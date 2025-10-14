ETF Kripto mendekati tonggak $1 triliun seiring arus masuk rekor menandakan pertumbuhan

ETF Kripto mendekati tonggak $1 triliun setelah arus masuk mingguan sebesar $30 miliar yang memecahkan rekor, menandakan kepercayaan investor yang diperbaharui meskipun konsolidasi pasar terus berlangsung.

Ringkasan Arus masuk ETF Kripto mencapai $30 miliar dalam satu minggu.

ETF Bitcoin saja menambahkan lebih dari $1 miliar dalam arus masuk bersih.

Kepercayaan pasar tumbuh saat total aset ETF mendekati $1 triliun.

Pasar cryptocurrency menyaksikan tonggak besar saat total aset yang dikelola dalam dana yang diperdagangkan di bursa kripto mendekati angka $1 triliun. Lonjakan ini didorong oleh gelombang signifikan arus masuk institusional, menyoroti selera investor yang diperbaharui untuk aset digital meskipun aksi harga di seluruh pasar tetap sebagian besar konsolidatif.

ETF Bitcoin hanya mengalami arus keluar sebesar $4,5 juta sejak 10 Oktober, mengakhiri rentetan sembilan hari yang telah membawa masuk lebih dari $5 miliar.

Poin kunci arus masuk ETF Kripto

Rekor Arus Masuk ETF: Lebih dari $30 miliar arus masuk telah tercatat dalam tujuh hari terakhir.

Lebih dari $30 miliar arus masuk telah tercatat dalam tujuh hari terakhir. Minat Institusional yang Kuat: Arus masuk ETF mendekati rekor tertinggi sepanjang masa, menunjukkan kepercayaan pasar yang berkelanjutan.

Arus masuk ETF mendekati rekor tertinggi sepanjang masa, menunjukkan kepercayaan pasar yang berkelanjutan. Kekuatan ETF Bitcoin: ETF Bitcoin saja telah menarik lebih dari $1 miliar dalam arus masuk bersih baru-baru ini, menggarisbawahi permintaan institusional yang berkelanjutan.

Pasar ETF kripto telah menunjukkan pertumbuhan luar biasa selama minggu lalu, mendekati tonggak valuasi $1 triliun untuk pertama kalinya. Pergerakan ini mengikuti gelombang arus masuk institusional dan ritel yang telah meningkatkan sentimen keseluruhan meskipun volatilitas pasar yang lebih luas.

Masuknya modal di berbagai ETF kripto utama menyoroti pergeseran jelas dalam perilaku investor menuju akumulasi jangka panjang daripada spekulasi jangka pendek.



Total $30 miliar arus masuk telah tercatat hanya dalam tujuh hari terakhir, menetapkan rekor baru untuk modal yang masuk ke pasar ETF kripto dalam satu minggu. Angka ini menggarisbawahi kepercayaan yang meningkat di antara investor yang terus mengalokasikan modal meskipun harga tetap dalam struktur korektif.

Bitcoin (BTC) tetap menjadi penerima manfaat utama dari lonjakan arus masuk ini. Data menunjukkan bahwa arus masuk bersih ke ETF Bitcoin telah melampaui $1 miliar baru-baru ini, menunjukkan fase akumulasi yang berkembang dari investor skala besar. Data grafik mengungkapkan lonjakan hijau tajam yang sesuai dengan arus masuk ini, bahkan ketika aksi harga konsolidasi setelah pergerakan korektif yang berat.

Dari sudut pandang struktural, konsolidasi Bitcoin di tengah arus masuk ETF yang berkembang menyoroti keyakinan kuat dalam prospek jangka panjang aset tersebut. Sementara volatilitas jangka pendek bertahan, kenaikan investasi institusional yang stabil memberikan dasar untuk stabilitas harga masa depan dan potensi ekspansi.



Arus masuk yang memecahkan rekor di berbagai produk ETF menunjukkan bahwa kepercayaan investor tetap kuat meskipun ketidakpastian makro yang lebih luas. Kemauan untuk memegang dan mengakumulasi selama periode konsolidasi mencerminkan keyakinan yang berkembang dalam kinerja jangka panjang cryptocurrency dan aset berbasis blockchain.

Apa yang diharapkan dalam aksi harga mendatang

Jika arus masuk ETF terus berlanjut pada kecepatan saat ini, total kepemilikan ETF kripto bisa melampaui angka $1 triliun pada akhir minggu. Ini akan mewakili tonggak psikologis yang signifikan bagi peserta institusional dan ritel, menegaskan kembali peran yang berkembang dari produk investasi yang diatur dalam ekosistem kripto.



