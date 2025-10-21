Postingan Bitcoin Bisa Mencapai Puncak pada 2026-2028 Menurut Pandangan PlanB muncul di BitcoinEthereumNews.com. Analis kripto PlanB berkomentar tentang perkiraan mengenai kemungkinan puncak harga Bitcoin, menyatakan bahwa hal itu bisa terjadi pada 2026-2028. Pakar tersebut mencatat bahwa beberapa trader percaya puncak lokal telah tercapai pada $126.000 dan mengharapkan penurunan di bawah $100.000 pada 2026. Namun, PlanB tidak setuju dengan pandangan ini. Dia menegaskan kembali bahwa meskipun siklus halving empat tahun memang memengaruhi pasar, membuat prediksi hanya berdasarkan hal itu adalah kesalahan. Menurut analis tersebut, model Stock-to-Flow menunjukkan harga rata-rata aset selama siklus, bukan puncak atau dasarnya. Sumber: X/PlanB Dalam tiga siklus sebelumnya, periode enam bulan sebelum halving dan delapan belas bulan setelahnya memang menguntungkan, tetapi ini tidak cukup untuk perkiraan yang dapat diandalkan, pakar tersebut mencatat. PlanB menyarankan bahwa puncak Bitcoin mungkin tidak terjadi pada 2025, tetapi justru pada 2026, 2027, atau bahkan 2028. Dia percaya ini akan bergantung pada "transformasi fase" fundamental — pergeseran pasar yang belum terjadi dalam siklus saat ini. Sumber: TradingView Di antara sinyal teknis yang PlanB anggap penting untuk memulai "lompatan besar" adalah: RSI belum mencapai 80 Harga yang terealisasi belum menyimpang dari rata-rata pergerakan 200 minggu Pandangan untuk Siklus Mendatang Dia menambahkan bahwa "lompatan besar" masih di depan, atau pasar telah beralih ke rezim yang lebih stabil yang didominasi oleh institusi dan dana. Dalam kedua kasus tersebut, dia percaya ini positif untuk Bitcoin, dan pasar bearish besar tanpa pergerakan naik yang kuat tidak mungkin terjadi. Sebagai pengingat, Citigroup sebelumnya menyatakan bahwa Bitcoin tetap bergantung pada pasar saham. Sumber: https://coinpaper.com/11791/plan-b-expects-a-later-bitcoin-cycle-peak-and-traders-are-split Postingan Bitcoin Bisa Mencapai Puncak pada 2026-2028 Menurut Pandangan PlanB muncul di BitcoinEthereumNews.com. Analis kripto PlanB berkomentar tentang perkiraan mengenai kemungkinan puncak harga Bitcoin, menyatakan bahwa hal itu bisa terjadi pada 2026-2028. Pakar tersebut mencatat bahwa beberapa trader percaya puncak lokal telah tercapai pada $126.000 dan mengharapkan penurunan di bawah $100.000 pada 2026. Namun, PlanB tidak setuju dengan pandangan ini. Dia menegaskan kembali bahwa meskipun siklus halving empat tahun memang memengaruhi pasar, membuat prediksi hanya berdasarkan hal itu adalah kesalahan. Menurut analis tersebut, model Stock-to-Flow menunjukkan harga rata-rata aset selama siklus, bukan puncak atau dasarnya. Sumber: X/PlanB Dalam tiga siklus sebelumnya, periode enam bulan sebelum halving dan delapan belas bulan setelahnya memang menguntungkan, tetapi ini tidak cukup untuk perkiraan yang dapat diandalkan, pakar tersebut mencatat. PlanB menyarankan bahwa puncak Bitcoin mungkin tidak terjadi pada 2025, tetapi justru pada 2026, 2027, atau bahkan 2028. Dia percaya ini akan bergantung pada "transformasi fase" fundamental — pergeseran pasar yang belum terjadi dalam siklus saat ini. Sumber: TradingView Di antara sinyal teknis yang PlanB anggap penting untuk memulai "lompatan besar" adalah: RSI belum mencapai 80 Harga yang terealisasi belum menyimpang dari rata-rata pergerakan 200 minggu Pandangan untuk Siklus Mendatang Dia menambahkan bahwa "lompatan besar" masih di depan, atau pasar telah beralih ke rezim yang lebih stabil yang didominasi oleh institusi dan dana. Dalam kedua kasus tersebut, dia percaya ini positif untuk Bitcoin, dan pasar bearish besar tanpa pergerakan naik yang kuat tidak mungkin terjadi. Sebagai pengingat, Citigroup sebelumnya menyatakan bahwa Bitcoin tetap bergantung pada pasar saham. Sumber: https://coinpaper.com/11791/plan-b-expects-a-later-bitcoin-cycle-peak-and-traders-are-split