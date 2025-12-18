Bitcoin Memberikan Sinyal Campuran saat Kapasitas Lightning Mencapai Rekor

Bitcoin memberikan sinyal yang beragam saat kapasitas Lightning Network mencapai rekor tertinggi baru, sementara distribusi pemegang jangka panjang meningkat dan harga bertahan di zona support mingguan kunci.

Bitcoin Lightning Network mencatatkan rekor kapasitas tertinggi baru, dengan situs pelacakan mencatat total kapasitas publik sekitar 5.606 BTC. Sementara itu, data Amboss menunjukkan puncaknya mendekati 5.637 BTC, menandai rekor baru untuk bitcoin yang dikomitmen ke saluran pembayaran.

Kapasitas Sepanjang Masa Lightning Network. Sumber: X

Peningkatan ini mengikuti dukungan exchange yang lebih luas dan lebih banyak BTC yang dikunci ke dalam saluran Lightning. Namun, laporan yang sama mencatat bahwa jumlah node dan saluran tetap di bawah puncak siklus sebelumnya, yang menunjukkan operator mengkonsentrasikan likuiditas daripada memperluas jejak jaringan yang terlihat.

Pada saat yang sama, Lightning Labs merilis Taproot Assets v0.7, yang memajukan perangkat yang dibangun di sekitar aset berbasis Taproot melalui Lightning. Pembaruan ini menambahkan fitur yang ditujukan untuk membuat transfer multi aset lebih praktis di jalur Lightning.

Hasilnya, pengembang terus mendorong eksperimen yang melampaui pembayaran BTC murni, termasuk uji coba gaya stablecoin di Lightning. Namun, sinyal utama jaringan hari ini berasal dari pertumbuhan kapasitas, yang menunjukkan lebih banyak bitcoin mengalir ke saluran yang mendukung transfer lebih cepat dengan biaya rendah.

Penjualan Bitcoin OG Mencapai Rekor Tertinggi Lima Tahun, Grafik CryptoQuant Menunjukkan

Pemegang jangka panjang Bitcoin mendistribusikan koin dengan salah satu laju tercepat yang terlihat dalam lima tahun terakhir, menurut data on-chain yang dibagikan oleh analis Rand dan bersumber dari CryptoQuant.

Aliran Pemegang Jangka Panjang BTC. Sumber: CryptoQuant / X

Grafik melacak aliran pemegang jangka panjang bersama dengan harga bitcoin dan data harga terealisasi. Ini menunjukkan lonjakan berulang dalam distribusi pemegang jangka panjang, dengan lonjakan terbaru menonjol dibandingkan tahun-tahun terakhir. Secara historis, lonjakan serupa muncul selama fase akhir siklus dalam siklus pasar sebelumnya.

Pada saat yang sama, data menunjukkan bahwa pasokan pemegang jangka panjang telah mulai menurun seiring distribusi meningkat. Dalam kasus-kasus masa lalu, kondisi ini bertepatan dengan periode ketika pemegang lama memindahkan koin setelah kenaikan harga yang berkepanjangan, sementara peserta pasar yang lebih baru menyerap pasokan tersebut.

Namun, data mencerminkan perilaku bukan hasil. Sementara siklus sebelumnya mengaitkan penjualan pemegang jangka panjang yang berat dengan puncak pasar, metrik on-chain saja tidak menentukan arah harga masa depan dan justru menyoroti pergeseran perilaku pemegang di seluruh siklus.

Bitcoin Berada di Support Mingguan Kunci, Kata Analis Jelle

Bitcoin bertahan di atas zona support mingguan kunci, menurut grafik yang dibagikan oleh analis pasar Jelle, meskipun aksi harga jangka pendek tetap bergejolak.

Level Support Mingguan Bitcoin. Sumber: TradingView / X

Grafik mingguan menunjukkan Bitcoin berkonsolidasi di dekat area support yang telah lama berdiri yang sebelumnya bertindak sebagai basis selama penarikan sebelumnya. Meskipun tekanan penurunan baru-baru ini pada jangka waktu yang lebih rendah, struktur yang lebih luas terus mencerminkan level terendah yang lebih tinggi dibandingkan dengan siklus pasar sebelumnya.

Jelle mengatakan level support mingguan tetap menjadi titik acuan kritis untuk analisis tren. Dia menambahkan bahwa kelemahan grafik jangka pendek tidak mengubah gambaran teknis yang lebih besar selama Bitcoin tetap di atas zona tersebut.

Komentar tersebut mencerminkan pandangan yang lebih luas di antara analis teknis yang memprioritaskan struktur jangka waktu yang lebih tinggi daripada pergerakan intraday. Level support mingguan sering kali memiliki bobot lebih karena mereka menangkap positioning jangka panjang daripada pergeseran sentimen jangka pendek.