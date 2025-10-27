Rasio Bitcoin Emas Bergeser saat Emas Mundur pada Okt 2025

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan Rasio Bitcoin Gold Bergeser saat Emas Mundur pada Okt 2025 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pada 26 Okt 2025, pasar berotasi saat rasio bitcoin emas bergeser di tengah penarikan tajam pada bullion dan pembaruan selera risiko di antara investor. Investor bergerak cepat dari safe haven ke aset berisiko lebih tinggi, mendorong arus yang signifikan di pasar tradisional dan digital. Mengapa emas mengalami kemunduran harga emas yang tiba-tiba? Pergerakan spot pada 26 Okt 2025 mengakhiri rentetan kemenangan delapan minggu untuk emas saat investor bereaksi terhadap pelonggaran tekanan geopolitik dan arus keluar dari dana bullion. Laporan asli mencatat bahwa emas spot turun lebih dari 6% dari ATH di atas $4.380 menjadi sekitar $4.120. Pedagang mengatakan kecepatan penurunan mencerminkan realokasi taktis ke aset berisiko daripada keruntuhan struktural dalam permintaan. Apakah arus keluar ETF emas menjadi pendorong utama? Ya. Arus keluar bersih ETF emas mempercepat penurunan saat beberapa pemegang memposisikan ulang ke ekuitas. Peserta pasar mengambil arus sebagai bukti bahwa permintaan safe-haven telah melunak dan mengurangi eksposur ke bullion fisik. Rentetan kemenangan delapan minggu berakhir Penurunan: >6% dari ATH Level perkiraan: $4.120 Apakah keputusan suku bunga Fed dan pelonggaran pembicaraan perdagangan mengubah alokasi aset? Ekspektasi kebijakan dan diplomasi keduanya penting. Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan kemajuan dalam pembicaraan di Malaysia membantu menenangkan ketegangan perdagangan AS-China, dengan ancaman tarif dilaporkan tidak lagi menjadi masalah. Perkembangan ini bertepatan dengan rotasi menuju aset beta lebih tinggi saat investor mengkalibrasi ulang risiko menjelang kejelasan kebijakan. Bagaimana Fed dan suku bunga berperan? Catatan: Pasar memperkirakan Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 bps minggu ini, mengurangi dukungan suku bunga riil untuk emas. Ekspektasi itu mendorong arus jangka pendek ke aset berisiko menjelang keputusan resmi Fed. Emas secara berkala telah mencuri sorotan dari Bitcoin, tetapi saat ekspektasi suku bunga bergeser, aset digital menjadi relatif menarik lagi. Apakah rasio bitcoin emas mengisyaratkan pemulihan pasar bitcoin atau rotasi safe haven? Di...Postingan Rasio Bitcoin Gold Bergeser saat Emas Mundur pada Okt 2025 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pada 26 Okt 2025, pasar berotasi saat rasio bitcoin emas bergeser di tengah penarikan tajam pada bullion dan pembaruan selera risiko di antara investor. Investor bergerak cepat dari safe haven ke aset berisiko lebih tinggi, mendorong arus yang signifikan di pasar tradisional dan digital. Mengapa emas mengalami kemunduran harga emas yang tiba-tiba? Pergerakan spot pada 26 Okt 2025 mengakhiri rentetan kemenangan delapan minggu untuk emas saat investor bereaksi terhadap pelonggaran tekanan geopolitik dan arus keluar dari dana bullion. Laporan asli mencatat bahwa emas spot turun lebih dari 6% dari ATH di atas $4.380 menjadi sekitar $4.120. Pedagang mengatakan kecepatan penurunan mencerminkan realokasi taktis ke aset berisiko daripada keruntuhan struktural dalam permintaan. Apakah arus keluar ETF emas menjadi pendorong utama? Ya. Arus keluar bersih ETF emas mempercepat penurunan saat beberapa pemegang memposisikan ulang ke ekuitas. Peserta pasar mengambil arus sebagai bukti bahwa permintaan safe-haven telah melunak dan mengurangi eksposur ke bullion fisik. Rentetan kemenangan delapan minggu berakhir Penurunan: >6% dari ATH Level perkiraan: $4.120 Apakah keputusan suku bunga Fed dan pelonggaran pembicaraan perdagangan mengubah alokasi aset? Ekspektasi kebijakan dan diplomasi keduanya penting. Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan kemajuan dalam pembicaraan di Malaysia membantu menenangkan ketegangan perdagangan AS-China, dengan ancaman tarif dilaporkan tidak lagi menjadi masalah. Perkembangan ini bertepatan dengan rotasi menuju aset beta lebih tinggi saat investor mengkalibrasi ulang risiko menjelang kejelasan kebijakan. Bagaimana Fed dan suku bunga berperan? Catatan: Pasar memperkirakan Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 bps minggu ini, mengurangi dukungan suku bunga riil untuk emas. Ekspektasi itu mendorong arus jangka pendek ke aset berisiko menjelang keputusan resmi Fed. Emas secara berkala telah mencuri sorotan dari Bitcoin, tetapi saat ekspektasi suku bunga bergeser, aset digital menjadi relatif menarik lagi. Apakah rasio bitcoin emas mengisyaratkan pemulihan pasar bitcoin atau rotasi safe haven? Di...

Rasio Bitcoin Emas Bergeser saat Emas Mundur pada Okt 2025

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/10/27 18:22
Omnity Network
OCT$0.0292+3.43%
Safe Token
SAFE$0.1454-8.43%
Moonveil
MORE$0.002497+0.12%
Aethir
ATH$0.009985-3.93%

Pada 26 Oktober 2025, pasar berputar saat rasio bitcoin-emas bergeser di tengah penurunan tajam pada bullion dan pembaruan selera risiko di antara investor.

Investor bergerak cepat dari aset aman ke aset berisiko, mendorong arus yang signifikan di pasar tradisional dan digital.

Mengapa emas mengalami penurunan harga yang tiba-tiba?

Pergerakan spot pada 26 Oktober 2025 mengakhiri rentetan kemenangan delapan minggu untuk emas karena investor bereaksi terhadap tekanan geopolitik yang mereda dan arus keluar dari dana bullion. Laporan asli mencatat bahwa emas spot turun lebih dari 6% dari ATH di atas $4.380 menjadi sekitar $4.120. Para pedagang mengatakan kecepatan penurunan mencerminkan realokasi taktis ke aset berisiko daripada keruntuhan struktural dalam permintaan.

Apakah arus keluar ETF emas menjadi pendorong utama?

Ya. Arus keluar ETF emas bersih mempercepat penurunan karena beberapa pemegang mengubah posisi ke ekuitas. Pelaku pasar menganggap arus tersebut sebagai bukti bahwa permintaan safe-haven telah melunak dan mengurangi eksposur terhadap bullion fisik.

  • Rentetan kemenangan delapan minggu berakhir
  • Penurunan: >6% dari ATH
  • Level perkiraan: $4.120

Apakah keputusan suku bunga Fed dan pelonggaran pembicaraan perdagangan mengubah alokasi aset?

Ekspektasi kebijakan dan diplomasi keduanya penting. Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan kemajuan dalam pembicaraan di Malaysia membantu meredakan ketegangan perdagangan AS-China, dengan ancaman tarif dilaporkan tidak lagi menjadi masalah. Perkembangan ini bertepatan dengan rotasi menuju aset beta yang lebih tinggi karena investor mengkalibrasi ulang risiko menjelang kejelasan kebijakan.

Bagaimana Fed dan suku bunga berperan?

Catatan: Pasar memperkirakan Fed akan memotong suku bunga sebesar 25 bps minggu ini, mengurangi dukungan suku bunga riil untuk emas. Ekspektasi tersebut mendorong arus jangka pendek ke aset berisiko menjelang keputusan resmi Fed. Emas secara berkala telah mencuri perhatian dari Bitcoin, tetapi ketika ekspektasi suku bunga bergeser, aset digital menjadi relatif menarik kembali.

Apakah rasio bitcoin-emas menandakan pemulihan pasar bitcoin atau rotasi safe haven? Secara singkat,

Rasio BTC/emas RSI 14 hari turun menjadi 22,20, menandakan kondisi oversold dalam indikator momentum. Pada saat yang sama, Bitcoin naik lebih dari 5% minggu lalu, merebut kembali sekitar $113.500, pergerakan yang oleh banyak pedagang dianggap sebagai pemulihan daripada pergeseran rezim yang tahan lama. Panduan Fed tentang suku bunga dan interaksi dengan arus aset digital telah menjadi tema utama dalam aksi pasar baru-baru ini.

Bagaimana rasio bitcoin-emas berinteraksi dengan Fed dan suku bunga?

Pelaku pasar, termasuk komentator Omkar Godbole, mengaitkan pelonggaran ketegangan perdagangan dan ekspektasi pemotongan suku bunga dengan kecenderungan jangka pendek kembali ke aset berisiko.

Elena Vargas, Kepala Aset Digital di Meridian Capital, memperingatkan:

Dr. Marcus Li, Ahli Strategi Makro Senior di Northbridge Research, menambahkan:

Pola ini mencerminkan ketahanan pasar kripto yang lebih luas yang terlihat pada 2025, bahkan ketika emas bereaksi tajam terhadap berita makro.

Apakah rasio bitcoin-emas mencerminkan kembalinya selera risiko atau rotasi safe haven?

Bukti menunjukkan gerakan taktis risk-on: pelonggaran risiko geopolitik dan pelonggaran Fed yang diharapkan mengurangi permintaan akan bullion, sementara metrik momentum relatif membuat bitcoin tampak murah dibandingkan emas. Hal ini mendukung pembukaan sebagian posisi safe-haven ke kripto dan ekuitas daripada realokasi struktural yang tegas. Integrasi pembayaran bitcoin terbaru dan adopsinya juga mendukung narasi bahwa daya tarik BTC dapat meluas melampaui perdagangan risk-off klasik.

Secara singkat, data pada 26 Oktober 2025 menunjukkan realokasi taktis: kelemahan emas dan arus keluar ETF bertepatan dengan pemulihan pasar bitcoin, tetapi metrik momentum yang mendasarinya tetap bervariasi.

Source: https://en.cryptonomist.ch/2025/10/27/bitcoin-gold-ratio/

Peluang Pasar
Logo Omnity Network
Harga Omnity Network(OCT)
$0.0292
$0.0292$0.0292
+2.81%
USD
Grafik Harga Live Omnity Network (OCT)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

BitcoinWorld Prakiraan Euro 2026: Pandangan Bullish Bank of America Mengungkap Pergeseran Strategis Mata Uang Pasar mata uang global menghadapi transformasi penting saat Bank
Bagikan
bitcoinworld2026/01/12 19:25
Ketua Fed Powell Mengecam Investigasi DOJ Trump sebagai Tekanan Politik

Ketua Fed Powell Mengecam Investigasi DOJ Trump sebagai Tekanan Politik

Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyampaikan pernyataan televisi langka pada hari Minggu, menuduh pemerintahan Trump menggunakan ancaman kriminal untuk menekan bank sentral
Bagikan
CryptoNews2026/01/12 17:49
Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo dan DeepNode AI siap menggantikan sistem AI terpusat dengan desentralisasi untuk memperluas aksesibilitas kripto dan inovasi di seluruh ekosistem Web3.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 19:15