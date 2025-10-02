Strategi Perdagangan Futures Lanjutan MEXC: Take Profit untuk Mengunci Keuntungan





Dalam perdagangan Futures, membuka posisi yang sukses hanyalah separuh dari perjuangan. Kunci keberhasilan suatu perdagangan terletak pada penutupannya yang efektif: mengunci keuntungan yang tercatat menjadi keuntungan yang terealisasi. Banyak trader yang terlalu bersemangat melewatkan titik keluar yang optimal, yang mengakibatkan erosi keuntungan atau bahkan mengubah perdagangan yang menguntungkan menjadi kerugian. Untuk membantu trader mengatasi kelemahan mereka dan mempertahankan disiplin perdagangan yang ketat, MEXC menyediakan beragam perangkat take-profit yang canggih. Artikel ini akan memberikan analisis komprehensif tentang perangkat-perangkat ini, strategi di baliknya, dan cara menggunakannya, membantu trader mengambil keuntungan yang tepat di MEXC dan memaksimalkan setiap peluang.









Dalam perdagangan Futures, take-profit (TP) mengacu pada penetapan target harga dalam suatu posisi Futures. Ketika harga pasar mencapai atau melampaui target ini, perdagangan secara otomatis dieksekusi untuk menutup posisi dan mengunci keuntungan. Dalam hal ini, investor secara proaktif memutuskan untuk keluar dari perdagangan setelah mencapai imbal hasil yang diharapkan, menghindari peluang keuntungan yang terlewat dan melindungi pendapatan.





Tetapkan nilai tetap sebagai titik take-profit. Setelah perdagangan Anda mencapai profit yang diharapkan, Anda dapat keluar secara otomatis untuk melindungi akumulasi keuntungan.









Tetapkan persentase take-profit. Setelah perdagangan Anda mencapai persentase keuntungan yang ditentukan, perdagangan akan ditutup untuk merealisasikan profit.









Gunakan indikator teknikal untuk menentukan titik take-profit. Misalnya, Anda dapat menggunakan moving average, RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence), dan indikator lainnya untuk mengidentifikasi titik keluar yang optimal.









Bagilah titik take-profit menjadi beberapa tahap dan tingkatkan target secara progresif. Pendekatan ini membantu memaksimalkan imbal hasil ketika tren pasar terus bergerak positif.













Mengeksekusi order berdasarkan harga bid/offer (BBO) terbaik rekanan, dengan prioritas pemenuhan order dalam 30 level harga dari referensi tersebut. Setiap bagian order yang tidak terpenuhi secara otomatis dikonversi menjadi limit order pada harga terakhir yang sesuai.









Tetapkan Harga (Harga Pasar atau Harga Terakhir) dan Kuantitas (25%, 50%, 75%, atau 100%).









Membatalkan semua limit order dan menutup semua posisi pada harga pasar. (Eksekusi mungkin tidak 100% dijamin karena kondisi pasar.)





Tips: Menggunakan Harga Pasar untuk Tutup Long/Tutup Short juga memungkinkan pengambilan keuntungan proaktif.









Order limit untuk Tutup Long/Tutup Short hanya dapat dipenuhi pada harga terakhir atau lebih baik (yaitu, dalam kondisi menguntungkan).





Seperti yang ditunjukkan di bawah ini: Setelah menempatkan order limit, jenis ordernya adalah Limit Order, dan order tersebut hanya akan terpicu pada harga terakhir atau harga yang lebih menguntungkan.









Anda dapat mengatur Harga Trigger, Harga, dan Kuantitas secara tepat (dengan rasio yang dapat disesuaikan).





Limit order Tutup Long/Tutup Short dapat dieksekusi pada harga terakhir atau harga yang lebih baik (untung), serta pada harga yang lebih buruk (rugi).





Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini: Saat membuka posisi long BTCUSDT, menggunakan trigger order memungkinkan Anda untuk mengatur penutupan order di kedua arah. Oleh karena itu, ketika Harga Rata-Rata Terpenuhi lebih rendah dari Harga Masuk, order tersebut masih dapat dipicu untuk mengeksekusi Stop Loss yang telah ditentukan sebelumnya.









Trailing Stop Order memungkinkan Anda mengatur Varians Trail (berdasarkan Rasio atau Jarak Harga) dan Kuantitas (dengan rasio yang dapat disesuaikan) secara tepat.





Tutup Long/Tutup Short trailing stop order hanya dapat dieksekusi pada harga yang kurang menguntungkan dibandingkan harga terakhir (yaitu, ketika rugi).





Oleh karena itu, setelah membuka posisi, trailing stop order untuk penutupan tidak dapat digunakan untuk mencapai take-profit.





Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini: Saat membuka posisi long BTCUSDT, penggunaan trailing stop order akan mengakibatkan posisi yang ada ditutup pada harga sekitar 5% kurang menguntungkan dibandingkan harga terakhir.









Mirip dengan Limit Order: order Post Only Tutup Long/Tutup Short hanya dapat dieksekusi pada harga terakhir atau harga yang lebih menguntungkan (yaitu, dengan keuntungan).





Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini: Setelah Anda menempatkan order Post Only, order tersebut akan diklasifikasikan sebagai Limit Order, dan hanya akan dieksekusi pada harga terakhir atau harga yang lebih menguntungkan.









Fungsi TP/SL dapat diatur sebelum membuka posisi atau diedit setelahnya. Untuk detailnya, silakan lihat: " Menetapkan Take Profit dan Stop Loss untuk Perdagangan Futures ."













Keuntungan yang Anda lihat saat memegang posisi adalah keuntungan yang belum terealisasi dan berfluktuasi seiring pergerakan pasar. Keuntungan tersebut baru akan didepositkan ke saldo akun Anda sebagai keuntungan yang terealisasi setelah menutup posisi. Take Profit adalah mekanisme yang memastikan transisi ini berjalan lancar.





Dalam perdagangan, lawan terberat seringkali adalah keserakahan dan ketakutan. Rencana Take Profit yang jelas membantu Anda tetap tenang selama euforia pasar dan menghindari kehilangan titik keluar terbaik dengan bertahan sedikit lebih lama. Ini adalah landasan membangun sistem perdagangan yang disiplin dan mencapai profitabilitas jangka panjang yang konsisten.









Fungsi Take Profit dalam perdagangan Futures sangat penting bagi investor karena memungkinkan manajemen risiko yang efektif, melindungi dana, dan membantu meraih keuntungan di tengah perubahan pasar. Dengan menetapkan target take profit yang jelas, investor dapat tetap mengendalikan perdagangan mereka dan membuat keputusan yang tepat waktu, yang pada akhirnya meningkatkan peluang keberhasilan perdagangan mereka.





Saat ini, MEXC sedang menjalankan Festival Trader 0-Biaya tanpa biaya, yang memungkinkan pengguna untuk mengurangi biaya perdagangan secara signifikan dan memungkinkan mereka untuk mengeluarkan lebih sedikit, berdagang lebih banyak, dan menghasilkan lebih banyak. Di MEXC, pengguna dapat menikmati perdagangan berbiaya rendah sambil tetap mengikuti tren pasar, menangkap setiap peluang yang muncul, dan memulai perjalanan menuju kemandirian finansial.





