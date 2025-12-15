ETH, SOL, ADA Merosot saat Bitcoin Mengalami Pengambilan Keuntungan Akhir Tahun

Pasar kripto merosot pada hari Minggu karena penarikan yang lebih luas pada aset berisiko berlanjut ke minggu perdagangan penuh terakhir tahun ini, dengan investor tetap waspada di tengah kekhawatiran tentang valuasi teknologi, momentum yang memudar di ekuitas AS dan sinyal campuran dari Federal Reserve.

Bitcoin turun sekitar 0,5% untuk diperdagangkan mendekati $89.600, melayang tepat di atas level terendah minggu lalu, sementara ether sedikit turun ke sekitar $3.120. Sebagian besar token utama diperdagangkan lebih rendah pada hari itu, dengan XRP, Solana dan Dogecoin mencatat kerugian hingga 2%, menurut data pasar.

CERITA BERLANJUT DI BAWAH Jangan lewatkan cerita lainnya. Berlangganan Buletin Crypto Daybook Americas hari ini. Lihat semua buletin Daftarkan saya Dengan mendaftar, Anda akan menerima email tentang produk CoinDesk dan Anda menyetujui ketentuan penggunaan dan kebijakan privasi kami.

Pergerakan ini terjadi saat futures indeks ekuitas AS pulih secara moderat setelah penjualan yang dipimpin teknologi minggu lalu, yang dipicu oleh pengawasan yang diperbarui terhadap pengeluaran kecerdasan buatan yang besar dan keberlanjutan pendapatan.

Sementara futures untuk S&P 500 dan Nasdaq 100 naik sekitar 0,2% pada jam pagi Asia Senin, selera risiko tetap rapuh karena investor menilai kembali apakah valuasi tinggi pada saham teknologi dapat dibenarkan hingga 2026.

Kehati-hatian itu telah merembes ke pasar kripto, yang telah berjuang untuk mendapatkan kembali momentum setelah penurunan tajam Oktober. Volume perdagangan telah menipis secara nyata dalam sesi-sesi terakhir, memperkuat pergerakan harga dan memperkuat nada defensif.

"Saat ini investor ragu untuk berinvestasi dalam mata uang kripto mengingat penurunan Oktober, kekhawatiran tentang pasar saham AS yang terlalu tinggi, dan sinyal campuran dari Fed," kata Jeff Mei, chief operating officer di bursa kripto BTSE, dalam pesan Telegram.

"Meskipun demikian, arus masuk ETF Bitcoin masih positif bersih dan Fed telah mulai membeli kembali sekuritas di pasar, menambahkan likuiditas yang dapat mengalir ke saham dan kripto," tambahnya.

Mei menambahkan bahwa posisi akhir tahun kemungkinan mendorong kelemahan saat ini. "Mengingat ini adalah akhir tahun, pedagang kemungkinan mengambil keuntungan sekarang dan akan mengevaluasi kembali apakah mereka ingin memulai posisi kripto baru pada awal 2026," katanya.

Yang lain memperingatkan bahwa likuiditas tipis dapat memperbesar pergerakan penurunan dalam beberapa minggu mendatang.

"Penjualan kripto pagi ini adalah kelanjutan dari bias negatif dari Jumat dan kami berharap mata uang utama akan terus memimpin jalan ke bawah," kata Augustine Fan, kepala wawasan di SignalPlus. "Karena volume perdagangan telah turun secara signifikan sejak peristiwa 10/10, dan sentimen telah berubah menjadi sangat negatif, harapkan BTC dan ETH bertindak sebagai proxy lindung nilai untuk setiap token lain saat pedagang menyesuaikan eksposur."

Fan memperingatkan agar tidak terlalu menafsirkan pergerakan harga jangka pendek. "Kami tidak akan terlalu membaca hari demi hari atau jam demi jam dalam kondisi tipis ini, tetapi sentimen keseluruhan tetap sangat negatif dan jalur resistensi yang lebih rendah kemungkinan menunjuk ke harga yang lebih lunak menjelang akhir tahun," katanya.

Meskipun ada tekanan jangka pendek, dana yang diperdagangkan di bursa bitcoin yang terdaftar di AS dan dukungan likuiditas berkelanjutan dari bank sentral dapat memberikan latar belakang yang lebih konstruktif setelah pasar dibuka kembali sepenuhnya pada awal 2026.