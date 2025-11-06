Peluang Tarif Trump Anjlok ke 21% saat Mahkamah Agung Mempertanyakan Kekuasaan Perdagangan Presiden

TLDR:

Mahkamah Agung mempertanyakan kemampuan Trump untuk menerapkan tarif AS secara sepihak.

Kalshi menunjukkan peluang tarif Trump turun tajam menjadi 21%.

Pedagang pasar mengharapkan batasan yang lebih ketat pada kekuasaan perdagangan presiden.

Keputusan ini dapat mendefinisikan ulang kebijakan perdagangan AS dan stabilitas pasar.



Peluang Donald Trump untuk mengembalikan tarif AS yang luas telah turun tajam setelah Mahkamah Agung mempertanyakan sejauh mana wewenang presiden dalam kebijakan perdagangan.

Data pasar kini menunjukkan hanya 21% probabilitas Trump mendapatkan kembali kendali tarif sepihak. Perkembangan ini mengikuti argumen lisan di mana hakim mengungkapkan keraguan tentang kemampuan presiden untuk melewati pengawasan kongres pada pembatasan perdagangan.

Putusan yang diharapkan akhir bulan ini, dapat mendefinisikan ulang ruang lingkup kekuasaan ekonomi eksekutif.

Sidang Mahkamah Agung Memberikan Tekanan pada Otoritas Perdagangan Presiden

Selama sidang Selasa, beberapa hakim menantang dasar hukum yang memungkinkan administrasi sebelumnya untuk menerapkan tarif luas di bawah ketentuan darurat.

Perdebatan berpusat pada apakah cabang eksekutif dapat bertindak secara independen tanpa Kongres dalam menetapkan langkah-langkah perdagangan utama. Para pengamat mencatat bahwa nada pertanyaan mencerminkan skeptisisme yang berkembang terhadap otoritas presiden yang tidak terkendali.

Tarif Trump sebelumnya pada baja, aluminium, dan impor Tiongkok diangkat sebagai contoh pelampauan wewenang yang mengganggu rantai pasokan global.

Analis hukum mengatakan para hakim tampaknya lebih menyukai batasan legislatif yang lebih jelas, menunjukkan bahwa presiden di masa depan mungkin menghadapi batasan yang lebih ketat. Selain itu, rangkaian pertanyaan mengindikasikan bahwa mayoritas Mahkamah mungkin cenderung membatasi kekuasaan tarif diskresioner.

Para pedagang bereaksi segera setelah sidang, memangkas peluang tarif Trump dari di atas 30% menjadi 21%. Penurunan tajam ini mencerminkan ketidakpastian yang lebih luas di pasar AS, yang telah sensitif terhadap potensi pembalikan kebijakan di bawah administrasi Trump di masa depan.

Analis Walter Bloomberg (@DeItaone) mencatat bahwa ekspektasi pasar kini mencerminkan pandangan yang lebih hati-hati terhadap keputusan perdagangan yang dipimpin eksekutif.

Selain data tersebut, futures yang terkait dengan indeks manufaktur AS menunjukkan sedikit kenaikan karena investor bertaruh pada lingkungan perdagangan yang lebih dapat diprediksi. Jika Mahkamah memutuskan menentang otoritas presiden yang luas, itu dapat membatasi tindakan tarif mendadak yang sering menyebabkan volatilitas pasar.

Pasar Bersiap untuk Pergeseran Kebijakan saat Keputusan Mendekat

Investor mengawasi dengan cermat keputusan akhir Mahkamah Agung, yang dapat memiliki implikasi besar bagi industri domestik dan mitra dagang global. Putusan yang membatasi kekuasaan perdagangan presiden akan memerlukan persetujuan kongres untuk tarif baru, memperkenalkan hambatan prosedural tetapi meningkatkan transparansi.

Para ekonom menyarankan bahwa hasilnya dapat menenangkan pasar dan menstabilkan hubungan perdagangan yang tegang akibat tindakan sepihak sebelumnya. Namun, putusan yang mempertahankan otoritas eksekutif yang luas mungkin menghidupkan kembali ketakutan akan guncangan perdagangan serupa dengan yang terlihat antara 2018 dan 2020.

Akibatnya, dana lindung nilai dan analis kebijakan menyesuaikan perkiraan untuk sektor yang paling terpapar risiko tarif, seperti manufaktur, energi, dan pertanian.

Di Washington, pembuat undang-undang yang fokus pada perdagangan sedang mempersiapkan respons legislatif potensial tergantung pada putusan tersebut.

Beberapa anggota Kongres berpendapat bahwa membatasi kebijaksanaan presiden akan mengembalikan keseimbangan antara cabang-cabang pemerintahan. Yang lain memperingatkan bahwa pembatasan berlebihan dapat melemahkan respons AS terhadap manipulasi perdagangan asing.

