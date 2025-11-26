Apa Itu Fan Token? 80 Token Menghubungkan Penggemar Global dengan Volume Perdagangan Harian Lebih dari $52 Juta

Temukan Fan Token yang Didukung oleh Raksasa Olahraga di MEXC: Acara Besar Kini Berlangsung Fan token adalah kelas aset digital resmi untuk olahraga. Dibuat di Chiliz Chain, didukung oleh CHZ, dan dilTemukan Fan Token yang Didukung oleh Raksasa Olahraga di MEXC: Acara Besar Kini Berlangsung Fan token adalah kelas aset digital resmi untuk olahraga. Dibuat di Chiliz Chain, didukung oleh CHZ, dan dil
Temukan Fan Token yang Didukung oleh Raksasa Olahraga di MEXC: Acara Besar Kini Berlangsung


Fan token adalah kelas aset digital resmi untuk olahraga. Dibuat di Chiliz Chain, didukung oleh CHZ, dan diluncurkan oleh tim-tim terbesar di dunia, termasuk PSG, Barcelona, Man City dan banyak lagi, mereka siap untuk hal-hal yang lebih besar dengan musim SportFi yang siap dimulai.

Pelajari lebih lanjut tentang fan token dan manfaatkan acara fan token dan CHZ besar kami.


Sorotan Utama

1）Fan Token telah banyak diadopsi oleh klub olahraga top, termasuk FC Barcelona (BAR), Juventus (JUV), dan Paris Saint-Germain (PSG).
2）Fan Token berada di jantung SportFi (Sports Finance), sektor kripto yang sedang berkembang di mana olahraga elit bertemu dengan aset digital.
3）Fan Token adalah aset utilitas yang menawarkan pemegang kemampuan untuk berpartisipasi dalam voting, memengaruhi keputusan klub, dan mendapatkan akses ke hadiah dan pengalaman eksklusif.
4）Fan Token utama tersedia untuk diperdagangkan di MEXC sekarang!

1. Apa Itu Fan Token: Aset Digital Resmi dari Raksasa Olahraga


Fan token adalah kelas aset digital resmi yang menjembatani dunia olahraga dan blockchain, menciptakan tingkat keterlibatan baru bagi penggemar olahraga di seluruh dunia.

Tidak seperti memorabilia olahraga tradisional atau kartu keanggotaan, Fan token diterbitkan di jaringan blockchain—terutama Chiliz Chain—yang menampilkan desentralisasi, kemampuan untuk diperdagangkan, dan verifikasi. Setiap klub atau organisasi olahraga dapat menerbitkan token eksklusifnya sendiri, misalnya, token BAR FC Barcelona dan token JUV Juventus. Token-token ini tidak hanya melambangkan dukungan penggemar untuk tim mereka tetapi juga memberikan hak nyata dan nilai dunia nyata kepada pemegangnya.

Fantokens.com adalah sumber data dan agregator terkemuka untuk kelas aset Fan Token, di mana informasi terbaru dapat ditemukan pada lebih dari 80 fan token utama.

Fan token dicetak di Chiliz Chain—Blockchain Olahraga. Chiliz (CHZ) adalah mata uang asli dari Chiliz Chain dan kekuatan pendorong di balik ekosistem Fan token.

Menurut data dari FanTokens.com, total kapitalisasi pasar CHZ dan fan token melebihi $562 juta pada saat penulisan. Angka-angka ini menyoroti pertumbuhan cepat dan potensi besar fan token dan SportFi dalam industri olahraga, terutama mengingat dampak potensial dari katalis olahraga besar, termasuk Piala Dunia 2026 yang akan datang.


2. Fitur Utama Fan Token


Hak suara adalah salah satu fitur paling khas dari fan token. Penggemar yang memegang token ini dapat berpartisipasi dalam berbagai jajak pendapat yang diselenggarakan oleh klub mereka dan memengaruhi keputusan tertentu. Jajak pendapat ini dapat mencakup area seperti desain jersey, lagu perayaan gol, atau upacara penyambutan untuk pemain baru.

Hadiah dan pengalaman eksklusif adalah fitur utama lain dari fan token. Pemegang token dapat mengakses keuntungan eksklusif seperti tiket pertandingan, pertemuan dengan pemain, jersey bertanda tangan, dan pengalaman hari pertandingan VIP. Ini sering kali merupakan kesempatan tak ternilai yang tidak bisa dibeli dengan uang saja, meningkatkan rasa memiliki dan loyalitas penggemar.

Kemampuan untuk diperdagangkan menambahkan aspek ekonomi pada fan token. Penggemar dapat dengan bebas membeli dan menjualnya di bursa cryptocurrency utama, dengan harga berfluktuasi berdasarkan penawaran dan permintaan pasar.

3. Ikhtisar Fan Token Utama


Klub sepak bola adalah kekuatan pendorong utama di balik fan token. Raksasa kelas atas Eropa, seperti Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, AC Milan, Inter Milan, dan Arsenal, semuanya telah meluncurkan token mereka sendiri. Klub-klub ini secara kolektif memiliki ratusan juta penggemar di seluruh dunia, menyediakan basis pengguna yang besar untuk fan token.

Token tim nasional mewakili kebanggaan dan kehormatan negara masing-masing. Token seperti ARG Argentina dan POR Portugal memungkinkan penggemar untuk menunjukkan dukungan untuk tim nasional mereka. Token-token ini sering mengalami lonjakan perdagangan selama turnamen besar seperti Piala Dunia.


4. Cara Membeli Fan Token


Fan token untuk beberapa tim terbesar di dunia tersedia di sini di MEXC. Anda dapat memperdagangkannya sekarang dan memanfaatkan biaya rendah, perdagangan secepat kilat, cakupan aset yang beragam, dan likuiditas yang luar biasa.

Temukan aset digital resmi untuk AC Milan (ACM), Arsenal (AFC), Barcelona (BAR), Paris Saint-Germain (PSG), Man City (CITY), Argentina (ARG), AS Monaco (ASM), Crystal Palace (CPFC), Everton (EFC), Inter Milan (INTER), Leeds United (LUFC), Flamengo (MENGO), Napoli (NAP), OG Esports (OG), Portugal (POR), Sauber (SAUBER) dan Corinthians (SCCP) di MEXC.

Berikut contoh cara membeli fan token PSG di MEXC:
1) Buka dan masuk ke Aplikasi MEXC atau kunjungi situs web resmi.
2) Cari PSG di bilah pencarian dan pilih perdagangan Spot untuk PSG.
3) Pilih jenis pesanan Anda, masukkan jumlah dan harga, dan selesaikan perdagangan.



MEXC Meluncurkan Acara CHZ dan Fan Token

Untuk merayakan musim SportFi yang akan datang, MEXC telah meluncurkan acara fan token dan CHZ besar.

Acara ini menawarkan perdagangan tanpa biaya dan kesempatan untuk mendapatkan hingga 400% APY melalui staking! Pengguna baru yang menyetor dan memperdagangkan fan token populer seperti PSG, JUV, BAR, ASM, NAP, LUFC, SCCP, CPFC, dan EFC dapat berbagi 1.600.000 CHZ dan 250.000 USDT dalam bonus Futures!

Hadiah menarik menanti!


Jika Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang Fan Token, kunjungi Fantokens.com.

Didukung oleh tim-tim besar dengan jutaan penggemar global, Fan Token terus berkembang seiring dengan ekspansi ekosistem. Pelajari lebih lanjut tentang mereka dan jelajahi dunia SportFi yang sedang berkembang di MEXC.

Disclaimer: Informasi ini tidak memberikan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, juga tidak merupakan saran untuk membeli, menjual, atau memegang aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk tujuan referensi dan tidak merupakan saran investasi. Harap pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hati saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab atas keputusan investasi pengguna.
