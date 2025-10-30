Trump dan XRP: Panduan Lengkap tentang Rencana Cryptocurrency Donald Trump dan Masa Depan XRP

Dunia cryptocurrency meledak ketika Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa XRP akan menjadi bagian dari cadangan cryptocurrency strategis Amerika, yang menyebabkan token melonjak 33% dalam satu hari. Bagi pemula yang mencoba memahami apa arti "Trump XRP" dan mengapa ini penting, hubungan ini dapat mengubah keuangan Amerika dan portofolio investasi Anda.

Baru mengenal XRP? Pelajari dasar-dasar cryptocurrency Ripple dan cara kerjanya dalam panduan lengkap XRP kami.





Poin-Poin Utama

Kesimpulan: Dukungan Trump mengubah XRP dari buangan regulasi menjadi aset cadangan strategis, menghasilkan keuntungan tahunan 450%.

Angka Kunci: XRP mencapai tertinggi sepanjang masa $3,52 dan dapat mencapai $12,50 menurut prediksi bank Standard Chartered.

Akses Politik: Makan malam Trump dengan eksekutif Ripple memberikan XRP pengaruh politik yang belum pernah terjadi sebelumnya di Washington.

Kemenangan Regulasi: Kepemimpinan SEC baru dan penandatanganan GENIUS Act menghilangkan hambatan hukum terbesar XRP.

Faktor Risiko: Meskipun ada dukungan Trump, XRP tetap sangat volatil dan kesuksesan tidak dijamin.





Semuanya berubah pada 6 Januari 2025, ketika Trump duduk untuk makan malam dengan dua orang paling berpengaruh di dunia cryptocurrency. CEO Ripple Brad Garlinghouse dan Chief Legal Officer Stuart Alderoty berbagi makanan dengan presiden terpilih saat itu, menciptakan apa yang banyak orang anggap sebagai makan malam crypto paling penting dalam sejarah.

Keesokan harinya, Garlinghouse memposting foto ketiganya tersenyum, dengan Trump melakukan gestur khas jempol ke atas. "Makan malam yang luar biasa dan awal yang kuat untuk 2025," tulis Garlinghouse di X (sebelumnya Twitter). Ini bukan hanya postingan media sosial—ini adalah sinyal bahwa XRP telah mendapatkan dukungan politik tingkat tertinggi di Amerika.









Pada 2 Maret 2025, Trump membuat sejarah cryptocurrency. Dalam postingan di Truth Social, ia mengumumkan bahwa Amerika akan membuat "cadangan cryptocurrency strategis" yang mencakup tidak hanya bitcoin, tetapi juga XRP, token SOL Solana, dan ADA Cardano.

Ini adalah kasus pertama presiden AS yang menunjukkan dukungan untuk "cadangan" cryptocurrency daripada hanya "stockpile". Perbedaannya sangat signifikan—cadangan menyiratkan pembelian aktif pemerintah, sementara stockpile hanya berarti menyimpan cryptocurrency yang disita.

Namun, kontroversi menyusul. Laporan selanjutnya menunjukkan bahwa Trump "ditipu" untuk memasukkan XRP oleh pelobi yang terkait dengan Ripple. Menurut Politico, seorang karyawan pelobi pro-Trump Brian Ballard memberikan Trump teks untuk postingan media sosialnya. Ketika Trump mengetahui bahwa Ripple adalah klien Ballard, ia dilaporkan merasa dimanipulasi dan melarang Ballard berpartisipasi dalam urusan masa depan.









Efek Trump pada XRP tidak lain adalah luar biasa. Sejak kemenangan pemilihan Trump pada November 2024, XRP telah memberikan return luar biasa yang sedikit diprediksi.

Pada Juli 2025, XRP melampaui tertinggi sepanjang masa sebelumnya, mencapai $3,52 dan melampaui puncak 2018 sebesar $3,40. Kapitalisasi pasar token melampaui $200 miliar setelah kenaikan 14% dalam satu hari. Kenaikan ini mengikuti laporan bahwa Trump berencana menandatangani perintah eksekutif yang memungkinkan akun pensiun berinvestasi dalam cryptocurrency.

Bank investasi Standard Chartered mengeluarkan prediksi yang lebih berani, menunjukkan XRP dapat mencapai $12,50 sebelum masa jabatan Trump berakhir. Bank mencatat bahwa XRP tumbuh enam kali lipat setelah kemenangan pemilihan Trump, mencerminkan ekspektasi bahwa hambatan regulasi akan menghilang.





Dukungan Trump melampaui postingan media sosial. Pada 19 Juli 2025, ia menandatangani GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins) dalam upacara di Gedung Putih yang dipenuhi eksekutif crypto.

Upacara penandatanganan seperti direktori "siapa siapa" di industri crypto: Co-CEO Kraken David Ripley, pendiri Gemini Cameron dan Tyler Winklevoss, CEO Coinbase Brian Armstrong, dan lainnya. Trump menyebut RUU itu "langkah raksasa menuju pemantapan dominasi Amerika dalam keuangan global dan teknologi crypto".

Undang-undang ini menciptakan kerangka regulasi yang dibutuhkan XRP dan cryptocurrency lainnya untuk berkembang dalam keuangan tradisional. Lebih penting lagi, ini menandakan bahwa administrasi Trump melihat cryptocurrency sebagai bagian penting dari masa depan keuangan Amerika.









Selama bertahun-tahun, XRP berada di bawah awan regulasi. Komisi Sekuritas dan Bursa menggugat Ripple pada 2020, mengklaim bahwa XRP adalah sekuritas yang tidak terdaftar. Gugatan ini menciptakan ketidakpastian besar dan menghambat pertumbuhan XRP di Amerika Serikat.

Pemilihan Trump sepenuhnya mengubah dinamika ini. Gary Gensler, ketua SEC yang skeptis terhadap crypto, mengundurkan diri. Trump menominasikan Paul Atkins, pendukung kuat cryptocurrency, untuk menggantikannya. Perubahan kepemimpinan ini berarti SEC kemungkinan akan mencabut banding terhadap Ripple, akhirnya memberikan XRP kejelasan regulasi yang dibutuhkan.

Stuart Alderoty, kepala penasihat hukum Ripple yang makan malam dengan Trump, menyumbangkan lebih dari $300.000 untuk kampanye Trump. Ripple juga menyumbangkan $5 juta dalam XRP ke dana pelantikan Trump. Koneksi ini menunjukkan bahwa XRP memiliki akses belum pernah terjadi sebelumnya kepada para pembuat keputusan.





Mengapa Trump secara khusus mendukung XRP? Jawabannya terletak pada posisi unik XRP dalam keuangan global. Tidak seperti bitcoin, yang terutama berfungsi sebagai emas digital, XRP diciptakan untuk penggunaan praktis dalam pembayaran lintas batas.

Saat ini, bank memegang $27 triliun dalam rekening nostro—uang yang ditempatkan di luar negeri untuk memfasilitasi transfer internasional. XRP dapat menggantikan sistem yang tidak efisien ini, berpotensi membebaskan $1,5 triliun modal sambil menghemat $7,5 miliar per tahun dalam biaya transaksi.

Bagi Trump, yang berkampanye dengan janji membuat Amerika lebih efisien dan kompetitif, XRP mewakili alat dominasi keuangan. Jika bank Amerika mengadopsi XRP untuk transfer internasional, Amerika dapat mengontrol aliran pembayaran global dengan cara yang tidak pernah mungkin sebelumnya.





Jika Anda baru dalam cryptocurrency, koneksi Trump-XRP menawarkan peluang dan risiko. XRP telah memberikan return yang mengesankan—kenaikan 450% dalam setahun terakhir dan 54% sejak awal 2025. Angka-angka ini jauh melampaui 9% bitcoin dan 3% ethereum selama periode yang sama.

Namun, cryptocurrency tetap sangat volatil. Harga XRP dapat berfluktuasi 20% atau lebih dalam satu hari berdasarkan berita, regulasi, atau sentimen pasar. Dukungan administrasi Trump mengurangi risiko regulasi, tetapi tidak menghilangkan risiko pasar.

Untuk pemula yang mempertimbangkan XRP, mulailah dengan kecil dan investasikan hanya uang yang mampu Anda kehilangan. Koneksi dengan Trump adalah bullish, tetapi pasar crypto dapat tidak dapat diprediksi bahkan dengan dukungan politik.









Analis crypto semakin optimis tentang kombinasi Trump-XRP. ETF Teucrium 2x Long Daily XRP (XXRP) telah melonjak 96% sejak peluncuran April 2025, menunjukkan selera institusional untuk eksposur XRP.

CEO Teucrium Sal Gilbertie mengatakan kepada CNBC bahwa regulator telah menjadi "lebih ramah" di bawah Trump dibandingkan dengan administrasi Biden. "Ini adalah lingkungan yang sama sekali berbeda di Washington sekarang," katanya. "Ini lebih menyambut inovasi—terutama dalam crypto."

Pengamat pasar mengharapkan lebih banyak produk keuangan yang berfokus pada XRP seiring peningkatan kejelasan regulasi. Persetujuan ETF, yang tampak tidak mungkin di bawah administrasi sebelumnya, sekarang tampak mungkin mengingat sikap pro-crypto Trump.





Kisah Trump dan XRP masih ditulis. Perkembangan kunci untuk dipantau meliputi:

Keputusan Banding SEC: Akankah kepemimpinan SEC baru mencabut gugatan terhadap Ripple sepenuhnya?

Implementasi Cadangan Strategis: Berapa banyak XRP yang sebenarnya akan dibeli pemerintah?

Adopsi Perbankan: Akankah bank-bank besar AS mulai menggunakan XRP untuk transfer internasional?

Persetujuan ETF: Kapan ETF spot XRP akan diluncurkan di Amerika?

Kebijakan crypto Trump telah memberikan keuntungan besar bagi pemegang XRP. Apakah momentum ini berlanjut tergantung pada pelaksanaan agenda crypto ambisius-nya.





Hubungan antara Trump dan XRP mewakili lebih dari sekadar dukungan politik untuk cryptocurrency. Ini menandakan niat Amerika untuk memimpin revolusi keuangan digital global menggunakan XRP sebagai alat kunci.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah XRP, token memiliki dukungan yang tidak ambigu dari pemerintah paling kuat di dunia. Dukungan ini telah memberikan return luar biasa dan dapat mendorong keuntungan lebih lanjut saat kebijakan crypto Trump berlaku.

Baik Anda investor berpengalaman atau pemula crypto, koneksi Trump-XRP layak diperhatikan. Kemitraan ini dapat membentuk ulang keuangan internasional sambil menciptakan peluang signifikan bagi mereka yang memahami implikasinya.

Kepresidenan crypto telah dimulai, dan XRP berada di pusatnya.

Ingin memahami XRP di luar koneksi Trump? Jelajahi artikel mendalam tentang dasar-dasar XRP kami untuk mempelajari semua yang perlu Anda ketahui tentang cryptocurrency ini.