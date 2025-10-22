AUD/USD tetap di bawah 0,6500, kemungkinan karena arus keluar modal asing dari Australia

AUD/USD tetap tertekan untuk sesi kedua berturut-turut, diperdagangkan sekitar 0,6490 selama jam perdagangan Asia pada hari Rabu. Pasangan ini melemah karena Dolar Australia (AUD) kehilangan posisinya, kemungkinan tertekan oleh arus keluar modal asing yang tercermin dalam penurunan saham-saham terkait komoditas, termasuk Emas dan perusahaan pertambangan besar. Penting untuk dicatat bahwa Australia adalah salah satu eksportir Emas terbesar di dunia.
Saham perusahaan penambang emas turun hampir 10% ke level terendah dalam lebih dari tiga minggu dan menuju penurunan terbesar sejak 23 April. Penurunan ini terjadi setelah jatuhnya harga emas secara tajam, karena investor mengambil keuntungan setelah Emas mencapai rekor tertinggi di awal minggu.
Namun, pelemahan Dolar Australia mungkin terbatas karena optimisme atas terobosan dalam perjanjian perdagangan Amerika Serikat (AS)-Australia. Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menandatangani perjanjian mineral penting senilai USD 8,5 miliar di Gedung Putih pada hari Senin, yang bertujuan untuk mengamankan akses ke sumber daya tanah jarang Australia yang melimpah di tengah pengetatan kontrol ekspor China.
Dolar AS (USD) bisa mengalami tekanan di tengah kekhawatiran atas penutupan pemerintah federal yang berkepanjangan dan potensi penundaan rilis data ekonomi AS penting, termasuk Nonfarm Payrolls (NFP), yang menambah ketidakpastian bagi pasar keuangan dan Federal Reserve (Fed).
Penutupan pemerintah AS telah memasuki minggu keempat karena Senat pada hari Senin gagal untuk ke-11 kalinya untuk memajukan langkah yang telah disetujui DPR untuk mendanai pemerintah dan mengakhiri penutupan yang sedang berlangsung. Pemungutan suara 50-43 sebagian besar jatuh sesuai garis partai. Ini menandai jeda pendanaan terpanjang ketiga dalam sejarah modern.
FAQ Dolar Australia
Salah satu faktor paling signifikan untuk Dolar Australia (AUD) adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Reserve Bank of Australia (RBA). Karena Australia adalah negara kaya sumber daya, pendorong utama lainnya adalah harga ekspor terbesarnya, Bijih Besi. Kesehatan ekonomi China, mitra dagang terbesarnya, juga merupakan faktor, serta inflasi di Australia, tingkat pertumbuhannya dan Neraca Perdagangan. Sentimen pasar – apakah investor mengambil aset berisiko lebih tinggi (risk-on) atau mencari tempat aman (risk-off) – juga merupakan faktor, dengan risk-on positif untuk AUD.
Reserve Bank of Australia (RBA) mempengaruhi Dolar Australia (AUD) dengan menetapkan tingkat suku bunga yang dapat dipinjamkan bank-bank Australia satu sama lain. Ini mempengaruhi tingkat suku bunga dalam ekonomi secara keseluruhan. Tujuan utama RBA adalah menjaga tingkat inflasi yang stabil sebesar 2-3% dengan menyesuaikan suku bunga naik atau turun. Suku bunga yang relatif tinggi dibandingkan dengan bank sentral utama lainnya mendukung AUD, dan sebaliknya untuk yang relatif rendah. RBA juga dapat menggunakan pelonggaran dan pengetatan kuantitatif untuk mempengaruhi kondisi kredit, dengan yang pertama negatif untuk AUD dan yang kedua positif untuk AUD.
China adalah mitra dagang terbesar Australia sehingga kesehatan ekonomi China merupakan pengaruh utama pada nilai Dolar Australia (AUD). Ketika ekonomi China berkinerja baik, mereka membeli lebih banyak bahan mentah, barang dan jasa dari Australia, meningkatkan permintaan AUD, dan mendorong nilainya naik. Sebaliknya terjadi ketika ekonomi China tidak tumbuh secepat yang diharapkan. Oleh karena itu, kejutan positif atau negatif dalam data pertumbuhan China sering memiliki dampak langsung pada Dolar Australia dan pasangannya.
Bijih Besi adalah ekspor terbesar Australia, menyumbang $118 miliar per tahun menurut data tahun 2021, dengan China sebagai tujuan utamanya. Oleh karena itu, harga Bijih Besi dapat menjadi pendorong Dolar Australia. Umumnya, jika harga Bijih Besi naik, AUD juga naik, karena permintaan agregat untuk mata uang tersebut meningkat. Sebaliknya terjadi jika harga Bijih Besi turun. Harga Bijih Besi yang lebih tinggi juga cenderung menghasilkan kemungkinan yang lebih besar untuk Neraca Perdagangan positif bagi Australia, yang juga positif untuk AUD.
Neraca Perdagangan, yang merupakan perbedaan antara apa yang dihasilkan suatu negara dari ekspornya versus apa yang dibayarkan untuk impornya, adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai Dolar Australia. Jika Australia menghasilkan ekspor yang sangat diminati, maka mata uangnya akan naik nilainya murni dari surplus permintaan yang diciptakan dari pembeli asing yang berusaha membeli ekspornya dibandingkan dengan apa yang dikeluarkan untuk membeli impor. Oleh karena itu, Neraca Perdagangan bersih yang positif memperkuat AUD, dengan efek sebaliknya jika Neraca Perdagangan negatif.
Sumber: https://www.fxstreet.com/news/aud-usd-remains-below-06500-possibly-due-to-foreign-outflows-from-australia-202510220153