ETH, ADA SOL Turun saat Penjualan Akhir Tahun Berlanjut sementara Trader Bitcoin Memantau Kisaran $80.000 hingga $100.000

Mata uang kripto alternatif utama merosot pada hari Selasa karena volume perdagangan tetap tipis dan para trader bitcoin BTC$89,558.82 terus memantau perdagangan dalam kisaran pada mata uang kripto terkemuka.

Bitcoin melayang di sekitar $87.300, turun sekitar 3% selama 24 jam, sementara ether jatuh mendekati $2.950. XRP diperdagangkan sekitar $1,86, juga turun pada hari itu, karena sebagian besar kapitalisasi besar merosot tanpa katalis besar dan partisipasi terbatas dari meja perdagangan AS.

"Prospek Bitcoin untuk Q1 2026 lebih condong ke skenario stabilitas dan akumulasi yang diperbarui daripada fase pertumbuhan yang kuat di awal tahun," kata Linh Tran, Analis Pasar Senior di XS, dalam email. "Fluktuasi harga mungkin tetap dalam kisaran sekitar USD 80.000 hingga USD 100.000."

"Kebijakan moneter belum cukup akomodatif, arus ETF tetap selektif, dan lingkungan regulasi masih dalam fase konsolidasi, yang semuanya membatasi kemampuan pasar untuk dengan cepat memasuki siklus bullish baru," tambah Tran.

Untuk saat ini, aksi harga terus mencerminkan pasar yang kesulitan menarik risiko baru sementara banyak peserta masih dalam mode pelestarian. Dengan volatilitas rendah dan likuiditas yang tidak merata, bahkan program penjualan sederhana dapat mendorong harga menembus support intraday, terutama selama jam AS ketika arus pembersihan pajak dan pembukuan cenderung lebih terkonsentrasi.

Sinyal jangka pendek cukup jelas: Trader memantau apakah bitcoin dapat bertahan di pertengahan $80.000-an hingga tahun baru, atau apakah penurunan liburan tipis lainnya memaksa reset yang lebih dalam sebelum likuiditas dan keyakinan kembali.

Saham Asia mendingin setelah tujuh hari beruntun naik, dengan beberapa pasar regional menutup tahun pada hari Selasa. Indeks Asia Pasifik MSCI turun 0,1% setelah kenaikan hari Senin mengakhiri rentetan kenaikan terpanjangnya sejak September. Futures AS sedikit berubah setelah S&P 500 turun 0,3% dan Nasdaq 100 turun 0,5% semalam.

Tolok ukur ekuitas global juga turun untuk pertama kalinya dalam delapan sesi, meskipun masih berada di jalur untuk tahun terbaiknya sejak 2019. Emas dan perak stabil setelah mundur dari rekor tertinggi.

Tembaga memperpanjang lonjakan Desembernya, naik sebanyak 2,2% menjadi $12.493 per ton dan menuju kenaikan beruntun kesepuluh, rentetan terpanjangnya sejak 2017. Dolar yang lebih lemah dan kekhawatiran pasokan yang diperbaharui telah membantu menjaga sentimen tetap kuat.

Futures tembaga naik lebih dari 40% tahun ini, menempatkan logam merah tersebut menuju kenaikan tahunan terbesar sejak 2009.