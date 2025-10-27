Eric Trump's American Bitcoin memperoleh 1.414 BTC

Poin Penting

American Bitcoin Corp (ABTC) telah meningkatkan kepemilikan Bitcoin melalui akuisisi strategis.

Merger terbaru dengan perusahaan penambangan digital memungkinkan ABTC untuk mengintegrasikan kegiatan penambangan dan pembangunan cadangan.

American Bitcoin Corp (ABTC), platform penambangan dan akumulasi Bitcoin yang diperdagangkan secara publik yang didirikan bersama oleh Eric Trump, telah memperluas kepemilikan Bitcoin perusahaannya menjadi 3.865 BTC melalui akuisisi strategis sebesar 1.414 BTC untuk memperkuat posisi cadangannya.

Perusahaan telah memposisikan dirinya sebagai platform akumulasi Bitcoin melalui merger terbaru dengan perusahaan penambangan digital, memungkinkan kegiatan penambangan dan pembangunan cadangan yang terintegrasi.

ABTC secara aktif memperluas infrastrukturnya untuk penambangan Bitcoin skala besar, secara langsung mendukung upaya untuk menumbuhkan kepemilikan Bitcoin perusahaan di tengah lingkungan regulasi yang menguntungkan.

Beberapa perusahaan di bidang energi dan aset digital mengadopsi kerangka kerja perbendaharaan Bitcoin untuk mengalokasikan sumber daya ke arah cadangan kripto, sejalan dengan minat institusional yang lebih luas terhadap Bitcoin sebagai lindung nilai.