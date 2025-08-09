Sei Mengintegrasikan USDC Asli & CCTP V2 untuk Mempercepat Adopsi Stablecoin





peluncuran USD Coin (USDC) asli dan Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) V2 baru USDC asli dan CCTP V2 telah sepenuhnya aktif di jaringan Sei USDC Pada 10 Juli 2025, Circle secara resmi mengumumkandi mainnet Sei. Langkah ini memberikan dukungan penerbitan dolar digital resmi kepada Sei sekaligus berintegrasi dengan Circle Mint untuk memungkinkan aliran masuk modal langsung pada level institusi ke dalam ekosistem Sei. Pada 24 Juli,. Dengan ini, Sei menjadi blockchain ke-13 yang mendukung CCTP V2, sehingga memungkinkan transfermelintasi 13 chain publik melalui 156 rute transfer—tanpa memerlukan bridge pihak ketiga—sehingga menawarkan efisiensi modal 1:1, keamanan tinggi, dan latensi rendah.













Sei Network adalah blockchain Lapisan 1 generasi berikutnya yang dibangun berdasarkan Cosmos SDK dengan dikembangkan oleh tim Sei Labs mulai tahun 2021, lalu resmi diluncurkan pada tahun 2023. Sejak awal berdirinya, Sei menarik investasi strategis dari institusi terkemuka, seperti Jump Crypto, Multicoin Capital, dan Coinbase Ventures, sehingga mendapatkan momentum yang kuat.





Sei memiliki fokus inti yang jelas: Membangun perdagangan berfrekuensi tinggi dan infrastruktur DeFi berlatensi rendah. Blockchain ini sangat cocok untuk bursa terdesentralisasi (DEX), buku order on-chain (CLOB), marketplace NFT, dan GameFi, sebuah chain yang dibuat khusus untuk perdagangan berfrekuensi tinggi yang transparan dan penggunaan yang efisien modal.













Inovasi teknis Sei yang paling menonjol adalah mekanisme Konsensus Twin‑Turbo, sebuah optimisasi berdasarkan Cosmos Tendermint. Konsensus ini menghadirkan dua peningkatan utama: propagasi blok cerdas dan eksekusi paralel optimistis. Peningkatan ini mengurangi waktu finalitas menjadi sekitar 380–400 milidetik yang jauh lebih cepat daripada Ethereum (yang memerlukan waktu beberapa menit) dan Tendermint tradisional (beberapa detik).









Sejak peningkatan Sei V2, chain tersebut mendukung EVM paralel, sehingga Sei kompatibel dengan alat pengembangan Ethereum (seperti Solidity, Remix, Hardhat, dll.) dan memungkinkan eksekusi transaksi paralel. Pengujian internal oleh proyek Sei Giga menunjukkan throughput melebihi ratusan ribu TPS sambil mempertahankan latensi finalitas di bawah 400 ms yang menunjukkan potensi kinerja yang luar biasa.









Tidak seperti kebanyakan chain yang mengandalkan AMM, Sei menawarkan dukungan asli pada level protokol untuk buku order dan mesin pencocokan yang memungkinkan DEX untuk menerapkan CLOB on-chain. Hal ini memungkinkan penetapan harga yang lebih tepat, efisiensi modal yang lebih tinggi, dan selisih harga yang lebih rendah, sementara lelang batch yang sering dilakukan membantu mengurangi front-running dan manipulasi.









Cosmos Sebagai anggota ekosistem, Sei mendukung IBC (Komunikasi Antar-Blockchain) dan smart contract CosmWasm yang mendorong pengembang Rust untuk membangun aplikasi yang memiliki interoperabilitas dan cross-chain di Sei yang dapat bermigrasi pada berbagai chain Cosmos.









Ethereum Solana Berkat efisiensi dan kemampuan eksekusi paralel Sei, biaya transaksi jauh lebih rendah dibandingkan, dan L1 serupa. Timnya juga menekankan komitmen terhadap netralitas karbon, sehingga menarik bagi pengguna dan institusi yang sadar lingkungan.













SEI Dengan didorong oleh berita positif tentang peluncuran USDC asli dan CCTP V2, tokenmelonjak kuat dalam seminggu setelah pengumuman dan mencapai puncaknya pada $0,39, yaitu level tertingginya dalam hampir lima bulan. Hal ini mencerminkan pengakuan pasar yang kuat terhadap potensi ekosistem Sei.

















Ekosistem Sei terus mendapatkan momentum. Menurut data, TVL-nya (Total Value Locked) naik dari di bawah $10 juta pada bulan Oktober 2023 menjadi $700 juta pada bulan Juli 2025, sehingga menunjukkan peningkatan 188% tahun ini. Jumlah total DApp ekosistem ini telah melampaui 200 yang mencakup berbagai sektor, termasuk peminjaman, perdagangan, pembayaran, NFT, dan game, sehingga membentuk komunitas pengembang yang dinamis dan luas.









Takara Lend Yei Finance Khususnya di sektor DeFi, sejumlah proyek menonjol telah muncul di Sei. Misalnya,memiliki TVL yang telah melampaui $100 juta dengan membangun “lapisan kredit” untuk DeFi yang memungkinkan aset kripto digunakan bukan hanya untuk investasi, melainkan juga untuk pembayaran di dunia nyata. Sementara itu,, yaitu protokol peminjaman terbesar di Sei, telah mencapai TVL sebesar $380 juta, sehingga dengan mantap berada di posisi teratas dalam ekosistem. Keberhasilan proyek-proyek ini bukan hanya memperkaya lanskap DeFi Sei, melainkan juga secara signifikan meningkatkan kehadiran pasarnya secara keseluruhan.









Dengan Circle yang menghadirkan USDC dan CCTP V2 asli ke mainnet Sei, Sei telah berevolusi dari “Lapisan 1 berkinerja tinggi” menjadi “lapisan penyelesaian stablecoin cross-chain”. Peluncuran USDC asli meningkatkan kualitas likuiditas dan efisiensi modal Sei secara signifikan, sementara CCTP V2 makin memperluas interoperabilitas cross-chain, sehingga meletakkan dasar bagi Sei untuk menjadi pusat stablecoin. Dalam jangka menengah, seiring TVL terus bertumbuh, ekosistem aplikasi makin matang, dan kapabilitas eksekusi EVM makin maju, Sei siap bersaing sebagai blockchain Lapisan 1 mainstream.





Bagi para pengembang dan investor yang ingin berpartisipasi dalam gelombang pertumbuhan infrastruktur Lapisan 1 berikutnya, Sei tidak diragukan lagi telah menjadi kekuatan yang sedang naik daun dan tidak dapat diabaikan. Dengan meningkatnya permintaan untuk stablecoin, interoperabilitas cross-chain, integrasi institusional, dan skenario perdagangan berfrekuensi tinggi, masa depan Sei terlihat sangat menjanjikan.









