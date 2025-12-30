Mengapa Solana Turun? Faktor Kunci di Balik Penurunan Harga

Harga Solana telah turun secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir, membuat banyak investor bertanya mengapa Solana turun begitu dramatis.

Setelah mencapai rekor tertinggi sepanjang masa $295 pada bulan Januari, SOL telah jatuh lebih dari 50%, saat ini diperdagangkan sekitar $122.

Artikel ini menguraikan faktor-faktor kunci di balik penurunan Solana, dari tekanan pasar yang lebih luas hingga tantangan khusus jaringan, membantu Anda memahami apa yang mendorong penjualan massal dan apakah cryptocurrency ini masih memiliki potensi jangka panjang.





Poin-Poin Utama:

Solana telah turun lebih dari 50% dari rekor tertinggi $295 pada Januari, saat ini diperdagangkan sekitar $122.

Kelemahan pasar cryptocurrency yang lebih luas dan penurunan Bitcoin dari tertinggi tahunan telah memperkuat tekanan jual pada SOL.

Metrik on-chain menunjukkan penurunan aktivitas jaringan, dengan jumlah transaksi turun 10% dan kapitalisasi pasar meme coin jatuh dari $25 miliar menjadi $12 miliar.

Penipuan profil tinggi termasuk keruntuhan memecoin Libra senilai $4 miliar telah merusak kepercayaan investor dalam ekosistem Solana.

Meskipun ada tantangan jangka pendek, adopsi institusional terus berlanjut dengan peluncuran ETF spot dan pasokan stablecoin yang tumbuh mencapai $17 miliar.

Analisis teknis menunjukkan potensi penurunan lebih lanjut ke $100, meskipun fundamental jangka panjang tetap utuh dengan pengembangan dan inovasi berkelanjutan.





Alasan utama mengapa Solana turun terkait dengan kelemahan pasar cryptocurrency yang lebih luas yang mempengaruhi hampir semua aset digital.

Penarikan kembali Bitcoin baru-baru ini telah menciptakan efek riak pada altcoin, dengan Solana mengalami volatilitas yang diperkuat.

Angin makroekonomi yang berlawanan termasuk kebijakan moneter yang mengencang dan sentimen menghindari risiko telah mendorong investor ke aset yang lebih aman, menguras likuiditas dari cryptocurrency spekulatif.

Data dari Nansen menunjukkan bahwa arus keluar stablecoin dari bursa turun dari $94 miliar pada November menjadi $85 miliar, menunjukkan aktivitas perdagangan yang berkurang di seluruh sektor.

Solana secara khusus mengalami $772 juta arus keluar stablecoin USDT dan USDC dalam satu minggu, sementara jaringan pesaing seperti Ethereum melihat arus masuk $1,1 miliar.

Pelarian ke keamanan ini menunjukkan bahwa investor mengkonsolidasikan posisi dalam cryptocurrency yang lebih mapan daripada mempertahankan eksposur ke platform Layer 1 berisiko lebih tinggi selama kondisi pasar yang tidak pasti.





Trading SOL di MEXC sekarang





Analisis teknis mengungkapkan dengan tepat mengapa Solana turun dari perspektif grafik, dengan beberapa pola bearish menunjuk ke arah kelemahan berkelanjutan.

SOL telah jatuh di bawah titik tengah kritis dari rentang perdagangan jangka panjangnya di $180, level yang secara historis mendahului penurunan lebih lanjut.

Harga membentuk pola double top di $265 dengan garis leher di $170, dan menembus level support ini menunjukkan potensi penurunan 40% menargetkan $120.

Selain itu, formasi head-and-shoulders telah muncul, dengan garis leher di $180,50 sekarang ditembus, mengonfirmasi momentum bearish.

Relative Strength Index menembus garis tren supportnya dan saat ini berada di bawah 50, menunjukkan penjual memegang kendali.

Moving Average Convergence Divergence membuat persilangan bearish dan mendekati wilayah negatif, lebih lanjut memvalidasi mengapa Solana anjlok dari sudut pandang teknis.

Analisis teknis menunjukkan Solana bisa menguji level psikologis $100, mewakili penurunan 20% lagi dari level saat ini.









Fundamental jaringan menjelaskan mengapa Solana turun di luar grafik harga, karena metrik on-chain menunjukkan penurunan signifikan di berbagai dimensi.

Data terbaru dari Nansen menunjukkan jumlah transaksi menurun 10% menjadi 1,79 miliar per bulan, meskipun Solana tetap blockchain paling aktif berdasarkan metrik ini.

Alamat aktif turun 5,7% menjadi 60,1 juta pengguna, sementara biaya jaringan yang dihasilkan turun 21% menjadi hanya $14 juta per bulan.

Volume bursa terdesentralisasi pada platform seperti Raydium dan Meteora anjlok lebih dari 30%, mencerminkan berkurangnya minat perdagangan pada token berbasis Solana.

Pasar meme coin, yang mendorong sebagian besar pertumbuhan awal Solana, runtuh dari kapitalisasi pasar $25 miliar menjadi $12 miliar.

Penjualan NFT di jaringan menurun 36% dalam 30 hari terakhir, menunjukkan berkurangnya minat pada ekosistem koleksi digital Solana yang dulunya berkembang pesat.

Total value locked turun dari tertinggi tahun ini $30 miliar menjadi $18,57 miliar, meskipun terus meningkat ketika diukur dalam istilah SOL daripada nilai dolar.

Trading SOL di MEXC sekarang





Masalah reputasi memberikan jawaban penting lainnya tentang mengapa Solana turun, karena penipuan profil tinggi telah mengikis kepercayaan pada ekosistem jaringan.

Skandal memecoin Libra pada Februari menghancurkan kepercayaan investor ketika token yang diduga didukung oleh Presiden Argentina Javier Milei runtuh dalam beberapa jam, menghapus nilai $4 miliar.

Investigasi mengungkap bahwa dompet tertentu di Solana terkait dengan beberapa skema pump-and-dump, meluncurkan token manipulatif berulang kali untuk mengeksploitasi trader yang tidak curiga.

Data menunjukkan bahwa lebih dari $250 juta dicuri dari pengguna Solana pada paruh pertama 2025, menyumbang 15% dari semua kerugian crypto tidak termasuk peretasan bursa besar.

Pola aktivitas penipuan ini telah memperkuat reputasi malang Solana sebagai "kasino meme coin" di mana proyek spekulatif sering berakhir menjadi penipuan.

Hambatan rendah jaringan untuk pembuatan token, meskipun secara teknis inovatif, telah memungkinkan pelaku jahat meluncurkan ribuan token tak berharga yang pada akhirnya merugikan proyek dan investor yang sah.









Meskipun memahami mengapa harga Solana turun dalam jangka pendek, kekuatan fundamental jaringan menunjukkan potensi pemulihan.

Minat institusional terus tumbuh, dengan laporan penerbitan commercial paper yang signifikan di jaringan Solana dan dana BUIDL BlackRock yang melakukan tokenisasi aset dunia nyata di platform.

Beberapa ETF spot Solana diluncurkan pada akhir 2025, termasuk BSOL Bitwise dan TSOL 21Shares, menyediakan akses teregulasi kepada investor institusional dan memegang hampir $750 juta aset.

Pasokan stablecoin di Solana tumbuh menjadi $17 miliar, dengan perusahaan besar seperti Western Union meluncurkan stablecoin mereka di jaringan.

Upgrade Firedancer diluncurkan di mainnet, secara signifikan meningkatkan kinerja jaringan dan keandalan untuk aplikasi perusahaan.

Solana mempertahankan posisinya sebagai jaringan DeFi terbesar kedua berdasarkan total value locked dan menangkap 27% perhatian crypto global sepanjang 2025.

Inovasi teknis seperti ponsel Solana Seeker dan integrasi pasar prediksi menunjukkan pengembangan ekosistem berkelanjutan di luar aktivitas perdagangan spekulatif.





Trading SOL di MEXC sekarang





Solana mengalami tekanan ke bawah dari kelemahan pasar crypto yang lebih luas dan penjualan teknis setelah menembus level support kunci.

Beberapa faktor termasuk kondisi makroekonomi, penurunan metrik jaringan, dan perdagangan spekulatif yang berkurang mendorong harga ke bawah.

SOL telah turun lebih dari 50% dari puncak Januari karena sentimen bearish di seluruh pasar dan tantangan khusus Solana.

Meskipun prospek jangka pendek tetap tidak pasti, adopsi institusional Solana dan fundamental teknis menunjukkan potensi pemulihan jangka panjang.

Penurunan hari ini mencerminkan kelanjutan tren bearish, dengan tekanan jual mengalahkan minat beli yang terbatas.









Memahami mengapa Solana turun memerlukan pemeriksaan beberapa faktor yang bertemu daripada penyebab tunggal.

Kelemahan di seluruh pasar, pola teknis bearish, penurunan aktivitas jaringan, dan kerusakan reputasi semuanya telah berkontribusi pada penurunan harga yang signifikan.

Meskipun risiko jangka pendek tetap tinggi, adopsi institusional Solana yang berkembang dan peningkatan teknologi memberikan fondasi untuk pemulihan potensial.

Investor harus dengan hati-hati menilai toleransi risiko mereka dan fokus pada fundamental jangka panjang ketika mempertimbangkan posisi Solana selama periode volatil ini.

Trading Solana di MEXC dengan biaya kompetitif dan likuiditas yang dalam.