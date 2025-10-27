Rasio Bitcoin Emas Bergeser saat Emas Mundur pada Okt 2025

Pada 26 Oktober 2025, pasar berputar saat rasio bitcoin-emas bergeser di tengah penurunan tajam pada bullion dan pembaruan selera risiko di antara investor.

Investor bergerak cepat dari aset aman ke aset berisiko, mendorong arus yang signifikan di pasar tradisional dan digital.

Mengapa emas mengalami penurunan harga yang tiba-tiba?

Pergerakan spot pada 26 Oktober 2025 mengakhiri rentetan kemenangan delapan minggu untuk emas karena investor bereaksi terhadap tekanan geopolitik yang mereda dan arus keluar dari dana bullion. Laporan asli mencatat bahwa emas spot turun lebih dari 6% dari ATH di atas $4.380 menjadi sekitar $4.120. Para pedagang mengatakan kecepatan penurunan mencerminkan realokasi taktis ke aset berisiko daripada keruntuhan struktural dalam permintaan.

Apakah arus keluar ETF emas menjadi pendorong utama?

Ya. Arus keluar ETF emas bersih mempercepat penurunan karena beberapa pemegang mengubah posisi ke ekuitas. Pelaku pasar menganggap arus tersebut sebagai bukti bahwa permintaan safe-haven telah melunak dan mengurangi eksposur terhadap bullion fisik.

Rentetan kemenangan delapan minggu berakhir

berakhir Penurunan: >6% dari ATH

dari ATH Level perkiraan: $4.120

Apakah keputusan suku bunga Fed dan pelonggaran pembicaraan perdagangan mengubah alokasi aset?

Ekspektasi kebijakan dan diplomasi keduanya penting. Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan kemajuan dalam pembicaraan di Malaysia membantu meredakan ketegangan perdagangan AS-China, dengan ancaman tarif dilaporkan tidak lagi menjadi masalah. Perkembangan ini bertepatan dengan rotasi menuju aset beta yang lebih tinggi karena investor mengkalibrasi ulang risiko menjelang kejelasan kebijakan.

Bagaimana Fed dan suku bunga berperan?

Catatan: Pasar memperkirakan Fed akan memotong suku bunga sebesar 25 bps minggu ini, mengurangi dukungan suku bunga riil untuk emas. Ekspektasi tersebut mendorong arus jangka pendek ke aset berisiko menjelang keputusan resmi Fed. Emas secara berkala telah mencuri perhatian dari Bitcoin, tetapi ketika ekspektasi suku bunga bergeser, aset digital menjadi relatif menarik kembali.

Apakah rasio bitcoin-emas menandakan pemulihan pasar bitcoin atau rotasi safe haven? Secara singkat,

Rasio BTC/emas RSI 14 hari turun menjadi 22,20, menandakan kondisi oversold dalam indikator momentum. Pada saat yang sama, Bitcoin naik lebih dari 5% minggu lalu, merebut kembali sekitar $113.500, pergerakan yang oleh banyak pedagang dianggap sebagai pemulihan daripada pergeseran rezim yang tahan lama. Panduan Fed tentang suku bunga dan interaksi dengan arus aset digital telah menjadi tema utama dalam aksi pasar baru-baru ini.

Bagaimana rasio bitcoin-emas berinteraksi dengan Fed dan suku bunga?

Pelaku pasar, termasuk komentator Omkar Godbole, mengaitkan pelonggaran ketegangan perdagangan dan ekspektasi pemotongan suku bunga dengan kecenderungan jangka pendek kembali ke aset berisiko.

Elena Vargas, Kepala Aset Digital di Meridian Capital, memperingatkan:

Dr. Marcus Li, Ahli Strategi Makro Senior di Northbridge Research, menambahkan:

Pola ini mencerminkan ketahanan pasar kripto yang lebih luas yang terlihat pada 2025, bahkan ketika emas bereaksi tajam terhadap berita makro.

Apakah rasio bitcoin-emas mencerminkan kembalinya selera risiko atau rotasi safe haven?

Bukti menunjukkan gerakan taktis risk-on: pelonggaran risiko geopolitik dan pelonggaran Fed yang diharapkan mengurangi permintaan akan bullion, sementara metrik momentum relatif membuat bitcoin tampak murah dibandingkan emas. Hal ini mendukung pembukaan sebagian posisi safe-haven ke kripto dan ekuitas daripada realokasi struktural yang tegas. Integrasi pembayaran bitcoin terbaru dan adopsinya juga mendukung narasi bahwa daya tarik BTC dapat meluas melampaui perdagangan risk-off klasik.

Secara singkat, data pada 26 Oktober 2025 menunjukkan realokasi taktis: kelemahan emas dan arus keluar ETF bertepatan dengan pemulihan pasar bitcoin, tetapi metrik momentum yang mendasarinya tetap bervariasi.