Siapakah Satoshi Nakamoto? Pencipta Bitcoin Misterius Berusia 50 Tahun di Tahun 2025 — Apakah Dia Masih Hidup?

Satoshi Nakamoto Bitcoin mata uang kripto 05 April 2025 menandai ulang tahun ke-50, yaitu penciptayang menggunakan pseudonim. Meskipun Bitcoin, yaitupertama di dunia, telah mengubah keuangan global dan memecahkan rekor dengan all-time high di atas $109.000 pada awal tahun ini, penciptanya masih diselimuti misteri. Meskipun dilaporkan memiliki Bitcoin senilai miliaran dolar, Nakamoto menghilang dari mata publik pada tahun 2011 dengan meninggalkan teknologi yang transformatif dan identitas yang masih belum diketahui.





anonimitasnya Artikel ini memberikan gambaran menyeluruh tentang semua yang diketahui tentang pendiri Bitcoin yang sulit dipahami—menelaah makna penting tanggal lahir simbolisnya, skala estimasi kepemilikannya, teori yang berlaku seputar identitasnya, dan intrik abadi yang terus ditimbulkan olehlebih dari 16 tahun setelah sosoknya menghilang dari mata publik.





Poin Utama Satoshi Nakamoto, yaitu pencipta Bitcoin, secara teoretis akan berusia 50 tahun pada 5 April 2025, meskipun sebagian besar ahli meyakini bahwa tanggal lahir ini dipilih karena hubungan simbolisnya dengan regulasi kepemilikan emas.

Meskipun menghilang pada tahun 2011, Nakamoto diperkirakan memiliki 750.000-1.100.000 BTC senilai sekitar $63,8-$93,5 miliar pada harga saat ini, sehingga menjadikannya salah satu orang terkaya di dunia.

Kandidat utama untuk identitas asli Nakamoto meliputi Hal Finney, Nick Szabo , Adam Back , dan lainnya dengan teori terbaru yang dieksplorasi dalam film dokumenter HBO tahun 2024 yang mengindikasikan pengembang Peter Todd .

Anonimitas Nakamoto dianggap fundamental untuk sifat terdesentralisasi dan kesuksesan Bitcoin, karena mencegah adanya titik otoritas atau pengaruh sentral.

Whitepaper Bitcoin diterbitkan pada 31 Oktober 2008 yang menghadirkan konsep revolusioner seperti teknologi blockchain dan solusi untuk masalah pembelanjaan ganda yang mengganggu mata uang digital sebelumnya.

Dampak budaya Nakamoto meluas melampaui teknologi hingga ke pengakuan mainstream, termasuk patung peringatan, lini pakaian, dan bahkan pengakuan resmi pemerintah melalui kebijakan AS terkini.









Foundation Menurut profil P2PNakamoto, sosok ini lahir pada 05 April 1975 yang berarti usianya tepat 50 tahun hari ini. Namun, sebagian besar pakar mata uang kripto meyakini bahwa tanggal ini sengaja dipilih karena makna simbolisnya, bukan karena tanggal lahir Nakamoto yang sebenarnya.





penyimpan nilai Tanggal 05 April dengan cerdik merujuk pada Perintah Eksekutif 6102 yang ditandatangani oleh Presiden Franklin Roosevelt pada 5 April 1933 yang melarang warga negara AS memiliki emas. Tahun 1975 merujuk pada saat pembatasan ini akhirnya dicabut, sehingga warga Amerika dapat memiliki emas lagi. Tanggal lahir yang dipilih dengan cermat ini mengungkapkan kecenderungan libertarian Nakamoto dan visi Bitcoin sebagai alternatif digital modern untuk emas—sebuahdi luar kontrol pemerintah.





Analisis gaya penulisan dan pendekatan teknis Nakamoto menunjukkan bahwa sosok ini mungkin berusia lebih dari 50 tahun. Penggunaan spasi ganda setelah titik secara konsisten—kebiasaan mengetik sejak era mesin ketik sebelum tahun 1990-an—menunjukkan seseorang yang belajar mengetik sebelum komputer pribadi tersebar luas. Selain itu, gaya pengodean Nakamoto, termasuk penggunaan notasi Hungaria (dipopulerkan oleh Microsoft pada akhir tahun 1980-an) dan definisi kelas dengan huruf kapital C (standar dalam lingkungan pengodean pertengahan tahun 1990-an), menunjukkan seorang pemrogram dengan pengalaman puluhan tahun ketika Bitcoin diciptakan.





Dalam sebuah posting forum Bitcoin tahun 2010, Nakamoto merujuk pada upaya Hunt bersaudara untuk memonopoli pasar perak pada tahun 1980 "seolah-olah dia mengingatnya," menurut pengembang awal Bitcoin Mike Hearn. Pengetahuan kontekstual ini, yang dipadukan dengan keahlian teknisnya, telah menyebabkan banyak peneliti berspekulasi bahwa Nakamoto kemungkinan besar berusia 60-an saat ini, bukan 50 tahun.









Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System kriptografi terpusat Satoshi Nakamoto pertama kali muncul pada 31 Oktober 2008, ketika dia menerbitkan whitepaper berjudul “” pada milisdi metzdowd.com . Makalah tersebut menguraikan mata uang digital revolusioner yang dapat beroperasi tanpa kontrol, sehingga menyelesaikan “masalah pembelanjaan ganda” yang telah mengganggu upaya mata uang digital sebelumnya.





Meskipun Satoshi Nakamoto mengklaim sebagai pria berusia 37 tahun yang tinggal di Jepang pada profil P2P Foundation miliknya, analisis linguistik terhadap tulisannya menunjukkan hal yang sebaliknya. Penggunaan bahasa Inggris tingkat asli, termasuk ejaan Inggris seperti “colour” dan “optimise”, menimbulkan keraguan mengenai asal-usul Jepangnya. Selain itu, aktivitas postingnya sangat rendah antara pukul 05.00 hingga pukul 11.00. GMT, sehingga menunjukkan kemungkinan berdomisili di Amerika Serikat atau Inggris Raya.





Gavin Andresen Nakamoto tetap aktif dalam pengembangan Bitcoin hingga bulan Desember 2010 dengan menulis lebih dari 500 posting forum dan ribuan baris kode. Komunikasi terakhirnya yang terverifikasi terjadi pada bulan April 2011, ketika sosok ini mengirim email kepada pengembang Bitcoinyang mengatakan: “Saya harap kalian tidak terus-terusan membicarakan saya sebagai sosok misterius yang samar-samar. Pers hanya akan memandangnya menjadi mata uang bajakan.” Tak lama kemudian, sosok ini menyerahkan kontrol repositori kode sumber Bitcoin kepada Andresen, lalu menghilang sepenuhnya.





Nama “Satoshi Nakamoto” sendiri mungkin mengandung petunjuk—beberapa orang berspekulasi bahwa nama tersebut mungkin berasal dari nama empat perusahaan teknologi: Samsung, Toshiba, Nakamichi, dan Motorola. Orang lain berpendapat bahwa istilah ini secara kasar diterjemahkan menjadi "intelijen pusat" dalam bahasa Jepang, sehingga memicu teori tentang keterlibatan pemerintah dalam penciptaan Bitcoin.













buku besar publik terdistribusi Kontribusi Nakamoto yang paling signifikan adalah whitepaper Bitcoin berisi 9 halaman yang diterbitkan pada 31 Oktober 2008. Dokumen ringkas ini menghadirkan konsep sistem uang elektronik peer-to-peer yang meniadakan kebutuhan akan perantara keuangan. Whitepaper tersebut menguraikan mekanisme fundamental Bitcoin, termasuk blockchain—sebuahyang mencatat semua transaksi secara kronologis dan tidak dapat diubah.





blok blok genesis Pada 03 Januari 2009, Nakamoto melakukan miningpertama blockchain Bitcoin yang dikenal sebagai. Berikut adalah teks yang tersemat dalam blok ini: “The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks,” merujuk pada judul berita dari surat kabar Inggris The Times. Stempel waktu ini bukan hanya membuktikan saat blok genesis dibuat, melainkan juga menyampaikan motivasi Nakamoto: Menciptakan alternatif untuk sistem perbankan tradisional yang saat itu sedang mengalami krisis.





validator miner Di luar inovasi teknis, pencapaian terbesar Nakamoto mungkin adalah menyelesaikan “masalah pembelanjaan ganda” yang sebelumnya menghalangi keberhasilan mata uang digital. Dengan menggunakan sistem proof-of-work dan jaringan) terdesentralisasi, Bitcoin memastikan bahwa unit digital yang sama tidak dapat dibelanjakan dua kali—sebuah terobosan yang memungkinkan kelangkaan digital untuk pertama kalinya.





Setelah merilis Bitcoin v0.1 di SourceForge, Nakamoto terus menyempurnakan perangkat lunak dengan bantuan kontributor awal seperti Hal Finney dan Gavin Andresen. Sosok ini tetap menjadi pengembang utama Bitcoin hingga pertengahan tahun 2010, lalu sosok ini secara bertahap mulai menyerahkan tanggung jawab kepada anggota tim lainnya. Ketika menghilang pada tahun 2011, sosok ini telah membangun semua elemen inti yang terus mendefinisikan Bitcoin hingga saat ini.





Berdasarkan analisis data blockchain awal, para peneliti memperkirakan bahwa Satoshi Nakamoto telah melakukan mining antara 750.000 dan 1.100.000 BTC selama tahun pertama Bitcoin. Dengan valuasi Bitcoin pada bulan April 2025 yang mencapai sekitar $85.000, aset Nakamoto akan menjadi antara $63,8 miliar dan $93,5 miliar—sehingga menempatkannya di antara 20 individu terkaya di dunia. Hebatnya, kekayaan besar ini tetap tidak tersentuh, sehingga memicu spekulasi bahwa Nakamoto mungkin telah kehilangan akses ke kunci privat, meninggal dunia, atau sengaja memilih untuk melepaskan kekayaan tersebut sebagai isyarat simbolis terhadap ekosistem Bitcoin.





alamat Fakta bahwa kekayaan Nakamoto tidak tersentuh sama sekali merupakan hal yang patut diperhatikan. BTC yang dikaitkan dengan aktivitas mining awal Nakamoto tidak pernah dipindahkan dari alamat aslinya, meskipun mengalami kenaikan nilai yang signifikan. Khususnya,Blok Genesis—yang berisi 50 BTC pertama yang tidak dapat dibelanjakan—telah menerima donasi BTC tambahan dari para pengagum selama bertahun-tahun, sehingga total saldonya menjadi lebih dari 100 BTC.





koin KYC bursa Alamat dompet Satoshi Nakamoto berisi antara 750.000 dan 1.100.000 BTC yang tidak aktif sejak tahun 2011. Peneliti keamanan mata uang kripto Sergio Demian Lerner mengidentifikasi sebuah pola pada blok-blok Bitcoin awal yang kini dikenal sebagai “pola Patoshi” yang memungkinkan para ahli mengidentifikasi blok yang kemungkinan besar ditambang oleh Nakamoto. Analisis ini mengonfirmasi skala kepemilikan Nakamoto dan menunjukkan bahwa sosok ini sengaja mengurangi operasi mining-nya seiring waktu untuk memberi orang lain kesempatan memperoleh bitcoin. Meskipun banyak upaya oleh para peneliti untuk melacak dompet-dompet ini, dompet Satoshi Nakamoto tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam dunia kripto, karena tidak ada satu punyang pernah berpindah dari alamat-alamat ini. Jika Nakamoto memindahkan koin-koin ini, kemungkinan besar akan terjadi turbulensi pasar yang signifikan. Beberapa orang berteori bahwa Nakamoto menyimpan koin-koin tersebut tanpa memindahkannya karena menjualnya akan berisiko mengungkap identitasnya melalui proseduratau forensik blockchain.





Pada tahun 2019, sebuah teori kontroversial muncul ketika para peneliti mengusulkan bahwa Satoshi Nakamoto dicurigai secara strategis mencairkan BTC awal sejak tahun 2019. Klaim ini menunjukkan bahwa dompet yang tidak aktif sejak tahun 2010, yang mungkin terkait dengan Nakamoto, telah mulai memindahkan sejumlah kecil Bitcoin melalui berbagai bursa. Namun, sebagian besar analis blockchain membantah tuduhan ini dengan menyatakan bahwa pola transaksi tidak sesuai dengan alamat mining Nakamoto yang diketahui dan kemungkinan besar mewakili pengguna awal, bukan Nakamoto yang asli.





Meskipun banyak penyelidikan telah dilakukan oleh jurnalis, peneliti, dan penggemar mata uang kripto, identitas asli Satoshi Nakamoto masih belum diketahui. Namun, beberapa kandidat telah muncul sebagai terduga Nakamoto:





Hal Finney (1956-2014) adalah seorang kriptografer dan kontributor awal Bitcoin yang menerima transaksi Bitcoin pertama dari Nakamoto. Sebagai seorang cypherpunk dengan keahlian kriptografi yang luas, Finney memiliki keterampilan teknis yang diperlukan untuk menciptakan Bitcoin. Dia tinggal dekat dengan Dorian Nakamoto di Temple City, California, dan analisis stilometri menunjukkan adanya kesamaan antara tulisannya dan tulisan Nakamoto. Namun, Finney menyangkal sebagai Satoshi sebelum kematiannya akibat ALS pada tahun 2014.

Nick Szabo adalah seorang ilmuwan komputer yang mengonseptualisasikan “emas bit”, yaitu cikal bakal Bitcoin, pada tahun 1998. Analisis linguistik oleh para peneliti menemukan kemiripan yang mencolok antara gaya penulisan Szabo dan Nakamoto. Pemahaman mendalam Szabo tentang teori moneter, kriptografi, dan smart contract sangat selaras dengan desain Bitcoin. Dia secara konsisten membantah bahwa dirinya adalah Nakamoto dengan menyatakan, “Saya khawatir Anda salah saat membocorkan identitas saya sebagai Satoshi, tetapi saya sudah terbiasa.”

Adam Back menciptakan Hashcash, yaitu sistem proof-of-work yang dikutip dalam whitepaper Bitcoin. Back adalah salah satu orang pertama yang dihubungi oleh Nakamoto saat mengembangkan Bitcoin, dan dia memiliki keahlian kriptografi yang dibutuhkan. Beberapa peneliti telah menunjukkan kesamaan dalam gaya pengodean dan penggunaan bahasa Inggris Britania. Back membantah bahwa dirinya Nakamoto, meskipun Charles Hoskinson menciptakan Hashcash, yaitu sistem proof-of-work yang dikutip dalam whitepaper Bitcoin. Back adalah salah satu orang pertama yang dihubungi oleh Nakamoto saat mengembangkan Bitcoin, dan dia memiliki keahlian kriptografi yang dibutuhkan. Beberapa peneliti telah menunjukkan kesamaan dalam gaya pengodean dan penggunaan bahasa Inggris Britania. Back membantah bahwa dirinya Nakamoto, meskipun, yaitu pendiri Cardano, berpendapat bahwa Back adalah kandidat yang paling mungkin.

Dorian Nakamoto, yang lahir dengan nama Satoshi Nakamoto, adalah seorang insinyur Jepang-Amerika yang secara keliru diidentifikasi sebagai pencipta Bitcoin oleh Newsweek pada tahun 2014. Ketika ditanya tentang Bitcoin, dia tampak membenarkan keterlibatannya dengan mengatakan, "Saya tidak lagi terlibat dalam hal itu dan saya tidak dapat membahasnya," tetapi kemudian mengklarifikasi bahwa dia salah memahami pertanyaan tersebut dengan mengira bahwa pertanyaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan rahasianya untuk kontraktor militer. Tak lama setelah artikel Newsweek, akun , yang lahir dengan nama Satoshi Nakamoto, adalah seorang insinyur Jepang-Amerika yang secara keliru diidentifikasi sebagai pencipta Bitcoin oleh Newsweek pada tahun 2014. Ketika ditanya tentang Bitcoin, dia tampak membenarkan keterlibatannya dengan mengatakan, "Saya tidak lagi terlibat dalam hal itu dan saya tidak dapat membahasnya," tetapi kemudian mengklarifikasi bahwa dia salah memahami pertanyaan tersebut dengan mengira bahwa pertanyaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan rahasianya untuk kontraktor militer. Tak lama setelah artikel Newsweek,P2P Foundation milik Nakamoto yang sebenarnya mengunggah posting, "Saya bukan Dorian Nakamoto".

Craig Wright, seorang ilmuwan komputer Australia, secara terbuka mengklaim dirinya sebagai Satoshi Nakamoto dan bahkan mendaftarkan hak cipta AS untuk whitepaper Bitcoin. Namun, klaimnya telah banyak didiskreditkan. Pada bulan Maret 2024, Hakim Pengadilan Tinggi Inggris James Mellor memutuskan dengan tegas bahwa “Dr. Wright bukanlah penulis whitepaper Bitcoin” dan “bukan orang yang mengadopsi atau beroperasi dengan pseudonim Satoshi Nakamoto”. Pengadilan memutuskan bahwa dokumen yang diajukan Wright sebagai bukti adalah palsu.





Len Sassaman, seorang kriptografer yang kenangannya dikodekan dalam blockchain Bitcoin setelah kematiannya pada tahun 2011; Paul Le Roux, seorang pemrogram kriminal dan mantan bos kartel; dan yang terbaru, yaitu Peter Todd, mantan pengembang Bitcoin yang disebutkan dalam film dokumenter HBO tahun 2024. Pada tahun 2024, HBO merilis film dokumenter berjudul ‘ Money Electric: The Bitcoin Mystery spekulasi Kandidat lainnya meliputi, seorang kriptografer yang kenangannya dikodekan dalam blockchain Bitcoin setelah kematiannya pada tahun 2011;, seorang pemrogram kriminal dan mantan bos kartel; dan yang terbaru, yaitu, mantan pengembang Bitcoin yang disebutkan dalam film dokumenter HBO tahun 2024. Pada tahun 2024, HBO merilis film dokumenter berjudul ‘‘ yang menyelidiki identitas Satoshi Nakamoto. Dokumenter HBO Satoshi Nakamoto ini menyatakan bahwa Peter Todd kemungkinan adalah Nakamoto berdasarkan pesan obrolan dan penggunaan bahasa Inggris Kanada-nya. Teori Peter Todd adalah Satoshi Nakamoto bergantung pada bukti tidak langsung, termasuk pesan obrolan tulisan Todd yang mengomentari suatu hal teknis dalam salah satu unggahan terakhir Nakamoto. Todd menyebuttersebut “konyol” dan “mengada-ada”. Beberapa teori menunjukkan bahwa Nakamoto bisa jadi merupakan sekelompok orang, bukan seorang individu, yang mungkin mencakup beberapa tokoh yang disebutkan di atas.









Misteri seputar identitas Satoshi Nakamoto bukan sekadar teka-teki yang belum terpecahkan—ini merupakan hal mendasar bagi sifat desentralisasi Bitcoin. Dengan tetap bersifat anonim, Nakamoto memastikan bahwa Bitcoin tidak akan pernah memiliki otoritas pusat atau tokoh figuran yang pendapat atau tindakannya dapat terlalu memengaruhi perkembangannya.





volatilitas Jika tetap menjadi publik, Nakamoto mungkin menjadi titik kegagalan utama jaringan Bitcoin. Badan pemerintah bisa saja menekan, mengancam, atau menangkapnya. Kepentingan yang bersaing mungkin telah mencoba menyuap atau memaksanya. Pernyataannya akan memiliki bobot yang sangat besar dan berpotensi menyebabkanpasar atau perpecahan jaringan yang kontroversial.





Hilangnya Nakamoto juga melindunginya dari ancaman fisik. Dengan kekayaan senilai miliaran, sosok ini dapat menjadi sasaran pemerasan, penculikan, atau lebih buruk lagi jika identitasnya diketahui. Pilihannya untuk tetap menjadi anonim memungkinkannya hidup damai sementara kreasinya berkembang secara independen.





Beberapa orang berspekulasi bahwa Nakamoto menghilang secara khusus untuk mencegah Bitcoin menjadi terlalu terpusat pada penciptanya. Dengan menjauh, proyeknya dapat benar-benar menjadi berbasis komunitas tanpa ada satu orang pun yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangannya. Hal ini sejalan dengan filosofi cypherpunk tentang sistem terdesentralisasi yang beroperasi secara independen dari kepribadian individu.





Hal yang mungkin paling penting adalah bahwa anonimitas Nakamoto memperkuat etos inti Bitcoin: Kepercayaan pada matematika dan kode, bukan pada individu atau institusi. Dalam sistem yang dirancang untuk meniadakan kebutuhan akan pihak ketiga yang tepercaya, memiliki pencipta yang anonim dengan sempurna mewujudkan prinsip bahwa Bitcoin tidak mengharuskan pengguna untuk memercayai siapa pun—bahkan penemunya.





konfirmasi Meskipun banyak klaim dan spekulasi tentang potensi terungkapnya identitas hukum Satoshi Nakamoto, belum ada pengungkapan yang kredibel. Beberapa pihak mengklaim bahwa pengungkapan identitas resmi Satoshi Nakamoto akan merusak etos desentralisasi Bitcoin, sementara yang lain dengan cemas menungguidentitas penciptanya. Pada bulan Oktober 2023, beredar rumor tentang rencana pengungkapan identitas hukum yang dijadwalkan pada 31 Oktober 2024 (peringatan 16 tahun whitepaper Bitcoin), meskipun sebagian besar pakar menolak klaim ini karena tidak berdasar.









Seiring Bitcoin mendekati ulang tahunnya yang ke-17, pengaruh Satoshi Nakamoto meluas jauh melampaui mata uang kripto yang diciptakannya. Pada bulan Januari 2025, ketika Bitcoin mencapai all-time high di atas $109.000, kekayaan bersih teoritis Nakamoto sempat melampaui $120 miliar, sehingga menjadikannya salah satu dari sepuluh orang terkaya di dunia—meskipun sosok ini tidak pernah menghabiskan satu sen pun dari kekayaannya.





Nakamoto telah diabadikan dalam monumen fisik di seluruh dunia. Pada tahun 2021, patung dada perunggu Nakamoto diresmikan di Budapest, Hungaria dengan menampilkan wajah yang terbuat dari bahan reflektif sehingga pengunjung dapat melihat diri mereka sendiri—melambangkan gagasan bahwa “kita semua adalah Satoshi”. Patung lain didirikan di Lugano, Swiss yang telah menggunakan Bitcoin untuk pembayaran kota.





adopsi Donald Trump Cadangan Bitcoin Aset Bulan Maret 2025 menandai momen penting bagiBitcoin ketika Presidenmenandatangani perintah eksekutif yang menciptakanStrategis dan PersediaanDigital yang mewakili langkah besar pertama menuju integrasi Bitcoin ke dalam sistem keuangan AS. Perkembangan ini, yang mungkin dianggap tak terbayangkan oleh banyak pengguna Bitcoin awal, menunjukkan bahwa kreasi Nakamoto telah berevolusi dari eksperimen teknologi khusus menjadi penyimpan nilai yang diakui di tingkat nasional.





Kutipan Nakamoto telah menjadi prinsip panduan bagi komunitas mata uang kripto. Pernyataan seperti "Akar masalah dengan mata uang konvensional adalah besarnya kepercayaan yang dibutuhkan untuk membuatnya berfungsi" dan "Jika Anda tidak percaya atau tidak memahaminya, saya tidak punya waktu untuk mencoba meyakinkan Anda, maaf" sering dikutip untuk menjelaskan tujuan dan filosofi Bitcoin.





Pengaruh Satoshi Nakamoto meluas melampaui teknologi dan ke dalam budaya populer. Beberapa merek pakaian telah muncul menggunakan nama Satoshi Nakamoto dengan barang-barang seperti kemeja Satoshi Nakamoto menjadi populer di kalangan penggemar kripto. Pada tahun 2022, merek pakaian jalanan Vans bahkan merilis koleksi Vans Satoshi Nakamoto edisi terbatas yang menyoroti bahwa pencipta misterius itu telah menjadi ikon budaya. Fenomena pakaian Satoshi Nakamoto menunjukkan bahwa pencipta Bitcoin ini telah melampaui mata uang kripto serta menjadi simbol revolusi digital dan budaya tandingan.





smart contract Ethereum keuangan terdesentralisasi Selain Bitcoin sendiri, inovasi blockchain Nakamoto telah melahirkan seluruh industri teknologi terdesentralisasi, mulai dari platformsepertihingga aplikasiyang menantang perbankan tradisional. Bank-bank sentral di seluruh dunia sedang mengembangkan mata uang digital mereka sendiri berdasarkan prinsip-prinsip blockchain, meskipun versi terpusat ini menyimpang secara signifikan dari visi trustless Nakamoto.





Seiring dengan terus berkembangnya adopsi mata uang kripto, dengan perkiraan 500 juta pengguna di seluruh dunia pada tahun 2025, ketidakhadiran Nakamoto telah menjadi bagian dari mitologi Bitcoin—seorang pencipta yang memberi dunia teknologi revolusioner lalu menghilang dan membiarkannya berkembang secara organik tanpa kontrol terpusat.





Satoshi Nakamoto menerbitkan whitepaper Bitcoin berjudul “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” pada 31 Oktober 2008 dengan memostingnya ke milis kriptografi di metzdowd.com





Berdasarkan estimasi bahwa Nakamoto memiliki antara 750.000 dan 1.100.000 BTC, kekayaan bersihnya pada bulan April 2025 akan menjadi sekitar $63,8 miliar hingga $93,5 miliar dengan harga Bitcoin saat ini sekitar $85.000.





Tidak seorang pun tahu pasti apakah Satoshi Nakamoto masih hidup. Komunikasi terakhirnya yang terkonfirmasi adalah pada bulan April 2011, lalu sosok ini belum menggunakan akunnya secara publik atau memindahkan bitcoin miliknya sejak saat itu.





Analisis Blockchain menunjukkan Satoshi Nakamoto mengontrol antara 750.000 dan 1.100.000 BTC yang ditambang selama tahun pertama keberadaan Bitcoin. Koin-koin ini tidak pernah dibelanjakan sejak ditambang.





Ada beberapa teori tentang alasan Nakamoto memilih anonimitas: Untuk melindungi keselamatan pribadinya mengingat kekayaannya yang melimpah, untuk mencegah sentralisasi pengaruh atas Bitcoin, untuk menghindari pengawasan regulasi, atau untuk memastikan Bitcoin akan dinilai berdasarkan keunggulan teknisnya, bukan identitas penciptanya.





Tanggal lahir pada profil P2P Foundation Nakamoto—05 April 1975—merujuk pada dua peristiwa penting dalam sejarah moneter: 05 April 1933, ketika Perintah Eksekutif 6102 menjadikan kepemilikan emas pribadi ilegal di AS, dan tahun 1975, ketika warga Amerika kembali diizinkan memiliki emas. Tanggal ini melambangkan tujuan Bitcoin sebagai emas digital yang berada di luar kontrol pemerintah.





