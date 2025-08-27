FAQ AI MEXC

1. Apakah AI MEXC gratis? Saat ini, Daftar Pilihan AI, Radar Berita AI, dan AI MEXC gratis untuk digunakan. Jika versi lanjutan dirilis di masa mendatang, struktur biaya akan diumumkan sebelumnya mela1. Apakah AI MEXC gratis? Saat ini, Daftar Pilihan AI, Radar Berita AI, dan AI MEXC gratis untuk digunakan. Jika versi lanjutan dirilis di masa mendatang, struktur biaya akan diumumkan sebelumnya mela
1. Apakah AI MEXC gratis?


Saat ini, Daftar Pilihan AI, Radar Berita AI, dan AI MEXC gratis untuk digunakan. Jika versi lanjutan dirilis di masa mendatang, struktur biaya akan diumumkan sebelumnya melalui pemberitahuan dan email.

2. Apakah ada limit untuk jumlah interaksi AI atau kecepatan permintaan?


Ya. Sistem secara dinamis mengalokasikan kuota sesi AI harian berdasarkan level KYC dan volume perdagangan Anda selama 30 hari terakhir. Makin tinggi volume perdagangan dan level verifikasi Anda, makin banyak sesi yang dapat digunakan. Kuota akan direset secara otomatis keesokan harinya setelah limit tercapai.

3. Apa saja bahasa yang didukung oleh AI?


Saat ini, lebih dari 50 bahasa didukung, termasuk Inggris, Mandarin, Vietnam, Indonesia, Spanyol, dan bahasa utama lainnya. Bahasa lainnya akan ditambahkan seiring waktu.

4. Apakah ada diskon untuk pembelian token yang direkomendasikan oleh AI?


Tidak. Saat ini tidak ada biaya khusus atau diskon harga. Rekomendasi AI hanya didasarkan pada data raya dan informasi pasar aktual untuk referensi perdagangan dan tidak mewakili promosi platform.

5. Jika pengguna mengalami kerugian perdagangan berdasarkan informasi yang disediakan oleh AI, apakah platform bertanggung jawab?


Harap diperhatikan bahwa informasi yang disediakan oleh AI hanyalah referensi dan bukan merupakan janji atau jaminan investasi apa pun. Semua keputusan perdagangan dibuat oleh pengguna dengan menanggung risiko terkait.

6. Apakah rekomendasi AI menjamin laba?


AI menyediakan analisis cerdas berdasarkan tren dan informasi pasar, tetapi laba tidak dijamin. Harap ambil keputusan dengan bijaksana sesuai toleransi risiko pribadi Anda.

7. Apakah AI akan mengungkapkan data akun pengguna pribadi?


Tidak. AI hanya mengakses data pasar dan perdagangan anonim serta tidak mengumpulkan, menyimpan, atau membagikan informasi akun pribadi apa pun.

8. Apa saja sumber konten dan informasi yang direkomendasikan oleh AI?


Kami mengutamakan akurasi dan transparansi. Semua rekomendasi AI didasarkan pada mekanisme pemilihan data yang ketat, termasuk data aktual dari sumber bursa resmi, platform analisis on-chain mainstream, dan media keuangan resmi. Tren diskusi komunitas (spam difilter) dan backtesting lampau juga dipertimbangkan untuk memberi pengguna referensi yang matang.

9. Apakah frekuensi pembaruan Radar Berita AI disinkronkan dengan media sosial?


Ya. Radar Berita AI mengandalkan sumber data pihak ketiga yang berwenang dan aktivitas jaringan publik untuk memberikan pembaruan hampir aktual yang sinkron dengan media sosial.

10. Seberapa sering data Daftar Pilihan AI diperbarui?


Pemeringkatan didasarkan pada model perhitungan backend aktual dengan pembaruan data secara instan saat kondisi pasar berubah.

11. Apa dasar untuk rekomendasi token Daftar Pilihan AI?


Sistem ini mengukur token berdasarkan beberapa indikator, termasuk tren harga, volume perdagangan, perubahan posisi, data on-chain, dan popularitas berita, lalu menghasilkan peringkat yang sesuai.

12. Bagaimana cara melihat alasan di balik pergerakan harga token (FAQ AI MEXC)?


Pada halaman perdagangan Spot Web, klik pesan FAQ AI yang ditampilkan di atas grafik candlestick untuk masuk ke antarmuka percakapan Bot AI lalu memperoleh analisis dan alasan objektif untuk pergerakan harga token.


13. Apa yang harus dilakukan jika fitur AI tidak berfungsi?


Pertama, coba segarkan halaman atau hubungkan kembali ke jaringan. Jika masalah berlanjut, coba lagi nanti atau hubungi layanan pelanggan online untuk mendapatkan bantuan.

14. Mengapa saya tidak dapat menemukan antarmuka AI?


Pastikan Aplikasi MEXC Anda diperbarui ke versi 6.19.0 atau lebih tinggi, lalu mulai ulang aplikasi setelah memperbarui. Jika masih tidak muncul, periksa nomor versi dalam PengaturanTentang, atau coba bersihkan cache lalu masuk lagi.

15. Bagaimana cara membatalkan notifikasi push Radar Berita AI?


Untuk membatalkan notifikasi push Radar Berita AI, buka halaman Radar Berita AI, lalu klik tombol Berlangganan untuk berhenti berlangganan. Setelah berhenti berlangganan, Anda tidak akan lagi menerima notifikasi push.


Penafian: Informasi ini tidak memberikan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan saran untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terkait dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

