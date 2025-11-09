Konferensi Komunitas Ethereum (EthCC) 9 – Cannes Menyatukan Inovator Global

Postingan Ethereum Community Conference (EthCC) 9 – Cannes Menyatukan Inovator Global muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ethereum Community Conference (EthCC) 9 – Cannes Ethereum Community Conference (EthCC) 9 – Cannes Lokasi: Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, PrancisTanggal: Sen, 30 Mar – Kam, 02 Apr, 2026Waktu: 11:00 – 21:00 (UTC+02:00) Waktu Musim Panas Eropa TengahJenis Acara: Ethereum SummitSitus Web Resmi: https://www.ethcc.io/ Gambaran Acara Ethereum Community Conference (EthCC) adalah acara Ethereum tahunan terbesar di Eropa, yang didedikasikan untuk teknologi, inovasi, dan komunitas. Selama empat hari intensif, pengembang, peneliti, dan pembangun dari seluruh dunia berkumpul untuk berbagi pengetahuan, bertukar ide, dan berkolaborasi tentang masa depan Ethereum. EthCC berfokus pada pendidikan dan pengembangan berbasis komunitas, menawarkan ceramah, lokakarya, dan kesempatan jaringan yang dirancang untuk memperkuat ekosistem Ethereum global. Mengapa Harus Hadir? Jaringan dengan pemimpin dan inovator Ethereum global. Berpartisipasi dalam lokakarya dan sesi informatif. Terlibat dengan teknologi dan penelitian mutakhir. Berkontribusi pada inisiatif pengembangan berbasis komunitas. Sorotan Utama Pembicara: Akan Diumumkan Sesi: Ceramah, lokakarya, acara jaringan Topik yang Dibahas: Teknologi, inovasi, pengembangan Ethereum Fitur Khusus: Proyek kolaboratif, keterlibatan komunitas, pengalaman imersif FAQ Apa itu Ethereum Community Conference (EthCC) 9 – Cannes?Ini adalah acara tahunan terbesar di Eropa yang berfokus pada teknologi Ethereum, inovasi, dan pembangunan komunitas. Kapan dan di mana acara ini diadakan?Sen, 30 Mar – Kam, 02 Apr, 2026, 11:00 – 21:00, di Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, Prancis. Siapa yang harus hadir?Pengembang, peneliti, dan siapa saja yang tertarik pada masa depan Ethereum dan teknologi blockchain. Topik apa yang dibahas?Teknologi, inovasi, pengembangan Ethereum berbasis komunitas. Disclaimer: Teks di atas adalah artikel advertorial yang bukan bagian dari konten editorial Coincu.com. Sumber: https://coincu.com/blockchain-event/ethereum-community-conference-ethcc-9-cannes/Postingan Ethereum Community Conference (EthCC) 9 – Cannes Menyatukan Inovator Global muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ethereum Community Conference (EthCC) 9 – Cannes Ethereum Community Conference (EthCC) 9 – Cannes Lokasi: Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, PrancisTanggal: Sen, 30 Mar – Kam, 02 Apr, 2026Waktu: 11:00 – 21:00 (UTC+02:00) Waktu Musim Panas Eropa TengahJenis Acara: Ethereum SummitSitus Web Resmi: https://www.ethcc.io/ Gambaran Acara Ethereum Community Conference (EthCC) adalah acara Ethereum tahunan terbesar di Eropa, yang didedikasikan untuk teknologi, inovasi, dan komunitas. Selama empat hari intensif, pengembang, peneliti, dan pembangun dari seluruh dunia berkumpul untuk berbagi pengetahuan, bertukar ide, dan berkolaborasi tentang masa depan Ethereum. EthCC berfokus pada pendidikan dan pengembangan berbasis komunitas, menawarkan ceramah, lokakarya, dan kesempatan jaringan yang dirancang untuk memperkuat ekosistem Ethereum global. Mengapa Harus Hadir? Jaringan dengan pemimpin dan inovator Ethereum global. Berpartisipasi dalam lokakarya dan sesi informatif. Terlibat dengan teknologi dan penelitian mutakhir. Berkontribusi pada inisiatif pengembangan berbasis komunitas. Sorotan Utama Pembicara: Akan Diumumkan Sesi: Ceramah, lokakarya, acara jaringan Topik yang Dibahas: Teknologi, inovasi, pengembangan Ethereum Fitur Khusus: Proyek kolaboratif, keterlibatan komunitas, pengalaman imersif FAQ Apa itu Ethereum Community Conference (EthCC) 9 – Cannes?Ini adalah acara tahunan terbesar di Eropa yang berfokus pada teknologi Ethereum, inovasi, dan pembangunan komunitas. Kapan dan di mana acara ini diadakan?Sen, 30 Mar – Kam, 02 Apr, 2026, 11:00 – 21:00, di Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, Prancis. Siapa yang harus hadir?Pengembang, peneliti, dan siapa saja yang tertarik pada masa depan Ethereum dan teknologi blockchain. Topik apa yang dibahas?Teknologi, inovasi, pengembangan Ethereum berbasis komunitas. Disclaimer: Teks di atas adalah artikel advertorial yang bukan bagian dari konten editorial Coincu.com. Sumber: https://coincu.com/blockchain-event/ethereum-community-conference-ethcc-9-cannes/
Konferensi Komunitas Ethereum (EthCC) 9 – Cannes Menyatukan Inovator Global
Lokasi: Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, Prancis Tanggal: Sen, 30 Mar – Kam, 02 Apr, 2026 Waktu: 11:00 – 21:00 (UTC+02:00) Waktu Musim Panas Eropa Tengah Jenis Acara: Ethereum Summit Situs Web Resmi: https://www.ethcc.io/
Ikhtisar Acara
Ethereum Community Conference (EthCC) adalah acara Ethereum tahunan terbesar di Eropa, yang didedikasikan untuk teknologi, inovasi, dan komunitas. Selama empat hari intensif, para pengembang, peneliti, dan pembangun dari seluruh dunia berkumpul untuk berbagi pengetahuan, bertukar ide, dan berkolaborasi untuk masa depan Ethereum. EthCC berfokus pada pendidikan dan pengembangan berbasis komunitas, menawarkan ceramah, lokakarya, dan kesempatan jaringan yang dirancang untuk memperkuat ekosistem Ethereum global.
Mengapa Harus Hadir?
Jaringan dengan pemimpin dan inovator Ethereum global.
Berpartisipasi dalam lokakarya dan sesi informatif.
Terlibat dengan teknologi dan penelitian mutakhir.
Berkontribusi pada inisiatif pengembangan berbasis komunitas.
Sorotan Utama
Pembicara: Akan diumumkan
Sesi: Ceramah, lokakarya, acara jaringan
Topik yang Dibahas: Teknologi, inovasi, pengembangan Ethereum
