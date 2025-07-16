Apa itu One-Cancels-the-Other (OCO) Order?

Dalam lanskap kripto yang terus berubah, investor sering kali merasa kesulitan dalam memprediksi pergerakan pasar di masa mendatang secara akurat. Dalam situasi semacam itu, Anda dapat mempertimbangkaDalam lanskap kripto yang terus berubah, investor sering kali merasa kesulitan dalam memprediksi pergerakan pasar di masa mendatang secara akurat. Dalam situasi semacam itu, Anda dapat mempertimbangka
Dalam lanskap kripto yang terus berubah, investor sering kali merasa kesulitan dalam memprediksi pergerakan pasar di masa mendatang secara akurat. Dalam situasi semacam itu, Anda dapat mempertimbangkan untuk menggunakan One-Cancels-the-Other (OCO) Order: Memasang dua order sekaligus dalam arah yang berlawanan untuk membantu memanfaatkan peluang di pasar atau menghindari penurunan ekstrem.

1. Penjelasan One-Cancels-the-Other (OCO) Order


OCO (One-Cancels-the-Other) order menggabungkan stop-loss order dan limit order menjadi satu OCO order untuk pemasangan. Jika TP/SL order terpicu, atau jika limit order dieksekusi sepenuhnya/sebagian, order lainnya akan otomatis dibatalkan. Jika salah satu order dibatalkan secara manual, order terkait akan dibatalkan secara bersamaan. OCO order memungkinkan investor untuk mengupayakan harga eksekusi yang lebih baik sambil memastikan penyelesaian transaksi pembelian/penjualan. Di pasar spot, strategi trading ini digunakan ketika investor ingin mengatur stop-loss order dan limit order sekaligus.

Stop-loss dan limit order secara khusus digabungkan untuk membentuk OCO order. Jika TP/SL terpicu, atau jika limit order dieksekusi sepenuhnya/sebagian, order lainnya akan otomatis dibatalkan. Jika salah satu order dibatalkan secara manual, order terkait akan dibatalkan secara bersamaan.

2. Keunggulan OCO Order


2.1 Pengendalian Risiko


OCO order spot memungkinkan investor untuk mengatur TP/SL order dan limit order secara bersamaan, sehingga membantu investor mengendalikan risiko dengan lebih baik.

2.2 Eksekusi Mekanis


Order OCO spot dieksekusi secara otomatis oleh sistem trading tanpa memerlukan intervensi manual oleh investor. Eksekusi mekanis ini dapat membantu investor menghindari pengambilan keputusan emosional dan penilaian yang salah, sehingga meningkatkan disiplin trading.

2.3 Peningkatan Efisiensi


Dengan menerapkan strategi OCO order dalam trading spot, investor dapat mengatur harga pemicu stop-loss dan take-profit serta harga limit secara bersamaan, sehingga meniadakan kebutuhan untuk mengatur dua order terpisah. Hal ini dapat menghemat waktu pemantauan dan energi, sehingga meningkatkan efisiensi trading.

2.4 Menghindari Trade yang Tumpang Tindih


Ciri khas OCO spot adalah ketika satu order dieksekusi, order lainnya akan otomatis dibatalkan. Order ini membantu menghindari trade yang tumpang tindih, sehingga mencegah risiko yang tidak perlu.

3. Skenario Trading


Strategi OCO order spot cocok untuk skenario trading yang memerlukan fleksibilitas dalam menanggapi fluktuasi pasar, pengendalian risiko, dan mitigasi ketidakpastian.

3.1 Membeli


Trader berharap untuk membeli pada harga yang lebih rendah selama masa pullback, tetapi takut melewatkan kesempatan jika tidak ada pullback dan harga naik. Oleh karena itu, jika tidak ada pullback dan harga naik, sistem perlu membeli pada harga yang ditentukan. Dalam kasus ini, OCO order spot mencakup stop-loss order beli dan limit order beli.

3.2 Penjualan


Trader yakin masih ada potensi kenaikan dari high sementara dan ingin menjual pada titik tertinggi, tetapi takut dengan terjadinya penurunan langsung yang mengakibatkan hilangnya laba. Oleh karena itu, jika terjadi penurunan langsung, sistem perlu menjual pada harga yang ditentukan. Dalam kasus ini, OCO order spot mencakup stop-loss order jual dan limit order jual.

3.3 Batasan Harga


Order Jual: Harga (Limit Order) > Harga Pasar Saat Ini > Harga Pemicu Stop-Loss (TP/SL Order)
Order Beli: Harga (Limit Order) < Harga Pasar Saat Ini < Harga Pemicu Stop-Loss (TP/SL Order)

4. Bagaimana Cara Memasang OCO Order Spot?


4.1 Situs Web MEXC


4.1.1 Masuk ke MEXC, lalu Kunjungi Platform Trading Spot


Setelah memasuki situs web resmi MEXC, klik [Spot] untuk membuka antarmuka trading spot.


4.1.2 Konfirmasi Harga Beli/Jual


Berdasarkan analisis pasar dan rencana investasi Anda, tentukan harga yang diinginkan untuk membeli/menjual aset.

4.1.3 Atur Parameter


4.1.3.1 Saat Memilih untuk Membeli Aset

Anda perlu mengatur harga stop-loss dan limit:

Stop-loss order beli adalah harga untuk pembelian aset secara otomatis saat harga naik ke level tertentu.
Limit order beli adalah harga untuk pembelian aset secara otomatis saat harga turun ke level tertentu.


4.1.3.2 Saat Memilih untuk Menjual Aset

Demikian pula, Anda perlu mengatur harga stop-loss dan limit:

Limit order jual adalah harga untuk penjualan aset secara otomatis saat harga naik ke level tertentu.
Stop-loss order jual adalah harga untuk penjualan aset secara otomatis saat harga turun ke level tertentu.


4.1.4 Pasang Order


Setelah mengonfirmasi bahwa parameternya benar, kirimkan order.


4.1.5 Eksekusi Order


Setelah order dikirim, Anda perlu memantau kondisi pasar dengan cermat. Ketika harga mencapai salah satu syarat yang telah Anda tetapkan, sistem akan otomatis mengeksekusi operasi beli/jual yang sesuai dan membatalkan order bersyarat lainnya.


Catatan

Dalam strategi OCO spot, kedua order bersyarat ini akan menjadi sebuah pasangan. Jika salah satu syarat terpicu, maka order lainnya akan dibatalkan.
Tutorial dan panduan mungkin bervariasi di berbagai sistem operasi. Silakan merujuk ke sistem operasi Anda yang sebenarnya.

4.2 Aplikasi MEXC


4.2.1 Masuk ke Platform Trading Spot MEXC


Setelah memasuki Aplikasi MEXC, ketuk [Trade] untuk membuka antarmuka trading spot.


4.2.2 Konfirmasi Harga Beli/Jual


Berdasarkan analisis pasar dan rencana investasi Anda, tentukan harga yang diinginkan untuk membeli/menjual aset.

4.2.3 Atur Parameter


4.2.3.1 Saat Memilih untuk Membeli Aset

Anda perlu mengatur harga stop-loss dan limit:

Stop-loss order beli adalah harga untuk pembelian aset secara otomatis saat harga naik ke level tertentu.
Limit order beli adalah harga untuk pembelian aset secara otomatis saat harga turun ke level tertentu.


4.2.3.2 Saat Memilih untuk Menjual Aset

Demikian pula, Anda perlu mengatur harga stop-loss dan limit:

Limit order jual adalah harga untuk penjualan aset secara otomatis saat harga naik ke level tertentu.
Stop-loss order jual adalah harga untuk penjualan aset secara otomatis saat harga turun ke level tertentu.


4.2.4 Pasang Order


Setelah mengonfirmasi bahwa parameternya benar, kirimkan order.


4.2.5 Pantau Order


Setelah order dikirim, Anda perlu memantau kondisi pasar dengan cermat. Ketika harga mencapai salah satu syarat yang telah Anda tetapkan, sistem akan otomatis mengeksekusi operasi beli yang sesuai dan membatalkan order bersyarat lainnya.


Catatan

Dalam strategi OCO spot, kedua order bersyarat ini akan menjadi sebuah pasangan. Jika salah satu syarat terpicu, maka order lainnya akan dibatalkan.
Tutorial dan panduan mungkin bervariasi di berbagai sistem operasi. Silakan merujuk ke sistem operasi Anda yang sebenarnya.

5. Ringkasan


OCO (One-Cancels-the-Other) Order spot merupakan strategi trading investasi yang mencakup pengaturan dua order bersyarat yang akan otomatis membatalkan order yang lain jika salah satu order dieksekusi. Order ini digunakan untuk pengendalian risiko dan penentuan titik masuk.

Penafian Risiko: Keunggulan strategi OCO spot terletak pada kemampuannya untuk membantu investor mencapai pengendalian risiko dan mengotomatisasi trading. Namun, kelemahannya adalah strategi ini mungkin tidak dieksekusi sesuai harapan akibat fluktuasi pasar yang intens. Saat menggunakan strategi OCO order untuk trading spot, penting untuk memantau volatilitas dan risiko pasar secara ketat untuk memastikan bahwa strategi trading Anda selaras dengan tujuan investasi dan toleransi risiko.

Penafian: Trading mata uang kripto mengandung risiko. Informasi ini tidak memberikan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya. Informasi ini bukan merupakan rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda memahami risiko yang terkait dengan sepenuhnya dan berinvestasi dengan hati-hati. Aktivitas investasi pengguna bersifat independen dari situs ini.


