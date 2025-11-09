Upgrade Ethereum Fusaka Dijadwalkan untuk Peluncuran Mainnet pada 3 Desember: Apa yang Perlu Anda Ketahui

Ethereum sedang mempersiapkan penerapan upgrade Fusaka pada 3 Desember, memperkenalkan peningkatan infrastruktur yang berfokus pada skalabilitas rollup, efisiensi node, dan fungsionalitas dompet daripada fitur-fitur baru yang mencolok.

Pusat dari upgrade ini hadir melalui EIP-7594, memperkenalkan peer data availability sampling. Implementasi ini memungkinkan node untuk memverifikasi data blob dengan mengambil sampel potongan kecil dari peer, daripada mengunduh dataset lengkap.

Arsitektur ini mempertahankan jaminan keamanan sambil mengurangi kebutuhan bandwidth, memungkinkan Ethereum untuk memperluas kapasitas blob tanpa memaksa validator untuk mengoperasikan infrastruktur setingkat pusat data.

Biaya data yang lebih rendah untuk jaringan layer-2 langsung diterjemahkan menjadi biaya transaksi yang lebih murah bagi pengguna akhir, bahkan selama periode kemacetan jaringan yang tinggi.

EthEthereum Upgradeereum Upgrade: Ekspansi Kapasitas Blob dan Perubahan Ukuran Blok

Fusaka memicu serangkaian mini-fork Blob Parameter Only yang dijadwalkan segera setelah penerapan mainnet. BPO1 pada 9 Desember menaikkan target blob dari 6 menjadi 10 dan maksimum dari 9 menjadi 15.

BPO2 akan menyusul pada 7 Januari, mendorong target menjadi 14 dan maksimum menjadi 21. Pendekatan konfigurasi-saja memungkinkan penskalaan kapasitas yang cepat tanpa memerlukan hard fork penuh, memungkinkan jaringan untuk memantau kinerja dan stabilitas di antara peningkatan bertahap.

Selain itu, EIP-7935 menaikkan batas gas blok default menjadi 60 juta, memperluas kapasitas throughput untuk penggunaan yang sah.

EIP-7825 secara bersamaan membatasi transaksi individual pada 16.777.216 gas, mencegah operasi tunggal memonopoli seluruh blok.

Implementasi ganda ini meningkatkan kapasitas jaringan sambil menutup vektor penolakan layanan dan memperlancar jalan menuju paralelisasi transaksi di masa depan.

Ethereum Upgrade: Stabilisasi Pasar Biaya Blob dan Pembersihan Protokol Jaringan

EIP-7918 mengikat biaya dasar blob ke biaya layer eksekusi, mencegah volatilitas harga ekstrem yang mengganggu implementasi sebelumnya.

Mekanisme ini mencegah biaya blob jatuh ke nol atau melonjak secara independen dari kondisi jaringan layer-1.

Penjelasan visual EIP-7918 | Sumber: Ethereum Magicians/GitHub

Operator rollup akan mendapatkan struktur biaya yang lebih dapat diprediksi untuk perencanaan dan penganggaran, sementara pengguna akan mengalami lebih sedikit hari dengan posting blob yang tidak dapat dijelaskan murahnya atau mahalnya secara berlebihan.

EIP-7642 memperkenalkan eth/69, menghapus artefak era proof-of-work dan receipt blooms dari protokol peer-to-peer. Layer gosip yang diperampingkan akan mengurangi konsumsi bandwidth dan menyederhanakan implementasi klien.

Dikombinasikan dengan PeerDAS, pembersihan ini membuat pemeliharaan sinkronisasi menjadi kurang intensif sumber daya bagi validator dan operator node penuh.

Ethereum Upgrade: Batas Ukuran Blok Fisik dan Peningkatan Koordinasi Validator

EIP-7934 memberlakukan batas ukuran blok eksekusi RLP yang keras terlepas dari batasan gas. Pengamanan ini mencegah blok berkembang menjadi jumlah byte yang tidak praktis bahkan ketika penyerang memaksimalkan penggunaan gas melalui manipulasi calldata.

Pagar pembatas yang tidak glamor ini melindungi rantai dari degradasi kinerja dalam kondisi yang merugikan.

EIP-7917 menstandardisasi deterministic proposer lookahead, memperjelas seberapa jauh di muka jaringan dapat mengidentifikasi proposer blok yang akan datang.

Prediktabilitas ini menguntungkan sequencer layer-2, operator jembatan, dan infrastruktur MEV dengan memungkinkan koordinasi prakonfirmasi yang lebih baik dan mengurangi ketidakpastian dalam penugasan tugas proposer.

EIP-7951 menambahkan dukungan precompile secp256r1 native, yang cocok dengan kurva eliptik yang digunakan oleh secure enclave iPhone dan Android, serta kunci WebAuthn.

Implementasi ini menyederhanakan konstruksi dompet gaya passkey dan autentikasi berbasis perangkat keras, menghilangkan kebutuhan akan solusi sementara.

EIP-7939 memperkenalkan opcode penghitung nol terdepan, memberikan penghematan gas untuk sirkuit zero-knowledge, algoritma kompresi, dan operasi matematika tingkat rendah.

EIP-7910 memungkinkan alat untuk menanyakan data fork dan konfigurasi langsung dari node melalui eth_config, menghilangkan kebutuhan untuk menebak-nebak parameter upgrade.

Ethereum Upgrade: Penetapan Ulang Harga Operasi Kriptografi dan Manfaat Staking Rumahan

EIP-7883 dan EIP-7823 menyempurnakan harga precompile ModExp, memperketat batas dan menaikkan biaya untuk eksponensiasi besar.

Penyesuaian ini menutup vektor serangan di mana operasi yang terlalu murah dapat memperlambat pemrosesan blok sambil menetapkan harga yang akurat untuk fungsi kriptografi yang mahal secara komputasi.

Efek gabungan dari pengurangan bandwidth PeerDAS, pembersihan protokol eth/69, batas transaksi, dan batas ukuran blok menurunkan persyaratan perangkat keras dan konektivitas untuk operasi node penuh dan validator.

Penjelasan visual PeerDAS | Sumber: Nethermind.io

Hambatan yang berkurang mendukung desentralisasi dengan menjaga staking rumahan tetap layak secara ekonomi tanpa infrastruktur kelas perusahaan.

Fusaka memposisikan Ethereum untuk menangani throughput rollup dan volume transaksi layer-1 yang jauh lebih tinggi.

Upgrade ini memberikan kapasitas blob yang diperluas, menyempurnakan pasar biaya, protokol jaringan yang lebih bersih, dan meningkatkan alat pengembang tanpa memperkenalkan fitur mencolok yang menghadap konsumen.

Penerapan 3 Desember mewakili penguatan infrastruktur yang dirancang untuk mendukung skalabilitas jangka panjang saat adopsi blockchain berkembang melampaui basis pengguna saat ini.