Apa itu Monad (MON)? Panduan Lengkap tentang Blockchain Berkinerja Tinggi yang Kompatibel dengan Ethereum

Monad mewakili terobosan dalam teknologi blockchain, menghadirkan 10.000 transaksi per detik sambil mempertahankan kompatibilitas penuh dengan Ethereum dan desentralisasi sejati. Panduan komprehensif ini mengeksplorasi arsitektur inovatif Monad, peran token MON dalam ekosistem, dan bagaimana blockchain Layer 1 ini menyelesaikan hambatan kinerja kritis. Baik Anda seorang developer yang mencari infrastruktur scalable atau investor yang mengevaluasi peluang, Anda akan menemukan mengapa Monad diposisikan untuk mendukung aplikasi terdesentralisasi generasi berikutnya.





Poin Utama:

Monad menghadirkan 10.000 TPS dengan finalitas 800ms sambil mempertahankan kompatibilitas penuh Ethereum EVM dan desentralisasi sejati

Token MON memiliki pasokan tetap 100 miliar dengan 49,4% dibuka saat peluncuran, didistribusikan untuk pengembangan ekosistem, tim, investor, dan penjualan publik

Arsitektur revolusioner mencakup konsensus MonadBFT, eksekusi paralel, database MonadDb, dan pemrosesan asinkron untuk kinerja terobosan

Mainnet publik diluncurkan 24 November 2025, dengan token MON tersedia untuk trading di exchange MEXC

Aplikasi dunia nyata mencakup DeFi, pembayaran stablecoin melalui integrasi Portal, game blockchain, dan solusi perusahaan yang membutuhkan throughput tinggi





Monad adalah blockchain Layer 1 berkinerja tinggi yang dirancang untuk menghilangkan trade-off antara desentralisasi dan kinerja. Dibangun dengan kompatibilitas bytecode EVM penuh, Monad mencapai 10.000+ transaksi per detik melalui optimisasi revolusioner termasuk eksekusi paralel, pemrosesan asinkron, dan database state khusus. Jaringan mempertahankan waktu blok 400ms dengan finalitas 800ms sambil mendukung set validator yang terdistribusi secara global dengan persyaratan hardware minimal. MON berfungsi sebagai token asli yang mendukung ekosistem ini, digunakan untuk biaya transaksi, keamanan jaringan melalui staking, dan tata kelola protokol.





Aspek Monad MON Sifat Protokol blockchain Layer 1 Token mata uang kripto asli Fungsi Infrastruktur lengkap untuk aplikasi terdesentralisasi Media pertukaran, aset staking, alat tata kelola Perbandingan Mirip dengan Ethereum (platform) Mirip dengan ETH (token) Peran Teknis Mengeksekusi smart contract, memproses transaksi, memelihara state Membayar biaya gas, mengamankan jaringan, menyelaraskan stakeholder Pasokan N/A - infrastruktur protokol 100 miliar pasokan awal tetap Penggunaan Developer membangun di atasnya User bertransaksi dengannya





Trading MON Launchpad Sekarang!





Ethereum memproses sekitar 15 transaksi per detik, menciptakan hambatan signifikan untuk adopsi mainstream. Keterbatasan ini berasal dari pola akses penyimpanan yang tidak efisien, eksekusi single-threaded, dan anggaran eksekusi yang terbatas dalam proses konsensus. Monad mengatasi ini melalui eksekusi paralel dan arsitektur pipeline, mencapai 10.000+ TPS tanpa mengorbankan desentralisasi.

Blockchain tradisional mengorbankan keamanan, skalabilitas, atau desentralisasi untuk mengoptimalkan yang lain. Monad menyelesaikan trilema ini melalui algoritma perangkat lunak yang inovatif daripada persyaratan hardware atau sentralisasi geografis, memungkinkan 200 validator yang terdistribusi secara global untuk memproses transaksi dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya sambil mempertahankan toleransi kesalahan Byzantine.

Blockchain non-EVM memaksa developer untuk mempelajari bahasa baru dan membangun kembali aplikasi dari awal. Monad mempertahankan kompatibilitas bytecode EVM penuh, memungkinkan aplikasi Ethereum untuk deploy tanpa perubahan kode sambil mengakses manfaat kinerja Monad. Ini melestarikan ekosistem developer Ethereum yang berharga dan infrastruktur tooling.

Pertumbuhan state Ethereum menciptakan biaya yang meningkat untuk operator node dan akses state yang lebih lambat. MonadDb, database khusus Monad, menyimpan data Merkle Patricia Trie secara native dengan I/O asinkron, mengurangi latensi lookup dan memungkinkan akses state paralel yang efisien yang skala dengan throughput transaksi.









Monad didirikan oleh Keone Hon dan tim mantan insinyur Jump Trading yang berspesialisasi dalam sistem berkinerja tinggi. Proyek ini muncul dari visi untuk memungkinkan adopsi blockchain mainstream dengan menghilangkan trade-off yang dirasakan antara desentralisasi dan kinerja. Setelah mengumpulkan lebih dari $225 juta dari investor terkemuka termasuk Paradigm, Dragonfly, dan Electric Capital, tim membangun klien blockchain yang sepenuhnya baru dalam C++ dan Rust. Pada Desember 2024, Monad Foundation didirikan sebagai organisasi independen untuk mengelola tata kelola protokol dan pengembangan ekosistem, sementara Category Labs (sebelumnya Monad Labs) melanjutkan penelitian teknis inti dan implementasi. Testnet publik jaringan memproses lebih dari 2 miliar transaksi dari 300 juta alamat, mendemonstrasikan kinerja siap produksi sebelum peluncuran mainnet pada 24 November 2025.









MonadBFT mewakili mekanisme konsensus Byzantine Fault Tolerant pertama yang menyelesaikan masalah tail-forking dalam konsensus gaya HotStuff yang di-pipeline. Ini mencapai kompleksitas komunikasi linear, memungkinkan skalabilitas ke validator yang jauh lebih banyak daripada algoritma kompleksitas kuadratik. Konsensus menghadirkan waktu blok 400ms dengan finalitas 800ms melalui proses voting dua fase di mana validator membuktikan validitas blok dan leader mengagregasi tanda tangan menjadi Quorum Certificates.

Monad mengeksekusi transaksi secara optimistik secara paralel, menghasilkan hasil pending yang di-commit secara serial untuk memastikan kebenaran. Ketika input transaksi dibatalkan oleh transaksi sebelumnya, re-eksekusi terjadi secara efisien menggunakan slot penyimpanan yang di-cache. Pendekatan ini mengekspos dependensi penyimpanan secara paralel dan memanfaatkan throughput SSD penuh, secara dramatis meningkatkan kapasitas eksekusi dibandingkan dengan pemrosesan single-threaded.

Tidak seperti blockchain di mana eksekusi memblokir konsensus, Monad mem-pipeline proses-proses ini ke jalur terpisah. Konsensus berlanjut pada urutan transaksi sementara eksekusi memproses blok yang sudah finalized secara paralel. Pemisahan arsitektur ini memperluas anggaran waktu eksekusi dari sebagian kecil waktu blok ke durasi blok penuh, memungkinkan throughput gas yang jauh lebih tinggi.

MonadDb menyimpan data Merkle Patricia Trie secara native daripada menyematkannya dalam database generik seperti LevelDB. Ini menghilangkan indirection, mengurangi operasi I/O per lookup, dan mengimplementasikan io_uring untuk operasi asinkron. Database mem-versi setiap node trie, memungkinkan sinkronisasi state yang efisien dan komputasi merkle root yang lebih cepat setelah eksekusi blok.

RaptorCast mengatasi tantangan bandwidth untuk menyiarkan blok besar ke ratusan validator. Menggunakan erasure coding dengan kode Raptor, blok dipecah menjadi chunk yang didistribusikan melalui pohon broadcast dua tingkat. Setiap validator menerima dan me-rebroadcast chunk secara pro-rata dengan bobot stake mereka, membatasi bandwidth upload leader sambil memastikan rekonstruksi blok meskipun hingga 33% kegagalan Byzantine.

Monad mengimplementasikan spesifikasi Ethereum Virtual Machine pada fork Pectra, mendukung semua opcode dan precompile termasuk EIP-7702. Batas ukuran kontrak diperluas ke 128 KB dari 24,5 KB Ethereum. Developer men-deploy bytecode Solidity yang ada tanpa modifikasi, sementara user berinteraksi melalui wallet familiar seperti MetaMask dan Phantom.

Node validator hanya memerlukan 32GB RAM, dual SSD 2TB, CPU 16-core, dan bandwidth 100 Mbps — dapat dirakit sekitar $1.500. Aksesibilitas ini mendukung desentralisasi sejati dengan memungkinkan partisipasi validator yang lebih luas dibandingkan dengan blockchain yang memerlukan hardware tingkat enterprise atau colocation datacenter.

Trading MON Launchpad Sekarang!







Throughput 10.000 TPS Monad dan finalitas 800ms memungkinkan strategi trading canggih yang sebelumnya tidak mungkin onchain. Automated market maker dapat menyeimbangkan ulang posisi dengan cepat, protokol lending dapat memproses likuidasi secara efisien, dan exchange terdesentralisasi dapat mendukung model order book dengan kinerja kompetitif terhadap alternatif terpusat.

Melalui akuisisi Portal, Monad mengintegrasikan infrastruktur stablecoin komprehensif yang mendukung jutaan dalam volume settlement harian. Biaya transaksi rendah platform dan throughput tinggi membuatnya ideal untuk remitansi, pembayaran merchant, dan transfer lintas batas, mengatasi inklusi keuangan global dengan menyediakan layanan perbankan ke populasi yang kurang terlayani.

Game blockchain yang memerlukan pembaruan state yang sering mendapat manfaat dari karakteristik kinerja Monad. Jaringan mendukung pengalaman gaming interaktif dengan konfirmasi transaksi cepat, memungkinkan mekanik game seperti aksi pemain real-time, interaksi NFT dinamis, dan ekonomi in-game frekuensi tinggi tanpa mengorbankan pengalaman pengguna.

Institusi keuangan yang memanfaatkan teknologi blockchain mendapatkan infrastruktur siap produksi melalui throughput Monad dan kompatibilitas Ethereum. Kasus penggunaan termasuk pelacakan supply chain dengan pembaruan status yang sering, sekuritas tokenized yang memerlukan kepatuhan regulasi, dan protokol DeFi institusional yang menuntut kinerja dan transparansi.









MON memiliki pasokan awal tetap 100 miliar token yang didistribusikan di enam kategori alokasi. Saat peluncuran mainnet, sekitar 10,8% akan beredar publik (penjualan publik + airdrop), sementara 38,5% dialokasikan untuk Pengembangan Ekosistem (dibuka tetapi dikelola oleh Monad Foundation). Sisa 50,6% terkunci dan tunduk pada jadwal vesting.









38,5% (38,54B MON) - Pengembangan Ekosistem : Token yang dibuka dikelola oleh Monad Foundation untuk grants, insentif, dan delegasi validator. Sekitar 15-25B MON akan didelegasikan ke validator di tahun pertama melalui Program Delegasi Validator.

27,0% (26,99B MON) - Tim : Dialokasikan untuk karyawan, founder, dan kontraktor Monad Foundation dan Category Labs. Semua token tim dikunci selama satu tahun setelah peluncuran, kemudian di-vest selama tiga tahun dengan jadwal individual yang terikat pada tanggal keterlibatan.

19,7% (19,68B MON) - Investor : Didistribusikan ke peserta dalam putaran pendanaan Category Labs. Tunduk pada lockup empat tahun dengan cliff satu tahun dan unlock bulanan yang sama (1/48) setelahnya.

7,5% (7,50B MON) - Penjualan Publik : Hingga 7,5 miliar token MON ditawarkan kepada publik dengan harga $0,025 per token sebelum peluncuran mainnet. Sepenuhnya dibuka saat peluncuran mainnet. Token yang tidak terjual dialokasikan ulang ke Pengembangan Ekosistem.

4,0% (3,95B MON) - Treasury Category Labs : Dicadangkan untuk kompensasi karyawan masa depan. Lockup empat tahun dengan cliff satu tahun dan unlock bulanan yang sama (1/48) setelahnya.

3,3% (3,33B MON) - Airdrop: Didistribusikan kepada anggota komunitas Monad dan komunitas kripto yang lebih luas. Sepenuhnya dibuka saat peluncuran mainnet.

Pasokan MON berubah melalui dua mekanisme. Reward blok mencetak 25 MON per blok (sekitar 1,58 miliar MON per tahun, atau 1,58% dari pasokan awal), didistribusikan ke staker dan validator yang mengamankan jaringan. Biaya base transaksi dibakar mengikuti model EIP-1559, menciptakan tekanan deflasi proporsional dengan penggunaan jaringan.

Trading MON Launchpad Sekarang!







MON berfungsi sebagai token gas asli untuk semua transaksi jaringan Monad. User membayar biaya gas dalam MON mengikuti model kompatibel EIP-1559 dengan biaya base (dibakar) dan biaya prioritas (dibayarkan ke validator). Transaksi dikenakan biaya berdasarkan limit gas daripada penggunaan sebagai mekanisme pencegahan DOS, memastikan biaya yang dapat diprediksi untuk pengiriman transaksi.

Validator harus melakukan staking MON untuk berpartisipasi dalam konsensus, dengan top 200 staker berdasarkan bobot bergabung dengan set validator aktif. Setiap blok yang berhasil diproduksi menghasilkan reward 25 MON yang dibagi antara produsen blok dan staker yang didelegasikan. Token yang terkunci tidak dapat di-stake awalnya, memastikan reward staking berkontribusi pada sirkulasi publik dan mencegah konsentrasi awal.

MON memungkinkan tata kelola yang dipimpin validator di mana pemegang token mempengaruhi pengembangan protokol melalui proposal peningkatan komunitas. Monad Foundation memfasilitasi struktur tata kelola ini sementara jaringan bertransisi menuju desentralisasi progresif, dengan kekuatan pengambilan keputusan bergeser dari tim inti ke stakeholder komunitas dari waktu ke waktu.

MON menyelaraskan insentif di antara validator, developer, dan user di sekitar pertumbuhan protokol. Reward validator menginsentifkan keamanan jaringan, dana pengembangan ekosistem mendukung builder aplikasi, dan tata kelola pemegang token memastikan penyelarasan stakeholder jangka panjang. Model ekonomi ini menciptakan distribusi nilai yang berkelanjutan di semua peserta ekosistem.









Roadmap Monad berpusat pada tiga pilar strategis: memungkinkan pengalaman developer yang luar biasa, mencapai jangkauan dan dampak global, dan mempertahankan kepemimpinan teknologi. Monad Foundation akan memfasilitasi pertumbuhan ekosistem melalui grants, hackathon, dan program insentif Monad Momentum sambil memperluas infrastruktur stablecoin melalui integrasi Portal. Category Labs terus memajukan teknologi protokol inti dengan potensi ekspansi set validator melampaui 200 node dan optimisasi kinerja berkelanjutan. Jaringan menargetkan adopsi mainstream yang melayani miliaran user melalui aplikasi dalam pembayaran, DeFi, gaming, dan solusi perusahaan. Kesuksesan jangka panjang bergantung pada penyeimbangan peningkatan kinerja dengan desentralisasi, memastikan resistensi sensor dan netralitas yang kredibel saat protokol skala.

Trading MON Launchpad Sekarang!







Monad bersaing di ruang Layer 1 berkinerja tinggi dengan positioning yang berbeda. Terhadap Ethereum, Monad menawarkan 10.000 TPS versus 15 TPS dan finalitas 800ms versus 12-15 menit sambil mempertahankan kompatibilitas EVM penuh, meskipun Ethereum mempertahankan ekosistem yang lebih matang. Dibandingkan dengan Solana, Monad menyediakan migrasi yang lebih mudah untuk developer Ethereum melalui kompatibilitas EVM dan menekankan distribusi validator geografis, sementara Solana mencapai throughput teoritis yang lebih tinggi dengan arsitektur runtime khusus. Versus Avalanche, Monad menghadirkan kinerja base-layer yang superior melalui eksekusi paralel daripada arsitektur subnet. Keunggulan inti Monad terletak pada menyelesaikan trilema melalui inovasi perangkat lunak daripada persyaratan hardware atau sentralisasi validator, membuatnya optimal untuk developer Ethereum yang memerlukan kinerja tanpa fragmentasi ekosistem.









MEXC menyediakan akses komprehensif ke trading token MON setelah peluncuran mainnet pada 24 November 2025. Sebagai exchange mata uang kripto terkemuka yang melayani jutaan user secara global, MEXC menawarkan pasangan trading MON/USDT dengan likuiditas tinggi, biaya kompetitif, dan infrastruktur keamanan yang kuat. Platform mendukung trading spot untuk holder jangka panjang dan kontrak futures untuk trader lanjutan yang mencari peluang leverage. Antarmuka user-friendly MEXC mengakomodasi pemula dan trader berpengalaman, dengan dukungan pelanggan 24/7 tersedia untuk membantu dengan pertanyaan trading atau masalah teknis apa pun.





Langkah 1 : Kunjungi website MEXC dan lengkapi registrasi akun dengan verifikasi email.

Langkah 2 : Lengkapi verifikasi KYC (Know Your Customer) untuk mengaktifkan fungsionalitas trading penuh.

Langkah 3 : Deposit USDT atau mata uang kripto lain yang didukung ke wallet MEXC Anda.

Langkah 4 : Navigasi ke bagian trading spot dan cari MON untuk menemukan pasangan trading MON/USDT.

Langkah 5 : Pilih antara market order (eksekusi instan pada harga saat ini) atau limit order (tetapkan harga yang Anda inginkan).

Langkah 6 : Masukkan jumlah MON yang ingin Anda beli dan tinjau total biaya termasuk fee.

Langkah 7 : Konfirmasi transaksi dan pantau status order Anda hingga eksekusi selesai.

Langkah 8: Akses token MON yang Anda beli di wallet spot MEXC Anda, siap untuk trading atau penarikan.





Trading MON Launchpad Sekarang!







Monad mewakili kemajuan fundamental dalam teknologi blockchain, menghadirkan throughput 10.000 TPS dan finalitas 800ms sambil mempertahankan kompatibilitas penuh Ethereum dan desentralisasi sejati. Melalui inovasi termasuk konsensus MonadBFT, eksekusi paralel, dan manajemen state MonadDb, Monad menghilangkan trade-off tradisional antara kinerja dan desentralisasi. Token MON mendukung ekosistem ini melalui biaya gas, keamanan jaringan melalui staking, dan partisipasi tata kelola. Dengan peluncuran mainnet pada 24 November 2025, dan infrastruktur stablecoin komprehensif melalui integrasi Portal, Monad diposisikan untuk memungkinkan aplikasi mainstream yang melayani miliaran user. Untuk developer yang mencari infrastruktur scalable dan investor yang mengevaluasi protokol generasi berikutnya, Monad menawarkan keunggulan teknologi yang menarik didukung oleh dukungan ekosistem yang kuat.