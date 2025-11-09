Sinyal musim altcoin tersembunyi dalam dominasi BTC yang bearish selama 'beberapa minggu': Analis

Seorang analis kripto mengatakan grafik dominasi Bitcoin telah "terlihat bearish selama berminggu-minggu" dan musim altcoin mungkin akan segera tiba.

Volatilitas terbaru dalam dominasi Bitcoin bisa menjadi sinyal bahwa musim altcoin akan datang lebih cepat dari yang diperkirakan banyak trader, menurut seorang analis kripto.

"Alasan mengapa Anda harus memiliki kepercayaan pada pergerakan harga altcoin adalah karena grafik Dominasi BTC terlihat bearish dan telah terlihat bearish selama berminggu-minggu," kata analis kripto Matthew Hyland dalam postingan X pada hari Jumat.

"Tren penurunan kemungkinan akan berlanjut; oleh karena itu, reli pemulihan ini telah menjadi dead cat bounce dalam tren penurunan," kata Hyland. Dalam video terpisah pada hari Sabtu, Hyland mengatakan bahwa volatilitas terbaru dalam harga Bitcoin (BTC) mungkin telah diatur oleh raksasa keuangan tradisional.

