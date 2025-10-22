Regulator AS Teratas Menolak Ancaman 'Bank Run' Stablecoin saat Pasar Melonjak Melewati $300B

Kepala Kantor Pengawas Mata Uang AS (OCC), Jonathan Gould, telah menolak kekhawatiran bahwa stablecoin dapat memicu krisis perbankan mendadak, menggambarkan risiko penarikan dana besar-besaran sebagai berlebihan dan tidak mungkin terjadi tanpa peringatan. Berbicara pada Konvensi Tahunan American Bankers Association (ABA) di Charlotte pada 19 Oktober, Gould memberi tahu peserta bahwa setiap pergerakan besar dana yang terkait dengan stablecoin "tidak akan terjadi secara tidak terlihat" dan "tidak akan terjadi dalam semalam." Komentarnya muncul di tengah meningkatnya gesekan antara regulator federal dan kelompok perbankan tradisional mengenai kebangkitan stablecoin, token digital yang dipatok pada mata uang fiat seperti dolar AS. Pasar telah berkembang pesat tahun ini, meningkat dari $205 miliar pada Januari menjadi lebih dari $307 miliar, menurut DeFiLlama. USDT dari Tether menguasai sekitar 59% pasar, diikuti oleh USDC dari Circle. Sumber: DeFiLlama Ekspansi cepat ini telah mengintensifkan seruan dari industri perbankan untuk pengawasan yang lebih ketat. Apa "Celah" dalam GENIUS Act yang Diperingatkan oleh Lobi Perbankan? Pada Agustus, American Bankers Association dan lebih dari 50 kelompok perbankan negara bagian mendesak Kongres untuk menutup apa yang mereka sebut "celah" dalam GENIUS Act, undang-undang stablecoin federal baru yang ditandatangani pada Juli oleh Presiden Donald Trump. Kelompok-kelompok tersebut memperingatkan bahwa undang-undang tersebut memungkinkan penerbit stablecoin untuk secara tidak langsung membayar imbal hasil melalui afiliasi, yang mereka klaim dapat menyebabkan arus keluar dana besar-besaran dari sistem perbankan. Dalam surat bersama, Bank Policy Institute, Consumer Bankers Association, Independent Community Bankers of America, dan Financial Services Forum mengatakan stablecoin yang menghasilkan imbal hasil dapat menguras hingga $6,6 triliun dari bank tradisional, mengutip perkiraan dari Departemen Keuangan AS. Mereka berpendapat bahwa arus keluar seperti itu dapat mendorong kenaikan suku bunga, mengurangi ketersediaan pinjaman, dan meningkatkan biaya pinjaman untuk rumah tangga dan bisnis. "Stablecoin pembayaran seharusnya tidak membayar bunga seperti yang dilakukan bank yang sangat diatur dan diawasi," kata surat tersebut, menekankan bahwa penerbit stablecoin tidak meminjamkan atau berinvestasi dalam sekuritas untuk menghasilkan pengembalian. Sumber: BPI OCC's Gould Meremehkan Ketakutan Krisis, Mendorong Bank Kecil untuk Melihat Stablecoin sebagai Peluang, Bukan Ancaman Namun, Jonathan Gould menolak gagasan adanya ancaman yang akan segera terjadi, mencatat bahwa adopsi stablecoin justru dapat menguntungkan bank-bank kecil dengan menyediakan cara baru untuk bersaing dalam pembayaran digital. Jonathan Gould Sumber: American Bankers Association Dia mengatakan OCC memantau aktivitas tersebut dengan ketat dan akan bertindak cepat jika diperlukan. "Jika terjadi pelarian dana yang material dari sistem perbankan, saya akan mengambil tindakan," kata Gould, menambahkan bahwa pejabat tinggi dan asosiasi perdagangan juga akan turun tangan. Dia mendorong bank komunitas untuk melihat stablecoin sebagai alat kompetitif, bukan ancaman, menyarankan bahwa mereka dapat membantu institusi yang lebih kecil menantang dominasi raksasa Wall Street di pasar pembayaran. Dia juga menambahkan bahwa OCC sedang mengerjakan pembuatan peraturan terkait GENIUS Act dan "sangat sadar akan tenggat waktu yang diberikan Kongres kepada kami." "Konektivitas stablecoin pembayaran mungkin menjadi kemungkinan bagi bank komunitas untuk memecah beberapa dominasi yang ada saat ini di antara bank-bank terbesar dalam sistem pembayaran di Amerika," kata Gould, berjanji untuk memastikan ada cara yang "aman dan sehat" bagi bank untuk berpartisipasi. Stablecoin Menghadapi Tembakan Silang: Bank Memperingatkan, Regulator Meyakinkan, Adopsi Tumbuh Sikap OCC sangat kontras dengan peringatan yang dikeluarkan oleh asosiasi perbankan besar dan regulator asing. Awal bulan ini, European Systemic Risk Board, yang diketuai oleh Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde, memperingatkan bahwa model stablecoin multi-penerbit dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan UE, sementara Bank of England mengumumkan rencana untuk pembatasan sementara kepemilikan stablecoin untuk melindungi ketersediaan kredit. Di AS, perdebatan ini juga telah memunculkan respons kuat dari platform kripto. Coinbase baru-baru ini menerbitkan bantahan terperinci terhadap klaim bahwa stablecoin mengancam stabilitas keuangan, menyebut narasi "erosi simpanan" sebagai mitos yang dirancang untuk mempertahankan pendapatan pemrosesan pembayaran bank sebesar $187 miliar per tahun. Bursa tersebut berpendapat bahwa penggunaan stablecoin sebenarnya memperkuat peran global dolar AS dan menemukan "tidak ada korelasi yang berarti" antara adopsi stablecoin dan pelarian dana dari bank komunitas selama lima tahun terakhir. Sementara itu, Standard Chartered telah memperingatkan bahwa lebih dari $1 triliun dapat mengalir keluar dari bank-bank pasar berkembang ke stablecoin pada 2028 seiring dengan percepatan adopsi secara global, mencakup hingga 10% dari pasokan uang AS. Bank tersebut mengatakan stablecoin semakin berfungsi sebagai alat tabungan berbasis dolar di negara-negara yang menghadapi inflasi tinggi dan mata uang lokal yang lemah. Terlepas dari perdebatan yang sedang berlangsung, integrasi stablecoin ke dalam keuangan mainstream semakin cepat. Coinbase, Circle, Ripple, dan Paxos semuanya mencari piagam perbankan federal untuk menerbitkan atau mengelola stablecoin di bawah pengawasan OCC. Raksasa Jepang Sony juga bergabung dalam daftar itu bulan ini, mengajukan permohonan untuk mendirikan "Connectia Trust," bank kripto nasional AS yang akan menerbitkan token yang dipatok pada dolar di bawah regulasi OCC. 