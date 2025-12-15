BursaDEX+
Bitcoin terjebak di bawah $94K: Permintaan gagal memulai pemulihan

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/15 05:02
Jurnalis

Diposting: 15 Desember 2025

Bitcoin telah menghabiskan sebagian besar bulan lalu tanpa tren yang jelas pada grafik harga.

Laporan AMBCrypto terbaru menunjukkan bahwa ini kemungkinan adalah fase konsolidasi, dan alamat akumulator menambahkan BTC ke kepemilikan mereka.

Sumber: BTC/USDT di TradingView

Permintaan ini tidak cukup untuk mendorong harga kembali di atas zona dukungan jangka pendek $94k.

Meskipun resistensi ini telah diuji beberapa kali, Bitcoin [BTC] cenderung jatuh kembali ke arah $89k-$90k selama dua minggu terakhir.

Prospek jangka panjang sedikit lebih menjanjikan. Sinyal likuiditas mulai condong bullish. M2 global mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, yang bisa menjadi landasan untuk kebangkitan kripto pada 2026.

Sumber: Joao Wedson di X

Pendiri dan CEO Alphractal mengamati dalam postingan di X bahwa Bitcoin berada pada dukungan on-chain yang penting.

Metrik impuls cap terealisasi, yang melacak tingkat perubahan cap terealisasi BTC, berada pada dukungan multi-bulan bahkan ketika harga terkonsolidasi di bawah $94k. Mengapa kita belum melihat breakout?

Mengeksplorasi kurangnya permintaan untuk Bitcoin

Sumber: CryptoQuant

Permintaan nyata Bitcoin menimbang permintaan baru terhadap pasokan dari BTC yang baru ditambang dan pasokan dari pemegang jangka panjang. Metrik ini telah negatif sejak akhir November.

Untuk periode singkat di November, permintaan nyata tampaknya tumbuh, tetapi ini tidak bertahan lama.

Sumber: CryptoQuant

Keuntungan dan kerugian terealisasi untuk Bitcoin on-chain, yang dipegang antara 1 dan 3 bulan, membantu melacak sentimen pasar.

Ini juga menerangkan arus modal masuk atau keluar dari pasar. Selama dua bulan terakhir, metrik ini menunjukkan kerugian yang stabil bagi para pemegang.

Penurunan ke $84k baru-baru ini melihat margin keuntungan/kerugian turun ke level terendah sejak Juli 2022. Ini menandakan investor menghadapi kerugian besar dan kondisi pasar bearish.

Kondisi suram bagi para bull. Pergerakan harga menggambarkan kesulitan yang dihadapi pembeli dari penjualan yang tak henti-hentinya. Pergerakan kembali di atas $100k akan membutuhkan arus masuk modal yang besar, yang saat ini tidak kita lihat.

Pemikiran Akhir

  • Meskipun Bitcoin telah menguji resistensi lokal $94k beberapa kali dan berada pada dukungan on-chain yang penting, Bitcoin tidak mampu rally.
  • Metrik memberikan bukti kurangnya permintaan. Ini harus berubah untuk menjaga harapan pemulihan Bitcoin tetap hidup.
Selanjutnya: SEI terhenti di level rendah, tetapi aktivitas on-chain menceritakan kisah yang berbeda

Sumber: https://ambcrypto.com/bitcoin-stuck-below-94k-demand-fails-to-kickstart-a-recovery/

