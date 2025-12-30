XRP, BNB, SOL, ADA tertekan saat volume perdagangan Desember turun ke level terendah 2025

Altcoin utama mengakhiri Desember dengan volume perdagangan yang merosot ke level terendah 2025 seiring arus keluar stablecoin dari bursa meningkat dan trader tetap berhati-hati.

Ringkasan XRP, BNB, SOL, dan ADA mencatat volume perdagangan terendah mereka di 2025 pada bulan Desember

Binance tetap menjadi pusat likuiditas utama meskipun partisipasi secara keseluruhan menurun

Arus keluar stablecoin dan sinyal Bitcoin yang beragam membuat trader tetap berhati-hati

Aktivitas perdagangan altcoin melambat tajam pada bulan Desember, dengan volume di berbagai token utama merosot ke level terlemah tahun ini. Data dari berbagai analis on-chain menunjukkan trader mundur selangkah saat likuiditas menipis dan ketidakpastian seputar langkah Bitcoin selanjutnya terus mendominasi perilaku pasar.

Volume spot merosot saat trader berdiam diri

Menurut analisis 29 Desember oleh kontributor CryptoQuant Arab Chain, volume perdagangan spot real-time untuk altcoin utama turun ke level terendah 2025 selama bulan Desember.

XRP mencatat sekitar $32 miliar volume perdagangan di berbagai bursa utama, kinerja terlemahnya tahun ini. Sekitar $12,3 miliar dari aktivitas tersebut berasal dari Binance, menyoroti bagaimana likuiditas tetap terkonsentrasi meskipun partisipasi keseluruhan menurun.

Tren serupa terlihat pada BNB, yang melaporkan volume sekitar $13,7 miliar, di mana $12,6 miliar berasal dari Binance saja. Solana mengalami aktivitas perdagangan real-time terendahnya di bursa utama sejak 2024, dengan total volume sekitar $43 miliar, termasuk $23,1 miliar di Binance.

Cardano juga tertinggal, dengan volume perdagangan mendekati $3,8 miliar, di mana $1,87 miliar berasal dari Binance. Secara keseluruhan, volume yang lebih rendah menunjukkan keraguan daripada penjualan agresif, karena trader menunggu sinyal yang lebih jelas dari Bitcoin sebelum meningkatkan eksposur.

Pergeseran likuiditas dan ketidakpastian Bitcoin membebani sentimen

Analisis on-chain terpisah dari CryptoOnChain menambahkan lapisan lain pada gambaran tersebut. Lebih dari $2,68 miliar USDC keluar dari Binance di jaringan Ethereum antara 24 November dan 22 Desember. Akhir November melihat penarikan satu minggu terbesar sebesar $1,35 miliar, dan penarikan tetap konsisten sepanjang Desember.

Ketika stablecoin keluar dari bursa dalam jumlah besar, biasanya berarti lebih sedikit uang tunai yang tersedia siap untuk membeli dalam jangka pendek. Hal itu secara alami mendinginkan permintaan langsung untuk Bitcoin dan altcoin. Skala arus keluar ini juga mengisyaratkan bahwa pemain yang lebih besar terlibat, kemungkinan memindahkan dana ke cold wallet, platform DeFi, atau sekadar mengambil pendekatan yang lebih hati-hati dan menghindari risiko.

Sinyal on-chain untuk Bitcoin masih bertentangan. MVRV Z-Score BTC sebesar –0,24 menempatkannya dekat dengan zona undervaluasi historis, menunjukkan potensi stabilisasi, menurut analis CryptoQuant GugaOnChain. Bersamaan dengan itu, data Binary CDD mengungkapkan pola distribusi berulang dari holder jangka panjang, yang dalam siklus sebelumnya mendahului koreksi multi-bulan.

Ketika dipertimbangkan secara kolektif, data menunjukkan bahwa altcoin masih berada di bawah tekanan karena kehati-hatian daripada kepanikan. Volume perdagangan untuk XRP, BNB, SOL, dan ADA mungkin tetap rendah sampai Bitcoin mengambil arah yang lebih jelas.