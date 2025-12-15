Bitcoin OGs yang menjual covered calls diam-diam membatasi potensi kenaikan $BTC meskipun permintaan ETF yang kuat.

Harga Bitcoin menghadapi tekanan karena pemegang jangka panjang menjual covered call, mengimbangi permintaan ETF dan memengaruhi momentum pasar.

Aktivitas pasar terkini menunjukkan bahwa pemegang Bitcoin jangka panjang, yang sering disebut sebagai "OG", menerapkan strategi covered call yang mungkin berkontribusi pada tekanan penurunan harga spot Bitcoin.

Analis pasar Jeff Park telah menguraikan bagaimana perdagangan opsi strategis ini memengaruhi dinamika harga jangka pendek, meskipun ada minat yang berkembang dari investor exchange-traded fund (ETF) tradisional.

Covered Call Menambah Tekanan Penurunan pada Bitcoin

Covered call melibatkan penjualan opsi call sambil memegang aset yang mendasarinya. Dalam kasus Bitcoin, para OG menggunakan BTC yang telah mereka pegang lama untuk menulis opsi ini dan mengumpulkan premi.

Tindakan ini tidak memperkenalkan permintaan baru atau likuiditas segar, yang membatasi potensi pertumbuhan harga.

Park menjelaskan bahwa ketika pembuat pasar membeli opsi call ini, mereka melindungi eksposur mereka dengan menjual BTC spot. Aktivitas ini memaksa harga pasar turun, bahkan ketika permintaan institusional tampak kuat.

Karena Bitcoin yang digunakan untuk mendukung opsi ini telah tetap tidak tersentuh selama lebih dari satu dekade; hal ini tidak berkontribusi pada partisipasi pasar baru tetapi memperkenalkan tekanan sisi jual.

Aliran covered call yang terus-menerus ini berarti bahwa OG secara efektif adalah penjual delta bersih, yang meredam momentum bullish. Park mencatat bahwa selama paus terus menjual call, pasar spot mungkin akan kesulitan untuk naik lebih tinggi.

Permintaan ETF dan Faktor Makro Menawarkan Sinyal yang Kontras

Sementara opsi Bitcoin asli tampaknya menekan pergerakan harga, data dari produk ETF menceritakan kisah yang berbeda. Investor tradisional, termasuk mereka yang membeli ETF IBIT BlackRock, dilaporkan bersedia membayar premi untuk mendapatkan eksposur jangka panjang.

Sinyal-sinyal ini menunjukkan minat yang persisten terhadap Bitcoin dari investor institusional, yang seharusnya bertindak sebagai indikator bullish dalam kondisi normal.

Meskipun demikian, Bitcoin telah terlepas dari indeks ekuitas berteknologi tinggi, berkinerja buruk relatif terhadap pasar yang lebih luas selama paruh kedua tahun 2025. Sementara saham AS mencatat rekor tertinggi baru, Bitcoin mundur ke level mendekati $90.000.

Divergensi harga ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang pengaruh berkelanjutan dari pasar derivatif pada valuasi spot.

Beberapa analis mengharapkan Bitcoin untuk melanjutkan rallynya setelah Federal Reserve AS melanjutkan kebijakan pemotongan suku bunganya. Injeksi likuiditas biasanya menguntungkan untuk aset berisiko seperti Bitcoin.

Alat FedWatch dari CME Group menunjukkan bahwa sekitar 24,4% pedagang mengantisipasi pemotongan suku bunga lain pada pertemuan FOMC Januari, yang bisa menjadi katalis harga jangka pendek.

Pandangan Pasar Tetap Terbagi tentang Langkah Selanjutnya Bitcoin

Pasar tetap terbagi mengenai arah langsung Bitcoin. Sementara beberapa analis memperkirakan momentum bullish yang diperbarui di atas $90.000 jika kondisi likuiditas membaik, yang lain memperingatkan potensi penurunan menuju $76.000.

Pandangan yang bertentangan ini mencerminkan ketidakpastian yang lebih luas dalam kebijakan makroekonomi dan dinamika pasar kripto internal. Sampai pemegang jangka panjang mengurangi penggunaan strategi covered call mereka, harga Bitcoin mungkin akan terus menghadapi resistensi meskipun ada sinyal bullish eksternal.

