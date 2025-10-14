BursaDEX+
Penurunan Bitcoin (BTC) pada Jumat Mendapat Perhatian di Citigroup

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/10/14 21:45
Gelombang likuidasi leverage panjang telah mengungkapkan sensitivitas ekuitas bitcoin BTC$112.218,68, menurut bank Wall Street Citigroup.

Bank tersebut mengatakan memburuknya ketegangan perdagangan AS-China memicu penjualan futures yang tajam pada hari Jumat yang merembes ke kripto, menggarisbawahi volatilitasnya dan korelasinya dengan ekuitas.

Baik pasar kripto maupun saham sejak itu telah memulihkan sebagian kerugian, laporan tersebut mencatat. Cryptocurrency terbesar di dunia diperdagangkan sekitar $111.700 pada waktu publikasi.

Sebuah flash crash yang hebat melanda pasar kripto pada hari Jumat dan menghapus lebih dari $500 miliar nilai dan memaksa hampir $20 miliar likuidasi di seluruh platform derivatif. Bitcoin turun hingga 13% dalam satu jam, sebelum mencapai titik terendah sekitar $102.000.

Citi mengatakan arus masuk dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) tetap tangguh, kemungkinan didorong oleh investor yang lebih baru dan kurang leverage, dan tidak mengharapkan likuidasi akan menggagalkan permintaan.

Bitcoin dan ether tetap berada di dekat level September, dan bank tersebut mempertahankan target 12 bulannya sebesar $181.000 untuk BTC dan $5.400 untuk ETH, dengan perkiraan akhir tahun $133.000 dan $4.500.

Citi mengatakan arus ETF yang berkelanjutan mendukung kasus dasar, sementara kasus bearish bergantung pada kelemahan pasar ekuitas.

Baca lebih lanjut: Arus Masuk ETF Bitcoin Siap Memecahkan Rekor di Q4, Kata Manajer Aset Kripto Bitwise

Sumber: https://www.coindesk.com/markets/2025/10/14/leveraged-liquidations-underscore-bitcoin-s-equity-sensitivity-citi-says

