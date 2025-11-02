Flare Melihat Lonjakan FXRP Senilai $120M saat Teucrium Mengajukan Berkas ETF ke SEC

Teucrium telah mengajukan permohonan ke SEC untuk meluncurkan ETF Jaringan Flare di AS.

Pencetakan FXRP telah melampaui $120 juta sejak debutnya pada September 2025.

Total nilai terkunci Jaringan Flare telah melonjak sebesar 38% dalam satu bulan.

Token FLR turun 38% meskipun ada peningkatan dalam penggunaan FXRP di protokol DeFi.

Jaringan Flare mengalami pertumbuhan kuat karena pemegang XRP semakin beralih ke keuangan terdesentralisasi. Teucrium Trading LLC telah secara resmi mengajukan permohonan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) untuk ETF Flare baru. Pengajuan ini terjadi saat aktivitas di jaringan mencapai level rekor, dengan lebih dari $120 juta XRP kini dicetak sebagai FXRP. Momentum ini mengikuti tingginya permintaan pengguna untuk aset yang ditokenisasi dan peluang imbal hasil dalam ekosistem Flare.

Pengajuan ETF Terjadi di Tengah Pertumbuhan Jaringan yang Tinggi

Teucrium Trading LLC telah mengajukan permohonan ke SEC untuk meluncurkan ETF Flare. Langkah ini dikonfirmasi oleh co-founder Flare Networks Hugo Philion melalui postingan terbaru di X (sebelumnya Twitter). Meskipun SEC belum merilis komentar resmi atau jadwal persetujuan, pengajuan ini menandakan ekspansi berkelanjutan Teucrium dalam produk investasi berbasis blockchain.

Sebelumnya Teucrium memperkenalkan ETF XRP dengan leverage pertama di Amerika Serikat. ETF Flare yang diusulkan bertujuan untuk memberikan eksposur kepada investor institusional dan ritel terhadap ekosistem Flare yang berkembang. Pengajuan ini bertepatan dengan peningkatan aktivitas on-chain, karena Flare mendapatkan adopsi melalui tokenisasi dan layanan staking.

Pencetakan FXRP Melampaui $120 Juta

Sejak peluncuran mekanisme pencetakan FXRP pada September 2025, lebih dari $120 juta XRP telah dikonversi menjadi FXRP. Token FXRP adalah versi wrapped dari XRP yang memungkinkan pengguna mengakses protokol keuangan terdesentralisasi di jaringan EVM-compatible Flare.

FXRP dibuat melalui sistem FAssets. Ini memungkinkan pengguna mengunci XRP mereka dan mencetak token ERC-20 dengan nilai yang setara. Token-token ini kemudian dapat digunakan di berbagai platform DeFi untuk peminjaman, liquidity farming, dan layanan keuangan lainnya. Proses ini telah memungkinkan pemegang XRP untuk mengalihkan aset ke strategi on-chain sambil mempertahankan eksposur terhadap token asli.

Proses pencetakan didukung oleh kontrak pintar dan oracle untuk memastikan keselarasan nilai dan harga antara XRP dan FXRP. Riset Messari melaporkan bahwa batas awal FXRP sebesar 5 juta token terisi dalam hitungan jam. Batas 15 juta berikutnya juga tercapai dengan cepat, mencerminkan minat pengguna yang kuat.

Total Nilai Terkunci Meningkat di Seluruh Ekosistem Flare

Total nilai terkunci (TVL) Flare telah tumbuh sebesar 38% hanya dalam waktu lebih dari sebulan, menurut data on-chain terbaru. Kenaikan TVL mencerminkan peningkatan partisipasi dari pemegang XRP yang ingin berinteraksi dengan produk DeFi. Migrasi likuiditas ke Flare kini mendukung berbagai layanan, termasuk yield farm stablecoin, pool peminjaman, dan derivatif.

FXRP saat ini merupakan aset terbesar dalam ekosistem Flare. SparkDEX juga telah meluncurkan kembali perdagangan perpetual berbasis FXRP, semakin memperluas utilitas untuk aset wrapped tersebut. Namun, permintaan untuk token asli FLR tidak sesuai dengan pertumbuhan ini. FLR telah turun hampir 38% selama sebulan terakhir, diperdagangkan sekitar $0,016.

Sistem FXRP menyediakan opsi bagi pengguna untuk mendapatkan imbal hasil dalam stablecoin atau token yang didukung XRP, yang mungkin menjelaskan permintaan yang lebih rendah untuk FLR. Analis mencatat bahwa pengguna lebih menyukai alat penghasil imbal hasil yang meminimalkan volatilitas sambil mempertahankan eksposur XRP.

Infrastruktur dan Adopsi Mendorong Pengembangan Ekosistem

Flare telah memposisikan dirinya sebagai platform DeFi EVM-compatible utama yang dibangun di sekitar komunitas XRP. Infrastrukturnya mencakup alat seperti Flare Time Series Oracle (FTSO) dan Flare Data Connector (FDC). Komponen-komponen ini membantu memberikan feed harga yang akurat dan mendukung bridging token dari blockchain non-smart contract.

Sistem FTSO dan FDC memungkinkan aset seperti XRP digunakan dalam DeFi tanpa memerlukan fungsionalitas smart contract asli. Alat-alat ini juga telah menarik proyek dan pengembang baru ke ekosistem Flare, berkontribusi pada ekspansi jaringan dan penggunaan token yang lebih beragam.

Seiring diskusi ETF berlanjut, adopsi FXRP dan penggunaan Flare secara keseluruhan kemungkinan akan terus memengaruhi minat investor dan perhatian regulator.

