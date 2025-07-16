Apa Itu Space and Time (SXT)? Membentuk Ulang Ekosistem Penyimpanan Data dan Komputasi Blockchain

Dalam ekosistem blockchain, penyimpanan data dan komputasi telah lama menjadi hambatan yang membatasi skalabilitas dan pengembangan aplikasi. Karena aplikasi terdesentralisasi ( dApps ) dan smart-contract terus berkembang, kebutuhan akan infrastruktur data blockchain yang efisien, aman, dan terukur menjadi semakin mendesak. Space and Time (SXT) dirancang untuk mengatasi tantangan ini dengan membangun platform data Web3 berkinerja tinggi dan terukur yang didukung oleh bukti zero-knowledge (ZK). Protokol ini menawarkan penyimpanan data, kueri, dan kemampuan analitis yang tangguh yang disesuaikan untuk aplikasi terdesentralisasi. Melalui tumpukan teknologi yang inovatif, Space and Time memungkinkan kueri waktu nyata dan pemrosesan data blockchain yang efisien, memberikan tingkat dukungan infrastruktur yang belum pernah ada sebelumnya bagi pengembang yang membangun dalam ekosistem terdesentralisasi.





Space and Time (SXT) sekarang secara resmi terdaftar di MEXC dengan perdagangan Futures. Pada saat yang sama, pengguna juga dapat mengunjungi halaman acara Airdrop+ MEXC untuk berpartisipasi dalam airdrop SXT dan mendapatkan hadiah tambahan!











Space and Time menghadirkan Zero-Knowledge Coprocessor (ZK Coprocessor) pertama yang kompatibel dengan SQL, yang memungkinkan query data yang efisien dan dapat diverifikasi secara langsung dalam kontrak pintar blockchain. Kemampuan utamanya meliputi:





ZK-Proof SQL Queries: Pengembang dapat mengeluarkan query SQL melalui smart-contract, dan Space and Time memverifikasi dan mengembalikan hasilnya menggunakan zero-knowledge proof, yang memastikan akurasi dan kerahasiaan.

Sub-Second Response Time: ZK Coprocessor menghasilkan proof dalam setiap siklus blok, yang memungkinkan interaksi real-time dan mengatasi latensi blockchain tradisional dan hambatan biaya.

Dukungan Data Lintas Rantai: Di luar operasi rantai tunggal, platform ini mendukung verifikasi data lintas rantai, yang memungkinkan interoperabilitas di seluruh ekosistem blockchain yang beragam.









Space and Time juga menawarkan platform data terdesentralisasi yang mengindeks dan mengkueri data blockchain di beberapa jaringan. Pengembang dapat mengakses data blockchain secara real-time melalui Web3 Data API, yang mencakup rantai utama seperti Ethereum, ZKsync, Bitcoin, Polygon, Sui, dan Avalanche.





Akses Data Real-Time: Pengembang dapat mengambil data terindeks langsung dari berbagai rantai, yang menyederhanakan proses pembuatan aplikasi terdesentralisasi yang kaya data.

Asumsi Kepercayaan Minimal: Semua kueri divalidasi melalui ZK Coprocessor, yang memastikan integritas dan keamanan data tanpa bergantung pada perantara terpusat.

Integrasi Chainlink: Integrasi asli dengan Chainlink memungkinkan transmisi hasil kueri terverifikasi yang lancar di rantai, yang meningkatkan transparansi dan kepercayaan di seluruh ekosistem dApp.









AI Studio adalah alat inovatif dalam Space and Time yang memungkinkan pengembang membuat kueri SQL dan dasbor data menggunakan input bahasa alami. Baik untuk kueri basis data dasar atau analisis data kompleks, AI Studio mengotomatiskan pembuatan dan visualisasi SQL.





Prompt-to-SQL: Dengan prompt bahasa alami yang sederhana, pengguna dapat membuat kueri SQL kompleks tanpa pengetahuan teknis yang mendalam, sehingga secara signifikan menurunkan hambatan untuk masuk.

Dasbor Data Otomatis: AI Studio juga membuat dasbor dari hasil kueri, membantu pengembang dengan cepat menginterpretasikan data dan membuat keputusan yang tepat.













Space and Time dirancang untuk memaksimalkan efisiensi pemrosesan data, mengatasi hambatan penyimpanan dan komputasi yang umum ditemukan dalam aplikasi blockchain. Dengan memisahkan penyimpanan data dari komputasi dan mengadopsi mekanisme komputasi off-chain, Space and Time memberikan kecepatan pemrosesan data yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan sistem blockchain tradisional.









Dibangun dengan mempertimbangkan skalabilitas, platform Space and Time dapat mendukung berbagai macam kasus penggunaan—mulai dari aplikasi terdesentralisasi kecil (dApps) hingga sistem perusahaan berskala besar. Saat volume data meningkat, Space and Time mempertahankan kinerja tinggi dengan memperluas node dan mengoptimalkan metode penyimpanan dan komputasi, memastikan platform dapat memenuhi permintaan yang terus meningkat.









Space and Time menggabungkan teknologi keamanan canggih, termasuk enkripsi tahan kuantum dan zero-knowledge proof, untuk melindungi data selama penyimpanan, komputasi, dan transmisi. Dengan ZK proof, platform dapat memvalidasi kebenaran data tanpa mengungkapkannya, memastikan privasi dan keamanan aplikasi terdesentralisasi.









Arsitektur Space and Time yang tangguh membuatnya dapat diterapkan di berbagai sektor terdesentralisasi. Berikut ini beberapa contoh kasus penggunaan yang representatif:









Di bidang DeFi, Space and Time memberdayakan bursa terdesentralisasi (DEX), protokol peminjaman, dan pasar derivatif dengan penyimpanan data yang efisien dan dukungan komputasi. Arsitekturnya yang berlatensi rendah dan berthroughput tinggi memungkinkan peramal harga real-time, solusi manajemen risiko, dan pengoptimalan likuiditas untuk aplikasi DeFi.









Space and Time menawarkan kemampuan penyimpanan data dan komputasi yang canggih untuk sektor NFT dan metaverse, membantu pengembang mengelola data aset digital dalam jumlah besar. Platform ini juga mendukung interaksi data lintas rantai, memberikan layanan data yang lancar untuk aplikasi NFT multi-rantai dan pengembangan dunia virtual.









Dengan memanfaatkan kemampuan komputasi dan data on-chain Space and Time, perusahaan dapat mencapai manajemen rantai pasokan yang lebih transparan dan dapat dilacak. Platform ini memungkinkan banyak pemangku kepentingan untuk berbagi dan memproses data rantai pasokan dengan aman dan efisien, meningkatkan visibilitas dan efisiensi operasional di seluruh rantai.









Untuk kasus penggunaan tingkat perusahaan, Space and Time menyediakan kerangka kerja komputasi dan penyimpanan data yang sangat scalable yang mampu melakukan pemrosesan dan analisis data secara real-time dalam skala besar. Baik itu penyimpanan, analisis, atau tugas komputasi langsung, platform ini menawarkan dukungan yang andal dan berkinerja tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.









Token Space and Time (SXT) kini terdaftar di platform MEXC. Anda dapat berpartisipasi dengan mengikuti langkah-langkah berikut:





1）Buka dan masuk ke Aplikasi MEXC atau situs web resmi

3）Pilih jenis pesanan Anda, masukkan jumlah dan harga, dan selesaikan perdagangan Anda





Space and Time mendefinisikan ulang lanskap pemrosesan data blockchain melalui platform komputasi dan penyimpanan data terdesentralisasi yang inovatif. Dengan mengintegrasikan komputasi off-chain, penyimpanan data yang efisien, dan teknologi kuantum-aman secara mulus, Space and Time tidak hanya mengatasi keterbatasan penyimpanan dan komputasi blockchain tetapi juga menyediakan infrastruktur yang kuat untuk aplikasi yang terdesentralisasi. Dengan pengoptimalan yang berkelanjutan dan perluasan kemitraan, Space and Time siap memainkan peran penting di berbagai sektor seperti DeFi, NFT, dan metaverse.



