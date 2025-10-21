CEO Nvidia Jensen Huang: Kami Turun dari 95% Pangsa Pasar Menjadi Nol di China

TLDR

Pangsa pasar Nvidia di China turun dari 95% menjadi 0% akibat kontrol ekspor AS pada chip AI

CEO Jensen Huang mengatakan perusahaan "100% keluar dari China" dan tidak dapat menjual chip AI berkinerja tinggi seperti model A100, H100, dan H200

Administrasi Dunia Maya China melarang perusahaan teknologi domestik membeli server Nvidia RTX Pro 6000D

Pesaing China seperti Huawei mengisi kekosongan dengan alternatif chip AI domestik

Huang memperingatkan bahwa kebijakan yang merugikan China juga bisa merugikan Amerika, mengutip pangsa China sebesar 50% dari peneliti AI global

CEO Nvidia Jensen Huang mengkonfirmasi bahwa perusahaan telah sepenuhnya dikeluarkan dari pasar China. Pangsa pasar raksasa semikonduktor ini turun dari 95% menjadi nol akibat kontrol ekspor AS yang dimulai pada 2022.

Huang membuat komentar ini pada konferensi Citadel Securities Future of Global Markets 2025. Dia mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan perdagangan saat ini antara AS dan China.

Pembatasan tersebut mencegah Nvidia menjual chip AI paling canggihnya di China. Ini termasuk model A100, H100, dan H200 yang digunakan untuk aplikasi kecerdasan buatan.

Dampak Kontrol Ekspor

Larangan ekspor pemerintah AS pada chip AI awalnya menunjukkan tanda-tanda pelonggaran pada awal tahun ini. Nvidia menerima persetujuan untuk menjual GPU H20, chip yang kurang bertenaga yang dirancang untuk pasar China.

Namun, kemajuan terhenti ketika otoritas China meluncurkan investigasi keamanan terhadap H20. Administrasi Dunia Maya China memberitahu perusahaan teknologi besar untuk berhenti menguji dan memesan chip tersebut.

Perusahaan yang terkena dampak larangan termasuk ByteDance dan Alibaba. Regulator China juga melarang pembelian server RTX Pro 6000D Nvidia, yang dirancang khusus untuk China.





NVIDIA Corporation, NVDA



Huang menyatakan dia tidak bisa membayangkan ada pembuat kebijakan yang berpikir situasi saat ini menguntungkan. Kebijakan tersebut menyebabkan Amerika kehilangan salah satu pasar terbesarnya.

Persaingan China Berkembang

Sementara Nvidia tetap diblokir dari China, pesaing domestik berkembang dengan cepat. Huawei Technologies telah membuat kemajuan dengan metode clustering dan teknik manufaktur untuk melewati teknologi Nvidia.

Huawei baru-baru ini mengungkapkan peta jalan chip AI yang ambisius. Perusahaan semikonduktor China lainnya juga bergegas mengembangkan alternatif domestik.

China mengendalikan sekitar 50% peneliti AI dunia menurut Huang. Negara tersebut memiliki sekolah-sekolah terbaik dan fokus yang kuat pada pengembangan kecerdasan buatan.

Ketegangan Perdagangan Berlanjut

Perselisihan yang sedang berlangsung antara AS dan China meluas melampaui chip AI. Presiden Trump baru-baru ini mengumumkan tarif 100% pada barang-barang China terkait dengan sengketa logam tanah jarang.

Kontrol ekspor baru pada perangkat lunak penting juga diterapkan. Langkah-langkah ini menunjukkan gesekan perdagangan antara kedua negara akan berlanjut.

Kekhawatiran Kebijakan CEO

Huang mendesak kehati-hatian dengan kebijakan yang merugikan negara lain. Dia menyarankan kebijakan seperti itu bisa berakhir merugikan Amerika juga.

CEO tersebut percaya adalah kesalahan untuk tidak memiliki peneliti China yang membangun AI dengan teknologi Amerika. Dia mengadvokasi kebijakan yang membantu Amerika daripada sekadar merugikan negara lain.

Huang mengatakan perusahaan akan terus menjelaskan posisinya dan berharap ada perubahan kebijakan. Untuk saat ini, Nvidia tetap sepenuhnya terkunci dari pasar China tanpa jalan ke depan yang jelas.

Postingan Nvidia CEO Jensen Huang: We Went from 95% Market Share to Zero in China pertama kali muncul di Blockonomi.