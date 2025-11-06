Postingan Dolar Kanada menguat mendekati 1,4100 menjelang pidato Macklem dari BoC muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pasangan USD/CAD turun mendekati 1,4100, memutus rangkaian kemenangan lima hari berturut-turut selama sesi Eropa awal pada hari Kamis. Pemulihan harga minyak mentah mendukung Dolar Kanada (CAD) yang terkait dengan komoditas terhadap Greenback. Laporan Indeks Manajer Pembelian (PMI) Ivey Kanada Oktober akan dirilis nanti pada hari Kamis. Selain itu, Gubernur Bank of Canada (BoC), Tiff Macklem, dijadwalkan untuk berbicara. Data penggajian sektor swasta AS yang lebih kuat dari perkiraan mungkin membantu membatasi kerugian Dolar AS (USD). Automatic Data Processing (ADP) mengungkapkan pada hari Rabu bahwa lapangan kerja sektor swasta di AS naik sebesar 42K pada Oktober, dibandingkan dengan penurunan 29K (direvisi dari -32K) yang tercatat pada bulan sebelumnya. Angka ini lebih tinggi dari konsensus pasar sebesar 25K. Minggu lalu, Ketua Fed Jerome Powell mengatakan pemotongan suku bunga pada Desember tidak dijamin dalam pernyataannya setelah pelonggaran kebijakan terbaru bank sentral AS. Pedagang telah memperkirakan probabilitas sekitar 70% untuk pemotongan suku bunga Fed pada Desember, turun dari 93% seminggu yang lalu, menurut alat CME FedWatch. Sementara itu, pemulihan harga minyak mentah dapat mendukung Loonie yang terkait dengan komoditas dan bertindak sebagai penghambat bagi pasangan tersebut. Perlu dicatat bahwa Kanada adalah eksportir minyak terbesar ke AS, dan harga minyak mentah yang lebih tinggi cenderung memiliki dampak positif pada nilai CAD. Bank of Canada (BoC) memotong suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 2,25% minggu lalu, tetapi Gubernur Tiff Macklem mengatakan dia akan siap merespons jika prospek ekonomi Kanada berubah secara material. Keputusan ini adalah pemotongan kedua berturut-turut, menurunkan suku bunga ke level terendah sejak Juli 2022. FAQ Dolar Kanada Faktor-faktor utama yang mendorong Dolar Kanada (CAD) adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank of Canada (BoC), harga Minyak, ekspor terbesar Kanada, ... Postingan Dolar Kanada menguat mendekati 1,4100 menjelang pidato Macklem dari BoC muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pasangan USD/CAD turun mendekati 1,4100, memutus rangkaian kemenangan lima hari berturut-turut selama sesi Eropa awal pada hari Kamis. Pemulihan harga minyak mentah mendukung Dolar Kanada (CAD) yang terkait dengan komoditas terhadap Greenback. Laporan Indeks Manajer Pembelian (PMI) Ivey Kanada Oktober akan dirilis nanti pada hari Kamis. Selain itu, Gubernur Bank of Canada (BoC), Tiff Macklem, dijadwalkan untuk berbicara. Data penggajian sektor swasta AS yang lebih kuat dari perkiraan mungkin membantu membatasi kerugian Dolar AS (USD). Automatic Data Processing (ADP) mengungkapkan pada hari Rabu bahwa lapangan kerja sektor swasta di AS naik sebesar 42K pada Oktober, dibandingkan dengan penurunan 29K (direvisi dari -32K) yang tercatat pada bulan sebelumnya. Angka ini lebih tinggi dari konsensus pasar sebesar 25K. Minggu lalu, Ketua Fed Jerome Powell mengatakan pemotongan suku bunga pada Desember tidak dijamin dalam pernyataannya setelah pelonggaran kebijakan terbaru bank sentral AS. Pedagang telah memperkirakan probabilitas sekitar 70% untuk pemotongan suku bunga Fed pada Desember, turun dari 93% seminggu yang lalu, menurut alat CME FedWatch. Sementara itu, pemulihan harga minyak mentah dapat mendukung Loonie yang terkait dengan komoditas dan bertindak sebagai penghambat bagi pasangan tersebut. Perlu dicatat bahwa Kanada adalah eksportir minyak terbesar ke AS, dan harga minyak mentah yang lebih tinggi cenderung memiliki dampak positif pada nilai CAD. Bank of Canada (BoC) memotong suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 2,25% minggu lalu, tetapi Gubernur Tiff Macklem mengatakan dia akan siap merespons jika prospek ekonomi Kanada berubah secara material. Keputusan ini adalah pemotongan kedua berturut-turut, menurunkan suku bunga ke level terendah sejak Juli 2022. FAQ Dolar Kanada Faktor-faktor utama yang mendorong Dolar Kanada (CAD) adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank of Canada (BoC), harga Minyak, ekspor terbesar Kanada, ...