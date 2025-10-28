MicroStrategy Memperluas Kepemilikan Bitcoin dengan Pembelian Senilai $43,4 Juta, Membawa Total Menjadi 640.808 BTC

Strategy telah membeli 390 BTC dengan biaya sekitar 43,4 juta lagi hari ini. Pembelian dilakukan dengan harga rata-rata $111.053 per koin.

Akuisisi baru ini telah membawa total kepemilikan Bitcoin perusahaan menjadi 640.808 BTC, yang dibeli dengan biaya rata-rata $74.032 per koin, berjumlah sekitar $47,44 miliar.

Langkah ini mengkonfirmasi kebijakan akumulasi agresif perusahaan dan keyakinannya pada kemampuan Bitcoin untuk menjadi penyimpan nilai dan lindung nilai inflasi dalam jangka panjang.

Sebagai pemegang Bitcoin terbesar di antara perusahaan publik, Strategy masih mendapat dukungan dari investor dan analis karena taktik investasinya yang berani dan konsisten.

Manfaat di Balik Akumulasi Berkelanjutan oleh Strategy

Taktik akumulasi Bitcoin yang dilakukan oleh Strategy memiliki sejumlah manfaat yang jelas. Dengan memiliki sebagian besar treasurinya dalam Bitcoin, perusahaan berada dalam posisi untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang seiring dengan bertambahnya pengguna institusional dan ritel aset tersebut.

Akuisisi ini merupakan tanda yang menggembirakan, menunjukkan keyakinan pasar yang kuat dan kepercayaan investor terhadap manajemen dan keuangan Strategy.

Saat harga Bitcoin naik melebihi $115.000, dan bisnis menyadari nilai yang belum dimanfaatkan dari perusahaan yang baru dibeli, hal ini terus memperkuat neraca keuangan.

Beberapa minggu lalu, laporan menunjukkan bahwa keuntungan yang direalisasikan Strategy telah mencapai sekitar 31 miliar dalam pasar bull Bitcoin saat ini. Kinerja ini tidak hanya mengkonfirmasi strategi akumulasinya tetapi juga menempatkan perusahaan sebagai prototipe bagi perusahaan konvensional lain yang sedang mempertimbangkan integrasi aset digital.

Dengan bersikap proaktif, Strategy dapat mengisi celah antara keuangan konvensional dan pasar digital yang terpartisi, yang mempengaruhi cara dunia korporat memandang cryptocurrency sebagai aset berharga dalam cadangan treasurinya.

Lanskap Teknis Bitcoin Saat Ini

Bitcoin saat ini diperdagangkan sekitar $115.200, dan tidak terpengaruh secara signifikan oleh kondisi pasar yang menantang, terutama karena sentimen pasar yang membaik.

Resistensi pada level tinggi sekitar $116.500 dan dukungan pada sekitar $111.000 telah ditandai oleh indikator teknis dan mungkin memberikan rentang konsolidasi sebelum langkah naik berikutnya dibuat.

Gap CME, yang ada antara $111.000 dan $113.000, sedang menahan harga untuk sementara, menunggu sebelum upaya berikutnya untuk breakout. Fundamental Bitcoin dan partisipasi institusional yang berkembang tetap kuat, meskipun jangka pendek memiliki beberapa volatilitas.

Dalam kasus Strategy, pembelian terbaru terkait dengan perspektif jangka panjangnya tentang Bitcoin sebagai emas digital dalam sistem keuangan yang bertransformasi. Setiap akuisisi strategis memperkuat posisinya sebagai pemimpin dan kekuatan di dunia Bitcoin.

Sumber: https://blockchainreporter.net/strategy-expands-bitcoin-holdings-with-43-4-million-purchase-bringing-total-to-640808-btc/