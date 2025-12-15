Bitcoin Turun ke $87.600 saat Saylor Mengisyaratkan Pembelian Lebih Banyak di Tengah Kekhawatiran Suku Bunga BoJ

Bitcoin mengalami penurunan harga tajam ke $87.600 pada hari Minggu akibat tekanan jual yang meningkat, kemungkinan terkait dengan keputusan suku bunga Bank of Japan yang akan datang, sementara ketua Strategy Michael Saylor mengisyaratkan rencana untuk akuisisi Bitcoin tambahan di tengah volatilitas pasar.

Penurunan Bitcoin ke level terendah dalam dua minggu mencerminkan volatilitas perdagangan hari Minggu yang berkelanjutan, dipengaruhi oleh faktor ekonomi global.

Potensi pembelian Strategy menambah sentimen bullish karena perusahaan memegang lebih dari 660.000 BTC senilai sekitar $58,5 miliar.

Analis menunjukkan probabilitas 98% kenaikan suku bunga 0,25% oleh Bank of Japan, yang dapat memicu pembubaran carry trade lebih lanjut dan berdampak pada harga kripto.

Penurunan harga Bitcoin mencapai $87.600 di tengah kekhawatiran kenaikan suku bunga Bank of Japan; Michael Saylor mengisyaratkan pembelian lebih banyak. Tetap terinformasi tentang pergeseran pasar kripto dan strategi investasi untuk 2025.

Apa yang Menyebabkan Penurunan Harga Bitcoin ke $87.600?

Penurunan harga Bitcoin ke $87.600 terjadi pada hari Minggu malam di tengah tekanan jual yang meningkat, menandai level terendah aset tersebut sejak awal Desember. Penurunan ini mengikuti pola volatilitas akhir pekan, dengan harga turun sebentar sebelum pemulihan sebagian di atas $89.000. Faktor-faktor seperti perubahan kebijakan moneter yang diantisipasi dari bank sentral utama tampaknya mendorong penurunan pasar.

Bagaimana Michael Saylor Mengindikasikan Pembelian Bitcoin Berikutnya oleh Strategy?

Michael Saylor, ketua eksekutif Strategy, membagikan pembaruan halus di platform media sosial X, memposting "Back to More Orange Dots" bersama dengan visualisasi portofolio pada hari Minggu. Pesan kriptik ini sejalan dengan sejarah perusahaan dalam mengakumulasi Bitcoin selama penurunan pasar. Akuisisi terbaru Strategy melibatkan 10.624 BTC pada 12 Desember, mewakili pembelian terbesarnya sejak akhir Juli. Saat ini, perusahaan memiliki 660.624 BTC, bernilai sekitar $58,5 miliar berdasarkan harga yang berlaku, dengan biaya akuisisi rata-rata $74.696 per koin. Ini memposisikan Strategy secara menguntungkan, mempertahankan keuntungan yang belum terealisasi meskipun volatilitas baru-baru ini. Advokasi konsisten Saylor untuk Bitcoin sebagai penyimpan nilai yang unggul menggarisbawahi maksud strategis di balik langkah-langkah ini, menunjukkan keyakinan pada apresiasi jangka panjang bahkan ketika tekanan jangka pendek meningkat.

Mengapa Analis Menyalahkan Bank of Japan atas Tekanan Jual?

Apakah Strategy akan membeli lebih banyak BTC? Sumber: Michael Saylor

Pengamat pasar mengatribusikan penjualan yang intensif pada ekspektasi seputar kebijakan suku bunga Bank of Japan. Analis yang dikenal sebagai "NoLimit" menyoroti pada hari Minggu bahwa penyesuaian suku bunga potensial sedang diremehkan, mencatat preseden historis di mana kenaikan suku bunga Jepang mendahului koreksi Bitcoin yang signifikan. Jepang memegang utang AS yang substansial, memperkuat pengaruhnya pada arus keuangan global.

Pasar prediksi seperti Polymarket menunjukkan kemungkinan 98% kenaikan suku bunga 0,25% yang dijadwalkan pada hari Jumat. Ini dapat memperburuk pembubaran carry trade, di mana investor meminjam dalam mata uang berbunga rendah seperti yen untuk mendanai aset dengan imbal hasil lebih tinggi, termasuk cryptocurrency. Justin d'Anethan, kepala penelitian di Arctic Digital, menggambarkan penurunan ke sekitar $88.000 terasa seperti kemunduran setelah pemulihan November. Dia menjelaskan bahwa ketakutan akan pembalikan carry trade lainnya mendorong dana makro dan pedagang harian untuk mengurangi eksposur terhadap aset berisiko dalam antisipasi penurunan tambahan.

Apakah Pasar Sudah Memperhitungkan Potensi Kenaikan Suku Bunga Jepang?

Pandangan yang kontras menunjukkan pasar telah mengantisipasi tindakan Jepang. Analis "Sykodelic" berpendapat bahwa perkembangan itu dapat diprediksi dan dengan demikian tercermin dalam harga saat ini. "Pasar beroperasi secara prospektif, bereaksi terhadap ekspektasi daripada peristiwa aktual," mereka mencatat. Perilaku yang berorientasi ke depan ini menyiratkan guncangan langsung lebih lanjut yang terbatas dari keputusan suku bunga saja.

Namun demikian, d'Anethan memperkirakan periode konsolidasi, dengan Bitcoin kemungkinan tetap antara $80.000 dan $100.000 saat peserta menunggu katalis definitif. Indikator ekonomi yang lebih luas, termasuk kenaikan imbal hasil obligasi Jepang, dapat terus mempengaruhi dinamika carry trade global dan, dengan perluasan, valuasi cryptocurrency. Data historis menunjukkan bahwa pergeseran kebijakan seperti itu sering mengarah pada sentimen risk-off sementara di pasar spekulatif seperti kripto, meskipun tren adopsi yang mendasarinya memberikan ketahanan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Akankah Strategy Terus Membeli Bitcoin Di Tengah Penurunan Harga?

Strategy, di bawah kepemimpinan Michael Saylor, telah menunjukkan pola peningkatan kepemilikan Bitcoin selama penurunan pasar. Petunjuk terbaru perusahaan melalui media sosial menunjukkan pembelian yang akan datang, melanjutkan akuisisi 12 Desember mereka yang lebih dari 10.000 BTC. Dengan kepemilikan saat ini bernilai $58,5 miliar dan biaya rata-rata di bawah level terendah baru-baru ini, pembelian lebih lanjut sejalan dengan strategi akumulasi jangka panjang mereka.

Bagaimana Perkembangan Terbaru Harga Bitcoin Setelah Penurunan Minggu?

Setelah penurunan ke $87.600 pada hari Minggu malam, Bitcoin telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan, diperdagangkan di atas $89.000 berdasarkan pembaruan terbaru. Volatilitas ini menggarisbawahi pengaruh peristiwa global seperti keputusan bank sentral, tetapi pemulihan aset menyoroti minat investor yang berkelanjutan dan potensi untuk stabilisasi dalam jangka pendek.

Poin Penting

Volatilitas Bitcoin Berlanjut : Penurunan harga ke $87.600 mencerminkan pola penjualan akhir pekan, diperburuk oleh tekanan ekonomi eksternal.

: Penurunan harga ke $87.600 mencerminkan pola penjualan akhir pekan, diperburuk oleh tekanan ekonomi eksternal. Sikap Bullish Strategy : Sinyal Michael Saylor menunjukkan akumulasi Bitcoin yang berkelanjutan, mendukung portofolio besar perusahaan dengan keuntungan yang utuh.

: Sinyal Michael Saylor menunjukkan akumulasi Bitcoin yang berkelanjutan, mendukung portofolio besar perusahaan dengan keuntungan yang utuh. Pantau Pergerakan Bank Sentral: Kemungkinan kenaikan suku bunga Bank of Japan dapat memicu reaksi pasar yang lebih luas; investor harus bersiap untuk perdagangan dalam rentang antara $80.000 dan $100.000.

Kesimpulan

Penurunan harga Bitcoin baru-baru ini ke $87.600 menyoroti interaksi antara pasar cryptocurrency dan kebijakan moneter global, khususnya penyesuaian suku bunga yang diantisipasi dari Bank of Japan. Saat Michael Saylor dari Strategy mengisyaratkan akuisisi lebih lanjut, hal ini memperkuat kepercayaan institusional di tengah volatilitas. Ke depan, pedagang harus melacak perkembangan suku bunga dan dampak carry trade, memposisikan diri untuk potensi peluang dalam trajektori Bitcoin yang tangguh menuju pertumbuhan jangka panjang.