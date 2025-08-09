Pada 10 Juli 2025, Circle secara resmi mengumumkan peluncuran USD Coin (USDC) asli dan Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) V2 baru di mainnet Sei. Langkah ini memberikan dukungan penerbitan dolar digPada 10 Juli 2025, Circle secara resmi mengumumkan peluncuran USD Coin (USDC) asli dan Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) V2 baru di mainnet Sei. Langkah ini memberikan dukungan penerbitan dolar dig
Belajar/Wawasan Pasar/Analisis Topik Populer/Sei Mengint... Stablecoin

Sei Mengintegrasikan USDC Asli & CCTP V2 untuk Mempercepat Adopsi Stablecoin

9 Agustus 2025MEXC
0m
#Kabar Industri
SEI
SEI$0.1721-6.67%
USDCoin
USDC$1.0001-0.02%
CROSS
CROSS$0.12392-3.39%
INI
INI$0.04596+14.38%
Hyperbridge
BRIDGE$0.02725-0.69%


Pada 10 Juli 2025, Circle secara resmi mengumumkan peluncuran USD Coin (USDC) asli dan Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) V2 baru di mainnet Sei. Langkah ini memberikan dukungan penerbitan dolar digital resmi kepada Sei sekaligus berintegrasi dengan Circle Mint untuk memungkinkan aliran masuk modal langsung pada level institusi ke dalam ekosistem Sei. Pada 24 Juli, USDC asli dan CCTP V2 telah sepenuhnya aktif di jaringan Sei. Dengan ini, Sei menjadi blockchain ke-13 yang mendukung CCTP V2, sehingga memungkinkan transfer USDC melintasi 13 chain publik melalui 156 rute transfer—tanpa memerlukan bridge pihak ketiga—sehingga menawarkan efisiensi modal 1:1, keamanan tinggi, dan latensi rendah.

*BTN-Beli SEI&BTNURL=https://www.mexc.com/id-ID/exchange/SEI_USDT *

1. Apa itu Sei?


Sei Network adalah blockchain Lapisan 1 generasi berikutnya yang dibangun berdasarkan Cosmos SDK dengan dikembangkan oleh tim Sei Labs mulai tahun 2021, lalu resmi diluncurkan pada tahun 2023. Sejak awal berdirinya, Sei menarik investasi strategis dari institusi terkemuka, seperti Jump Crypto, Multicoin Capital, dan Coinbase Ventures, sehingga mendapatkan momentum yang kuat.

Sei memiliki fokus inti yang jelas: Membangun perdagangan berfrekuensi tinggi dan infrastruktur DeFi berlatensi rendah. Blockchain ini sangat cocok untuk bursa terdesentralisasi (DEX), buku order on-chain (CLOB), marketplace NFT, dan GameFi, sebuah chain yang dibuat khusus untuk perdagangan berfrekuensi tinggi yang transparan dan penggunaan yang efisien modal.

2. Teknologi Inti dan Keunggulan Kompetitif Sei


2.1 Konsensus Twin‑Turbo: Mencapai Finalitas Sub-Detik


Inovasi teknis Sei yang paling menonjol adalah mekanisme Konsensus Twin‑Turbo, sebuah optimisasi berdasarkan Cosmos Tendermint. Konsensus ini menghadirkan dua peningkatan utama: propagasi blok cerdas dan eksekusi paralel optimistis. Peningkatan ini mengurangi waktu finalitas menjadi sekitar 380–400 milidetik yang jauh lebih cepat daripada Ethereum (yang memerlukan waktu beberapa menit) dan Tendermint tradisional (beberapa detik).

2.2 Eksekusi Paralel dan Kompatibilitas EVM


Sejak peningkatan Sei V2, chain tersebut mendukung EVM paralel, sehingga Sei kompatibel dengan alat pengembangan Ethereum (seperti Solidity, Remix, Hardhat, dll.) dan memungkinkan eksekusi transaksi paralel. Pengujian internal oleh proyek Sei Giga menunjukkan throughput melebihi ratusan ribu TPS sambil mempertahankan latensi finalitas di bawah 400 ms yang menunjukkan potensi kinerja yang luar biasa.

2.3 Buku Limit Order Asli (CLOB) dan Mesin Pencocokan


Tidak seperti kebanyakan chain yang mengandalkan AMM, Sei menawarkan dukungan asli pada level protokol untuk buku order dan mesin pencocokan yang memungkinkan DEX untuk menerapkan CLOB on-chain. Hal ini memungkinkan penetapan harga yang lebih tepat, efisiensi modal yang lebih tinggi, dan selisih harga yang lebih rendah, sementara lelang batch yang sering dilakukan membantu mengurangi front-running dan manipulasi.

2.4 Kompatibilitas dengan Ekosistem Cosmos & IBC


Sebagai anggota ekosistem Cosmos, Sei mendukung IBC (Komunikasi Antar-Blockchain) dan smart contract CosmWasm yang mendorong pengembang Rust untuk membangun aplikasi yang memiliki interoperabilitas dan cross-chain di Sei yang dapat bermigrasi pada berbagai chain Cosmos.

2.5 Efisiensi Energi, Biaya Rendah, dan Dukungan Ekosistem


Berkat efisiensi dan kemampuan eksekusi paralel Sei, biaya transaksi jauh lebih rendah dibandingkan Ethereum, Solana, dan L1 serupa. Timnya juga menekankan komitmen terhadap netralitas karbon, sehingga menarik bagi pengguna dan institusi yang sadar lingkungan.

3. Respons Pasar: Harga Token SEI Melonjak, Ekosistem Mengalami Pertumbuhan Eksplosif


3.1 Reli Harga SEI


Dengan didorong oleh berita positif tentang peluncuran USDC asli dan CCTP V2, token SEI melonjak kuat dalam seminggu setelah pengumuman dan mencapai puncaknya pada $0,39, yaitu level tertingginya dalam hampir lima bulan. Hal ini mencerminkan pengakuan pasar yang kuat terhadap potensi ekosistem Sei.


*BTN-Beli SEI&BTNURL=https://www.mexc.com/id-ID/exchange/SEI_USDT *

3.2 TVL Mendekati $700 Juta Seiring dengan Berkembangnya Ekosistem yang Beragam


Ekosistem Sei terus mendapatkan momentum. Menurut data, TVL-nya (Total Value Locked) naik dari di bawah $10 juta pada bulan Oktober 2023 menjadi $700 juta pada bulan Juli 2025, sehingga menunjukkan peningkatan 188% tahun ini. Jumlah total DApp ekosistem ini telah melampaui 200 yang mencakup berbagai sektor, termasuk peminjaman, perdagangan, pembayaran, NFT, dan game, sehingga membentuk komunitas pengembang yang dinamis dan luas.


Khususnya di sektor DeFi, sejumlah proyek menonjol telah muncul di Sei. Misalnya, Takara Lend memiliki TVL yang telah melampaui $100 juta dengan membangun “lapisan kredit” untuk DeFi yang memungkinkan aset kripto digunakan bukan hanya untuk investasi, melainkan juga untuk pembayaran di dunia nyata. Sementara itu, Yei Finance, yaitu protokol peminjaman terbesar di Sei, telah mencapai TVL sebesar $380 juta, sehingga dengan mantap berada di posisi teratas dalam ekosistem. Keberhasilan proyek-proyek ini bukan hanya memperkaya lanskap DeFi Sei, melainkan juga secara signifikan meningkatkan kehadiran pasarnya secara keseluruhan.

4. Mesin Stablecoin Menyala, Sei Berakselerasi ke Fase Breakout


Dengan Circle yang menghadirkan USDC dan CCTP V2 asli ke mainnet Sei, Sei telah berevolusi dari “Lapisan 1 berkinerja tinggi” menjadi “lapisan penyelesaian stablecoin cross-chain”. Peluncuran USDC asli meningkatkan kualitas likuiditas dan efisiensi modal Sei secara signifikan, sementara CCTP V2 makin memperluas interoperabilitas cross-chain, sehingga meletakkan dasar bagi Sei untuk menjadi pusat stablecoin. Dalam jangka menengah, seiring TVL terus bertumbuh, ekosistem aplikasi makin matang, dan kapabilitas eksekusi EVM makin maju, Sei siap bersaing sebagai blockchain Lapisan 1 mainstream.

Bagi para pengembang dan investor yang ingin berpartisipasi dalam gelombang pertumbuhan infrastruktur Lapisan 1 berikutnya, Sei tidak diragukan lagi telah menjadi kekuatan yang sedang naik daun dan tidak dapat diabaikan. Dengan meningkatnya permintaan untuk stablecoin, interoperabilitas cross-chain, integrasi institusional, dan skenario perdagangan berfrekuensi tinggi, masa depan Sei terlihat sangat menjanjikan.

*BTN-Beli SEI&BTNURL=https://www.mexc.com/id-ID/exchange/SEI_USDT *

Bacaan yang Direkomendasikan:
MEXC resmi meluncurkan acara Festival Bebas Biaya yang memberdayakan pengguna untuk mengurangi biaya perdagangan secara signifikan. Dengan inisiatif ini, pengguna benar-benar dapat menghemat lebih banyak, berdagang lebih banyak, dan meraih penghasilan lebih banyak. Dengan berpartisipasi dalam kampanye ini, Anda akan menikmati perdagangan dengan yang biaya sangat rendah di platform MEXC sambil tetap mengungguli tren pasar dan meraih peluang investasi seketika peluang tersebut muncul. Acara ini merupakan gateway Anda menuju perdagangan yang lebih cerdas dan pertumbuhan kekayaan yang lebih besar.

Bacaan yang Direkomendasikan:
Mengapa Harus Memilih Futures MEXC? Telusuri keunggulan unik perdagangan Futures di MEXC dan pelajari cara untuk tetap unggul di pasar derivatif.
Bagaimana Cara Berpartisipasi dalam M-Day? Kuasai langkah-langkah dan strategi untuk bergabung ke acara M-Day dan jangan lewatkan airdrop harian berupa hadiah bonus Futures senilai lebih dari 70.000 USDT.
Panduan Perdagangan Futures (Versi Aplikasi): Dapatkan panduan langkah demi langkah tentang cara melakukan perdagangan Futures di aplikasi seluler MEXC dan mulai berdagang dengan percaya diri.

Penafian: Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan nasihat tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau layanan terkait lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menawarkan informasi ini hanya sebagai referensi dan tidak memberikan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terkait dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Artikel Populer

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Ethereum baru saja melonjak 50% pada Juli 2025, melampaui $3,800 dan menarik perhatian investor di seluruh dunia. Jika Anda bertanya-tanya apakah Ethereum layak untuk investasi Anda saat ini, Anda tid

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Memilih antara Ethereum dan cryptocurrency lainnya bisa terasa membingungkan. Dengan Bitcoin mencapai $119,469 dan Ethereum diperdagangkan pada $4,273, investor bertanya aset digital mana yang menawar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Di pasar mata uang kripto, perdagangan Futures telah menjadi alat penting bagi banyak investor untuk meningkatkan efisiensi modal dan menangkap peluang pasar, berkat fitur-fiturnya, seperti leverage t

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Dunia cryptocurrency berubah selamanya ketika mining Ethereum menjadi tidak mungkin pada 15 September 2022. Jika Anda mencari cara mining Ethereum di tahun 2025, Anda tidak sendirian—tetapi jawabannya

Artikel Terkait

Apa itu Ethena? Panduan Lengkap untuk Protokol Dolar Sintetis Berbasis Kripto

Apa itu Ethena? Panduan Lengkap untuk Protokol Dolar Sintetis Berbasis Kripto

Ringkasan1) USDe adalah dolar sintetis, bukan stablecoin berdukungan fiat: Produk ini didukung oleh aset kripto dan posisi futures short yang sesuai, bukan cadangan fiat tradisional.2) Hedging delta m

Apa Itu BIANRENSHENG (BINANCELIFE)? Dari Meme Internet hingga Fenomena Kripto

Apa Itu BIANRENSHENG (BINANCELIFE)? Dari Meme Internet hingga Fenomena Kripto

TL;DR1）Pencapaian Tonggak Sejarah: BINANCELIFE (BINANCELIFE) menjadi memecoin Tiongkok pertama yang debut di Binance, mendobrak konvensi pasar.2）Pertumbuhan Eksplosif: Hanya dalam tiga hari setelah pe

Apa Itu 375ai (EAT)? Analisis Lengkap dari Jaringan Intelijen Data Tepi Terdesentralisasi Pertama di Dunia

Apa Itu 375ai (EAT)? Analisis Lengkap dari Jaringan Intelijen Data Tepi Terdesentralisasi Pertama di Dunia

Ringkasan1) Kecerdasan Tepi Terdesentralisasi: 375ai telah membangun jaringan intelijen data tepi terdesentralisasi pertama di dunia yang melakukan pemrosesan dan analisis AI secara aktual di sumber d

Apa itu Protokol x402? Panduan Lengkap tentang 5 Keunggulan Inti dari Standar Pembayaran HTTP Asli

Apa itu Protokol x402? Panduan Lengkap tentang 5 Keunggulan Inti dari Standar Pembayaran HTTP Asli

Ringkasan1) Protokol x402 mengaktifkan kode status HTTP 402 yang tidak aktif selama 30 tahun untuk memungkinkan kemampuan pembayaran Web asli.2) Bebas biaya protokol dan penyelesaian dalam 2 detik mer

Daftar di MEXC
Daftar & Dapatkan Bonus hingga 10,000 USDT