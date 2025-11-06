Dolar Kanada menguat mendekati 1,4100 menjelang pidato Macklem dari BoC

Pasangan USD/CAD turun mendekati 1,4100, memutus rangkaian kemenangan lima hari berturut-turut selama sesi Eropa awal pada hari Kamis. Pemulihan harga minyak mentah mendukung Dolar Kanada (CAD) yang terkait dengan komoditas terhadap Greenback. Laporan Indeks Manajer Pembelian (PMI) Ivey Kanada Oktober akan dirilis nanti pada hari Kamis. Selain itu, Gubernur Bank of Canada (BoC), Tiff Macklem, dijadwalkan untuk berbicara.
Data penggajian sektor swasta AS yang lebih kuat dari perkiraan mungkin membantu membatasi kerugian Dolar AS (USD). Automatic Data Processing (ADP) mengungkapkan pada hari Rabu bahwa lapangan kerja sektor swasta di AS meningkat sebesar 42K pada Oktober, dibandingkan dengan penurunan 29K (direvisi dari -32K) yang tercatat pada bulan sebelumnya. Angka ini lebih tinggi dari konsensus pasar sebesar 25K.
Minggu lalu, Ketua Fed Jerome Powell mengatakan pemotongan suku bunga pada Desember tidak dijamin dalam pernyataannya setelah pelonggaran kebijakan terbaru bank sentral AS. Pedagang telah memperkirakan probabilitas sekitar 70% untuk pemotongan suku bunga Fed pada Desember, turun dari 93% seminggu yang lalu, menurut alat CME FedWatch.
Sementara itu, pemulihan harga minyak mentah dapat mendukung Loonie yang terkait dengan komoditas dan bertindak sebagai hambatan bagi pasangan tersebut. Perlu dicatat bahwa Kanada adalah eksportir minyak terbesar ke AS, dan harga minyak mentah yang lebih tinggi cenderung memiliki dampak positif pada nilai CAD.
Bank of Canada (BoC) memotong suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 2,25% minggu lalu, tetapi Gubernur Tiff Macklem mengatakan dia akan siap merespons jika prospek ekonomi Kanada berubah secara material. Keputusan ini adalah pemotongan kedua berturut-turut, menurunkan suku bunga ke level terendah sejak Juli 2022.
FAQ Dolar Kanada
Faktor-faktor utama yang mendorong Dolar Kanada (CAD) adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank of Canada (BoC), harga Minyak, ekspor terbesar Kanada, kesehatan ekonominya, inflasi dan Neraca Perdagangan, yang merupakan perbedaan antara nilai ekspor Kanada versus impornya. Faktor lain termasuk sentimen pasar – apakah investor mengambil aset berisiko lebih banyak (risk-on) atau mencari tempat berlindung yang aman (risk-off) – dengan risk-on bersifat positif untuk CAD. Sebagai mitra dagang terbesarnya, kesehatan ekonomi AS juga merupakan faktor kunci yang mempengaruhi Dolar Kanada.
Bank of Canada (BoC) memiliki pengaruh signifikan terhadap Dolar Kanada dengan menetapkan tingkat suku bunga yang dapat dipinjamkan bank satu sama lain. Ini mempengaruhi tingkat suku bunga untuk semua orang. Tujuan utama BoC adalah menjaga inflasi pada 1-3% dengan menyesuaikan suku bunga naik atau turun. Suku bunga yang relatif lebih tinggi cenderung positif untuk CAD. Bank of Canada juga dapat menggunakan pelonggaran dan pengetatan kuantitatif untuk mempengaruhi kondisi kredit, dengan yang pertama bersifat negatif untuk CAD dan yang kedua positif untuk CAD.
Harga Minyak adalah faktor kunci yang mempengaruhi nilai Dolar Kanada. Minyak bumi adalah ekspor terbesar Kanada, sehingga harga Minyak cenderung memiliki dampak langsung pada nilai CAD. Umumnya, jika harga Minyak naik, CAD juga naik, karena permintaan agregat untuk mata uang meningkat. Sebaliknya jika harga Minyak turun. Harga Minyak yang lebih tinggi juga cenderung menghasilkan kemungkinan yang lebih besar untuk Neraca Perdagangan positif, yang juga mendukung CAD.
Meskipun inflasi secara tradisional selalu dianggap sebagai faktor negatif bagi mata uang karena menurunkan nilai uang, sebaliknya yang terjadi pada zaman modern dengan pelonggaran kontrol modal lintas batas. Inflasi yang lebih tinggi cenderung membuat bank sentral menaikkan suku bunga yang menarik lebih banyak arus masuk modal dari investor global yang mencari tempat menguntungkan untuk menyimpan uang mereka. Ini meningkatkan permintaan untuk mata uang lokal, yang dalam kasus Kanada adalah Dolar Kanada.
Rilis data makroekonomi mengukur kesehatan ekonomi dan dapat berdampak pada Dolar Kanada. Indikator seperti PDB, PMI Manufaktur dan Jasa, ketenagakerjaan, dan survei sentimen konsumen semuanya dapat mempengaruhi arah CAD. Ekonomi yang kuat baik untuk Dolar Kanada. Tidak hanya menarik lebih banyak investasi asing tetapi juga dapat mendorong Bank of Canada untuk menaikkan suku bunga, yang mengarah pada mata uang yang lebih kuat. Namun, jika data ekonomi lemah, CAD kemungkinan akan turun.
Sumber: https://www.fxstreet.com/news/usd-cad-softens-to-near-14100-ahead-of-bocs-macklem-speech-202511060657