BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan Bitcoin Bisa Mencapai Puncak pada 2026-2028 Menurut Pandangan PlanB muncul di BitcoinEthereumNews.com. Analis kripto PlanB berkomentar tentang perkiraan mengenai kemungkinan puncak harga Bitcoin, menyatakan bahwa hal itu bisa terjadi pada 2026-2028. Pakar tersebut mencatat bahwa beberapa trader percaya puncak lokal telah tercapai pada $126.000 dan mengharapkan penurunan di bawah $100.000 pada 2026. Namun, PlanB tidak setuju dengan pandangan ini. Dia menegaskan kembali bahwa meskipun siklus halving empat tahun memang memengaruhi pasar, membuat prediksi hanya berdasarkan hal itu adalah kesalahan. Menurut analis tersebut, model Stock-to-Flow menunjukkan harga rata-rata aset selama siklus, bukan puncak atau dasarnya. Sumber: X/PlanB Dalam tiga siklus sebelumnya, periode enam bulan sebelum halving dan delapan belas bulan setelahnya memang menguntungkan, tetapi ini tidak cukup untuk perkiraan yang dapat diandalkan, pakar tersebut mencatat. PlanB menyarankan bahwa puncak Bitcoin mungkin tidak terjadi pada 2025, tetapi justru pada 2026, 2027, atau bahkan 2028. Dia percaya ini akan bergantung pada "transformasi fase" fundamental — pergeseran pasar yang belum terjadi dalam siklus saat ini. Sumber: TradingView Di antara sinyal teknis yang PlanB anggap penting untuk memulai "lompatan besar" adalah: RSI belum mencapai 80 Harga yang terealisasi belum menyimpang dari rata-rata pergerakan 200 minggu Pandangan untuk Siklus Mendatang Dia menambahkan bahwa "lompatan besar" masih di depan, atau pasar telah beralih ke rezim yang lebih stabil yang didominasi oleh institusi dan dana. Dalam kedua kasus tersebut, dia percaya ini positif untuk Bitcoin, dan pasar bearish besar tanpa pergerakan naik yang kuat tidak mungkin terjadi. Sebagai pengingat, Citigroup sebelumnya menyatakan bahwa Bitcoin tetap bergantung pada pasar saham. Sumber: https://coinpaper.com/11791/plan-b-expects-a-later-bitcoin-cycle-peak-and-traders-are-splitPostingan Bitcoin Bisa Mencapai Puncak pada 2026-2028 Menurut Pandangan PlanB muncul di BitcoinEthereumNews.com. Analis kripto PlanB berkomentar tentang perkiraan mengenai kemungkinan puncak harga Bitcoin, menyatakan bahwa hal itu bisa terjadi pada 2026-2028. Pakar tersebut mencatat bahwa beberapa trader percaya puncak lokal telah tercapai pada $126.000 dan mengharapkan penurunan di bawah $100.000 pada 2026. Namun, PlanB tidak setuju dengan pandangan ini. Dia menegaskan kembali bahwa meskipun siklus halving empat tahun memang memengaruhi pasar, membuat prediksi hanya berdasarkan hal itu adalah kesalahan. Menurut analis tersebut, model Stock-to-Flow menunjukkan harga rata-rata aset selama siklus, bukan puncak atau dasarnya. Sumber: X/PlanB Dalam tiga siklus sebelumnya, periode enam bulan sebelum halving dan delapan belas bulan setelahnya memang menguntungkan, tetapi ini tidak cukup untuk perkiraan yang dapat diandalkan, pakar tersebut mencatat. PlanB menyarankan bahwa puncak Bitcoin mungkin tidak terjadi pada 2025, tetapi justru pada 2026, 2027, atau bahkan 2028. Dia percaya ini akan bergantung pada "transformasi fase" fundamental — pergeseran pasar yang belum terjadi dalam siklus saat ini. Sumber: TradingView Di antara sinyal teknis yang PlanB anggap penting untuk memulai "lompatan besar" adalah: RSI belum mencapai 80 Harga yang terealisasi belum menyimpang dari rata-rata pergerakan 200 minggu Pandangan untuk Siklus Mendatang Dia menambahkan bahwa "lompatan besar" masih di depan, atau pasar telah beralih ke rezim yang lebih stabil yang didominasi oleh institusi dan dana. Dalam kedua kasus tersebut, dia percaya ini positif untuk Bitcoin, dan pasar bearish besar tanpa pergerakan naik yang kuat tidak mungkin terjadi. Sebagai pengingat, Citigroup sebelumnya menyatakan bahwa Bitcoin tetap bergantung pada pasar saham. Sumber: https://coinpaper.com/11791/plan-b-expects-a-later-bitcoin-cycle-peak-and-traders-are-split

Bitcoin Bisa Mencapai Puncak pada 2026-2028 Menurut Pandangan PlanB

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/10/21 20:38
Believe
BELIEVE$0.006619-4.63%
TOP Network
TOP$0.000096--%
FLOW
FLOW$0.08921-4.17%
Notcoin
NOT$0.000571-4.21%

Analis kripto PlanB berkomentar tentang perkiraan mengenai kemungkinan puncak harga Bitcoin, menyatakan bahwa hal itu bisa terjadi pada 2026-2028.

Pakar tersebut mencatat bahwa beberapa trader percaya puncak lokal telah tercapai pada $126.000 dan mengharapkan penurunan di bawah $100.000 pada 2026. Namun, PlanB tidak setuju dengan pandangan ini.

Dia menegaskan kembali bahwa meskipun siklus halving empat tahun memang mempengaruhi pasar, membuat prediksi hanya berdasarkan hal itu adalah kesalahan. Menurut analis tersebut, model Stock-to-Flow menunjukkan harga rata-rata aset selama siklus, bukan puncak atau dasarnya.

Sumber: X/PlanB

Dalam tiga siklus sebelumnya, periode enam bulan sebelum halving dan delapan belas bulan setelahnya memang menguntungkan, tetapi ini tidak cukup untuk perkiraan yang dapat diandalkan, pakar tersebut mencatat.

PlanB menyarankan bahwa puncak Bitcoin mungkin tidak terjadi pada 2025, tetapi justru pada 2026, 2027, atau bahkan 2028. Dia percaya ini akan bergantung pada "transformasi fase" fundamental — pergeseran pasar yang belum terjadi dalam siklus saat ini.

Sumber: TradingView

Di antara sinyal teknis yang PlanB anggap penting untuk awal "lompatan besar" adalah:

  • RSI belum mencapai 80
  • Harga yang terealisasi belum menyimpang dari rata-rata pergerakan 200 minggu

Prospek untuk Siklus Mendatang

Dia menambahkan bahwa entah "lompatan besar" masih di depan, atau pasar telah beralih ke rezim yang lebih stabil yang didominasi oleh institusi dan dana. Dalam kedua kasus tersebut, dia percaya ini positif untuk Bitcoin, dan pasar bearish besar tanpa pergerakan naik yang kuat tidak mungkin terjadi.

Sebagai pengingat, Citigroup sebelumnya menyatakan bahwa Bitcoin tetap bergantung pada pasar saham.

Sumber: https://coinpaper.com/11791/plan-b-expects-a-later-bitcoin-cycle-peak-and-traders-are-split

Peluang Pasar
Logo Believe
Harga Believe(BELIEVE)
$0.006619
$0.006619$0.006619
-5.14%
USD
Grafik Harga Live Believe (BELIEVE)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

BitcoinWorld Prakiraan Euro 2026: Pandangan Bullish Bank of America Mengungkap Pergeseran Strategis Mata Uang Pasar mata uang global menghadapi transformasi penting saat Bank
Bagikan
bitcoinworld2026/01/12 19:25
Ketua Fed Powell Mengecam Investigasi DOJ Trump sebagai Tekanan Politik

Ketua Fed Powell Mengecam Investigasi DOJ Trump sebagai Tekanan Politik

Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyampaikan pernyataan televisi langka pada hari Minggu, menuduh pemerintahan Trump menggunakan ancaman kriminal untuk menekan bank sentral
Bagikan
CryptoNews2026/01/12 17:49
Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo dan DeepNode AI siap menggantikan sistem AI terpusat dengan desentralisasi untuk memperluas aksesibilitas kripto dan inovasi di seluruh ekosistem Web3.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 19:15