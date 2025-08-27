FAQ AI MEXC









Saat ini, Daftar Pilihan AI, Radar Berita AI, dan AI MEXC gratis untuk digunakan. Jika versi lanjutan dirilis di masa mendatang, struktur biaya akan diumumkan sebelumnya melalui pemberitahuan dan email.









Ya. Sistem secara dinamis mengalokasikan kuota sesi AI harian berdasarkan level KYC dan volume perdagangan Anda selama 30 hari terakhir. Makin tinggi volume perdagangan dan level verifikasi Anda, makin banyak sesi yang dapat digunakan. Kuota akan direset secara otomatis keesokan harinya setelah limit tercapai.









Saat ini, lebih dari 50 bahasa didukung, termasuk Inggris, Mandarin, Vietnam, Indonesia, Spanyol, dan bahasa utama lainnya. Bahasa lainnya akan ditambahkan seiring waktu.









Tidak. Saat ini tidak ada biaya khusus atau diskon harga. Rekomendasi AI hanya didasarkan pada data raya dan informasi pasar aktual untuk referensi perdagangan dan tidak mewakili promosi platform.









Harap diperhatikan bahwa informasi yang disediakan oleh AI hanyalah referensi dan bukan merupakan janji atau jaminan investasi apa pun. Semua keputusan perdagangan dibuat oleh pengguna dengan menanggung risiko terkait.









AI menyediakan analisis cerdas berdasarkan tren dan informasi pasar, tetapi laba tidak dijamin. Harap ambil keputusan dengan bijaksana sesuai toleransi risiko pribadi Anda.









Tidak. AI hanya mengakses data pasar dan perdagangan anonim serta tidak mengumpulkan, menyimpan, atau membagikan informasi akun pribadi apa pun.









Kami mengutamakan akurasi dan transparansi. Semua rekomendasi AI didasarkan pada mekanisme pemilihan data yang ketat, termasuk data aktual dari sumber bursa resmi, platform analisis on-chain mainstream, dan media keuangan resmi. Tren diskusi komunitas (spam difilter) dan backtesting lampau juga dipertimbangkan untuk memberi pengguna referensi yang matang.









Ya. Radar Berita AI mengandalkan sumber data pihak ketiga yang berwenang dan aktivitas jaringan publik untuk memberikan pembaruan hampir aktual yang sinkron dengan media sosial.









Pemeringkatan didasarkan pada model perhitungan backend aktual dengan pembaruan data secara instan saat kondisi pasar berubah.









Sistem ini mengukur token berdasarkan beberapa indikator, termasuk tren harga, volume perdagangan, perubahan posisi, data on-chain, dan popularitas berita, lalu menghasilkan peringkat yang sesuai.









Pada halaman perdagangan Spot Web, klik pesan FAQ AI yang ditampilkan di atas grafik candlestick untuk masuk ke antarmuka percakapan Bot AI lalu memperoleh analisis dan alasan objektif untuk pergerakan harga token.













Pertama, coba segarkan halaman atau hubungkan kembali ke jaringan. Jika masalah berlanjut, coba lagi nanti atau hubungi layanan pelanggan online untuk mendapatkan bantuan.









Pengaturan → Tentang, atau coba bersihkan cache lalu masuk lagi.



15. Bagaimana cara membatalkan notifikasi push Radar Berita AI?

Untuk membatalkan notifikasi push Radar Berita AI, buka halaman Radar Berita AI, lalu klik tombol Berlangganan untuk berhenti berlangganan. Setelah berhenti berlangganan, Anda tidak akan lagi menerima notifikasi push.

Pastikan Aplikasi MEXC Anda diperbarui ke versi 6.19.0 atau lebih tinggi, lalu mulai ulang aplikasi setelah memperbarui. Jika masih tidak muncul, periksa nomor versi dalam, atau coba bersihkan cache lalu masuk lagi.







