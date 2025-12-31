Kripto Mana yang Harus Dibeli Hari Ini untuk Jangka Pendek karena Model Token $0,04 Ini Mendominasi Solana (SOL)

Jaringan berita cryptocurrency hari ini mengungkapkan bahwa perbedaan antara aktivitas chain dan kinerja pasar token telah melebar. Solana masih mencatat jumlah transaksi tertinggi, termasuk arus masuk ETF terbanyak, tetapi tren pasar memberikan tekanan pada harganya.

Namun, jaringan DeFi yang sedang berkembang yang masih dalam tahap pengembangan dengan cepat mendapatkan investasi agresif, terutama karena trader ingin mengetahui crypto mana yang harus diinvestasikan untuk keuntungan jangka pendek. Dengan latar belakang inilah Mutuum Finance muncul sebagai salah satu crypto terbaik untuk dibeli sekarang, saat ini dihargai $0,04 untuk tahap presale 7, tetapi memiliki konsep lending yang jelas berbeda dari Solana.

Solana (SOL)

Hal lain adalah bahwa Solana termasuk di antara jaringan blockchain paling aktif. SOL cukup tertekan, karena telah jatuh di bawah angka 50 persen dibandingkan dengan titik tertinggi relatifnya dan berada dalam pasar bearish yang kuat meskipun mengalami lebih banyak aktivitas on-chain. Menurut statistik, Solana berada di belakang Ethereum dan BNB Chain dengan 34 miliar transaksi dalam setahun terakhir dengan bulanan hingga 98 juta transaksi. Arus masuk ETF tetap positif, dan menerima aliran 66,5 juta minggu lalu, dan telah melanjutkan tren delapan minggu berturut-turut.

Meskipun pembaruan Alpenglow akan membuat finalitas menjadi lebih cepat dan throughput lebih tinggi, kinerja harga Solana menunjukkan kurangnya korelasi antara kekuatan jaringan dan keuntungan.

Mutuum Finance (MUTM)

Solana masih bergulat dengan struktur pasar, tetapi Mutuum Finance menjadi berita utama sebagai crypto teratas untuk dibeli sekarang di pasar DeFi. MUTM berada di Fase 7 dari proses presale, yang terjual dengan cepat, menjadikan ini kesempatan terakhir untuk membeli token sebelum biaya meningkat di Fase 8 dari $0,04 menjadi $0,045, lonjakan signifikan hampir 20%.

Jumlah yang terkumpul sejauh ini adalah $19.500.000, dengan total jumlah pemegang MUTM sebanyak 18.560. Harga pasar fase 7 saat ini adalah $0,04, yang merupakan peningkatan 300% dari harga pasar fase satu sebesar $0,01. Harga pasar peluncuran MUTM diperkirakan akan dijual pada $0,06, dengan potensi keuntungan ROI yang diperkirakan 420% bagi investor.

Selain momentum harga, daya tarik lain dari Mutuum, crypto teratas untuk dibeli sekarang, adalah model lending dan borrowing-nya. Platform ini dikembangkan untuk menyediakan penggunaan cryptocurrency yang berkelanjutan melalui penggunaan pinjaman dan utilitas berbasis bunga. Platform ini sedang menjalani proses audit independen, di mana Halborn Security sedang memeriksa smart contract lending dan borrowing Mutuum.

Tim juga telah meluncurkan dashboard yang menggabungkan leaderboard untuk 50 pemegang teratas dan juga memungkinkan Leaderboard 24 Jam yang direset setiap hari pada pukul 00:00 UTC. Setiap hari, pengguna peringkat pertama juga diberi hadiah bonus MUTM $500 jika ada transaksi yang dilakukan. Ini meningkatkan aktivitas on-chain.

Mengapa Timing Penting Sekarang

Dalam konteks trader yang mempertimbangkan crypto baru yang harus mereka beli hari ini sebagai bagian dari investasi jangka pendek, perbedaan antara keduanya jelas. Sementara Solana mewakili kekuatan jaringan yang matang ditambah dengan struktur pasar yang menurun, Mutuum Finance menunjukkan pertumbuhan dalam momentum presale dengan penggunaan yang terdefinisi dengan baik, serta tahap pasar yang berkembang. Dalam konteks ini, MUTM mewakili crypto terbaik untuk dibeli sebelum tingkat harga pasar berikutnya.

