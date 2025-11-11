Cardano Menghadapi 'Penutupan Tata Kelola' Pertama — Hoskinson Merespons

Tata kelola on-chain Cardano memasuki wilayah yang belum terjamah akhir pekan ini setelah akun maskot meme HOSKY menyatakan bahwa Komite Konstitusi (CC) jaringan tersebut "turun di bawah tujuh anggota yang diperlukan," menyebutnya "penutupan pemerintahan resmi pertama kita." Postingan tersebut mengikuti pemberitahuan pensiun resmi dari Dewan Atlantik Cardano, anggota CC yang duduk, yang mengatakan akan "pensiun dari kunci CC kami pada 25 November, setelah transisi epoch, untuk memungkinkan proposal aktif diratifikasi atau kedaluwarsa."

Apa Arti 'Penutupan Tata Kelola' Cardano

Penyebab langsungnya sama-sama politis dan prosedural: proposal kompensasi untuk anggota CC tampaknya menuju kekalahan. Dalam thread yang mengumumkan keputusan tersebut, Cardano Atlantic mengatakan "proposal tata kelola Kompensasi CC saat ini kemungkinan tidak akan lolos, berdasarkan jumlah suara dan alasannya," menambahkan bahwa "tampaknya komunitas DRep kurang berminat untuk memberi kompensasi kepada anggota CC... keputusan kami bukan taktik negosiasi atau permohonan untuk suara Ya; ini hanya mencerminkan ketidakselarasan harapan." Mereka juga mencatat rekor partisipasi pemungutan suara 100% selama masa jabatannya dan mengatakan "tidak akan berpartisipasi dalam proposal lebih lanjut."

Charles Hoskinson, pendiri Cardano, meremehkan gangguan tersebut, dengan berpendapat bahwa komite yang bergantian adalah fitur desain, bukan kelemahan. "Sistemnya berfungsi. Cardano dirancang untuk menjadi reflektif dan self-healing. Orang-orang pensiun dan yang lain mengambil tempat mereka," tulisnya dalam tanggapan kepada HOSKY pada 9 November.

Masalahnya adalah bagaimana tumpukan tata kelola Cardano berperilaku ketika CC turun di bawah ukuran minimum yang dikonfigurasi. Di bawah CIP-1694—cetak biru untuk tata kelola era Voltaire Cardano—ada parameter protokol eksplisit, committeeMinSize, yang mewakili jumlah minimal anggota komite yang tidak kedaluwarsa. Ketika keanggotaan jatuh di bawah batas tersebut, "komite konstitusi tidak akan dapat meratifikasi tindakan tata kelola," yang berarti tindakan yang memerlukan persetujuan CC tidak dapat diberlakukan sampai komite diisi kembali.

Hal itu segera penting untuk kategori seperti penarikan dana dan perubahan parameter protokol, yang memerlukan mayoritas bersamaan dari DReps dan CC. Dalam operasi normal, tindakan-tindakan ini diratifikasi oleh "setidaknya dua dari tiga badan tata kelola ini" (DReps, SPOs, CC), dengan kebijakan yang menentukan secara tepat badan mana yang harus menyetujui bersama setiap jenis tindakan.

Dokumentasi pengembang Cardano mengkonfirmasi bahwa penarikan dana dan pembaruan parameter membutuhkan mayoritas DRep dan CC; dengan CC yang berukuran kurang, kelas tindakan ini macet terlepas dari sentimen DRep atau SPO. Ini adalah pengertian praktis di mana "penutupan tata kelola" terjadi, bahkan jika rantai itu sendiri terus menghasilkan blok dan suara yang tidak bergantung pada CC dapat dilanjutkan.

Reaksi ekosistem telah pragmatis, meski tegang. Jaromír Tesař, DRep terkemuka yang beroperasi sebagai Cardano YOD₳ (Manda Pool), berpendapat bahwa kerangka tata kelola mengantisipasi skenario ini dan memprediksi bahwa "dalam sebulan, akan mungkin untuk menyetujui penarikan lagi," tetapi dia juga memperingatkan kelelahan di antara DReps dan gesekan mengenai pembayaran CC: "5 dari 7 anggota CC percaya bahwa pekerjaan mereka menuntut dan meminta kompensasi, sementara DReps sangat menentang proposal mereka... DReps kelelahan. Aktivitas pemungutan suara menurun setiap epoch."

Dari sisi DRep, tema kompensasi—atau kurangnya konsensus tentangnya—telah menjadi titik api. Dori, seorang DRep Cardano, menyerukan "lebih banyak diskusi seputar kompensasi," mengatribusikan banyak suara "tidak" pada "kurangnya diskusi sebelumnya dari komunitas atau kegagalan untuk secara efektif mengkomunikasikan alasan di balik imbalan CC," dan mengingatkan bahwa "setiap orang memiliki mata pencaharian sendiri untuk dipertimbangkan."

Dilihat melalui lensa mekanika tata kelola daripada drama sosial, apa yang terjadi selanjutnya diatur oleh CIP-1694: komunitas dapat mendudukkan anggota CC baru melalui tindakan tata kelola UpdateCommittee dan/atau menyesuaikan ambang batas; sampai saat itu, tindakan yang bergantung pada CC yang afirmatif tidak dapat diratifikasi.

Pada saat penerbitan, ADA diperdagangkan pada $0,59.