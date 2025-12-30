Cicely LaMothe SEC Pensiun di Tengah Persetujuan ETF DOGE dan Panduan Koin Meme

Cicely LaMothe, Wakil Direktur Keuangan Korporasi SEC, pensiun setelah 24 tahun membentuk kebijakan kripto, termasuk pernyataan yang mengklarifikasi meme coin sebagai bukan sekuritas dan aturan staking. Kepergiannya sejalan dengan pergeseran agensi menuju sikap yang mendukung kripto di tengah persetujuan ETF dan perubahan penegakan hukum.

Apa arti pensiun Cicely LaMothe dari SEC bagi kripto?

Pensiun Cicely LaMothe dari SEC menandakan kepergian sosok kunci yang memengaruhi regulasi kripto melalui pernyataan staf tentang meme coin dan staking. Setelah 24 tahun, termasuk sebagai Wakil Direktur untuk Operasi Pengungkapan, kepergiannya terjadi saat SEC mengadopsi pendekatan yang lebih mendukung, menyetujui ETF kripto dan meluncurkan Project Crypto untuk aturan aset digital yang direvisi. Transisi ini menyoroti prioritas yang berkembang dalam industri.

Bagaimana Cicely LaMothe membentuk kebijakan kripto SEC?

Cicely LaMothe memainkan peran penting dalam mengeluarkan pernyataan staf SEC selama setahun terakhir yang mengklarifikasi pandangan regulasi tentang sektor kripto. Salah satu panduan penting menyatakan bahwa meme coin tidak memenuhi syarat sebagai sekuritas, memberikan kejelasan yang sangat dibutuhkan bagi pelaku pasar. Panduan lainnya membahas perspektif komisi tentang aktivitas staking, membantu mendefinisikan batasan untuk praktik keuangan terdesentralisasi.

Kontribusinya meluas hingga memberi nasihat kepada perusahaan tentang draf pernyataan pendaftaran, yang mengkristalkan apakah aset digital tertentu merupakan sekuritas. Sumber dalam agensi menyoroti panduannya yang proaktif tentang isu-isu krusial, mendorong kerangka kerja terstruktur untuk inovasi. LaMothe bergabung dengan Divisi Keuangan Korporasi pada tahun 2002, naik melalui peran senior sebelum penunjukan James Moloney sebagai Direktur pada 30 September 2025.

Sebelum SEC, ia bekerja di sektor swasta sebagai akuntan publik bersertifikat berlisensi, memegang gelar sarjana akuntansi dari Hampton University. SEC memandang pensiunnya sebagai kerugian signifikan, terutama saat memasuki tahun kedua fokus yang mendukung kripto.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Kapan Cicely LaMothe pensiun dari SEC?

Cicely LaMothe, Wakil Direktur Divisi Keuangan Korporasi, mengumumkan pensiunnya efektif segera setelah pernyataan tertanggal 29 Desember. Kariernya selama 24 tahun termasuk membentuk kebijakan kripto, dengan SEC mencatat masa jabatannya yang bermanfaat bekerja bersama rekan-rekan yang berdedikasi pada misi penting.

Mengapa pensiun Cicely LaMothe penting bagi industri kripto?

Pensiun Cicely LaMothe tiba di tengah pergeseran SEC di bawah kepemimpinan baru, termasuk persetujuan untuk pencatatan ETF kripto yang melacak DOGE, SOL, dan XRP. Agensi telah menarik kasus penegakan hukum terhadap perusahaan kripto besar dan meluncurkan Project Crypto untuk memperbarui regulasi aset digital, membangun panduan dasarnya.

Kesimpulan

Pensiun SEC Cicely LaMothe menutup bab yang ditentukan oleh pengaruhnya pada kebijakan kripto, dari meme coin hingga staking. Saat agensi maju dengan persetujuan ETF untuk aset seperti DOGE, SOL, dan XRP, dan inisiatif seperti Project Crypto, industri mengantisipasi evolusi berkelanjutan. Investor harus melacak pergeseran regulasi ini untuk peluang dalam lanskap aset digital yang matang.

Transisi SEC yang Lebih Luas dan Perubahan Tenaga Kerja

SEC telah melihat beberapa pensiun profil tinggi tahun ini, menggarisbawahi pergeseran organisasi. Nekia Hackworth Jones, mantan Wakil Direktur Divisi Penegakan Hukum (Tenggara) dan Direktur Regional Atlanta, menyelesaikan masa jabatannya pada bulan Desember. Dalam pernyataannya, ia memuji dedikasi rekan-rekan untuk perlindungan investor dan keahlian sekuritas.

Perubahan ini mengikuti sinyal agensi sebelumnya tentang pengurangan staf, dengan 500 hingga 700 karyawan diharapkan keluar melalui pembelian sukarela dan pengunduran diri. Dampak terkonsentrasi di divisi penegakan hukum, pemeriksaan, dan hukum, berasal dari restrukturisasi tenaga kerja federal di bawah pemerintahan Trump.

Dampak Abadi LaMothe pada Regulasi Kripto

Selama masa jabatannya, pekerjaan LaMothe membantu perusahaan menavigasi proses pendaftaran, menawarkan rekomendasi kebijakan yang selaras dengan realitas kripto yang muncul. Upayanya mengungkap misteri apakah aset digital termasuk dalam undang-undang sekuritas, isu landasan untuk bursa dan penerbit token. Lampu hijau SEC baru-baru ini untuk ETF kripto merupakan pencapaian yang didukung oleh pekerjaan dasarnya.

Penarikan penegakan hukum terhadap perusahaan kripto terkemuka menandakan pergeseran dari keagresifan masa lalu, dilengkapi dengan tujuan Project Crypto untuk memodernisasi aturan. Pernyataan LaMothe merefleksikan karier yang "menantang namun bermanfaat", dipelajari dari tim yang berdedikasi memajukan misi SEC.

Konteks Evolusi Kripto SEC

Sejak awal masa jabatan Presiden Donald Trump dan di bawah kepemimpinan ketua baru, SEC telah merangkul pencatatan untuk beberapa dana yang diperdagangkan di bursa kripto. Ini memungkinkan pelacakan aset utama, meningkatkan akses mainstream. Ditambah dengan pembatalan kasus, langkah-langkah ini mendorong lingkungan regulasi yang seimbang.

Latar belakang sektor swasta LaMothe sebagai CPA melengkapinya untuk menjembatani keuangan tradisional dan inovasi kripto. Program akuntansi Hampton University meletakkan dasar untuk keahlian regulasinya. Pensiunnya, bersama dengan yang lain seperti Jones, memposisikan SEC untuk perspektif segar di tengah pertumbuhan kripto.

Pengakuan agensi atas kepergian ini menekankan kontribusi mereka terhadap perlindungan investor. Saat kripto terintegrasi lebih jauh ke dalam keuangan, warisan LaMothe bertahan dalam panduan yang lebih jelas yang mempromosikan kepatuhan dan inovasi.