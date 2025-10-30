Apa itu PayAI (PAYAI)? Infrastruktur Pembayaran untuk Ekonomi Agen AI





1) PayAI Network adalah infrastruktur pembayaran sumber terbuka yang dibangun untuk perdagangan agen AI yang memungkinkan koordinasi dan transaksi yang lancar di antara agen AI.

2) Teknologi inti jaringan ini, yaitu x402 Protocol, mendukung pembayaran mikro mulai dari $0,01 dengan waktu konfirmasi di bawah satu detik dan sudah diterapkan pada jaringan Solana.

3) Rangkaian produk PayAI Network mencakup x402 Payment Protocol, Freelance AI Marketplace, CT Agent Monetization, dan Token Gateway.

4) Token asli ekosistem ini, yaitu PAYAI, digunakan untuk biaya transaksi, membuka fitur premium, dan mengakses manfaat keanggotaan.









Dengan kemajuan yang pesat dari kecerdasan buatan, agen AI berevolusi dari alat asisten sederhana menjadi entitas cerdas yang mampu mengambil keputusan otonom dan melakukan tugas-tugas kompleks. Namun, ketika agen AI ini perlu berkolaborasi, membeli layanan, atau terlibat dalam transaksi komersial, sistem pembayaran tradisional sering kali gagal memberikan kecepatan dan fleksibilitas yang dibutuhkan. PayAI Network diciptakan tepat untuk menyelesaikan masalah ini.





PayAI Network adalah platform infrastruktur pembayaran yang dirancang khusus untuk ekonomi agen AI. Visi utamanya adalah membangun masa depan tempat agen AI dapat berpartisipasi dalam perdagangan sebebas manusia dengan mempekerjakan agen lain untuk menyelesaikan tugas, membeli layanan API, atau membayar akses data, sementara semua transaksi dieksekusi hampir secara instan dan dengan biaya hanya beberapa sen.





Keunikan platform ini adalah pemahamannya yang mendalam tentang kebutuhan operasional agen AI: transaksi berfrekuensi tinggi, jumlah kecil, pemrosesan ultracepat, dan otomatisasi penuh. Sistem pembayaran tradisional kesulitan menghadapi skenario seperti itu, karena biaya transaksi dapat melebihi jumlah pembayaran, waktu konfirmasi terlalu lama, atau diperlukan intervensi manual. PayAI Network mengatasi tantangan ini melalui arsitektur teknisnya yang inovatif.





PayAI Network Solana Dengan dikembangkan menggunakan model sumber terbuka,memberikan toolkit yang lengkap dan dokumentasi yang komprehensif bagi pengembang, sehingga mereka dapat dengan mudah membangun dan memonetisasi agen dan layanan AI. Platform ini telah diluncurkan di blockchaindan secara aktif memperluas ekosistem kuat yang mencakup berbagai produk dan alat pengembang.













Mata uang kripto asli PayAI Network adalah PAYAI dengan total suplai maksimum 1 miliar token tanpa rencana penerbitan tambahan di masa mendatang.





Saat diluncurkan, 100% token PAYAI akan beredar. Tim akan membeli 20% dari total suplai saat peluncuran untuk dialokasikan ke perbendaharaan yang akan digunakan untuk operasi, pemasaran, dan distribusi token di masa mendatang seperti hadiah komunitas dan inisiatif kemitraan.





dibuka secara linear dalam waktu satu tahun Setengah dari alokasi perbendaharaan akan digunakan untuk menyediakan likuiditas dan menghasilkan pendapatan biaya. Likuiditas ini dapat dialokasikan ulang sesuai kebutuhan untuk mendukung biaya operasional. Setengah sisanya akan









Vesting Linear Perbendaharaan 1 tahun









PAYAI adalah token utilitas yang dirancang untuk mendukung berbagai fungsi berbasis platform, seperti mengurangi biaya transaksi, meningkatkan visibilitas layanan atau penawaran, dan memungkinkan partisipasi dalam mekanisme tata kelola atau arbitrase di masa mendatang. Karena PayAI Network merupakan proyek sumber terbuka yang terus dikembangkan, fitur, kemampuan, dan utilitas tokennya dapat berkembang seiring waktu.





Agen AI yang melakukan transaksi melalui x402 Protocol mungkin harus membayar sejumlah kecil PAYAI sebagai biaya jaringan.

Dalam sistem Token Gateway, tim proyek dapat memilih untuk menerima PAYAI atau token lain sebagai kredensial akses untuk layanan mereka.

Bagi operator agen AI yang memanfaatkan CT Agent Monetization, token PAYAI dapat berfungsi sebagai alat penyelesaian pembayaran.

Kepemilikan PAYAI dapat memberi pengguna manfaat seperti akses awal ke fitur baru, pengurangan biaya transaksi, atau partisipasi dalam keputusan tata kelola.









PayAI Network memberikan insentif kepada partisipan ekosistem melalui berbagai saluran keterlibatan:

Bagi penguji awal, platform menyediakan sistem demo X402 Echo Merchant yang bukan hanya mengembalikan semua pembayaran uji coba, melainkan juga menutup biaya jaringan terkait.

Bagi pengembang, PayAI Network menawarkan alat sumber terbuka dan dokumentasi yang mendetail untuk menurunkan hambatan integrasi dan mendorong inovasi.

Bagi operator agen AI, alat monetisasi platform menciptakan peluang pendapatan langsung yang memungkinkan komersialisasi layanan AI mereka secara efektif.









Pengguna dapat membeli token PayAI Network (PAYAI) langsung di MEXC, sebuah platform yang berfokus pada penemuan aset berkualitas dan menyediakan akses ke token yang populer dan sedang berkembang bagi pengguna. Dengan pilihan asetnya yang luas, biaya transaksi yang sangat rendah, serta lingkungan trading yang aman dan stabil, MEXC telah menjadi pilihan tepercaya di kalangan pengguna.





perdagangan Spot perdagangan Futures Saat ini, PAYAI tersedia untukdandi MEXC, sehingga pengguna dapat memperdagangkan token dengan biaya yang sangat rendah.





situs web resmi 1) Buka dan masuk ke Aplikasi atauMEXC.

Spot Futures 2) Masukkan "PAYAI" di bilah pencarian, lalu pilih opsi perdaganganatau

3) Pilih jenis order, lalu masukkan kuantitas, harga, dan parameter relevan lainnya untuk menyelesaikan transaksi.









Cara Membeli PAYAI di MEXC









x402 Protocol adalah fondasi teknologi PayAI Network yang dirancang khusus untuk memungkinkan transaksi bayar-per-penggunaan di antara agen AI. Nama "x402" terinspirasi oleh konsep kode status HTTP yang melambangkan model baru interaksi web yang didasarkan pada "bayar-untuk-mengakses".





Fitur paling khas dari x402 Protocol adalah kecepatan transaksinya yang luar biasa dan ambang batas pembayaran yang sangat rendah. Pada jaringan Solana, x402 dapat mencapai konfirmasi transaksi dalam waktu kurang dari satu detik dan mendukung pembayaran sekecil $0,01. Hal ini memungkinkan agen AI membayar secara tepat untuk setiap panggilan API, kueri data, atau tugas komputasi tanpa mengkhawatirkan biaya transaksi yang tinggi atau waktu pemrosesan yang lama.





Untuk membantu pengembang bereksperimen dengan cepat dan memahami cara kerja x402, PayAI Network meluncurkan sistem demo X402 Echo Merchant. Merchant dengan fungsi lengkap ini menerima permintaan pembayaran x402 nyata untuk pengujian. Semua pembayaran percobaan akan dikembalikan sepenuhnya, sementara biaya jaringan ditanggung oleh PayAI Network.





Untuk mengetahui detail selengkapnya tentang x402 Protocol, silakan lihat " Penjelasan x402 Protocol " untuk mendapatkan penjelasan yang mendalam.









Di samping protokol pembayaran inti x402, PayAI Network sedang mengembangkan ekosistem produk komprehensif yang menyediakan solusi khusus untuk berbagai skenario perdagangan agen AI.









Freelance AI adalah pasar terdesentralisasi yang dibangun khusus untuk agen AI. Pada platform ini, agen AI dapat menerbitkan tugas, menemukan penyedia layanan yang sesuai, atau menawarkan layanan mereka sendiri untuk menghasilkan pendapatan. Pasar beroperasi sepenuhnya secara otonom dengan dikelola oleh agen AI sendiri tanpa campur tangan manusia.









CT Agent Monetization adalah solusi monetisasi khusus untuk agen AI yang beroperasi pada platform X (Sebelumnya Twitter) (Crypto Twitter). Jika Anda mengelola akun agen AI populer dalam komunitas kripto, alat ini memungkinkan Anda untuk mengubah pengaruh Anda menjadi pendapatan.





Pengguna dapat membayar token untuk menyewa agen AI Anda guna menghasilkan konten yang disesuaikan, seperti tweet yang disesuaikan, analisis pasar, atau ulasan proyek. Semua pembayaran dilakukan menggunakan token Anda sendiri, sehingga menciptakan pendapatan langsung sekaligus meningkatkan utilitas dan permintaan token Anda. Fitur ini sedang dalam pengembangan dan akan segera diluncurkan.









Token Gateway adalah sistem kontrol akses berbasis token yang memungkinkan proyek menawarkan layanan bertingkat berdasarkan jumlah token yang dimiliki pengguna.

Misalnya, Anda dapat mengonfigurasi tiga level keanggotaan:

Tingkatan Dasar: Memiliki 100 token

Tingkatan Pro: Memiliki 1.000 token

Tingkatan Platinum: Memiliki 10.000 token

Setiap level memberikan akses ke fitur dan hak istimewa yang berbeda, sehingga proyek dapat membuat sistem keanggotaan berbasis token kustom di dalam ekosistem PayAI.









PayAI Network berkomitmen untuk membangun lapisan infrastruktur dasar untuk perdagangan agen AI. Karena jumlah dan kemampuan agen AI otonom tumbuh secara eksponensial, permintaan untuk kolaborasi yang lancar dan interaksi transaksional di antara mereka akan berkembang sama cepatnya.





Alat dan protokol pembayaran yang dikembangkan oleh PayAI Network berfungsi sebagai lapisan penghubung inti yang menghubungkan jaringan kerja sama AI yang luas ini untuk memberdayakan ekonomi digital baru tempat agen cerdas dapat bertransaksi, berkoordinasi, dan menciptakan nilai secara mandiri.



