AUD/USD tetap di bawah 0,6500, kemungkinan karena arus keluar modal asing dari Australia

Postingan AUD/USD tetap di bawah 0,6500, kemungkinan karena arus keluar asing dari Australia muncul di BitcoinEthereumNews.com. AUD/USD tetap lemah untuk sesi kedua berturut-turut, diperdagangkan sekitar 0,6490 selama jam perdagangan Asia pada hari Rabu. Pasangan ini terdepresiasi karena Dolar Australia (AUD) kehilangan posisi, kemungkinan tertekan oleh arus keluar asing yang tercermin dalam penurunan saham-saham terkait komoditas, termasuk Emas dan perusahaan pertambangan utama. Penting untuk dicatat bahwa Australia adalah salah satu eksportir Emas terbesar di dunia. Penambang emas turun hampir 10% ke level terendah mereka dalam lebih dari tiga minggu dan menuju penurunan terjal terbesar sejak 23 April. Penurunan ini terjadi setelah jatuhnya harga emas batangan secara tajam, karena investor mengambil keuntungan setelah Emas mencapai rekor tertinggi di awal minggu. Namun, sisi negatif Dolar Australia bisa tertahan karena optimisme atas terobosan dalam perjanjian perdagangan Amerika Serikat (AS)-Australia. Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menandatangani perjanjian mineral penting senilai USD 8,5 miliar di Gedung Putih pada hari Senin, yang bertujuan untuk mengamankan akses ke sumber daya tanah jarang yang melimpah di Australia di tengah kontrol ekspor China yang lebih ketat. Dolar AS (USD) bisa mengalami tekanan di tengah kekhawatiran atas penutupan pemerintah federal yang berkepanjangan dan potensi penundaan rilis data ekonomi AS yang penting, termasuk Nonfarm Payrolls (NFP), menambah ketidakpastian bagi pasar keuangan dan Federal Reserve (Fed). Penutupan pemerintah AS telah memasuki minggu keempatnya karena Senat pada hari Senin gagal untuk ke-11 kalinya untuk memajukan langkah yang diloloskan DPR untuk mendanai pemerintah dan mengakhiri penutupan yang sedang berlangsung. Pemungutan suara 50-43 sebagian besar jatuh sesuai garis partai. Ini menandai kegagalan pendanaan terlama ketiga dalam sejarah modern. FAQ Dolar Australia Salah satu faktor paling signifikan untuk Dolar Australia (AUD) adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Reserve Bank of Australia (RBA). Karena Australia adalah negara kaya sumber daya, pendorong utama lainnya adalah harga...