Peter Schiff Memperkirakan Saham MSTR Akan Jatuh 50% dan Bitcoin di Bawah $50K

Selama sesi perdagangan 17 Desember, saham Strategy (MSTR) menghadapi penurunan lagi sebesar 5,25% menjadi $160. Di tengah harga Bitcoin yang jatuh, pemegang korporat BTC terbesar menghadapi tekanan pada sahamnya. Ekonom populer Peter Schiff mencatat bahwa penurunan 50% lagi dalam harga saham MSTR tidak dapat dikesampingkan.

Saham MSTR Bisa Turun ke $80, Bitcoin Di Bawah $50K, Kata Peter Schiff

Ekonom Peter Schiff mengkritik keras kinerja buruk saham MSTR, taruhan proxy Bitcoin populer, dengan mengutip kelemahan teknis yang parah. Dia menambahkan bahwa harga saham bisa mengalami penurunan tajam lebih lanjut dan jatuh ke $80, yang berarti turun 50% dari level saat ini.

Menambahkan lebih lanjut, Schiff mencatat bahwa koreksi seperti itu dalam saham MSTR juga dapat menyebabkan harga Bitcoin anjlok di bawah $50.000. Menurut situs web resmi Strategy, mNAV dari MSTR berada di $1,09. Ini menunjukkan bahwa kapitalisasi pasar perusahaan sangat dekat dengan kepemilikan Bitcoin-nya. Akibatnya, Strategy hampir tidak memiliki premi sama sekali atas BTC.

Strategy milik Michael Saylor menghadapi masa sulit dan tekanan finansial yang meningkat karena berkomitmen untuk pembayaran dividen preferen tahunan sekitar $720 juta. Menurut perkiraan pasar, cadangan modal perusahaan sebesar $1,44 miliar cukup untuk menutupi kewajiban ini selama sekitar 24 bulan.

Pada saat yang sama, investor mengamati keputusan mendatang oleh MSCI, yang diharapkan dalam 30 hari ke depan. Jika saham MSTR dikecualikan dari indeks MSCI yang relevan, analis di JPMorgan memperkirakan bahwa saham tersebut dapat menghadapi arus keluar pasif hingga $2,8 miliar.

Meskipun ada kekhawatiran seputar Strategy (MSTR), Michael Saylor terus membeli lebih banyak Bitcoin, membawa total kepemilikannya menjadi 671.268 BTC.

Michael Saylor Tetap Sangat Yakin Tentang Dividen MSTR

Dalam wawancara terbarunya dengan Sky News, Saylor mencatat bahwa jika Bitcoin tumbuh 0% selama 100 tahun, mereka memiliki sekitar 75 tahun dividen untuk dibayar. Bahkan jika harga BTC tumbuh sedikit sebesar 1,4% per tahun, Saylor mengatakan bahwa perusahaannya dapat membayar dividen selamanya.

"Jika Bitcoin naik lebih dari 10,5% per tahun, kami memiliki kecepatan lepas. Ekuitas MSTR mengungguli BTC," tambahnya. Dengan saham MSTR yang sudah terkoreksi hampir 65% dari puncak, beberapa analis pasar percaya bahwa itu berada di wilayah oversold.

Menurut informasi terbaru dari BitcoinTreasuries, hedge fund investor miliarder Steve Cohen, Point72 Asset Management, telah mengungkapkan kepemilikan baru di perusahaan treasury yang berfokus pada Bitcoin, Strategy (MSTR).

Sementara itu, Point72 membeli 390.666 saham MSTR, yang mewakili investasi senilai sekitar $65 juta.

