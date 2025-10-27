BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan Eric Trump's American Bitcoin memperoleh 1.414 BTC muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Penting American Bitcoin Corp (ABTC) telah meningkatkan kepemilikan Bitcoin melalui akuisisi strategis. Merger terbaru dengan perusahaan penambangan digital memungkinkan ABTC untuk mengintegrasikan kegiatan penambangan dan pembangunan cadangan. American Bitcoin Corp (ABTC), platform penambangan dan akumulasi Bitcoin yang diperdagangkan secara publik yang didirikan bersama oleh Eric Trump, telah memperluas kepemilikan Bitcoin perusahaannya menjadi 3.865 BTC melalui akuisisi strategis sebesar 1.414 BTC untuk memperkuat posisi cadangannya. Perusahaan telah memposisikan dirinya sebagai platform akumulasi Bitcoin melalui merger terbaru dengan perusahaan penambangan digital, memungkinkan kegiatan penambangan dan pembangunan cadangan yang terintegrasi. ABTC secara aktif memperluas infrastrukturnya untuk penambangan Bitcoin skala besar, secara langsung mendukung upaya untuk menumbuhkan kepemilikan Bitcoin perusahaan di tengah lingkungan regulasi yang menguntungkan. Beberapa perusahaan di bidang energi dan aset digital mengadopsi kerangka kerja perbendaharaan Bitcoin untuk mengalokasikan sumber daya ke arah cadangan kripto, selaras dengan minat institusional yang lebih luas terhadap Bitcoin sebagai lindung nilai. Sumber: https://cryptobriefing.com/american-bitcoin-corp-boosts-strategic-reserve-with-bitcoin-acquisition/Postingan Eric Trump's American Bitcoin memperoleh 1.414 BTC muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Penting American Bitcoin Corp (ABTC) telah meningkatkan kepemilikan Bitcoin melalui akuisisi strategis. Merger terbaru dengan perusahaan penambangan digital memungkinkan ABTC untuk mengintegrasikan kegiatan penambangan dan pembangunan cadangan. American Bitcoin Corp (ABTC), platform penambangan dan akumulasi Bitcoin yang diperdagangkan secara publik yang didirikan bersama oleh Eric Trump, telah memperluas kepemilikan Bitcoin perusahaannya menjadi 3.865 BTC melalui akuisisi strategis sebesar 1.414 BTC untuk memperkuat posisi cadangannya. Perusahaan telah memposisikan dirinya sebagai platform akumulasi Bitcoin melalui merger terbaru dengan perusahaan penambangan digital, memungkinkan kegiatan penambangan dan pembangunan cadangan yang terintegrasi. ABTC secara aktif memperluas infrastrukturnya untuk penambangan Bitcoin skala besar, secara langsung mendukung upaya untuk menumbuhkan kepemilikan Bitcoin perusahaan di tengah lingkungan regulasi yang menguntungkan. Beberapa perusahaan di bidang energi dan aset digital mengadopsi kerangka kerja perbendaharaan Bitcoin untuk mengalokasikan sumber daya ke arah cadangan kripto, selaras dengan minat institusional yang lebih luas terhadap Bitcoin sebagai lindung nilai. Sumber: https://cryptobriefing.com/american-bitcoin-corp-boosts-strategic-reserve-with-bitcoin-acquisition/

Eric Trump's American Bitcoin memperoleh 1.414 BTC

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/10/27 20:34
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.345-4.31%
Bitcoin
BTC$90,742-0.12%
Octavia
VIA$0.0144+7.46%

Poin Penting

  • American Bitcoin Corp (ABTC) telah meningkatkan kepemilikan Bitcoin melalui akuisisi strategis.
  • Merger terbaru dengan perusahaan penambangan digital memungkinkan ABTC untuk mengintegrasikan kegiatan penambangan dan pembangunan cadangan.

American Bitcoin Corp (ABTC), platform penambangan dan akumulasi Bitcoin yang diperdagangkan secara publik yang didirikan bersama oleh Eric Trump, telah memperluas kepemilikan Bitcoin perusahaannya menjadi 3.865 BTC melalui akuisisi strategis sebesar 1.414 BTC untuk memperkuat posisi cadangannya.

Perusahaan telah memposisikan dirinya sebagai platform akumulasi Bitcoin melalui merger terbaru dengan perusahaan penambangan digital, memungkinkan kegiatan penambangan dan pembangunan cadangan yang terintegrasi.

ABTC secara aktif memperluas infrastrukturnya untuk penambangan Bitcoin skala besar, secara langsung mendukung upaya untuk menumbuhkan kepemilikan Bitcoin perusahaan di tengah lingkungan regulasi yang menguntungkan.

Beberapa perusahaan di bidang energi dan aset digital mengadopsi kerangka kerja perbendaharaan Bitcoin untuk mengalokasikan sumber daya ke arah cadangan kripto, sejalan dengan minat institusional yang lebih luas terhadap Bitcoin sebagai lindung nilai.

Sumber: https://cryptobriefing.com/american-bitcoin-corp-boosts-strategic-reserve-with-bitcoin-acquisition/

Peluang Pasar
Logo OFFICIAL TRUMP
Harga OFFICIAL TRUMP(TRUMP)
$5.345
$5.345$5.345
-3.32%
USD
Grafik Harga Live OFFICIAL TRUMP (TRUMP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

BitcoinWorld Prakiraan Euro 2026: Pandangan Bullish Bank of America Mengungkap Pergeseran Strategis Mata Uang Pasar mata uang global menghadapi transformasi penting saat Bank
Bagikan
bitcoinworld2026/01/12 19:25
Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo dan DeepNode AI siap menggantikan sistem AI terpusat dengan desentralisasi untuk memperluas aksesibilitas kripto dan inovasi di seluruh ekosistem Web3.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 19:15
Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Lanskap basis data sedang mengalami perubahan terbesar sejak gerakan NoSQL di tahun 2010-an. Dua kekuatan sedang membentuk ulang segalanya: kecerdasan buatan dan
Bagikan
Hackernoon2026/01/12 13:31