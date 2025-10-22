BursaDEX+
Nailwal dari Polygon Mengkritik Komunitas Ethereum, Buterin Turun Tangan Dengan Pujian Mengejutkan

Penulis: CryptoPotatoSumber: CryptoPotato
2025/10/22 10:45
Pendiri bersama Ethereum Vitalik Buterin turun tangan setelah pernyataan publik dari pendiri bersama Polygon Sandeep Nailwal, saat ia berusaha memberikan pengakuan terhadap proyek dan kepemimpinannya.

Nailwal mengungkapkan frustrasinya dengan komunitas Ethereum, tetapi mengatakan dia tetap loyal, meskipun menghadapi kritik atas klasifikasi Polygon.

Di Balik Perebutan Kekuasaan Ethereum

Sebagai tanggapan, Buterin menyoroti kontribusi Polygon dan Nailwal secara pribadi, menggambarkan proyek tersebut sebagai lebih dari sekadar "aplikasi keuangan yang membosankan." Dia memberikan apresiasi untuk kerja Layer 2 Polygon dan mengatakan bahwa hal itu telah membuat Ethereum lebih kuat.

Pengakuan dari pendiri bersama Ethereum ini muncul di tengah refleksi jujur Nailwal tentang tekanan sosial dan pasar seputar Polygon. Nailwal berbicara tentang kesulitan mengkategorikan Polygon sebagai Layer 1 atau Layer 2, dan menunjukkan bagaimana perbedaan tersebut mempengaruhi persepsi pasar dan valuasi.

Dia menggambarkan bagaimana para pemangku kepentingan menegurnya karena tidak melabeli Polygon sebagai Layer 1, meskipun rantai tersebut terintegrasi secara mendalam dengan Ethereum. Nailwal juga menyinggung momen-momen konflik pribadi, sambil mencatat bahwa bernavigasi dalam komunitas Ethereum terkadang terasa seperti "pertunjukan sampah", sementara pada saat yang sama mengungkapkan rasa hormat kepada Buterin sebagai seseorang yang dia "jadikan panutan sebagai ideal bagaimana sesuatu harus dibangun di dunia ini."

Elite Ethereum Mendapat Kecaman

Tanggapan Nailwal muncul setelah pengembang inti Ethereum Péter Szilágyi mempublikasikan surat panjang yang pertama kali dia bagikan secara pribadi dengan kepemimpinan Ethereum Foundation (EF) pada Mei 2024. Di dalamnya, Szilágyi menguraikan frustrasi yang sudah lama ada terkait tata kelola, kompensasi, dan munculnya "elite" Ethereum yang pada akhirnya bertanggung jawab kepada Buterin. Dia menggambarkan perasaan seperti "orang bodoh yang berguna," terjebak antara kesetiaan pada Ethereum dan ketidakpuasan pribadi, dan mengkritik disonansi yang dirasakan antara penggambaran publik tentang peran kepemimpinannya dan bagaimana tanggung jawab ditangani secara internal.

Szilágyi menyoroti masalah kompensasi dan menyebutkan bahwa pembayaran yang kurang menciptakan insentif bagi kontributor utama untuk mencari peluang di tempat lain, yang akhirnya membuka ruang untuk pengaruh terkonsentrasi di antara orang dalam yang berprofile tinggi. Meskipun dia mengatakan bahwa Ethereum tetap menjadi protokol yang kuat, dinamika struktural dan sosial ini menciptakan tantangan berkelanjutan bagi kontributor jangka panjang yang menavigasi pengakuan, peluang, dan prinsip dalam jaringan.

Postingan Polygon's Nailwal Bashes the Ethereum Community, Buterin Steps In With Surprising Praise pertama kali muncul di CryptoPotato.

