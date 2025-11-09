BursaDEX+
Konferensi Komunitas Ethereum (EthCC) 9 – Cannes Menyatukan Inovator Global

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/09 11:30
Ethereum Community Conference (EthCC) 9 – Cannes

Ethereum Community Conference (EthCC) 9 – Cannes

Lokasi: Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, Prancis
Tanggal: Sen, 30 Mar – Kam, 02 Apr, 2026
Waktu: 11:00 – 21:00 (UTC+02:00) Waktu Musim Panas Eropa Tengah
Jenis Acara: Ethereum Summit
Situs Web Resmi: https://www.ethcc.io/

Ikhtisar Acara

Ethereum Community Conference (EthCC) adalah acara Ethereum tahunan terbesar di Eropa, yang didedikasikan untuk teknologi, inovasi, dan komunitas. Selama empat hari intensif, para pengembang, peneliti, dan pembangun dari seluruh dunia berkumpul untuk berbagi pengetahuan, bertukar ide, dan berkolaborasi untuk masa depan Ethereum. EthCC berfokus pada pendidikan dan pengembangan berbasis komunitas, menawarkan ceramah, lokakarya, dan kesempatan jaringan yang dirancang untuk memperkuat ekosistem Ethereum global.

Mengapa Harus Hadir?

  • Jaringan dengan pemimpin dan inovator Ethereum global.
  • Berpartisipasi dalam lokakarya dan sesi informatif.
  • Terlibat dengan teknologi dan penelitian mutakhir.
  • Berkontribusi pada inisiatif pengembangan berbasis komunitas.

Sorotan Utama

  • Pembicara: Akan diumumkan
  • Sesi: Ceramah, lokakarya, acara jaringan
  • Topik yang Dibahas: Teknologi, inovasi, pengembangan Ethereum
  • Fitur Khusus: Proyek kolaboratif, keterlibatan komunitas, pengalaman imersif

FAQ

Apa itu Ethereum Community Conference (EthCC) 9 – Cannes?
Ini adalah acara tahunan terbesar di Eropa yang berfokus pada teknologi Ethereum, inovasi, dan pembangunan komunitas.

Kapan dan di mana acara ini diadakan?
Sen, 30 Mar – Kam, 02 Apr, 2026, 11:00 – 21:00, di Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, Prancis.

Siapa yang harus hadir?
Pengembang, peneliti, dan siapa saja yang tertarik dengan masa depan teknologi Ethereum dan blockchain.

Topik apa yang dibahas?
Teknologi, inovasi, pengembangan Ethereum berbasis komunitas.

Disclaimer: Teks di atas adalah artikel advertorial yang bukan bagian dari konten editorial Coincu.com.

Sumber: https://coincu.com/blockchain-event/ethereum-community-conference-ethcc-9-cannes/

