riil (TSLA) berdasarkan kerangka hukum. Pendekatan ini menciptakan representasi on-chain dari ekuitas riil dengan fokus pada keaslian dan transparansi aset dasarnya.

2) Kontrak Token Berbasis Derivatif: Diwakili oleh platform seperti Robinhood. Di sini, saham tokenisasi tidak mewakili kepemilikan sah atas saham dasarnya. Sebaliknya, saham ini mencerminkan kontrak derivatif antara pengguna dan entitas seperti Robinhood Eropa yang melacak harga saham. Secara hukum, ini adalah derivatif over-the-counter (OTC), sementara token on-chain hanya berfungsi sebagai sertifikat digital yang mewakili hak-hak di dalam kontrak tersebut.

4. Cara Berdagang Saham Tokenisasi di MEXC


Perdagangan Spot MEXC kini menawarkan pilihan saham tokenisasi AS yang didukung oleh xStocks, termasuk TSLAX, MCDX, AMZNX, CRCLX, COINX, NVDAX, AAPLX, HOODX, GOOGLX, METAX, DFDVX, MSTRX, SPYX, dan lainnya. Anda dapat menemukan token saham AS ini di bagian Saham Tokenisasi pada halaman Pasar MEXC. Dukungan MEXC untuk perdagangan saham tokenisasi memungkinkan investor untuk dengan mudah mengakses saham perusahaan yang diakui secara global menggunakan USDT, sehingga memungkinkan peluang investasi global yang cepat dan fleksibel.


Anda dapat langsung mengarah ke bagian Saham Tokenisasi, lalu mengklik tombol Dagang untuk mengakses halaman perdagangan Spot. Alternatifnya, Anda dapat memasukkan nama token (misalnya, TSLAX) di bilah pencarian untuk langsung mengarah ke antarmuka perdagangan Spot.

Pilih jenis order yang paling sesuai dengan kebutuhan perdagangan Anda untuk membeli saham token dan menyelesaikan transaksi. Saat ini, MEXC menawarkan bebas biaya perdagangan untuk perdagangan saham tokenisasi, sehingga menurunkan hambatan masuk secara signifikan dan memudahkan lebih banyak pengguna untuk berpartisipasi dalam berinvestasi di ekuitas global berkualitas tinggi.

Penafian: Materi ini bukan merupakan saran tentang investasi, perpajakan, persoalan hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya sebagai referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terkait dan berinvestasi dengan hati-hati. Semua keputusan dan hasil investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna.

