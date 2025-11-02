Bitcoin Bollinger Bands Menuntut Volatilitas Rekor Setelah Penurunan 3,7% Oktober

Poin-poin utama:

Bitcoin mencatat kinerja Oktober terburuknya sejak 2018 karena trader menjadi waspada terhadap prospeknya.

Arus keluar ETF kembali terjadi saat trader derivatif melakukan lindung nilai risiko meskipun ada angin segar makro.

Data Bollinger Bands menunjukkan bahwa volatilitas harga BTC akan segera kembali dengan kuat.

Bitcoin (BTC) diperdagangkan sekitar $110.000 pada hari Sabtu karena trader tetap bearish setelah "Uptober" gagal memberikan hasil.

"Kelemahan" permintaan Bitcoin mengakhiri Uptober

Grafik satu jam BTC/USD. Sumber: Cointelegraph/TradingView

Data dari Cointelegraph Markets Pro dan TradingView menunjukkan bahwa harga BTC sedang memulihkan kerugian dari sesi perdagangan Wall Street hari Jumat.

Ini dimulai dengan tekanan jual — fenomena yang sering terjadi sepanjang minggu — yang melibatkan baik bursa AS maupun dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin spot (ETF).

Platform analitik on-chain Glassnode mengatakan bahwa arus keluar ETF menyoroti "meningkatnya tekanan jual dari investor TradFi dan kelemahan baru dalam permintaan institusional."

Data dari perusahaan investasi berbasis Inggris Farside Investors menempatkan jumlah hari Jumat pada $191 juta, yang mengikuti arus keluar sebesar $488 juta pada hari Kamis.

Arus bersih ETF Bitcoin spot AS (tangkapan layar). Sumber: Farside Investors

Melanjutkan, Glassnode mencatat bahwa pasar telah mengabaikan angin segar makro dalam bentuk pemotongan suku bunga dari Federal Reserve AS.

Fed memberikan pemotongan suku bunga yang diharapkan, tetapi nada hawkish untuk Desember telah mendinginkan optimisme," kata mereka kepada pengikut X.

Para trader juga tetap waspada, dengan investor kripto dan pengusaha Ted Pillows menyebut setup Bitcoin saat ini sebagai "kapitulasi berbasis waktu."

"Kapitulasi berbasis waktu BTC sedang terjadi sekarang. Tetapi untuk ini, Bitcoin perlu konsolidasi di atas $100.000," ia memperingatkan pada hari Jumat.

Grafik dua hari BTC/USDT. Sumber: Ted Pillows/X

Sementara itu, trader Daan Crypto Trades mengatakan bahwa pergerakan sebenarnya hanya bisa terjadi setelah harga BTC secara tegas melewati batas atas atau bawah dari rentang lokalnya. Dua level kunci yang menarik adalah $107.000 dan $116.000.

Bollinger Bands menunjukkan volatilitas harga BTC berikutnya

Lilin bulanan Oktober dengan demikian menghasilkan kerugian mengecewakan sebesar 3,7% untuk BTC/USD — hasil terburuk sejak 2018.

Terkait: Bitcoin siap mengalami Oktober merah pertama dalam tujuh tahun: Apa yang akan dibawa November?

Seperti yang dilaporkan Cointelegraph, November secara tradisional adalah bulan dengan kinerja terbaik Bitcoin, dengan data dari CoinGlass mengkonfirmasi rata-rata kenaikan besar sebesar 42,5% sejak 2013.

Pengembalian bulanan BTC/USD (tangkapan layar). Sumber: CoinGlass

Membahas topik tersebut, komentator Matthew Hyland menambahkan bahwa indikator volatilitas Bollinger Bands terus menyiratkan volatilitas rekor sedang dalam perjalanan.

"Bollinger Bands bulanan telah mencapai level paling ekstrem dalam seluruh sejarah Bitcoin," tulisnya di X.

Grafik satu bulan BTC/USD dengan data Bollinger Bands. Sumber: Matthew Hyland/X

Penyempitan Bollinger Band telah lama menjadi perhatian para pelaku pasar.

Bulan lalu, pencipta indikator tersebut, John Bollinger, mengatakan bahwa akan segera menjadi "waktu untuk memperhatikan" volatilitas baik pada Bitcoin maupun altcoin utama.

Artikel ini tidak berisi saran atau rekomendasi investasi. Setiap investasi dan langkah trading melibatkan risiko, dan pembaca harus melakukan penelitian mereka sendiri saat membuat keputusan.