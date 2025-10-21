Postingan BlackRock menyetor $314M dalam BTC dan $115M dalam ETH ke Coinbase Prime muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Penting BlackRock menyetor hampir $314 juta dalam Bitcoin (BTC) dan $115 juta dalam Ethereum (ETH) ke Coinbase Prime. Coinbase Prime menyediakan layanan kustodian, perdagangan, dan perantara untuk institusi besar di ruang kripto. BlackRock, pengelola aset terbesar di dunia, menyetor sekitar $314 juta dalam Bitcoin dan $115 juta dalam Ethereum ke Coinbase Prime dalam waktu 24 jam. Platform tingkat institusional ini menyediakan layanan kustodian, perdagangan, dan perantara utama untuk mata uang kripto kepada perusahaan-perusahaan besar. BlackRock telah sering mentransfer Bitcoin dan Ethereum ke Coinbase Prime sebagai bagian dari manajemen portofolio yang berkelanjutan, mencerminkan penawaran ETF kripto pengelola aset yang berkembang melalui transfer aset digital institusional. Penggunaan berulang Coinbase Prime oleh BlackRock untuk penyetoran mata uang kripto menunjukkan strategi institusional yang lebih luas di pasar aset digital, dengan adopsi Bitcoin dan Ethereum yang berkembang melalui pengaturan kustodian perusahaan manajemen aset. Sumber: https://cryptobriefing.com/blackrock-deposits-btc-eth-coinbase-prime-2024/ Postingan BlackRock menyetor $314M dalam BTC dan $115M dalam ETH ke Coinbase Prime muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Penting BlackRock menyetor hampir $314 juta dalam Bitcoin (BTC) dan $115 juta dalam Ethereum (ETH) ke Coinbase Prime. Coinbase Prime menyediakan layanan kustodian, perdagangan, dan perantara untuk institusi besar di ruang kripto. BlackRock, pengelola aset terbesar di dunia, menyetor sekitar $314 juta dalam Bitcoin dan $115 juta dalam Ethereum ke Coinbase Prime dalam waktu 24 jam. Platform tingkat institusional ini menyediakan layanan kustodian, perdagangan, dan perantara utama untuk mata uang kripto kepada perusahaan-perusahaan besar. BlackRock telah sering mentransfer Bitcoin dan Ethereum ke Coinbase Prime sebagai bagian dari manajemen portofolio yang berkelanjutan, mencerminkan penawaran ETF kripto pengelola aset yang berkembang melalui transfer aset digital institusional. Penggunaan berulang Coinbase Prime oleh BlackRock untuk penyetoran mata uang kripto menunjukkan strategi institusional yang lebih luas di pasar aset digital, dengan adopsi Bitcoin dan Ethereum yang berkembang melalui pengaturan kustodian perusahaan manajemen aset. Sumber: https://cryptobriefing.com/blackrock-deposits-btc-eth-coinbase-prime-2024/