Apakah Bitcoin Akan Naik Lagi? Faktor Pemulihan Utama dan Prospek Pasar

Penurunan dramatis Bitcoin dari titik tertinggi sepanjang masa $126,000 membuat investor bertanya-tanya: apakah Bitcoin akan naik lagi?

Setelah turun lebih dari 27% ke kisaran $89,000-$95,000, ketidakpastian pasar semakin meningkat.

Artikel ini mengkaji posisi Bitcoin saat ini, menganalisis faktor pemulihan utama, dan memberikan prediksi harga ahli untuk 2026 guna membantu Anda membuat keputusan investasi yang tepat.





Poin-Poin Penting

Bitcoin turun 27% dari titik tertinggi sepanjang masa $126,000 tetapi mempertahankan dukungan institusional yang kuat dengan Universitas Harvard melipatgandakan kepemilikannya tiga kali lipat.

95% pasokan yang telah ditambang dari cryptocurrency dan peristiwa halving April 2024 menciptakan dinamika kelangkaan jangka panjang yang menguntungkan pemulihan harga.

Prakiraan ahli memproyeksikan Bitcoin mencapai $110,000-$150,000 pada tahun 2026, dengan skenario bearish ekstrem dianggap sangat tidak mungkin.

Indikator teknis menunjukkan kondisi oversold dekat level support $90,000-$95,000, yang secara historis menandakan titik pembalikan potensial.

Peningkatan kejelasan regulasi dan potensi pemotongan suku bunga Federal Reserve memberikan tailwind makroekonomi untuk pemulihan Bitcoin.

Dollar-cost averaging tetap menjadi strategi yang direkomendasikan untuk membangun posisi selama volatilitas pasar saat ini.





Bitcoin diperdagangkan mendekati $91,000 setelah koreksi tajam yang menghapus keuntungan dari puncak bersejarah Oktober.

Cryptocurrency ini turun dari $126,000 menjadi sekitar $89,000, mencerminkan ketegangan perdagangan yang diperbarui dan pengambilan keuntungan setelah reli rekor.

Meskipun terjadi pullback ini, kinerja Bitcoin sejak awal tahun telah menurun dari keuntungan sebelumnya ketika menyamai indeks pasar yang lebih luas.

Penurunan terbaru telah mendorong Bitcoin di bawah level teknis kunci, dengan moving average 50 hari miring ke bawah dan momentum bearish sedang terbentuk.

Namun, moving average 200 hari dekat $100,000 memberikan support penting yang dapat menstabilkan harga.

Arus keluar dari exchange tetap stabil, menunjukkan bahwa pemegang jangka panjang tidak menjual dalam kepanikan meskipun terjadi koreksi.

Sentimen pasar saat ini tercatat sebagai "Ketakutan Ekstrem" pada Indeks Ketakutan & Keserakahan, yang secara historis menandakan peluang beli ketika ketakutan mencapai puncak.

Pemain institusional seperti Universitas Harvard sebenarnya telah meningkatkan eksposur Bitcoin mereka, melipatgandakan kepemilikan ETF menjadi $443 juta melalui dana IBIT BlackRock.





Institusi keuangan besar memperlakukan koreksi Bitcoin sebagai peluang beli daripada alasan untuk keluar.

Langkah terbaru Universitas Harvard untuk melipatgandakan posisi ETF Bitcoin mereka tiga kali lipat menunjukkan bahwa investor canggih memandang harga saat ini sebagai titik masuk yang menarik.

ETF Bitcoin spot telah menciptakan infrastruktur permanen untuk arus modal institusional, memberikan lantai permintaan yang tidak ada dalam siklus pasar sebelumnya.

Perbendaharaan korporat terus mengeksplorasi strategi alokasi Bitcoin, mengakui potensi cryptocurrency sebagai diversifikasi portofolio.

Dukungan institusional ini mewakili pergeseran fundamental dari pasar yang didominasi ritel dari siklus sebelumnya.

Pasokan beredar Bitcoin telah mencapai 19,94 juta dari maksimum 21 juta koin, yang berarti 95% dari semua Bitcoin telah ditambang.

Peristiwa halving April 2024 mengurangi pasokan baru dengan memotong imbalan penambang dari 6,25 menjadi 3,125 BTC per blok.

Kejutan pasokan ini biasanya membutuhkan beberapa bulan untuk sepenuhnya berdampak pada harga karena tekanan jual yang berkurang terakumulasi seiring waktu.

Cadangan exchange terus menurun saat investor memindahkan Bitcoin ke cold storage, menghapus koin dari sirkulasi perdagangan aktif.

Kombinasi pasokan baru yang terbatas dan pasokan yang tersedia menurun menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk pemulihan harga ketika permintaan kembali.

Kebijakan suku bunga merupakan faktor kritis untuk potensi pemulihan Bitcoin menuju 2026.

Jika kondisi ekonomi memerlukan akomodasi, Federal Reserve dapat beralih ke pemotongan suku bunga, yang secara historis mendukung aset berisiko.

Suku bunga yang lebih rendah secara historis mendorong investor menuju aset berisiko seperti Bitcoin karena imbal hasil pendapatan tetap menjadi kurang menarik.

Pasokan uang M2 AS telah melanjutkan ekspansi setelah menyusut selama 2022-2023, menyediakan likuiditas tambahan yang sering mengalir ke aset alternatif.

Tesis pelemahan dolar mendapatkan daya tarik seiring kekhawatiran fiskal meningkat, memperkuat narasi Bitcoin sebagai lindung nilai terhadap devaluasi mata uang.

Relative Strength Index Bitcoin telah turun ke wilayah oversold, yang secara historis menandakan titik pembalikan potensial.

Cryptocurrency ini sedang menguji support kritis dekat zona $90,000-$95,000, di mana minat beli substansial telah muncul dalam penurunan sebelumnya.

Sementara moving average jangka pendek menunjukkan momentum bearish, moving average 200 hari jangka panjang dekat $100,000 memberikan level psikologis dan teknis utama.

Siklus Bitcoin sebelumnya menunjukkan bahwa koreksi 25-35% adalah normal selama bull market dan sering mendahului pergerakan naik yang diperbarui.

Data on-chain mengungkapkan pola perilaku pemegang jangka pendek yang mirip dengan bottom siklikal masa lalu, menunjukkan kapitulasi mungkin mendekati penyelesaian.

Pemilihan presiden AS 2024 membawa administrasi pro-cryptocurrency ke tampuk kekuasaan, menandakan potensi kejelasan regulasi ke depan.

Dukungan politik untuk Bitcoin telah menguat, dengan diskusi tentang pembentukan cadangan strategis Bitcoin nasional mendapatkan pertimbangan serius.

Kerangka regulasi secara global sedang matang melampaui skeptisisme awal menuju pendekatan yang lebih seimbang yang mengakui peran cryptocurrency dalam keuangan modern.

Pedoman regulasi yang jelas mengurangi ketidakpastian yang secara historis telah menekan adopsi institusional dan kinerja harga.

Reformasi pajak terbaru Jepang dan kebijakan crypto yang berkembang di yurisdiksi lain menunjukkan tren global menuju penerimaan daripada pembatasan.









Analis pasar menyajikan tiga skenario berbeda untuk lintasan Bitcoin hingga 2026, masing-masing dengan penilaian probabilitas yang berbeda dan target harga.

Skenario dasar, yang diberikan probabilitas 40-50%, memproyeksikan Bitcoin diperdagangkan antara $110,000 dan $130,000 pada akhir 2026.

Prospek ini mengasumsikan adopsi institusional yang stabil namun tidak spektakuler terus berlanjut, kondisi makroekonomi tetap campuran tanpa tailwind atau headwind yang kuat, dan Bitcoin mempertahankan level support kunci sekitar $90,000 tanpa breakdown.

Skenario bullish, yang diberikan probabilitas 20-30%, memvisualisasikan Bitcoin mencapai $150,000 hingga $200,000 jika beberapa katalis positif sejajar secara bersamaan.

Ini akan memerlukan arus masuk ETF Bitcoin yang agresif kembali ke level awal 2025, perkembangan regulasi yang menguntungkan yang mempercepat adopsi, pemotongan suku bunga Federal Reserve yang berhasil meningkatkan selera terhadap aset berisiko, dan breakout teknis di atas $105,000 yang mengonfirmasi momentum bullish yang diperbarui.

Ahli terkemuka telah menerbitkan prakiraan optimis, termasuk proyeksi Anthony Scaramucci sebesar $170,000 dan estimasi Ark Invest Cathie Wood sebesar $150,000 jangka pendek dengan potensi jangka panjang $1 juta.

Skenario bearish, juga diberikan probabilitas 20-30%, akan melihat Bitcoin turun ke kisaran $40,000-$60,000, meskipun ini memerlukan katalis negatif signifikan seperti kecelakaan pasar saham besar, kejutan kredit global, tindakan keras regulasi yang tidak terduga, atau breakdown teknis di bawah level support kritis $84,000.

Skenario ekstrem $10,000 dari analis Bloomberg Intelligence Mike McGlone dianggap sangat tidak mungkin oleh sebagian besar ahli, memerlukan kegagalan sistem berganda yang katastropik yang struktur pasar saat ini membuat tidak mungkin.





Pertanyaan "apakah Bitcoin akan naik lagi" pada akhirnya memerlukan penilaian risiko pribadi yang selaras dengan jangka waktu investasi dan situasi keuangan Anda.

Dollar-cost averaging mewakili pendekatan paling bijaksana dalam lingkungan volatil saat ini, memungkinkan investor untuk membangun posisi secara bertahap daripada mencoba mengatur waktu masuk yang sempurna.

Kisaran $85,000-$90,000 mewakili zona akumulasi yang kuat di mana pembeli institusional secara historis telah menunjukkan minat, sementara kisaran $90,000-$100,000 menawarkan risk-reward moderat untuk investor yang sabar.

Manajemen risiko tetap penting—cryptocurrency harus mewakili porsi terbatas dari portofolio yang terdiversifikasi, dengan alokasi berdasarkan toleransi risiko individu.

Horizon investasi Anda secara signifikan berdampak pada strategi: trader jangka pendek menghadapi ketidakpastian tinggi dengan kemungkinan penurunan lebih lanjut selama 3-6 bulan, investor jangka menengah (1-2 tahun) dapat mengambil manfaat dari probabilitas pemulihan yang kuat, sementara pemegang jangka panjang (5+ tahun) dapat mengandalkan tren apresiasi historis Bitcoin.

Beberapa tanda peringatan dapat menggagalkan ekspektasi pemulihan, termasuk penembusan harga berkelanjutan di bawah $84,000, tindakan keras regulasi besar di pasar utama, krisis keuangan global yang mengganggu semua aset berisiko, atau hilangnya kepercayaan institusional yang signifikan memicu arus keluar berkelanjutan.









Kapan Bitcoin akan naik lagi?

Bitcoin mungkin mulai pulih saat pembelian institusional dilanjutkan dan kondisi makroekonomi membaik, dengan katalis kunci diharapkan dalam beberapa bulan mendatang.

Apakah Bitcoin akan naik lagi?

Pola historis dan fundamental pasar saat ini menunjukkan Bitcoin kemungkinan akan pulih, meskipun volatilitas jangka pendek tetap diharapkan.

Apakah Bitcoin akan kembali ke $60,000?

Bitcoin sudah jauh di atas $60,000, saat ini diperdagangkan mendekati $91,000 meskipun koreksi terbaru dari titik tertinggi sepanjang masa.

Kapan Bitcoin akan naik?

Rally signifikan Bitcoin berikutnya kemungkinan bergantung pada arus masuk ETF Bitcoin yang kembali dan kebijakan suku bunga Federal Reserve yang bergeser secara menguntungkan.

Apakah BTC akan naik?

Indikator teknis menunjukkan kondisi oversold dan akumulasi institusional berlanjut, menunjukkan pergerakan ke atas kemungkinan dalam jangka menengah.

Apakah harga Bitcoin akan naik?

Kendala pasokan jangka panjang, adopsi institusional yang berkembang, dan kejelasan regulasi yang meningkat mendukung prediksi harga Bitcoin bullish untuk 2026.





Apakah Bitcoin akan naik lagi? Bukti sangat menunjukkan ya, meskipun ketidakpastian jangka pendek yang tidak dapat dihindari.

Koreksi saat ini berada dalam parameter normal untuk siklus empat tahun Bitcoin, sementara permintaan institusional dan kendala pasokan menciptakan kondisi pemulihan yang menguntungkan.

Target harga realistis untuk 2026 berkisar dari $110,000 hingga $150,000, dengan skenario bearish ekstrem seperti $10,000 sangat tidak mungkin mengingat infrastruktur pasar Bitcoin yang matang.

Investor harus melihat volatilitas sebagai peluang, menerapkan strategi disiplin seperti dollar-cost averaging sambil mempertahankan alokasi portofolio yang tepat.

Lintasan jangka panjang Bitcoin tetap utuh—pertanyaannya bukan apakah pemulihan terjadi, tetapi kapan investor yang sabar memposisikan diri untuk mendapat manfaat.

Lintasan jangka panjang Bitcoin tetap utuh—pertanyaannya bukan apakah pemulihan terjadi, tetapi kapan investor yang sabar memposisikan diri untuk mendapat manfaat.