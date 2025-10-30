Apa itu XRP ETF? Status Persetujuan SEC, Tanggal Peluncuran & Panduan Investasi

Lanskap XRP ETF sedang memanas dengan perkembangan terobosan di tahun 2025. Dengan sebelas manajer aset besar mengajukan aplikasi dan probabilitas persetujuan 95% pada kuartal keempat 2025, investor tradisional akhirnya mendapatkan akses yang diatur ke eksposur XRP.

Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) telah menyetujui ProShares Ultra XRP ETF untuk perdagangan di NYSE Arca, menandai produk terkait XRP pertama yang tersedia untuk investor AS. Tonggak sejarah ini menandakan perubahan dramatis dalam sikap regulasi dan membuka pintu untuk persetujuan XRP ETF spot di akhir tahun ini.

Bagi investor yang mencari diversifikasi cryptocurrency tanpa kompleksitas dompet digital dan bursa, XRP ETF mewakili peluang yang mengubah permainan. Panduan komprehensif ini mencakup semua yang perlu Anda ketahui tentang timeline persetujuan XRP ETF, opsi investasi, dan proyeksi dampak pasar.

Baru mengenal XRP? Pelajari tentang dasar-dasar, teknologi, dan kasus penggunaan dalam panduan XRP komprehensif kami sebelum menyelami strategi investasi ETF.





Poin-Poin Penting

Sebelas manajer aset besar telah mengajukan aplikasi XRP ETF dengan produk leverage sudah diperdagangkan.

Analis industri memberikan probabilitas 95% untuk persetujuan XRP ETF spot pada kuartal keempat.

JPMorgan memperkirakan hingga $8 miliar dalam arus masuk modal tahun pertama untuk XRP ETF.

ProShares Ultra XRP ETF dan Teucrium XXRP saat ini menyediakan eksposur XRP yang diatur.

Kejelasan hukum XRP dan kemitraan perbankan memposisikannya di depan ETF altcoin yang bersaing.





XRP ETF (exchange-traded fund) adalah kendaraan investasi yang melacak harga XRP tanpa mengharuskan investor memiliki cryptocurrency secara langsung. Dana ini diperdagangkan di bursa saham tradisional, membuat XRP dapat diakses melalui akun pialang reguler.

Terdapat dua jenis utama XRP ETF:

XRP ETF berbasis futures menggunakan kontrak derivatif untuk mendapatkan eksposur terhadap pergerakan harga XRP. ProShares Ultra XRP ETF mencontohkan pendekatan ini, menawarkan pengembalian harian leverage 2x melalui kontrak futures daripada memegang token XRP yang sebenarnya.

XRP ETF spot akan secara langsung memegang token XRP dalam kustodi, mirip dengan ETF Bitcoin spot yang disetujui pada Januari 2024. Aplikasi dari Grayscale, Franklin Templeton, dan Bitwise saat ini sedang dalam tinjauan SEC.

Keuntungan utama bagi investor tradisional adalah kesederhanaan. Alih-alih menavigasi bursa cryptocurrency, menyiapkan dompet digital, atau mengelola kunci pribadi, investor dapat membeli saham XRP ETF melalui akun pialang mereka yang ada. Ini menghilangkan hambatan teknis sambil menyediakan eksposur tingkat institusional yang diatur terhadap pergerakan harga XRP.

XRP ETF juga menawarkan keuntungan pajak. Alih-alih berurusan dengan kompleksitas pajak cryptocurrency, investor menerima formulir 1099 standar untuk kepemilikan ETF mereka, menyederhanakan pelaporan pajak secara signifikan.





*BTN- Lacak Harga XRP Langsung di MEXC&BTNURL=https://www.mexc.com/price/XRP *

Perlombaan untuk persetujuan XRP ETF menguat sepanjang 2024 dan awal 2025, dengan institusi keuangan besar mengakui permintaan institusional untuk akses XRP yang diatur.

ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) mulai diperdagangkan pada Juli 2025 setelah persetujuan SEC. Dana leverage 2x ini bertujuan memberikan kinerja harian ganda XRP melalui kontrak futures. Dana ini diperdagangkan di NYSE Arca dan telah ditambahkan ke daftar kelayakan Depository Trust & Clearing Corporation.

ProShares juga mengajukan dua produk XRP tambahan: Short XRP ETF (XRPS) yang mencari kinerja harian -1x, dan UltraShort XRP ETF (RIPS) yang menargetkan eksposur -2x. ETF terbalik ini masih menunggu izin operasional.

Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) diluncurkan lebih awal dan telah menarik lebih dari $150 juta dalam aset bersih, menurut laporan perusahaan. Lonjakan 50% dana pada Juli 2025 menunjukkan selera institusional yang kuat untuk produk investasi terkait XRP.

Grayscale XRP Trust memimpin perlombaan ETF spot dengan aplikasinya memasuki tinjauan formal SEC pada Februari 2025. Periode tinjauan 240 hari menetapkan tenggat waktu keputusan pada 18 Oktober 2025. XRP Trust Grayscale yang ada mengelola aset senilai $17,75 juta dan diperdagangkan pada NAV $59,84 per saham pada Juli 2025.

Franklin Templeton mengajukan aplikasi XRP ETF-nya dengan Coinbase Custody sebagai kustodian yang ditunjuk dan Coinbase sebagai peserta resmi utama. Aplikasi ini memanfaatkan keahlian ETF cryptocurrency yang mapan dari Franklin dan hubungan institusional.

Bitwise adalah manajer aset besar pertama yang mengajukan aplikasi XRP ETF spot, memposisikan diri sebagai penggerak awal di ruang ETF altcoin. Pengalaman manajemen dana cryptocurrency yang mapan dari perusahaan memperkuat prospek persetujuannya.

WisdomTree mengajukan aplikasi XRP ETF-nya pada Desember 2024, membangun keahlian manajemen ETF tradisionalnya. Pengajuan perusahaan di Federal Register memicu proses tinjauan formal SEC.

21Shares Core XRP Trust mewakili keahlian internasional berbasis Swiss, sementara Canary Capital bergabung dengan gelombang kedua aplikasi saat minat institusional meningkat.

Pengajuan tambahan termasuk ProShares (di luar produk leverage mereka), membawa total menjadi sebelas perusahaan yang mencari persetujuan XRP ETF.









Analis industri memberikan probabilitas 95% untuk persetujuan XRP ETF pada kuartal keempat 2025, didorong oleh beberapa katalis regulasi yang konvergen mendukung XRP.

Kepemimpinan SEC Paul Atkins mewakili pergeseran kebijakan mendasar. Dikonfirmasi sebagai Ketua SEC pada April 2025, Atkins berjanji untuk memprioritaskan regulasi aset digital yang jelas dan telah menunjukkan pendekatan yang lebih ramah crypto daripada pendahulunya.

Sikap pro-crypto administrasi Trump menciptakan lingkungan regulasi yang mendukung. Dikombinasikan dengan Kongres yang ramah crypto, lanskap politik mendukung persetujuan XRP ETF lebih dari periode sebelumnya.

Penyelesaian Ripple vs. SEC tetap menjadi faktor penting. Penyelesaian yang diusulkan menunggu persetujuan pengadilan akhir, dengan SEC diminta untuk mengajukan laporan status prosedural pada 16 Juni 2025. Penyelesaian hukum akan menghapus hambatan regulasi utama mengenai status XRP.

Persetujuan SEC untuk ETF Bitcoin dan Ethereum menetapkan kerangka regulasi untuk ETF cryptocurrency. Keuntungan kejelasan hukum XRP memposisikannya secara menguntungkan dibandingkan dengan altcoin lain tanpa status regulasi yang didefinisikan.

Proposal aturan CBOE menciptakan "jalur cepat" untuk ETF crypto, memungkinkan dana tertentu memenuhi syarat untuk pencatatan otomatis jika aset dasar mereka telah diperdagangkan sebagai futures yang diatur selama setidaknya enam bulan. Futures XRP dijadwalkan diluncurkan di CME pada 19 Mei 2025, berpotensi memenuhi syarat untuk proses persetujuan yang disederhanakan ini.

Tanggal penting untuk dipantau:

September 2025: Tenggat waktu tinjauan diperpanjang untuk beberapa aplikasi

18 Oktober 2025: Tenggat waktu keputusan Grayscale

Kuartal Keempat 2025: Jendela persetujuan yang diharapkan untuk beberapa XRP ETF spot

Platform prediksi pasar mencerminkan kepercayaan yang berkembang, dengan peluang Polymarket mencapai 88% untuk persetujuan 2025, meskipun turun dari puncak 98% di awal Juni.





*BTN- Lacak Harga XRP Langsung di MEXC&BTNURL=https://www.mexc.com/price/XRP *





Persetujuan XRP ETF dapat membuka arus masuk modal institusional yang signifikan, dengan JPMorgan memperkirakan hingga $8 miliar dalam investasi tahun pertama.

Pemodelan Arus Masuk Modal menunjukkan XRP ETF dapat mencerminkan kesuksesan Bitcoin ETF. ETF Bitcoin spot menarik miliaran dalam bulan pertama mereka, memberikan tolok ukur untuk ekspektasi XRP.

Dompet institusional telah mengakumulasi lebih dari 2,2 miliar token XRP dalam beberapa minggu terakhir, menurut analitik blockchain. Akumulasi ini bertepatan dengan aktivitas pasar futures yang meningkat dan menunjukkan kepercayaan institusional menjelang persetujuan regulasi.

Legitimasi pembayaran lintas batas melalui persetujuan ETF akan mempercepat adopsi RippleNet oleh institusi keuangan tradisional. Bank yang saat ini menggunakan infrastruktur pembayaran Ripple dapat meningkatkan pemanfaatan XRP dengan kejelasan regulasi.

Proyeksi bullish dari trader menyarankan target harga $20-$27 setelah persetujuan ETF, meskipun ini tetap sangat spekulatif. XRP mencapai $2,18 pada akhir April 2025, mewakili peningkatan 480% selama bulan itu yang didorong oleh optimisme regulasi.

Analisis preseden historis menunjukkan peluang dan risiko. Sementara Bitcoin dan Ethereum melihat rally awal setelah persetujuan ETF, keduanya mengalami koreksi "beli rumor, jual berita" setelahnya.

Faktor risiko termasuk peningkatan volatilitas pasar selama proses persetujuan dan korelasi potensial dengan pergerakan pasar cryptocurrency yang lebih luas.









Opsi investasi saat ini menyediakan beberapa jalur untuk eksposur XRP sambil menunggu persetujuan ETF spot.

ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) menawarkan eksposur leverage untuk trader aktif yang bersedia menerima volatilitas yang diperkuat. Leverage harian 2x membuat produk ini cocok untuk perdagangan jangka pendek daripada kepemilikan jangka panjang.

Teucrium XXRP menyediakan eksposur XRP berbasis futures tanpa pengganda leverage, menarik investor yang mencari korelasi XRP dengan kompleksitas lebih rendah daripada kepemilikan cryptocurrency langsung.

Kedua produk membawa risiko berbasis futures termasuk contango, backwardation, dan efek rebalancing harian yang dapat menyebabkan perbedaan kinerja dari harga spot XRP selama periode yang lebih lama.

Pengaturan akun pialang harus memprioritaskan platform yang menawarkan akses ETF komprehensif. Pialang besar termasuk Fidelity, Schwab, dan Vanguard kemungkinan akan mendukung perdagangan XRP ETF setelah persetujuan.

Strategi alokasi investasi harus mempertimbangkan peran cryptocurrency dalam portofolio. Penasihat keuangan biasanya merekomendasikan alokasi cryptocurrency 1-5% untuk portofolio konservatif, dengan persentase lebih tinggi untuk investor yang toleran terhadap risiko.

Rata-rata biaya dolar menyediakan eksposur sistematis sambil mengelola volatilitas. Investasi bulanan reguler dapat menghaluskan fluktuasi harga selama periode persetujuan yang volatil.

Risiko regulasi tetap ada sampai persetujuan akhir SEC. Waktu investasi harus memperhitungkan kemungkinan penundaan atau penolakan, meskipun peluang persetujuan saat ini tampak menguntungkan.

Ekspektasi volatilitas memerlukan ukuran posisi yang hati-hati. Pergerakan harga XRP dapat melebihi 20% harian selama peristiwa berita besar, menuntut manajemen risiko yang tepat.

Manfaat diversifikasi termasuk korelasi yang berkurang dengan aset tradisional, tetapi investasi cryptocurrency harus melengkapi daripada menggantikan kepemilikan portofolio inti.





*BTN- Lacak Harga XRP Langsung di MEXC&BTNURL=https://www.mexc.com/price/XRP *





Perlombaan ETF altcoin yang lebih luas mencakup aplikasi Solana dan Litecoin, dengan XRP mempertahankan keunggulan kompetitif.

Penyelesaian hukum XRP menyediakan status regulasi yang lebih jelas dibandingkan dengan Solana dan altcoin lain tanpa posisi SEC yang didefinisikan. Keuntungan kejelasan ini dapat mempercepat timeline persetujuan.

Kasus penggunaan institusional yang mapan melalui kemitraan bank RippleNet menunjukkan utilitas dunia nyata di luar perdagangan spekulatif. Banyak institusi keuangan menggunakan teknologi pembayaran Ripple melalui kemitraan RippleNet, memberikan dukungan adopsi fundamental.

Peringkat cryptocurrency terbesar keempat berdasarkan kapitalisasi pasar ($127 miliar) menunjukkan likuiditas skala institusional. Keuntungan ukuran ini mendukung persyaratan operasional ETF untuk mekanisme pembuatan dan penebusan.

Kompetisi Solana ETF menguat dengan beberapa aplikasi yang diajukan, tetapi Solana kurang memiliki kejelasan regulasi XRP dan hubungan perbankan yang mapan.

Peluncuran futures CME pada Mei 2025 menyediakan perdagangan derivatif yang diatur, memenuhi preferensi SEC untuk infrastruktur pasar dasar sebelum persetujuan ETF.









Para ahli industri semakin mendukung persetujuan XRP ETF berdasarkan momentum regulasi dan sinyal permintaan institusional.

Eric Balchunas dari Bloomberg Intelligence menyatakan optimisme tentang persetujuan crypto ETF di 2025, mencatat bahwa kerangka regulasi "jalur cepat" dapat mempercepat beberapa aplikasi secara bersamaan.

Kaiko Research menyoroti 22 Mei 2025 sebagai tenggat waktu penting untuk tanggapan SEC awal Grayscale, menetapkan preseden untuk aplikasi berikutnya.

Indikator permintaan institusional termasuk pertumbuhan open interest pasar futures dan pola akumulasi dompet whale yang menunjukkan positioning investor profesional.

Momentum harga saat ini menunjukkan XRP mempertahankan dukungan di atas level teknis kunci meskipun volatilitas pasar cryptocurrency yang lebih luas. Moving average eksponensial 200 hari memberikan dukungan penting sekitar $2,00.

Aktivitas pasar futures menunjukkan partisipasi institusional yang meningkat, dengan open interest mencapai tertinggi multi-tahun selama periode aplikasi ETF.

Metrik on-chain mengungkapkan saldo bursa yang menurun saat pemegang jangka panjang mengakumulasi posisi menjelang katalis regulasi potensial.

Faktor risiko termasuk potensi manipulasi pasar selama periode persetujuan dan peningkatan korelasi dengan aset risiko yang lebih luas selama tekanan pasar.









Investasi XRP ETF memerlukan penyeimbangan potensi pengembalian tinggi terhadap risiko regulasi dan pasar.

Probabilitas persetujuan kuartal keempat 2025 tampak kuat berdasarkan momentum regulasi saat ini, meskipun penundaan tetap mungkin. Beberapa aplikasi menciptakan redundansi jika pengajuan individu menghadapi kemunduran.

Keuntungan first-mover dapat menguntungkan investor XRP ETF awal jika persetujuan bertepatan dengan akselerasi adopsi institusional.

Pematangan pasar melalui persetujuan ETF dapat mengurangi volatilitas XRP jangka panjang sambil mempertahankan potensi pertumbuhan.

Alokasi portofolio harus mencerminkan toleransi risiko individu dan timeline investasi. XRP ETF cocok untuk investor yang mencari eksposur cryptocurrency tanpa kompleksitas operasional.

Persyaratan pemantauan termasuk melacak komunikasi SEC, pembaruan status aplikasi, dan perkembangan regulasi cryptocurrency yang lebih luas.

Panduan profesional menjadi berharga mengingat kompleksitas XRP ETF dan perubahan regulasi cepat yang mempengaruhi hasil investasi.





*BTN- Lacak Harga XRP Langsung di MEXC&BTNURL=https://www.mexc.com/price/XRP *





Persetujuan XRP ETF mewakili momen penting untuk institusionalisasi cryptocurrency, dengan beberapa faktor konvergen yang mendukung kesuksesan 2025.

Momentum regulasi melalui kepemimpinan SEC Paul Atkins dan dukungan administrasi Trump menciptakan lingkungan persetujuan paling menguntungkan dalam sejarah XRP.

Permintaan institusional yang dibuktikan oleh sebelas aplikasi manajer aset besar dan proyeksi arus masuk $8 miliar menunjukkan modal signifikan yang menunggu akses yang diatur.

Persiapan investasi harus dimulai sekarang melalui pemahaman produk yang tersedia, perencanaan manajemen risiko, dan positioning portofolio strategis.

Probabilitas persetujuan 95% pada kuartal keempat 2025 mencerminkan konsensus ahli berdasarkan preseden regulasi, dukungan politik, dan tekanan institusional untuk ekspansi crypto ETF.

Item tindakan termasuk memantau tenggat waktu SEC, mengevaluasi opsi eksposur saat ini, dan mempersiapkan strategi investasi untuk peluncuran ETF spot.

Persetujuan XRP ETF akan menandai tonggak sejarah dalam legitimasi cryptocurrency, berpotensi mengkatalisasi adopsi institusional yang lebih luas dan integrasi keuangan tradisional. Bagi investor yang mencari eksposur XRP yang diatur, 2025 tampaknya menawarkan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya di tengah kejelasan regulasi yang berkembang pesat.

Ingin mempelajari lebih lanjut tentang XRP itu sendiri? Jelajahi pengantar detail XRP kami untuk memahami teknologi dasar dan ekosistem di balik produk investasi ini.