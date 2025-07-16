Apa itu Redbrick (BRIC)? Mesin Pembuatan Game Web3 Berbasis AI

Di tengah pesatnya perkembangan Web3, pembuatan konten mengalami perubahan paradigma yang belum pernah terjadi sebelumnya. Redbrick menonjol sebagai proyek inovatif dalam gelombang ini yang bertujuan Di tengah pesatnya perkembangan Web3, pembuatan konten mengalami perubahan paradigma yang belum pernah terjadi sebelumnya. Redbrick menonjol sebagai proyek inovatif dalam gelombang ini yang bertujuan
Di tengah pesatnya perkembangan Web3, pembuatan konten mengalami perubahan paradigma yang belum pernah terjadi sebelumnya. Redbrick menonjol sebagai proyek inovatif dalam gelombang ini yang bertujuan untuk merombak produksi serta konsumsi game 3D dan konten metaverse melalui teknologi AI, pemrograman visual, dan model ekonomi on-chain.

Dengan mesin OOBC miliknya, perangkat canggih berbantuan AI, jaringan pengguna global, dan ekonomi token yang kuat, Redbrick menurunkan hambatan teknis dalam pembuatan konten sekaligus membangun ekosistem “Create-Play-Earn” (Buat-Bermain-Hasilkan). Hal ini menawarkan cara baru bagi pengembang, kreator, dan pengguna untuk menangkap nilai.

1. Ringkasan Proyek: Apa itu Redbrick?


Redbrick adalah platform Web3 berbasis cloud bertenaga AI yang memudahkan pembuatan game 3D, dunia virtual, dan konten metaverse. Dengan menggunakan sistem pemrograman visual Pengodean Blok Beorientasi Objek (OOBC) beserta teknologi teks-ke-kode, pengguna dapat membuat fitur interaktif dan lingkungan 3D hanya dengan menggunakan bahasa alami tanpa memerlukan pengalaman pengodean.

Redbrick menyediakan rangkaian alat yang lengkap, mulai dari pembuatan hingga monetisasi, yang dapat diterapkan dalam pendidikan, pemasaran, interaksi sosial, dan game Web3. Melalui mekanisme C2E (Create-to-Earn), kreator bisa mendapatkan token BRIC dengan menyewa atau memiliki lahan virtual dan menerbitkan konten, sehingga mendorong insentif konten dan pengembangan bersama ekosistem.

2. Sorotan Utama dan Arsitektur Teknis


Arsitektur teknis Redbrick menyeimbangkan kegunaan, skalabilitas, dan tingkat keramahan kreator. Dengan didukung oleh rangkaian alat berbasis AI dan kerangka yang kompatibel dengan multi-chain, platform ini menawarkan kebebasan dan efisiensi yang sepenuhnya baru untuk pembuatan konten.

2.1 Alat Pembuatan Berbantuan AI


  • Percepat pembuatan latar, model, dan animasi menggunakan AI dengan bantuan kode live.
  • Mendukung pengeditan latar 3D visual di berbagai perangkat (PC, tablet, ponsel).

2.2 Metaverse Web3 Terbuka


  • Platform berbasis web sepenuhnya tanpa memerlukan instalasi; mendukung interaksi multi-chain dan metaverse pihak ketiga.
  • Menyediakan SDK metaverse terbuka dan penjadwalan konten lintas platform untuk membangun platform kolaborasi cross-chain yang sejati.

2.3 Sumber Daya yang Kaya dan Dukungan SDK


  • Pustaka aset terintegrasi yang luas (mesh, GUI, efek suara, komponen iklan, dsb.) untuk pembuatan latar yang cepat.
  • Menawarkan dukungan Play Store dan plugin Unity yang kompatibel dengan integrasi aset game eksternal.

3. Tahap Pengembangan dan Skala Ekosistem


Redbrick terus melakukan iterasi secara teknis sambil membuat progres yang signifikan dalam pertumbuhan komunitas dan pengembangan ekosistem, sehingga meletakkan fondasi yang kokoh untuk keberhasilan jangka panjang platform konten Web3-nya. Saat ini, Redbrick telah meraih pencapaian penting dalam alat pembuatan, penerbitan NFT, dan keterlibatan komunitas:

Penerbitan Lahan Genesis: Prapenjualan NFT Genesis Land telah selesai (total 3,500, 500 terjual), lalu reward dan manfaat token bagi pemilik Land telah diluncurkan. Prapenjualan pertama berhasil mendistribusikan 1,000 token BRIC melalui airdrop kepada pemilik serta menghadirkan reward staking dan akses prioritas IEO.


Pendapatan dan Insentif Kreator yang Berkelanjutan: Pemilik NFT Genesis Land menerima airdrop BRIC dan bisa mendapatkan hadiah tambahan dengan melakukan staking Land mereka. Mereka juga memperoleh akses ke acara komunitas online/offline eksklusif dan prioritas partisipasi dalam proyek masa depan.

4. Tokenomi Redbrick


BRIC adalah token asli ekosistem platform Redbrick yang digunakan untuk insentif, trading, tata kelola, dan manfaat Land:

Airdrop Land: Setiap prapenjualan NFT Genesis Land memberikan 1,000 BRIC; Pemilik Land bisa mendapatkan lebih banyak reward melalui program Earn-to-Stake.
Penjualan Konten: Pengguna melakukan trading aset game seperti skin dan power-up di Pasar menggunakan BRIC.
Model Iklan: Pengiklan menggunakan BRIC untuk memasang iklan, lalu pengguna memperoleh bagi hasil pendapatan melalui konsumsi dan keterlibatan konten.
Prioritas IEO: Pemilik Land menerima akses prioritas ke Launchpad BRIC dan IEO untuk menikmati manfaat on-chain awal.
Mekanisme Burning Token: Platform ini berencana untuk menggunakan sebagian pendapatan transaksinya untuk melakukan buy-back dan burning token guna menstabilkan nilai BRIC.

5. Rencana dan Visi Masa Depan


Redbrick memiliki peta jalan pengembangan yang jelas dengan fokus pada pembangunan ekosistem kontennya, peningkatan platform teknologi, dan ekspansi secara global untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan.

5.1 Peningkatan Teknologi


  • Mengembangkan Play Store dengan kompatibilitas plugin Unity untuk mengintegrasikan konten Web2 dan Web3.
  • Menerapkan dukungan Telegram untuk memperluas jangkauan ke skenario Web2.
  • Meningkatkan dukungan kreator dengan menyediakan alat dan API, serta membina inovasi di dalam ekosistem.

5.2 Implementasi Ekosistem Metaverse


  • Memperluas SDK metaverse terbuka untuk meningkatkan interaksi dan kolaborasi cross-chain.
  • Terus mengembangkan sistem iklan dan pasar untuk melengkapi siklus Create-to-Earn (C2E).

5.3 Pendidikan & Ekspansi Bisnis Blockchain


  • Memperdalam layanan pendidikan Web2 dengan menargetkan pasar seperti Asia Tenggara dan Jepang.
  • Berkolaborasi dengan pemerintahan dan institusi besar untuk memperluas pengaruh platform.


6. Cara Membeli Token BRIC di MEXC


Redbrick menggunakan AI dan OOBC untuk menyederhanakan pembuatan konten, mengintegrasikan dompet, templat, dan SDK ke dalam ekosistem Create-Play-Earn (C2E). Dengan komunitas yang kuat dan model token yang jelas, platform ini memiliki fondasi dan potensi pertumbuhan yang solid. Dengan memperluas dukungan multi-chain serta meningkatkan efisiensi iklan dan konten, Redbrick bertujuan untuk menjadi platform utama bagi metaverse Web3. Bagi mereka yang optimis terhadap game Web3, pendidikan, ruang virtual, dan peralatan berbasis AI, Redbrick adalah proyek yang patut dipantau dan diikuti.

BRIC saat ini masuk listing di MEXC dan tersedia untuk trading dengan biaya yang sangat rendah. Untuk membeli BRIC di MEXC:

1) Masuk ke Aplikasi atau situs web resmi MEXC.
2) Cari "BRIC" di bilah pencarian, lalu pilih trading Spot atau Futures.
3) Pilih jenis order, masukkan kuantitas dan harga, lalu selesaikan trade.

Anda juga dapat mengunjungi halaman acara Airdrop+ MEXC untuk berpartisipasi dalam aktivitas airdrop BRIC dan mendapatkan reward tambahan!

Penafian: Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan nasihat tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau layanan terkait lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menawarkan informasi ini hanya untuk tujuan referensi dan tidak memberikan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

