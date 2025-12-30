Cara Membeli Solana (SOL)? Panduan Lengkap Langkah demi Langkah

Solana telah menjadi salah satu cryptocurrency paling populer bagi investor yang mencari transaksi cepat dan biaya rendah.

Jika Anda bertanya-tanya bagaimana cara membeli Solana, panduan ini akan memandu Anda melalui setiap langkah prosesnya.

Anda akan mempelajari apa yang membuat Solana istimewa, cara membeli token SOL di exchange MEXC, informasi harga saat ini, dan tips keamanan penting untuk menyimpan investasi Anda dengan aman.

Baik Anda baru mengenal cryptocurrency atau menambah portofolio Anda, membeli Solana menjadi mudah ketika Anda mengikuti instruksi yang jelas ini.





Poin-Poin Penting

Solana adalah blockchain berkinerja tinggi yang memproses ribuan transaksi per detik dengan biaya di bawah $0,001.

MEXC menawarkan platform yang ramah bagi pemula untuk membeli Solana dengan biaya maker 0% dan berbagai metode pembayaran termasuk kartu kredit dan transfer bank.

Proses pembelian lengkap memakan waktu kurang dari 10 menit setelah akun MEXC Anda terverifikasi dan didanai.

Anda dapat mulai berinvestasi di Solana dengan hanya $1 di MEXC, membuatnya dapat diakses untuk semua tingkat anggaran.

MEXC menyediakan keamanan dompet bawaan dengan autentikasi dua faktor dan cold storage untuk penyimpanan token SOL yang aman.

Investor jangka panjang harus mempertimbangkan untuk mentransfer kepemilikan yang signifikan ke dompet hardware seperti Ledger atau Trezor untuk keamanan yang lebih baik.





Solana adalah platform blockchain berkinerja tinggi yang memungkinkan transaksi cepat dan aman dengan biaya yang sangat rendah.

Diluncurkan pada Maret 2020 oleh mantan insinyur Qualcomm Anatoly Yakovenko, Solana dapat memproses ribuan transaksi per detik sambil mempertahankan biaya transaksi di bawah $0,001.

Token SOL berfungsi sebagai cryptocurrency asli dari jaringan Solana.

Pengguna memerlukan SOL untuk membayar biaya transaksi, berpartisipasi dalam tata kelola jaringan, dan staking token untuk mendapatkan reward.

Tidak seperti blockchain lama yang kesulitan dengan kecepatan dan biaya tinggi, Solana menggunakan mekanisme konsensus Proof of History (PoH) yang unik yang dikombinasikan dengan Proof of Stake (PoS).

Teknologi inovatif ini memungkinkan Solana menangani hingga 65.000 transaksi per detik tanpa mengorbankan keamanan atau desentralisasi.

Banyak developer memilih Solana untuk membangun aplikasi terdesentralisasi (dApps), protokol DeFi, dan marketplace NFT karena keunggulan skalabilitas dan kinerjanya.

Platform ini telah menarik miliaran dalam total value locked di seluruh ekosistem proyeknya yang terus berkembang.





Periksa Harga SOL Live





Membeli cryptocurrency Solana melalui exchange MEXC menawarkan pengalaman yang aman dan ramah pengguna bagi pemula.

MEXC mendukung lebih dari 3.000 cryptocurrency dan menyediakan berbagai metode pembayaran untuk membeli token SOL.

Ikuti langkah-langkah detail ini untuk menyelesaikan pembelian Solana pertama Anda.

Kunjungi situs web resmi MEXC atau unduh aplikasi mobile MEXC dari toko aplikasi perangkat Anda.

Klik tombol "Daftar" dan masukkan alamat email atau nomor telepon Anda untuk membuat akun.

Pilih kata sandi yang kuat yang menggabungkan huruf besar dan kecil, angka, dan karakter khusus untuk keamanan maksimum.

MEXC akan mengirimkan kode verifikasi ke email atau telepon Anda.

Masukkan kode ini untuk mengonfirmasi pendaftaran Anda dan mengaktifkan akun Anda.

Seluruh proses pendaftaran memakan waktu sekitar dua hingga tiga menit untuk diselesaikan.

MEXC memerlukan verifikasi identitas untuk mematuhi peraturan keuangan dan melindungi akun pengguna dari penipuan.

Navigasi ke pengaturan akun Anda dan pilih opsi "Verifikasi" atau "KYC".

Siapkan ID yang dikeluarkan pemerintah seperti paspor atau SIM, bersama dengan foto selfie yang jelas.

Unggah gambar berkualitas tinggi dari dokumen Anda melalui portal verifikasi.

MEXC meninjau pengajuan verifikasi dalam waktu 24 jam, meskipun pemrosesan mungkin lebih cepat tergantung pada volume selama periode volume tinggi.

Anda akan menerima notifikasi setelah akun Anda terverifikasi dan siap untuk trading.

MEXC menawarkan beberapa metode yang nyaman untuk mendepositkan dana ke akun trading Anda.

Klik "Beli Crypto" di halaman utama untuk melihat opsi deposit yang tersedia.

Anda dapat menggunakan kartu kredit atau debit (Visa dan Mastercard diterima) untuk pembelian instan.

Transfer bank menyediakan opsi lain dengan biaya lebih rendah tetapi waktu pemrosesan lebih lama dibandingkan dengan pembayaran kartu instan.

Jika Anda sudah memiliki cryptocurrency, Anda dapat mendepositkan USDT atau stablecoin lainnya ke dompet MEXC Anda.

Setiap metode pembayaran menampilkan biaya spesifik dan waktu pemrosesan sebelum Anda mengonfirmasi transaksi.

Setelah akun Anda didanai, cari bilah pencarian di bagian atas platform MEXC.

Ketik "SOL" atau "Solana" untuk menemukan pasangan trading.

Pilih pasangan trading SOL/USDT, yang menawarkan likuiditas tertinggi dan harga terbaik.

Antarmuka trading menampilkan harga Solana saat ini, grafik harga terbaru, order book, dan riwayat trading.

Luangkan waktu sejenak untuk membiasakan diri dengan tata letak antarmuka.

Desain yang bersih memudahkan untuk mengeksekusi trading bahkan untuk pembeli cryptocurrency pertama kali.

MEXC menawarkan dua jenis order utama untuk membeli token Solana.

Order market dieksekusi segera pada harga pasar saat ini, memberikan kepemilikan instan atas token SOL.

Order limit memungkinkan Anda menetapkan harga pembelian yang Anda inginkan, dan order hanya dieksekusi ketika pasar mencapai level tersebut.

Untuk pemula, order market menawarkan kesederhanaan dan kecepatan.

Masukkan jumlah SOL yang ingin Anda beli atau jumlah dolar yang ingin Anda belanjakan.

Tinjau detail transaksi termasuk biaya, lalu klik "Beli SOL" untuk mengonfirmasi pembelian Anda.

Setelah order Anda berhasil dieksekusi, token SOL Anda akan muncul di dompet MEXC Anda dalam hitungan detik.

Klik "Dompet" atau "Aset" di menu navigasi utama untuk melihat kepemilikan Anda.

Saldo Solana Anda ditampilkan bersama cryptocurrency lain yang mungkin Anda miliki.

Pilih "Riwayat Transaksi" untuk melihat catatan detail pembelian Anda termasuk jumlah yang tepat, harga, biaya, dan timestamp.

MEXC menyediakan catatan transaksi transparan untuk kebutuhan akuntansi dan pelaporan pajak Anda.

Anda sekarang dapat menyimpan Solana Anda untuk investasi jangka panjang atau memperdagangkannya untuk cryptocurrency lain.









Harga Solana saat ini berfluktuasi berdasarkan kondisi pasar dan aktivitas trading.

Harga Solana berfluktuasi terus menerus berdasarkan kondisi pasar real-time, dengan harga berubah sepanjang setiap hari trading.

MEXC memungkinkan Anda membeli Solana mulai dari hanya $1, membuatnya dapat diakses untuk investor dengan ukuran anggaran apa pun.

Saat menghitung total biaya investasi Anda, pertimbangkan biaya trading MEXC.

Platform ini mengenakan beberapa biaya terendah di industri cryptocurrency, dengan biaya maker 0% dan biaya taker 0,05% untuk spot trading.

Biaya tambahan mungkin termasuk biaya pemrosesan pembayaran jika menggunakan kartu kredit, yang biasanya berkisar dari 2% hingga 5% tergantung pada penerbit kartu Anda.

Pasar cryptocurrency mengalami volatilitas harga yang signifikan, yang berarti nilai Solana dapat naik atau turun secara substansial dalam jangka waktu singkat.

Banyak investor berpengalaman mempraktikkan dollar-cost averaging dengan membeli jumlah dolar tetap secara teratur terlepas dari fluktuasi harga.





Periksa Harga SOL Live





Setelah membeli Solana di MEXC, Anda memiliki beberapa opsi untuk menyimpan token SOL Anda dengan aman.

MEXC menyediakan layanan dompet bawaan dengan langkah-langkah keamanan standar industri termasuk autentikasi dua faktor (2FA), cold storage untuk mayoritas kepemilikan, dan perlindungan asuransi.

Untuk kepemilikan kecil hingga menengah yang Anda rencanakan untuk diperdagangkan secara aktif, menyimpan SOL di dompet exchange MEXC Anda menawarkan kenyamanan dan akses instan.

Namun, investor jangka panjang yang memegang jumlah signifikan harus mempertimbangkan untuk mentransfer token ke dompet pribadi untuk keamanan yang lebih baik.

Dompet hardware seperti Ledger atau Trezor memberikan tingkat perlindungan tertinggi dengan menyimpan kunci pribadi Anda secara offline jauh dari ancaman internet.

Dompet software seperti Phantom atau Solflare menawarkan alternatif gratis dengan keamanan yang baik jika Anda mempertahankan prosedur backup yang tepat.

Selalu aktifkan autentikasi dua faktor pada dompet atau akun exchange mana pun.

Jangan pernah membagikan kunci pribadi atau frasa pemulihan Anda dengan siapa pun, karena ini memberikan akses penuh ke kepemilikan cryptocurrency Anda.









T: Bisakah saya membeli Solana tanpa menyelesaikan verifikasi identitas?

Sebagian besar exchange terkemuka termasuk MEXC memerlukan verifikasi KYC untuk mematuhi peraturan keuangan dan mencegah penipuan.

T: Berapa jumlah minimum Solana yang dapat saya beli?

MEXC memungkinkan Anda membeli Solana mulai dari hanya $1, membuatnya dapat diakses untuk semua tingkat anggaran.

T: Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membeli Solana di MEXC?

Setelah akun Anda terverifikasi dan didanai, membeli SOL memakan waktu kurang dari lima menit menggunakan order market.

T: Bisakah saya membeli Solana dengan kartu kredit?

Ya, MEXC menerima Visa dan Mastercard untuk pembelian cryptocurrency instan dengan biaya pemrosesan yang kompetitif.

T: Apakah aman membeli Solana di MEXC?

MEXC mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang kuat termasuk cold storage, autentikasi dua faktor, dan audit keamanan reguler untuk melindungi dana pengguna.

T: Metode pembayaran apa yang didukung MEXC untuk membeli Solana?

MEXC menawarkan kartu kredit, kartu debit, transfer bank, trading P2P, dan deposit cryptocurrency untuk membeli SOL.

T: Bisakah saya menjual Solana saya kembali ke uang tunai di MEXC?

Ya, MEXC menyediakan opsi penarikan yang mudah untuk mengonversi token SOL Anda kembali ke mata uang fiat melalui berbagai metode pembayaran.

Periksa Harga SOL Live





Membeli Solana di MEXC menggabungkan keamanan, kesederhanaan, dan harga kompetitif untuk investor cryptocurrency.

Antarmuka platform yang ramah pengguna memudahkan untuk membeli token SOL pertama Anda dalam hitungan menit.

Mulailah dengan jumlah kecil untuk membiasakan diri dengan prosesnya dan secara bertahap tingkatkan investasi Anda seiring bertambahnya kepercayaan diri.

Ingat bahwa pasar cryptocurrency membawa risiko inheren karena volatilitas harga, jadi jangan pernah berinvestasi lebih dari yang Anda mampu untuk kehilangan.

Siap untuk berinvestasi dalam teknologi blockchain berkinerja tinggi Solana?

Buat akun MEXC Anda hari ini dan bergabung dengan jutaan pengguna yang memperdagangkan cryptocurrency dengan aman.