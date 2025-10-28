Siapa Pemilik XRP? Panduan Lengkap Kepemilikan

Jika Anda bertanya-tanya siapa pemilik XRP, Anda mengajukan salah satu pertanyaan paling penting tentang cryptocurrency ini. Memahami kepemilikan XRP mengungkapkan bagaimana kekuasaan dan kontrol didistribusikan di seluruh aset digital ini. Ripple Labs mendominasi lanskap, mengendalikan sekitar 42% dari total pasokan XRP melalui cadangan escrow. Selain perusahaan, whale individu dan exchange besar memegang porsi signifikan. Panduan ini merinci siapa yang memiliki crypto XRP, berapa banyak yang dikontrol oleh pemegang teratas, dan apa arti konsentrasi ini bagi investor biasa.





Poin-Poin Penting

Ripple Labs mengendalikan sekitar 42% dari total pasokan XRP melalui kepemilikan operasional dan akun escrow.

Chris Larsen adalah pemilik XRP individu terbesar dengan lebih dari 2,5 miliar XRP senilai antara $7-8 miliar.

Exchange besar menyimpan miliaran XRP dalam kustodian pelanggan, dengan platform mengelola sekitar 5% dari pasokan yang beredar.

100 wallet teratas mengendalikan 68% XRP, menjadikannya salah satu cryptocurrency paling terkonsentrasi.

Ripple merilis 1 miliar XRP setiap bulan dari escrow tetapi biasanya mengunci kembali 60% atau lebih untuk mengelola pasokan.

Penyelesaian gugatan SEC pada Agustus 2025 memberikan kejelasan regulasi, meningkatkan kepercayaan institusional terhadap XRP.





XRP adalah cryptocurrency asli dari XRP Ledger, diciptakan pada tahun 2012 oleh para insinyur David Schwartz, Jed McCaleb, dan Arthur Britto. Tidak seperti Bitcoin yang diproduksi oleh penambang seiring waktu, seluruh pasokan 100 miliar XRP dibuat saat peluncuran. Perbedaan mendasar ini membentuk siapa yang memiliki XRP hari ini. XRP Ledger beroperasi tanpa penambangan, menggunakan mekanisme konsensus sebagai gantinya. Ripple Labs menerima 80 miliar XRP sebagai hadiah dari para pendiri, menetapkan posisi dominan perusahaan sejak hari pertama. Saat ini, sekitar 64 miliar XRP beredar di pasar, sementara 35 miliar tetap terkunci dalam escrow.





Ripple Labs tidak dapat disangkal adalah pemilik sebagian besar XRP, mengendalikan sekitar 42% dari total pasokan. Perusahaan mengelola kepemilikan masif ini melalui dua kategori: cadangan operasional untuk kebutuhan bisnis sehari-hari dan akun escrow terstruktur. Enam wallet Ripple terpisah masing-masing memegang 5 miliar XRP dalam escrow, mewakili 5% dari total pasokan per wallet. Bersama-sama, keenam wallet ini saja mengendalikan hampir 30% dari semua XRP yang akan pernah ada.

Ripple merilis 1 miliar XRP dari escrow setiap bulan melalui smart contract. Namun, perusahaan biasanya mengunci kembali 60% atau lebih ke dalam escrow. Pada September 2025, Ripple membuka 1 miliar XRP tetapi segera mengunci kembali 700 juta, menciptakan pelepasan bersih hanya 300 juta XRP. Pendekatan terkontrol ini mencegah banjir pasar sambil mendanai operasi dan layanan likuiditas. Tanpa strategi penguncian kembali ini, seluruh escrow akan habis dalam tiga tahun.









Ketika bertanya siapa yang memiliki XRP paling banyak di antara individu, Chris Larsen berdiri sendiri. Co-founder Ripple dan ketua eksekutif secara pribadi mengendalikan lebih dari 2,5 miliar XRP senilai sekitar $7 hingga $8 miliar. Larsen mendistribusikan kepemilikannya di delapan wallet berbeda, dengan empat wallet masih berisi alokasi asli 500 juta XRP dari tahun 2013. Kepemilikannya mewakili sekitar 4,6% dari seluruh nilai pasar XRP, menjadikannya salah satu individu terkaya di cryptocurrency.

Larsen menjadi berita utama pada Juli 2025 ketika ia mentransfer XRP senilai $175 juta ke exchange mendekati harga tertinggi tujuh tahun. Wallet nomor lima menurun dari 500 juta XRP menjadi 280 juta melalui penjualan strategis. Meskipun ada transaksi ini, Larsen mempertahankan XRP yang cukup untuk secara signifikan mempengaruhi dinamika pasar. Selain Larsen, wallet whale anonim yang memegang lebih dari 1 juta XRP mencapai 2.708 alamat pada Juni 2025, level tertinggi dalam sejarah XRP.





Exchange cryptocurrency besar mewakili jawaban lain untuk siapa yang memiliki cryptocurrency XRP. Platform ini memegang miliaran XRP, meskipun token tersebut milik jutaan pelanggan daripada exchange itu sendiri. MEXC menyediakan layanan kustodian untuk trader di seluruh dunia. Kepemilikan exchange berfluktuasi saat pengguna menyetor dan menarik, dengan platform besar secara kolektif memegang miliaran XRP melalui akun kustodian pelanggan.





Daftar orang kaya XRP menunjukkan konsentrasi ekstrem di antara alamat teratas. Menurut data XRPScan dari September 2025, 13 wallet teratas mengendalikan lebih dari 50% dari semua XRP. Wallet escrow Ripple mendominasi posisi satu hingga tujuh, masing-masing memegang antara 1,8 miliar hingga 5 miliar XRP. Wallet kustodian exchange menyusul, dengan platform besar memegang 1,5 miliar hingga 6 miliar XRP untuk pengguna mereka. Satu pencilan yang menonjol, wallet Ripple 29, memegang 1,33 miliar XRP, menunjukkan strategi alokasi escrow yang beragam dari perusahaan.

Distribusi kepemilikan mengungkapkan ketimpangan yang mencolok. 100 wallet teratas mengendalikan sekitar 68% dari pasokan yang beredar, salah satu tingkat konsentrasi tertinggi cryptocurrency. Sebaliknya, 90% wallet XRP memegang kurang dari 5.000 token. Meskipun ada lebih dari 6,6 juta wallet aktif, banyak yang merupakan kepemilikan ritel kecil atau akun tidak aktif. Konsentrasi ini berarti siapa yang memiliki mayoritas XRP dapat dijawab dengan daftar perusahaan dan individu yang relatif pendek.









Kepemilikan XRP yang terkonsentrasi menciptakan keuntungan dan kekhawatiran bagi investor. Pelepasan escrow Ripple yang terkontrol memberikan manajemen pasokan yang dapat diprediksi, berpotensi menstabilkan harga. Namun, sentralisasi ini bertentangan dengan cita-cita desentralisasi cryptocurrency. Pembukaan bulanan perusahaan secara langsung mempengaruhi pasokan yang beredar dan likuiditas. Ketika pemegang besar seperti Larsen menjual jumlah signifikan, pasar bereaksi dengan pergerakan harga yang mencolok. Kritikus berpendapat konsentrasi ini memberikan Ripple kontrol yang belum pernah terjadi sebelumnya, sementara pendukung berpendapat bahwa pelepasan terstruktur menunjukkan pengelolaan yang bertanggung jawab. Bagi investor biasa, memahami siapa yang memiliki mata uang XRP membantu menilai risiko investasi.





Beberapa bulan terakhir membawa perubahan signifikan dalam siapa yang memiliki koin XRP. Setelah penyelesaian gugatan SEC pada Agustus 2025, kepercayaan institusional melonjak. Alamat whale yang memegang lebih dari 1 juta XRP mencapai level rekor, sementara saldo exchange meningkat dengan stabil. Alamat aktif harian XRP Ledger melonjak ke 295.000 pada Juni 2025, hampir tujuh kali rata-rata tiga bulan. Lonjakan aktivitas ini menunjukkan minat yang berkembang dari sektor ritel maupun institusional. Spekulasi tentang kemungkinan persetujuan ETF XRP pada akhir 2025 mendorong akumulasi di platform besar, karena investor memposisikan diri untuk legitimasi regulasi.





Siapa pun dapat memverifikasi siapa yang memiliki token ledger XRP menggunakan blockchain explorer. XRPScan menyediakan pelacakan daftar orang kaya secara real-time, menampilkan alamat wallet teratas, saldo, dan riwayat transaksi. Platform ini memberi label alamat yang dikenal seperti wallet escrow Ripple dan akun kustodian exchange. Pengguna dapat memantau pergerakan whale, pembukaan escrow bulanan, dan pola distribusi yang berubah. Transparansi ini memungkinkan investor melacak bagaimana konsentrasi kepemilikan berkembang dan mengidentifikasi transfer yang berpotensi menggerakkan pasar sebelum mereka berdampak pada harga.









1. Apakah Ripple memiliki semua XRP?

Tidak, Ripple mengendalikan sekitar 42% dari total pasokan XRP melalui escrow dan kepemilikan operasional.





2. Siapa yang memiliki XRP paling banyak di dunia?

Ripple Labs memiliki paling banyak sebagai perusahaan, sementara Chris Larsen memiliki paling banyak sebagai individu dengan 2,5+ miliar XRP.





3. Siapa yang memiliki XRP Ledger?

XRP Ledger adalah teknologi open-source terdesentralisasi tanpa pemilik tunggal, meskipun Ripple Labs berkontribusi signifikan terhadap pengembangannya.





4. Bisakah Ripple menjual semua XRP mereka sekaligus?

Tidak, kepemilikan Ripple terkunci dalam pelepasan escrow bulanan, mencegah likuidasi penuh segera.





5. Siapa yang memiliki saham XRP?

XRP adalah token cryptocurrency, bukan saham, jadi tidak ada "saham" - orang memiliki token XRP secara langsung.





Memahami siapa yang memiliki XRP mengungkapkan struktur kepemilikan yang sangat terkonsentrasi yang didominasi oleh Ripple Labs, whale individu Chris Larsen, dan akun kustodian exchange besar. Kontrol 42% Ripple melalui escrow memberikan stabilitas pasokan tetapi menimbulkan pertanyaan desentralisasi. 100 alamat teratas yang mengendalikan 68% pasokan menciptakan tantangan likuiditas dan peluang. Seiring minat institusional tumbuh menyusul kejelasan hukum 2025, pola kepemilikan terus berkembang. Bagi investor, mengetahui siapa yang memiliki cryptocurrency XRP membantu menilai dinamika pasar dan membuat keputusan yang tepat dalam lanskap aset digital yang unik ini.